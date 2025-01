Desarrollo de Productos ukat Servicios IT ukan irpirinaka: Sarat Chandra Routhu ukan amuyunaka

Producto desarrollo ukat servicios IT ukan irpirinakax janipuniw jasakikiti. Walja kust’at chiqanakaw utji, ukanakax tándem ukan irnaqañapawa. Mä suma talento retención ukat yanapt’asiñaw wakisi, kunayman equipos ukanakan ukhamarak jupanak taypin, ukat chiqans, machaq lurañanakax prácticamente sapa kuti mayiwiwa.





Kunawsatix mä machaq yäx ch’amampiw lurasiski ukhax irpirinakax hipos ukanakax gasoducto de desarrollo ukan uñstapki ukhax askichapxañapawa. Kunawsatix mä yäx mä juk’a nayra pachan ukhamarak qhathu taypin utt’ayatäxi ukhax irpirinakax mä jach’a pacha ukat yänak apst’asipxañapawa, ukhamat wakiskirjam qhiparañapataki.





Sarat Chandra Routhu ukar uñt’ayaña, jupax IT ukan nayrïr irpiriwa, jupax tunka suxtan marat jilaw producto desarrollo, ingeniería de bases de datos ukat privacidad ukarjam irnaqawayi. Sarat jupax 2008 maranw base de datos ukan lurañ qalltawayi, ukatx qhipharux walja industrias ukan jilïr lurawinakaruw nayrar sartawayi, yatichäwi, aljasiñ ukat tecnología ukanakan irnaqawipa. Jupax Coherendz India Pvt Ltd. ukan Servicios IT ukan p’iqinchiripawa, ukanx plataforma de compromiso de ex alumnos Vaave ukan utt’asiñapatakiw yanapt’awayi. Coherendz ukan irnaqatapatx Sephora ukar mantawayi, ukanx kunayman lurawinakanw irnaqäna, Administrador Senior de Bases de Datos ukhat Ingeniero Principal ukar puriñkama, janïr jichhax Spruce Technology, Inc. ukan 2023 maran irnaqañapatak mayjt’kasa.





Coherendz ukan nayrïr irpiripjamax Sarat jupax mä jach’a lurawiw Vaave ukan nayrar sartawipan ukhamarak qhathunak lurañanx lurawayi, 100 jila proyectos exitosos ukanakaruw uñjawayi ukatx plataforma ukarux mä solución de compromiso de ex alumnos ukham uñt’ayawayi. Jichhürunakanx Vaave ukax waranq waranq clientes ukanakaruw uraqpachan yanapt’i, empresas, ONGs ukat instituciones educativas ukanakaruw yanapt’i. Nayrïr lurawipax mä plataforma escalable, características ukanakamp lurañ yanapt’awayi, ukax uka pachatpachaw qhathunakanx mä solución confiable ukar tukuwayi.





Vaave ukar yanapt’awinakapat sipansa, Sarat jupax Sephora ukan espacio de cumplimiento de privacidad ukanx mä impacto uñstayaraki. Ukan irnaqkasax portal de Derechos de Privacidad del Consumidor ukaruw lurawayi ukat phuqhawayi, ukax mä solución nivel empresarial ukawa, ukax apnaqirinakaruw derechos de privacidad ukanak apnaqañapatak jaytawayi, CCPA ukham kamachinakarjama. Jupan lurawipax aka proceso automatización ukanx 90% ukjaw manual ukan ch’amanchawiparux jisk’achawayi, Sephora ukarux patak waranq qullqinak qhispiyawayi.





"Sephora ukan irnaqkasax mä portal de manejo de Derechos de Privacidad del Consumidor uka sitio ukar lurawayta, ukax apnaqirinakaruw derechos de privacidad ukar apnaqañapatak yanapt’i. Aka apnaqañ thakhix automático ukham lurawayta, amparamp ch’amanchawinak sapa patakat llätunk tunk ukharuw jisk’achawayta, ukax qhipharux empresarux patak waranq qullqinak qhispiyawayi, " Sarat kullakajj qhanañchtʼiwa.





