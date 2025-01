Rurukuna wiñachiypi chaymanta IT Serviciokunapi umalliy: Sarat Chandra Routhumanta hamut'aykuna

Umalliyqa rurukuna ruwaypi chaymanta IT yanapakuykunapi mana hayk'aqpas sasanchu. Achka kuyukuq partekunam kan, chaykunaqa hukllapim llamkanan. Necesitakunmi allin talentokuna waqaychayta hinallataq yanapanakuytapas, imaymana equipokunapipas, hinallataqmi, cheqaqmi, mosoqyachiyqa yaqa sapa kutinmi necesitakun.





Musuq ruru allinta ruwakuptinqa, umalliqkunam wiñariy gasoductopi hipo nisqakunata qawarinanku, chaymi rikurimusqanman hina. Huk ruru aswan kuraq kaptin, qhatu ukhupi takyasqa kaptin, umalliqkuna ancha pachata, qullqita ima qunanku tiyan, chaywantaq allin kananpaq.





Sarat Chandra Routhu riqsichiy, IT kaqpi umalliq runa chunka suqtayuq watamanta aswan experienciayuq rurukuna ruwaypi, willaypa tiyapuynin ingeniería kaqpi, chaymanta sapalla willay hunt'aypi. Sarat 2008 watapi willay tantana ruwaq hina llamk'ayninta qallarirqan, qhipaman achka industriakunapi hatun llamk'aykunaman ñawparirqan, yachay, qhatuy, tecnologia ima. Payqa Coherendz India Pvt Ltd. nisqapi IT Serviciokuna umalliqmi karqan, chaypin kuska kamarirqan, yanaparqantaqmi Vaave ñawpaq yachaqkunaq rimanakuy plataforman ruwaypi. Coherendzpi kayninta qatispa, Sephora nisqaman yaykurqa, chaypi imaymana llamk'aykunata ruwarqan Senior Database Administratormanta Lead Engineerkama, manaraq Spruce Technology, Inc. nisqapi kunan llamk'ayninman 2023 watapi tikrachkaspa.





Coherendz kaqpi ñawpaq umalliq hina, Sarat huk hatun ruwayta ruwarqa Vaave wiñachiypi chaymanta qhatuypi, 100 masnin allin ruwasqa ruwaykunata qhawaspa chaymanta plataformata huk umalliq ex alumnos compromiso solucion hina churarqa. Kunan pacha, Vaave waranqa waranqa clientekunata pachantinpi yanapan, chaymanta negociokuna, ONGkuna, yachaywasikuna ima. Ñawpaq llamk'ayninqa huk escalable, ruwanakunayuq plataforma ruwayta yanaparqa chaymanta chaymanta qhatupi huk atisqa solucionman tukusqa.





Vaave kaqman yanapakuyninkunamanta aswanta, Sarat huk llamk'ayta ruwarqataq Sephora kaqpi sapalla willay hunt'ay espacio kaqpi. Chaypi kachkaspa, payqa portal Derechos de Privacidad del Consumidor kaqmanta ruwarqa chaymanta ruwarqa, huk empresa-nivel solucionta ruwaqkunaman sapalla derechosninkuta CCPA hina kamachiykunamanhina ruwayta atikun. Kay ruwayta automatizacionpi llamkayninqa makiwan kallpachakuykunata 90% pisiyachirqa, Sephora pachak waranqa qullqita waqaychaspa.





"Sephora kaqpi llamk'achkaspa, huk portal de Derechos de Privacidad del Consumidor kaqmanta ruwarqani chay sitiopaq, ruwaqkuna sapalla derechonkuta ruwayta atichispa. Kay ruwayta automatizarqani, makiwan kallpachakuykunata sapa pachakmanta isqun chunka pisiyachispa, chaymanta qhipaman empresata pachak waranqa qullqita qispichirqa, " Sarat sut'inchan.





Kay ñawpaq llamk'ay sapalla willay hunt'aypi Sarat's Trust Fellow certificación OneTrust kaqmanta pusarqa chaymanta qhipaman kunan ruwayninman Spruce Technology, Inc. kaqwan, maypi payqa sapalla willaypi, hunt'aypi, chaymanta IT riesgo kamachiypi solucionkuna quyta qatin tukuy seguro, ranqhana, chaymanta telecomunicación sectorkunapi .

