製品開発と IT サービスにおけるリーダーシップ: Sarat Chandra Routhu の洞察

製品開発と IT サービスにおけるリーダーシップは決して単純ではありません。連携して機能しなければならない可動部分が多数あります。さまざまなチーム内およびチーム間で優れた人材を維持し、協力する必要があります。もちろん、イノベーションは事実上常に求められています。





新製品の開発が活発に行われている場合、リーダーは開発パイプラインで問題が発生するたびに対処する必要があります。製品が少し古くなり、市場での地位を確立すると、リーダーは製品の関連性を維持するために多大な時間とリソースを費やす必要があります。





IT 業界の第一人者である Sarat Chandra Routhu をご紹介します。彼は製品開発、データベース エンジニアリング、プライバシー コンプライアンスの分野で 16 年以上の経験があります。Sarat は 2008 年にデータベース開発者としてキャリアをスタートし、最終的には教育、小売、テクノロジーなど複数の業界で上級職に昇進しました。Coherendz India Pvt Ltd. では IT サービス部門の責任者を務め、Vaave 卒業生エンゲージメント プラットフォームの共同設立者となり、その構築に携わりました。Coherendz での勤務を終えた後、Sephora に入社し、シニア データベース管理者から主任エンジニアまでさまざまな役職を務めた後、2023 年に Spruce Technology, Inc. で現在の役職に就きました。





Coherendz の初期のリーダーとして、Sarat は Vaave の開発とマーケティングで極めて重要な役割を果たし、100 を超える成功したプロジェクトを監督し、プラットフォームを主要な卒業生エンゲージメント ソリューションとして位置付けました。現在、Vaave は、企業、NGO、教育機関など、世界中の何千ものクライアントにサービスを提供しています。彼の初期の仕事は、スケーラブルで機能豊富なプラットフォームの作成に貢献し、その後、市場で信頼されるソリューションになりました。





Sarat 氏は Vaave への貢献に加え、Sephora のプライバシー コンプライアンス分野でも影響力を発揮しました。在職中、彼は消費者プライバシー権ポータルを設計および実装しました。これは、CCPA などの規制の下でユーザーがプライバシー権を行使できるようにするエンタープライズ レベルのソリューションです。このプロセスを自動化する彼の取り組みにより、手作業が 90% 削減され、Sephora は数十万ドルを節約できました。





「セフォラで働いていたとき、私はサイト用の消費者プライバシー権処理ポータルを作成し、ユーザーがプライバシー権を行使できるようにしました。この処理プロセスを自動化し、手作業の労力を 90% 削減しました。その結果、会社は数十万ドルを節約できました」と Sarat 氏は説明します。





プライバシー コンプライアンスにおけるこの先駆的な取り組みにより、Sarat は OneTrust から Trust Fellow 認定を取得し、最終的には Spruce Technology, Inc. での現在の役職に就きました。そこで彼は、保険、小売、通信の各セクターにわたってプライバシー、コンプライアンス、IT リスク管理のソリューションを提供し続けています。

始まり

Sarat はデータベース開発者としてキャリアをスタートし、米国を拠点とするクライアントのハイエンド データ変換プロジェクトに携わりました。初期の職務にはデータベース管理とレポート設計が含まれ、データベース エンジニアリングとデータ ソリューションの強固な基盤を築きました。彼の技術的な専門知識と問題解決能力により、すぐに責任の重い役職に就くことになりました。





Coherendz India Pvt Ltd. では、Sarat は初期のチーム メンバーとして参加し、IT サービス責任者に任命されました。この役職で、彼は Vaave の共同設立者となり、その開発を主導しました。これは、教育機関、NGO、企業のネットワーキングとエンゲージメントのニーズに対応するために設計された卒業生エンゲージメント プラットフォームです。Sarat は 100 を超える Web ソリューションの提供を監督し、Vaave をクライアントのニーズに合わせた拡張可能でカスタマイズ可能なプラットフォームとして位置付けました。彼の Vaave の開発とマーケティングへの戦略的貢献は、初期の成功に極めて重要であり、世界中の機関にとって信頼できるソリューションとしての地位を確立しました。