Aka nayrïr irnaqawix privacidad ukarjam phuqhañanx Sarat’s Trust Fellow certificación OneTrust ukat qhipharux jichhax Spruce Technology, Inc. ukan lurawiparuw puriyi, kawkhantix jupax privacidad, cumplimiento ukat gestión de riesgos IT ukanak sectores de seguros, minoristas ukat telecomunicaciones ukanakan solucionanak churaskakiwa .

Kunjamsa qalltawayi

Sarat jupax mä desarrollador de bases de datos ukhamaw irnaqañ qalltawayi, jupax proyectos de conversión de datos de gama de gama ukanakanw irnaqäna, mä cliente estadounidense ukataki. Aka nayrïr lurawinakax bases de datos ukan apnaqañamp yatiyaw lurañampïnwa, ukax ingeniería de bases de datos ukat soluciones de datos ukan mä ch’aman cimiento uñstayañataki. Técnica tuqit yatiñapa ukat jan walt’äwinak askichañ yatiñapax jank’akiw juk’amp lurañanakamp lurañanak jikxatawayi.





Coherendz India Pvt Ltd. ukanx Sarat jupax nayrïr equipo ukankirjamaw mantawayi, ukatx Servicios IT ukan p’iqinchiripawa. Aka lurawinx Vaave, mä plataforma de compromiso ex alumnos ukan lurawip utt’ayawayi ukat irptawayi, ukax yatiqañ utanakan, ONGs ukat empresas ukanakan red ukat engagement uka munañanakap askichañatakiw wakicht’ata. Sarat jupax 100 jila soluciones web ukanakan puriyawip uñjäna, Vaave ukarux mä plataforma escalable ukhamarak personalizable ukham uñt’ayäna, ukax clientes ukan munataparjamaw wakicht’ata. Vaave ukan nayrar sartawipataki ukhamarak qhathur sarañapatak estratégicos ukan yanapt’awinakapax nayrïr suma sartawipanx wali wakiskiriwa ukatx uraqpachan institucionanakatakix mä atinisiñjam solución ukhamaw utt’ayawayi.





Aka fundamental experienciax producto desarrollo ukanx Sarat jupax tukuyat tukuykamaw producto uñstayañarux uñt’ayi, Sephora ukat Spruce Technology ukan jikxatatanakapat thakhi jist’arawayi, jichhax privacidad ukarjam phuqhañ yatiñanakapar apnaqi, ingeniería de bases de datos ukat servicios IT ukanakan.

Uka Cliente, Desarrollo, ukat Uka qhathu

Jawaharlal Nehru Universidad Tecnológica ukan Bachiller de Tecnología en Ciencias de la Computadora ukan yatiqañ tukuyasax Sarat jupax irnaqäwip qalltawayi, Estados Unidos markankir clientes ukanakatakix soluciones de datos ukanakaw puri. Nayrïr lurawinakapax mä base de datos ukan lurayiripanx yatiyaw lurañamp datos apnaqañampïnwa, ukax aptitud uñacht’ayi, complejos clientes necesidades ukat soluciones ukanakar apnaqañataki.





Coherendz ukan irnaqatapat lup’isax Sarat jupax qhathunakan mayiwinakapamp producto desarrollo ukar chikancht’añax wali askiwa sasaw qhanancht’i. Vaave ukax mä plataforma de compromiso de ex alumnos ukan nayrïr chiqan jikxatasitapax diseño rico de características ukat posicionamiento estratégico ukanakatw juti. Sarat jupax akham sasaw uñt’ayi:





"Nayan chikañchasiñajax producto desarrollo ukhamarak aljasiñ ukhamarak qhathunak lurañanx wali wakiskiriwa Vaave ukar mä plataforma p’iqinchir uñt’ayañataki, ex alumnos ukan uñt’ayasiñapataki. Producto desarrollo tuqinx mä plataforma riqueza de características, escalable ukham lurapxta, ukax instituciones ukan específicos munañanakaparuw phuqhawayi, personalización ukar uñt’ayañataki , red ukan herramientas, ukat valor añadido ukanakax eventos ukan apnaqawipa ukhamarak qullqi apthapiñ módulos ukanaka."