Imaynatataq Qallarirqa

Sarat llamk'ayninta qallarirqan huk willay tantana ruwaq hina, llamk'arqan alto-gama willay tikray proyectokunapi huk EE.UU.-pi kaq clientepaq. Kay ñawpaq ruwanakuna willakuypa tiyapuynin kamachiy chaymanta willakuy ruwayniyuq karqa, huk sinchi cimientota churaspa willaypa tiyapuynin ingenieria kaqpi chaymanta willay allichaypi. Técnica yachaynin, sasachakuy allichay atiyninpas usqhayllan aswan responsabilidadwan ruwaykunata ganarqan.





Coherendz India Pvt Ltd. kaqpi, Sarat ñawpaq equipomanta kaq hina hukllawakurqa, chaymanta IT Serviciokuna umalliq kananpaq churasqa karqa. Kay ruwaypi, payqa Vaave nisqa wiñachiyta kuska kamarirqan, umallirqan ima, huk plataforma de compromiso de ex alumnos nisqa, ruwasqa karqan llikapi, compromiso necesitasqankuta qhawarinapaq instituciones educativas, ONGs, negocios nisqakunaq. Sarat 100 masnin web solucionkuna quyta qhawarqan, Vaave huk escalable chaymanta personalizable plataforma hina churaspa, cliente necesidadninman hina ruwasqa. Paypa estratégico yanapakuyninkuna Vaave wiñayninpi chaymanta qhatuypi pivotal karqan ñawpaq allin ruwayninpaq chaymanta huk atisqa solucion hina institucionkunapaq pachantinpi sayarichirqa.





Kay fundamental experiencia ruru ruwaypi Saratpa incursionninta tukukuymanta tukukuykama ruru ruwaypi riqsichirqa, ñanta kicharirqa Sephora chaymanta Spruce Tecnología kaqpi aypayninpaq, maypi kunan yachayninta sapalla willay hunt'aypi, willakuypa ingenieria kaqpi chaymanta IT yanapakuykunapi churan.

Cliente, Desarrollo, chaymanta Qhatu

Jawaharlal Nehru Tecnológica Universidadmanta Bachiller de Tecnología Informática nisqapi chaskisqanmanta, Sarat llamk'ayninta qallarirqan, EE.UU.-pi kaq clientekunapaq datos solucionkunata quspa. Ñawpaq ruwayninkuna willaypa tiyapuynin ruwaq hina willakuy ruway chaymanta willay kamachiyniyuq karqa, mayqinchus aptitudninta rikuchirqa complejo cliente necesidadkuna chaymanta solucionkuna ruwanapaq.





Coherendzpi kasqan pachamanta yuyaymanaspa, Saratqa qhatu mañakuykunawan rurukuna wiñachiyta tupachiy ancha allin kasqanmanta rimarin. Vaavepa allin ruwayninqa huk umalliq ex alumnos compromiso plataforma hina, ruwayninmanta qhapaq ruwayninmanta chaymanta estratégico posiciónninmanta paqarimurqa. Saratqa kaykunatam rakin:





"Ñuqapa involucramiento iskaynin ruru ruwaypi chaymanta rantiypi chaymanta qhatuypi pivotal karqa Vaave huk umalliq plataforma hina ñawpaq alumnokuna ruwaypi churaypi. Rurukuna wiñachiy lado kaqpi, huk ruwanakuna qhapaq, escalable plataformata ruwarqayku mayqinchus institucionkunap necesidadnin específicas kaqninta hunt'arqan, personalización kaqta quspa , llika ruwanapaq yanapakuykuna, chaymanta chanin yapasqa ruwanakuna imaynachus ruway kamachiy chaymanta qullqi huñunapaq módulos."





Pay yapan, "Rantiymanta chaymanta qhatuymanta ñawpaqpi, ukhu hamut'ayniy rurumanta permitiwarqa allinta willayta allinninkunata atikuq clientekunaman. Llamk'arqani equipowan qayllamanta artesanía mensajes dirigidos kaqwan chaymanta resonasqa decision-makers kaqwan, abordar paykunap nanay puntosninkuta chaymanta." imaynatas Vaave ñawpaq yachaqkunap llamk'ayninta tikrayta atinman chayta rikuchispa".





Kay wiñachiywan qhatuywan tupachiyqa clientekunawan chaymanta sociokunawan confianzata kallpacharqan, qhipaman simimanta simiman apachiykunata purichispa chaymanta Vaave unay pacha allin ruwayninta qhawaspa. Diseñonpi clientekunap yuyayninta churaspa, Vaave allin riqsisqa kayta tarirqa, chaymanta atiyniyuq kayta atirqa, chaymanta institucionkunap wiñaq necesidadninkunata pachantinpi hunt'ananpaq. Quyninkuna —kaypi ñawpaq yachakuqkuna willaykunata kamachiy, qullqi huñuy, mink'akuy, chaymanta ruwaykuna kamachiy ima— aswanta huk ñawpaq yachakuqkunap llamk'ayninpaq huk ñawpaq solucion hina sayarichirqa.