製品開発におけるこの基礎的な経験は、Sarat 氏がエンドツーエンドの製品作成に進出するきっかけとなり、Sephora と Spruce Technology での功績への道を開きました。現在、Sarat 氏はそこでプライバシー コンプライアンス、データベース エンジニアリング、IT サービスにおける専門知識を活かしています。

顧客、開発、そして市場

Sarat 氏は、ジャワハルラール・ネルー工科大学でコンピューターサイエンスの技術学士号を取得した後、米国を拠点とするクライアントにデータソリューションを提供することでキャリアをスタートしました。データベース開発者としての初期の職務にはレポート作成とデータ管理が含まれており、複雑なクライアントのニーズとソリューションを処理する能力があることが証明されました。





Coherendz での経験を振り返り、Sarat 氏は製品開発を市場の需要に合わせることの重要性を強調しています。Vaave が主要な卒業生エンゲージメント プラットフォームとして成功したのは、機能豊富な設計と戦略的なポジショニングによるものです。Sarat 氏は次のように語っています。





「製品開発と販売およびマーケティングの両方に携わったことは、Vaave を卒業生エンゲージメントの主要プラットフォームとして位置付ける上で極めて重要でした。製品開発の面では、カスタマイズ、ネットワーキング ツール、イベント管理や資金調達モジュールなどの付加価値機能を提供し、機関の特定のニーズに応える機能豊富でスケーラブルなプラットフォームを構築しました。」





同氏はさらに、「販売とマーケティングの面では、製品に対する私の深い理解により、潜在顧客にそのメリットを効果的に伝えることができました。私はチームと緊密に協力し、意思決定者の心に響くターゲットを絞ったメッセージを作成し、彼らの悩みに対処し、Vaave が卒業生のエンゲージメントをどのように変革できるかを示しました」と付け加えました。





開発とマーケティングの連携により、顧客やパートナーとの信頼関係が育まれ、最終的には口コミによる紹介が促進され、Vaave の長期的な成功が保証されました。顧客からのフィードバックを設計に取り入れることで、Vaave は品質と信頼性の評判を獲得し、世界中の教育機関の進化するニーズに対応できるようになりました。卒業生データ管理、資金調達、採用、イベント管理などのサービスにより、同社は卒業生エンゲージメントの最高のソリューションとしての地位をさらに確立しました。

ギアを変えよう

サラット氏がセフォラで働き始めた2014年当時、同社はすでに世界の美容および電子商取引業界では有名な企業でした。フランスに本社を置き、LVMH傘下のセフォラの評判は、高級品だけにとどまらず、環境に優しい取り組み、多様な製品提供、包括的な雇用慣行への取り組みにも及びました。





大規模な多国籍企業であるセフォラは、違反すると多額の罰金が科せられ、ブランドの評判に影響を及ぼす可能性があることを認識して、国内および海外のプライバシー規制への準拠を最優先に考えていました。プライバシー コンプライアンスを重視する姿勢が、サラットの極めて重要な役割の基盤となりました。





セフォラで、サラト氏は消費者プライバシー権処理ポータルを初めて構築し、ユーザーが CCPA などの規制フレームワークの下でプライバシー権を行使できるようにしました。このエンタープライズ レベルのプラットフォームは、セフォラがプライバシー関連の専用テクノロジーに初めて参入したことを象徴するものであり、サラト氏が大規模なエンジニアリング イニシアチブを主導する能力を示し、コンプライアンス自動化の専門知識を確立しました。このポータルでの作業を通じて、彼はプライバシー要求の処理時間を数週間から数分に短縮し、プロセスの 90% を自動化して、セフォラの手作業にかかる数十万ドルを節約しました。