Jupax saskakiwa, "Aljasiñ tuqit ukhamarak qhathunak lurañ tuqitxa, uka yänak tuqit wali amuyt'atajax askinak yatiyañ yanapt'itu, ukax askinak jikxatañ yanapt'itu kunjams Vaave jupax ex alumnos ukanakan compromiso ukar mayjt’ayaspa uk uñacht’ayasa”.





Aka alineación desarrollo ukat qhathunak taypinx clientes ukat socios ukanakamp atinisiñaw ch’amanchawayi, qhipharux arunakamp lakat uñt’ayasiñatakiw irpxaruwayi ukatx Vaave ukax jaya pachan suma jikxatasiñapatakiw ch’amanchawayi. Diseño ukar clientenakan amuyunakap uñt’ayasa, Vaave ukax mä suma uñt’atawa, calidad ukat confiabilidad ukampi, ukax instituciones ukanakan uraqpachan mayjt’ir munañanakap phuqhañatakiw yanapt’awayi. Ukan luqtawinakapax —ex alumnos ukan datos ukanakap apnaqaña, qullqi apthapiña, reclutamiento ukat eventos ukanaka apnaqaña— juk’ampiw mä solución premier ukham utt’ayawayi, nayrir yatiqañ utanakan uñt’ayasiñapataki.

Jiwasax Engranajes ukar mayjt’ayañäni

Kunawsatix Sarat jupax Sephora ukamp irnaqañ qalltawayi 2014 maranx uka empresax niyaw mä sutimp uñt’atäna, uraqpachan suma uñnaqt’anïñ ukhamarak Comercio electrónico ukan industriapanxa. Francia markan sede central ukaniwa ukatx LVMH ukankiwa, Sephora ukan sutipax luxus productos ukanakat sipans juk’ampiwa, ecológicos ukan amtanakaparuw puri, kunayman yänak uñacht’ayañataki, ukat taqinitak irnaqäw lurawinakar puriñatakiwa.





Mä jach’a, multinacional corporación ukhama, Sephora ukax nayrar sartayawayiwa kamachinak local ukhamarak internacional de privacidad ukar phuqhañataki, uñt’ayasa, jan walt’awinakax jach’a mutuñanakaruw puriyaspa ukat markan sutip jan walt’ayaspa. Aka privacidad ukarjam jach’añchawix Sarat ukan jach’a lurawipatakix mä thakhi wakicht’awayi.





Sephora ukanx Sarat ukax nayrïr portal de manejo de Derechos de Privacidad del Consumidor ukan lurawayi, ukax apnaqirinakaruw derechos de privacidad ukar apnaqañapatak yanapt’i, marcos regulatorios ukarjam CCPA ukar uñtasita. Aka plataforma nivel empresarial ukax Sephora ukan nayrïr emprendimiento ukan tecnología dedicada privacidad ukamp uñt’ayat ukar uñt’ayi, Sarat ukan ingeniería ukan jach’a amtäwinakap irptañ yatiñap uñacht’ayi ukat automatización de cumplimiento ukan yatiñanakapar utt’ayañataki. Aka portal ukan irnaqatapampixa, jupax sumaw privacidad mayiwinak lurañ pachax semanas ukhat minutos ukar jisk’achawayi, 90% ukj lurañax automatizar ukhamarak Sephora ukarux patak waranq qullqinak amparamp ch’amanchawimp qhispiyawayi.