Engranajekunata tikrasun

Sarat Sephorawan llamk'ayta qallariptin 2014 watapi, empresaqa huk icónico sutiña karqan pachantinpi sumaq kay hinallataq eCommerce industriapi. Francia suyupi umalliq wasiyuq, LVMH kaqpa dueñon, Sephora allin riqsisqa kayninqa mast’arikurqa lujo rurukunamanta aswanta, eco-amigable ruwaykunaman, imaymana rurukuna quykunaman, chaymanta tukuypaq llamk’ay ruwaykunaman.





Hatun, achka suyu empresa hina, Sephora ñawpaqman churarqa llaqtapi chaymanta hawa suyukunapi sapanchasqa kamachiykunata hunt'ayta, riqsispa violaciones hatun wanachiykunaman apayta atinman chaymanta marcanpa allin riqsisqa kayninta impaktakunman. Kay enfasis sapalla willay hunt'aypi Saratpa pivotal ruwayninpaq escenariota churarqa.





Sephora kaqpi, Sarat ñawpaq Consumidor Privacidad Derechos llamk'achiyta portal ruwasqa, ruwaqkunaman sapalla derechosninkuta kamachiy marcos kaqpi CCPA hina ruwayta atichispa. Kay empresa-nivel plataforma Sephora ñawpaq llamk'ayninta dedicado sapalla willaywan tinkisqa tecnologiaman riqsichirqa, Sarat hatun ingeniería ruwaykunata umalliyta atiyninta rikuchispa chaymanta yachayninta hunt'ay automatizacionpi sayarichispa. Kay portal kaqpi llamk'ayninwan, allinta pisiyachirqa sapalla willay mañakuy ruway pachata semanakunamanta minutokunaman, 90% ruwayta automatizasqa chaymanta Sephora pachak waranqa qullqita makiwan kallpachakuypi waqaychan.





Consumidorpa Sapanchasqa Derechunkuna portal kaqmanta yapasqa, Sarat Empresa Willay Mapeo ruwayta umallirqa, huk sistema mayqinchus metadatos kaqmanta Sapanchasqa Willay (PII) kaqmanta ukhu sistemakunawan chaymanta kimsa kaq ranqhaqkunawan tinkisqa. Kay ruwayqa Sephora kaqpa willay kamachiy marconta kallpacharqan, Willay Waqaychasqa qututa atichirqa sinchi kamachiykunata chaymanta chaninchaykunata ruwayta chaymanta sapanchasqa kamachiykunata CCPA chaymanta GDPR hina hunt'ayta allinchaspa.





Sarat riqsichirqataqmi Chiqap Usuario Monitoreo (RUM) nisqatapas Dynatrace Observability nisqawan, Sephora nisqapa ruwayninmanta sasachakuykunata tarinanpaq hinaspa allichay atiyninta tikraspan. Proactivo qhawayta ruwaspa, Sarat empresata yanaparqa huk mana pantasqa user experienciata hatun tráfico promocional ruwaykunapi, mana sasachakuykunata ruwaspa chaymanta sistema confiabilidadta allinchaspa.





Ingeniería de privacidad chaymanta hunt'ay componentes integrales kanku aswan hatun ciberseguridad dominio kaqmanta. Wichariq ciber amenazas kaqwan chaymanta aswan sasachakuyniyuq kamachiykunawan, organizacionkuna medidas proactivas kaqwan ruwananku tiyan sensibles datokuna waqaychaypaq. Sarat llamk'aynin automatizacionpi chaymanta sapalla willay kamachiypi chiqamanta kay sasachakuykunata allicharqa, Sephora yanaparqa resiliencia ruwayta datokuna pantaymanta chaymanta kamachiy riesgokunamanta. Ingeniería de privacidad kaqmanta ciberseguridad kamachiykunawan tupachispa, payqa sensibles willaykunata mana kamachisqa ruwaqkunallaman yaykuyta atisqankuta qhawarqa aswanpas sistemakunapura waqaychasqa kamachisqa kaqtapas.