消費者プライバシー権ポータルに加えて、Sarat は、個人情報 (PII) のメタデータを社内システムやサードパーティ ベンダーにリンクするシステムであるエンタープライズ データ マッピングの実装を主導しました。この取り組みにより、Sephora のデータ ガバナンス フレームワークが強化され、情報セキュリティ チームは、CCPA や GDPR などのプライバシー規制へのコンプライアンスを合理化しながら、堅牢な制御と評価を作成できるようになりました。





Sarat は Dynatrace Observability を通じてリアル ユーザー モニタリング (RUM) も導入し、Sephora のパフォーマンスの問題を検出して解決する能力に革命をもたらしました。Sarat はプロアクティブなモニタリングを実装することで、トラフィックの多いプロモーション イベント中にシームレスなユーザー エクスペリエンスを保証し、中断を回避してシステムの信頼性を向上させることに成功しました。





プライバシー エンジニアリングとコンプライアンスは、より広範なサイバー セキュリティ ドメインの不可欠な要素です。サイバー脅威の増加と規制の複雑化に伴い、組織は機密データを保護するために積極的な対策を講じる必要があります。自動化とプライバシー管理における Sarat の取り組みは、これらの課題に直接対処し、Sephora がデータ侵害や規制リスクに対する耐性を構築するのを支援しました。プライバシー エンジニアリングをサイバー セキュリティの原則と整合させることで、機密情報が承認されたユーザーのみにアクセスできるだけでなく、システム全体で安全に管理されるようにしました。





「消費者プライバシー権ポータルは、セフォラのプライバシー管理機能を変革しました」とサラット氏は説明します。「プライバシー要求の処理を合理化することができ、ユーザーは権利を迅速かつ効率的に行使できるようになりました。自動化により、手作業が最小限に抑えられただけでなく、処理時間も大幅に短縮され、実際に財務に影響が出ました。」





これらのプロジェクトの成功は、セフォラの業務を強化しただけでなく、2023 年に Sarat 氏が Spruce Technology, Inc. に採用されることにもつながりました。Srat 氏は、保険、小売、通信などの業界のクライアントにプライバシー コンプライアンスとエンタープライズ レベルのソリューションを提供し続けています。この分野での専門知識が認められ、プライバシー、セキュリティ、ガバナンス テクノロジーのリーダーである OneTrust から Trust Fellow の称号も授与されました。

開発を推進し、課題を克服する

才能あるチームを編成することから、リソースを賢く活用し、課題に積極的に取り組むことまで、サラットはあらゆることを成し遂げてきました。彼の歩みは、コラボレーションとオープンなコミュニケーションを重視する実践的なリーダーシップ スタイルによって定義されています。これは、彼がコヘレンツでの初期の頃からセフォラ、そして現在のスプルース テクノロジーでの仕事に応用してきた原則です。





Sarat 氏は次のように語っています。「製品開発は共同作業であるべきだと信じているので、実践的なアプローチを採用しました。開発者やデザイナーと緊密に連携し、質問に答えたりアイデアについて話し合ったりできるようにしました。チーム メンバーの意見を尊重しながら、オープンな対話と問題解決を奨励しました。これにより士気が高まっただけでなく、高品質の仕事がスケジュールどおりに納品されました。」





チーム リーダーシップと問題解決に対する Sarat 氏のアプローチは、Sephora での業務で特に価値を発揮しました。同氏はそこで、消費者プライバシー権ポータル、エンタープライズ データ マッピング、リアル ユーザー モニタリング (RUM) の開発などの複雑なプロジェクトに取り組みました。これらの取り組みでは、内部システムを規制要件に合わせて調整し、システム パフォーマンスを向上させるために、情報セキュリティ チームとデータ ガバナンス チームとのシームレスなコラボレーションが必要でした。