Ukhamarus portal de Derechos de Privacidad del Consumidor ukax Sarat ukax nayrar sartawayiwa Mapeo de Datos Empresariales uka phuqhawi, mä sistema ukax metadatos de Información Personal Identificable (PII) ukanak sistemas internos ukat kimsïr aljirinakampi chikancht’asi. Aka amtawix ch’amanchawayiwa Sephora ukax mä marco de gobernanza de datos ukaruw ch’amanchawayi, ukax Seguridad de la Información uka equipo ukarux ch’amanchawayiwa mä ch’aman controles ukat evaluaciones ukanak lurañataki ukhamarak agilizar kamachinak privacidad ukar phuqhañataki ukhamarak CCPA ukhamarak GDPR.





Sarat jupax Real User Monitoring (RUM) ukx Dynatrace Observability tuqiw uñt’ayaraki, Sephora ukan lurawip jan walt’awinak uñt’ayañataki ukhamarak askichañataki. Uñakipäwinak proactivo ukar phuqhasa, Sarat jupax empresarux mä experiencia de usuarios sin costuras ukar yanapt’awayi, jach’a tráfico ukan promocionales ukan tantachäwinakanxa, jan jan walt’awinak utjañapataki ukhamarak sistema ukan confianzap askinchañataki.





Ingeniería de privacidad ukat cumplimiento ukax componentes integrales ukawa, ukax juk’amp jach’a dominio ciberseguridad ukatakiw. Ciber amenazas ukanakax jilxattaskiw ukat reglamentos ukanakax juk’amp ch’amäxiwa, organizaciones ukanakax medidas proactivas ukanakaw apsusipxañapa, datos sensibles ukanakar jark’aqañataki. Sarat jupax automatización ukat privacidad ukan irnaqatapax chiqapuniw uka jan walt’awinak askichawayi, Sephora ukarux yanapt’awayiwa resiliencia uñstayañataki datos ukar jan walt’ayañataki ukhamarak riesgos regulatorios ukanakaru. Ingeniería de privacidad ukat principios de ciberseguridad ukanakamp chikancht’asisaw jupax uñjäna, sensibles yatiyäwinakax janiw autorizadas ukanakatakik puriñapakiti jan ukasti sistemas ukanakanx seguridad ukamp apnaqatarakiwa.





“Portal de Derechos de Privacidad del Consumidor ukax Sephora ukan privacidad apnaqañ yatiñanakaparux mayjt’ayawayiwa”, sasaw Sarat jupax qhanañcht’i. "Jiwasax ch’amanchañ atipxtwa kunjams apnaqañax privacidad mayiwinakax, ukhamat apnaqirinakax derechos ukanakap jank’aki ukat suma apnaqapxañapataki. Automatización ukax janiw amparamp ch’amanchawinakak jisk’achawaykiti jan ukasti wali jach’anchawayiwa lurañ pachanaka, ukax chiqpach qullqi tuqit jan walt’ayawayi".





Aka proyectos ukanakan suma sartawipax janiw Sephora ukan lurawinakapakix ch’amanchawaykiti jan ukasti Sarat ukan contratacionaparuw yanapt’awayi Spruce Technology, Inc. ukan 2023 maranxa, kawkhantix jupax privacidad ukarjam phuqhañamp ukhamarak soluciones a nivel empresarial ukanakamp clientes ukanakatakix industrias ukanakanx seguros, minoristas ukat telecomunicaciones ukanakanx churaskakiwa. Uka tuqin uñt’at yatiñanakapax OneTrust ukan Trust Fellow ukham sutimp uñt’ayatarakiwa, ukax privacidad, seguridad ukat tecnologías de gobernanza ukanakan p’iqinchiripawa.

Desarrollo ukat jan walt’awinak atipjañataki

Yatxatat equipos ukanakar tantacht’añat qalltasa, recursos ukanakar yatiñamp apnaqañkama ukat jan walt’awinak proactivamente askichañkama, Sarat jupax taqi ukanak lurawayi. Jupan saräwipax mä amparamp irpirin estilo ukamp uñt’ayatawa, ukax yanapt’asiwimp jist’arat aruskipäwimp wali askiwa, uka kamachinakax Coherendz ukan nayrïr urunakatpach Sephora ukat jichhax Spruce Technology ukan irnaqataparuw apnaqawayi.