"Consumidorpa Sapanchasqa Derechunkuna portal Sephora sapalla willay kamachiy atiyninkunata tikrarqa", Sarat sut'inchan. "Sapalla willay mañakuykunata ruwayta atirqayku, chaymanta ruwaqkuna derechonkuta usqhaylla chaymanta allinta ruwayta atirqayku. Automatización mana makiwan kallpachakuyllatachu pisiyachirqa aswanpas ruway pachakunata anchata pisiyachirqa, chaytaq chiqa qullqimanta impaktun karqa."





Kay proyectokunap allin ruwayninqa mana Sephora llamk'ayninkunallatachu kallpacharqan aswanpas Saratpa contratacionninmanpas yanaparqa Spruce Technology, Inc. kaqpi 2023 watapi, maypichus payqa sapanchasqa willay hunt'ayta chaymanta empresa-nivel solucionkunata industriakunapi seguro, ranqhana, telecomunicación hina clientekunapaq quyta qatin. Chay llamk'aypi riqsisqa yachayninpas OneTrust kaqmanta Trust Fellow sutiyuqta qusqa, sapalla willaypi, waqaychasqa, kamachiy tecnologiakunapi umalliq.

Wiñariyta purichiy, Sasachakuykunata atipay

Yachaysapa equipokunata huñuymanta, recursokunata allinta servichikuymanta hinaspa sasachakuykunata proactivamente allichaykama, Saratqa tukuy imatam ruwarqa. Paypa puriyninqa makiwan ruwasqa umalliq estilowanmi riqsichisqa kachkan, chaymi chaninchan yanapanakuyta hinaspa kichasqa rimanakuytapas, chay kamachikuykunatam Coherendzpi qallariy punchawninkunamanta Sephorapi llamkayninman churarqa, kunantaq Spruce Technology nisqapi.





Sarat rakin, "Ñuqaqa iñini rurukuna wiñachiyqa huk yanapanakuy kallpachakuy kanan tiyan, chayrayku makiwan ruway ruwayta hap'irqani. Ruwaqkunawan chaymanta ruwaqkunawan kuska llamk'arqani, tapuykunata kutichinaypaq chaymanta yuyaykunamanta rimanaypaq chaylla tarikuq kani. Kichasqa rimanakuyta chaymanta sasachakuykunata kallpacharqani- allichay, sapa equipomanta kaqpa yuyayninta chaninchaspa Kayqa manam moraltachu kallpancharqa aswanqa allin llamkaykunatam horarioman hina qurqaku".





Saratpa equipo umalliqman chaymanta sasachakuy allichayman ruwayninqa aswan chaniyuqmi karqan Sephora kaqpi llamk'ayninpi, maypichus payqa sasa ruwaykunata atiparqa, imaynachus portal de Derechos de Privacidad del Consumidor, Mapeo de Datos Empresariales chaymanta Chiqap Usuariokuna qhaway (RUM) ruway. Kay ruwaykuna mana pantasqa yanapakuyta mañakurqa Willay Waqaychasqa chaymanta Willay Kamachiy equipokunawan ukhu sistemakuna kamachiy mañakuykunawan tupachiypaq chaymanta sistema ruwayta aswan allinchaypaq.





"Mapeo de Datos nisqa aswan sasachakuymi karqan", nispan Sarat sut'inchan. "Metadatos llapa Personalmente Identificable Willaykunata riqsichinayku karqa chaymanta chiqanchanayku karqa tukuy ukhu sistemakuna kaqpi chaymanta hawa ranqhaqkunapi, wiñaq kamachiykunata hunt'ayta qhawaspa. Chay ruwayqa huk sinchi kamachiy marco karqa mayqinchus iskaynin willaypa waqaychasqa kayninta chaymanta kamachiyman hina ruwayta allincharqa."





Chiqa Usuario Qhaway (RUM) kikin sasachakuykunata apamurqan, imaynachus proactivo qhaway yanapakuykunata ruwayqa llamk'ay llamkanakuna tikrayta mañakurqa. "RUM Dynatrace kaqnintakama ruwaymanta sasachakuykunata ñawpaqmanta allichayta atirqayku, aswanta hatun tráfico campañakunapi, mana pantasqa experienciata ruwaqkunapaq qhawaspa chaymanta tukuy sistema confiabilidadta kallpachaspa", nispa yapan.





"Kay métodoqa allintam serviwachkan", nispan Sarat nin. "Coherendzmanta lluqsispa llamkayniyta ñawpaqman purichinaypaq EE.UU.-man astakuspay, kay kikin métodota Sephorapi, kunan Spruce Tecnología nisqapipas proyectoykunaman churarqani. Utqaylla wiñariy metodologíakuna refinasqa, llamkasqaywan kuska derechos de privacidad automatizacionpi hinaspa consumidorpi." consentimiento kamachiy, pruebasqa kanku excepcionalmente ágiles kutichiypi evolucionaq qhatu mañakuykunaman chaymanta kamachiy tikraykunaman."