「データ マッピングは特に困難でした」と Sarat 氏は説明します。「社内システムと外部ベンダー全体にわたるすべての個人識別情報のメタデータを特定して調整し、進化する規制への準拠を確保する必要がありました。その結果、データ セキュリティと規制遵守の両方を合理化する堅牢なガバナンス フレームワークが実現しました。」





リアル ユーザー モニタリング (RUM) には独自の複雑さが伴います。プロアクティブなモニタリング ツールを実装するには、運用ワークフローの変更が必要だったからです。「Dynatrace を介した RUM により、特にトラフィック量の多いキャンペーン中にパフォーマンスの問題に事前に対処でき、ユーザーにとってシームレスなエクスペリエンスが保証され、システム全体の信頼性が向上しました」と、同氏は付け加えます。





「この方法は今でも役立っています」とサラト氏は言う。「Coherendz を退職後、キャリアアップのために米国に移住した際、同じ方法を Sephora と現在の Spruce Technology でのプロジェクトに適用しました。私が改良した迅速な開発方法論は、プライバシー権の自動化と消費者の同意管理における私の仕事と相まって、進化する市場の需要と規制の変更に非常に機敏に対応できることが証明されました。」





Sarat 氏は、適応力のあるリーダーシップと技術的な専門知識を通じて、課題を克服しながら継続的に開発を推進し、ペースが速くリスクの高い環境において、プロジェクトが顧客の期待とコンプライアンス要件の両方を満たすようにしています。

絶え間ない革新

サラット氏は、これまでのキャリアを通じて、現状に甘んじることなく、継続的な改善の文化を推進してきました。イノベーションに対する彼のアプローチは、個々の製品の成功にとどまらず、IT サービス、プライバシー、コンプライアンスの絶え間なく変化する需要を満たすために、個人としても職業的にも進化し続けることに尽力しています。





「私は現状維持を信じたことはなく、常に既存のものを改善する機会を探しています。個人的にも職業的にも、常にもっと学び、進化したいと思っています。学ぶべきことは常にあるし、物事を行うより良い方法は常にあると受け入れてきました」と彼は語ります。





サイバーセキュリティの分野では、プライバシーとコンプライアンス エンジニアリングにおける Sarat のイノベーションが、個人識別情報 (PII) の保護における重大なギャップに対処しています。自動化されたコンプライアンス ワークフロー、堅牢なデータ マッピング フレームワーク、リアルタイム監視などのソリューションを実装することで、組織は厳格なプライバシー法に準拠しながら運用上のリスクを軽減できるようになりました。





「プライバシーとコンプライアンスのエンジニアリングはもはやオプションではなく、デジタル時代に信頼を築くための基本です」とサラット氏は強調します。「これらの分野での私の仕事は、組織がコンプライアンスを遵守するだけでなく、新たなサイバー脅威に対しても安全であることを保証するという、より広範な使命を反映しています。」





Coherendz、Sephora、そして現在はSpruce Technologyでの役割を通じて、Sarat氏は献身的なリーダーシップと絶え間ないイノベーションへの注力が、クライアントとエンドユーザーの両方にとって変革をもたらす方法であることを実証してきました。Vaave、消費者プライバシー権ポータル、エンタープライズ データ マッピング、リアル ユーザー モニタリング (RUM) などのプロジェクトにおける彼の仕事は、品質とコンプライアンスに重点を置きながら、新たな課題に対処するという彼の積極的なアプローチの証です。





将来を見据えて、サラットは、自動化とプロアクティブなリスク管理によって、サイバーセキュリティとプライバシーが IT サービスのあらゆる側面にシームレスに統合される未来を思い描いています。革新的なソリューションの促進に尽力するサラットは、業界の先駆者としての地位を維持し、進化するデジタル環境を組織が自信を持って乗り越えられるよう支援しています。サラットは、前向きなアプローチと揺るぎない献身により、今後何年にもわたって IT サービス、プライバシー コンプライアンス、サイバーセキュリティの未来を形作っていくでしょう。