Sarat jupax akham siwa, "Nayax amuyta, producto desarrollo ukax mä ch'amanchawiw mayacht'asis lurañapa, ukatwa mä amparamp lurañ amtaw apsuwaytxa. Desarrolladores ukat diseñadores ukanakamp chikaw irnaqawayta, jiskt'awinakar jaysañataki ukhamarak amuyunakax aruskipt'añatakis jank'akiw jikxatasiyäta. Jisk'a aruskipäwimp jan walt'äwinakamp ch'amanchawayta- askichaña, sapa equipo ukankirinakan amuyunakap wali askit uñjaña.





Sarat jupax equipo irpirir ukhamarak jan walt’awinak askichañ tuqitx juk’amp askiwa, Sephora ukan irnaqawipanx wali askiwa, ukanx complejos proyectos ukanakaruw atipjatayna, kunjamakitix portal de Derechos de Privacidad del Consumidor, Mapeo de Datos Empresariales ukat Monitoreo de Usuario Real (RUM) ukanakan lurawipa. Aka amtawinakaxa wakisiwa mä suma yanapt’asiwi Seguridad de la Información ukhamaraki Gobernación de Datos ukanakampi, ukhamata sistemas internos ukanakaxa regulatorio mayiwinakampi chikachasiñataki ukhamaraki sistemas ukanakana lurawipa ch’amanchañataki.





“Mapeo de Datos ukax juk’amp ch’amäxänwa”, sasaw Sarat jupax qhanañcht’i. "Taqi Información Identificable Personal ukanakatakix metadatos ukanakax sistemas internos ukat anqäx aljirinakatak uñt’ayañaw wakisïna, ukhamat kamachinakax mayjt’aski ukarjam phuqhañapataki. Ukax mä ch’aman marco de gobernanza ukanïnwa, ukax seguridad de datos ukat adhesión regulatoria ukanakaruw agilizaräna".





Chiqpach Usuario Monitoring (RUM) ukax jupanakan complejidades ukanakap apaniwayi, kunatix herramientas de monitoreo proactivo ukanakamp phuqhañatakix mä cambio de flujos de trabajo operativo ukaruw munasïna. “RUM ukax Dynatrace tuqiw nayraqat lurañ jan walt’awinak askichañ yanapt’apxitu, juk’ampis jach’a tráfico campañas ukanx, mä jan ch’axwañ experiencia apnaqirinakatak utjañapataki ukhamarak taqpach sistema ukan confianzap ch’amanchañataki”, sasaw yapxati.





“Aka thakhix nayatakix wali askiwa”, sasaw Sarat jupax saraki. "Kunapachatix Coherendz markat mistxasax carrera ukar nayrar sartañatak EE.UU. markar sarxayäta ukhax uka pachpa thakhix Sephora ukan proyectonakajaruw apnaqawayta, jichhax Spruce Technology ukanw apnaqawayta. Uka jank'ak nayrar sartañ metodología ukanakax refined ukhamawa, ukampirus automatización de derechos de privacidad ukat consumidor ukan irnaqatajampiw uñt'ayasi". gestión de consentimiento, uñacht’ayapxiwa excepcionalmente ágil ukhama jaysañataki evolucionar mercado mayiwinakaru ukhamaraki cambios regulatorios ukanakaru."





Jilïr irpiri adaptativo ukhamarak técnica ukan yatiñanakapampix Sarat jupax sapüruw nayrar sartawinak irptawayi, jan walt’awinak atipjañataki, proyectos ukanakax clientes ukan suyt’awinakapar ukhamarak cumplimiento mayiwinakar phuqhañapatakiw uñji, jank’ak sarantaski, jach’a apuestas ukan pachanakanxa.