Adaptativo umalliqninwan chaymanta técnica yachayninwan, Sarat sapa kuti wiñachiyta purichirqa, sasachakuykunata atipachkaspa, proyectonkuna iskaynin cliente suyakuyninkunata chaymanta hunt'aynin kamachiykunata utqaylla puriq, hatun apuestakunayuq pachakunapi hunt'anankupaq qhawaspa.

Sapa kuti Musuqyachiy

Tukuy llamk'ayninpi, Saratqa sapa kuti allinchakuy culturata kallpacharqan, mana hayk'aqpas chay status quo nisqawan tiyaykuspa. Musuqyachiyman asuykuyninqa sapa rurukunap allin ruwayninmanta aswan mast'arikun, imaynachus payqa sapanmanta chaymanta llamk'aymanta wiñananpaq churasqa kachkan sapa kuti tikraq mañakuykunata IT yanapakuykunamanta, sapalla willaymanta chaymanta hunt'aymanta hunt'ananpaq.





"Manan hayk'aqpas creerqanichu status quo nisqapi, hinallataqmi maskhanipuni oportunidadkunata allinchakunaypaq imachus kapuwasqanchispi. Sapa kutinmi munani aswan yachayta hinallataq evolucionayta, iskayninpi, kikiymanta hinallataq profesional hina. Aceptarqanin sapa kuti aswan yachanapaq kasqanmanta hinallataq". aswan allin ruwaykuna kanpuni kasqanmanta", nispan rakin.





Ciberseguridad kaqmanta, Sarat musuq ruwayninkuna sapalla willaypi chaymanta hunt'ay ingenieria kaqpi, ancha chaniyuq ch'usaq kaqkunata allichanku, Sapanchasqa Willayta (PII) waqaychaypi. Solucionkunata ruwaspa imaynachus makiwan ruwasqa hunt'ay llamkanakuna, sinchi willay mapa ruway marcokuna chaymanta chiqa pacha qhaway, pay organizacionkunata atichisqa llamk'ana riesgokuna pisiyachiyta chaymanta sinchi sapanchasqa kamachiykunaman hapipakuyta qhawaspa.





"Sapalla kay chaymanta hunt'ay ingenieria manaña akllanapaqchu kanku —chaykunaqa fundamental kanku kay digital pachapi iñiyta hatarichinapaq", Sarat aswanta kallpachan. "Kay ruwaykunapi llamk'asqayqa aswan hatun misión nisqatam qawachin, organizacionkuna mana hunt'aqllachu kanankupaq, aswanpas ciber amenazas cibernéticas nisqakunamantapas seguro kanankupaq".





Coherendz, Sephora, kunan Spruce Tecnología kaqpi ruwayninkunapi, Sarat rikuchirqa imayna qusqa umalliq kay chaymanta sapa kuti musuqyachiypi yuyay tikray tikraykunata purichiyta atinman clientekunapaq chaymanta tukukuypaq llamk'aqkunapaq. Paypa llamk'aynin proyectokunapi Vaave hina, Consumidor Privacidad Derechos portal kaqpi, Empresa Datos Mapeo kaqpi, chaymanta Chiqap Usuario Monitoreo kaqpi (RUM) testamentokuna kanku proactivo ruwayninmanta musuq sasachakuykunata allichaypaq chaymanta calidad kaqpi chaymanta hunt'aypi enfoqueta waqaychaspa.





Ñawpaqman qhawaspa, Sarat hamuq pachata qhawan maypi ciberseguridad chaymanta sapalla willay mana pantasqa sapa aspecto IT yanapakuykunaman tinkisqa kachkanku, automatizacionwan chaymanta proactivo riesgo kamachiywan purichisqa. Musuq solucionkuna uywanapaq compromisonqa industriapi ñawpaq puriq hina churachkan, organizacionkuna mana manchakuspa purichiyta atisqankuta qawarispa, chaymi digital nisqa wiñariq paisaje nisqapi puriyta atinku. Ñawpaqman yuyayniyuq ruwayninwan chaymanta mana kuyuriq qukuyninwan, Sarat hamuq pacha IT yanapakuykunamanta, sapalla willay hunt'aymanta, chaymanta ciberseguridadmanta hamuq watakunapi ruwananpaq churasqa kachkan.