Sapa kuti Machaqanak luraña

Taqi irnaqawipanx Sarat jupax mä cultura de continuidad de mejoramiento ukaruw arxati, janipuniw status quo ukaruw askichawaykiti. Jupan machaq lurawinakap uñakipañax sapa mayni yänakan suma sarantäwipat sipans juk’ampiwa, kunatix jupax sapa kutiw mayjt’ayañatak ch’amanchasi, jupax sapa kutiw mayjt’i, servicios IT, privacidad ukat cumplimiento ukanak sapa kuti mayjt’ir mayiwinakar phuqhañataki.





"Janipuniw status quo ukar iyawskti, ukat kunatix nayratpach utjkistu ukar juk'amp askinak jikxatañatakix oportunidades ukanakaw thaqhaskta. Sapa kutiw juk'amp yatxatañ munta ukat evolucionañ munta, naya pachpataki ukhamarak profesional ukhama. Nayax iyaw sawaytwa, sapa kutiw juk'amp yatiqañax utji ukat". kunatix sapa kutiw juk’amp suma lurañanakax utji”, sasaw chikancht’asi.





Ciberseguridad tuqitxa, Sarat ukax ingeniería de privacidad ukat cumplimiento ukan machaq lurawinakapaxa, Información Identificable Personal (PII) ukar arxatañatakix wali jach’a ch’amanchawinak askichi. Ukhama phuqhasa solucionanaka kunjamatixa lurawi phuqhawi automático, ch’amani marcos de mapeo de datos, ukhamaraki chiqapa pacha uñjaña, jupax organizaciones ukanakaruxa yanapt’iwa riesgos operativos ukanaka jisk’achañataki ukhamaraki aski yäqañataki kamachinaka privacidad tuqita.





“Ingeniería de privacidad ukat cumplimiento ukax janiw opcional ukhamäxiti —ukax fundamental ukhamawa, era digital ukan confianza uñstayañataki”, Sarat jupax ch’amanchawayiwa. “Aka tuqinakan irnaqatajax mä jach’a amtäwiw uñacht’ayi, ukhamat organizacionanakax janiw kamachirjam phuqhapxañapatakikiti jan ukasti ciber amenazas uñstaski ukanakat jark’aqasipxañapataki”.





Coherendz, Sephora, ukat jichhax Spruce Technology ukan lurawinakapanx Sarat jupax uñacht’ayiw kunjams dedicado irpirinakax ukhamarak sapa kuti machaq lurawinakar uñt’ayañax mayjt’awinak mayjt’ayañatak irpxaruwaspa, clientes ukat usuarios finales ukanakataki. Jupan irnaqawipax proyectos ukanakan Vaave, portal de Derechos de Privacidad del Consumidor, Mapeo de Datos Empresariales ukat Monitoreo de Usuario Real (RUM) ukanakax mä testamento ukhamawa, jupax proactivo ukham uñt’atawa, uñstayir jan walt’awinak askichañataki, ukampirus calidad ukat cumplimiento ukar uñt’ayañataki.





Nayraru uñtasaxa, Sarat jupax jutïr pacharuw amti, kawkhantix ciberseguridad ukat privacidad ukax jan kuna jan walt’awimp sapa aspecto de servicios IT ukar mayacht’ata, automatización ukat gestión proactiva de riesgos ukanakamp irpata. Jupan ch’amanchawipax machaq solucionanak ch’amanchañatakix juparux mä pionero ukhamaw industrianx uñt’ayaskakiwa, ukhamat organizaciones ukanakax jan axsarasaw paisaje digital ukan jilxattaski ukar sarapxañapataki. Nayraru sartañ amtampi ukhamarak jan mayjt’ir ch’amanchawipampixa, Sarat jupax jutïr maranakan servicios IT, privacidad ukarjam phuqhaña, ukat ciberseguridad ukanak uñstayañatakiw wakicht’ata.