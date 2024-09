FTX Implosion TL;DR e por que a prova de reservas NÃO é a solução que precisamos

Você provavelmente está lendo isso porque a cascata de implosão do FTX enviou todos os influenciadores criptográficos a um overdrive de cultivo de engajamento - "Tire suas criptomoedas das exchanges". e isso lhe deu uma preocupação mesquinha. "Não confie, verifique." soa em seus ouvidos, e você é um com cripto-twitter colado à sua tela e desperdiçando o fim de semana fora doomscrolling.



Vamos atualizar você nos próximos minutos e fazer você sair e tocar a grama.

O que nos trouxe aqui? FTX/Alameda Crash Simplificado

A FTX era uma troca de criptomoedas (registrada nas Bahamas) que permitia às pessoas negociar criptomoedas como você faz nas bolsas de valores. Eles permitiram que você comprasse / vendesse bitcoins e shitcoins (todas as outras criptomoedas, exceto BTC..lol), negocie com margem, futuros e todos os nove metros.





Muito bacana, na verdade.



O volume de negociação de 24 horas (soma de todas as negociações de compra e venda em um determinado período) foi de bilhões de dólares e foi a terceira maior troca de criptomoedas.



Eles foram apoiados por alguns dos maiores cripto-VCs e baleias. Eles colocaram Tom Brady e Gisele Bündchen para bater e caminhar por eles. Eles estavam comprando direitos de nomeação para estádios esportivos e patrocinando eventos de jogos. Os fundadores eram veganos, altruístas eficazes e, de acordo com o Nas Daily, os bilionários mais generosos do mundo.



O marketing estava no ponto, mas travessuras estavam acontecendo por trás da fachada. Travessuras após travessuras - em plena luz do dia. Travessuras que os VCs despejando bilhões de dólares teriam notado em 5 minutos (aparentemente), mas a criptografia precisa ser rápida e ninguém tem tempo para a devida diligência.



Tudo começou com o token FTT (abreviação de token FTX) - o token de troca criado (supostamente do nada) pela FTX para alimentar as ações em sua troca FTX. A ideia era que, à medida que o FTX crescesse, a demanda por tokens FTT aumentaria (os usuários precisam de tokens FTT para comprar e vender coisas a taxas mais baratas no FTX). Isso funcionou em todos os mercados de alta e subiu para mais de $ 77. No entanto, com o retorno dos mercados de baixa, ele estava sendo negociado em torno de $ 25 - uma queda de 67% em relação ao ATH, mas tudo bem!





O BTC caiu em uma porcentagem semelhante. Algumas ações de tecnologia como a Meta caíram ainda mais.



O problema é que a entidade irmã da FTX, o balanço patrimonial da trading Alameda Research era em grande parte (como em grande parte) composto por tokens FTT . Isso significava que a Alameda Research poderia perder dinheiro infinitamente, desde que a FTX pudesse continuar criando novos tokens FTT (ou manter o preço do token FTT sustentado). As pessoas aderiram ao movimento 'vamos vender essa merda e descobrir', despencando ainda mais o preço dos tokens FTT.



Isso poderia ter sido bom também. A criptografia é antifrágil nesse sentido. Vamos desempacotar.



Os bancos tradicionais seguem o método bancário de reservas fracionárias, onde mantêm apenas cerca de 10% dos fundos de seus clientes. Portanto, se eu depositar $ 100 em um banco Chase, o Chase pode emprestar $ 90 imediatamente a um mutuário. Eles cobram juros do mutuário e dividem isso comigo. Isso mantém as luzes acesas nas margens.



Portanto, se todos os depositantes forem a seus bancos e começarem a sacar 11% de seus fundos, esse banco está morto.



Criptomoedas foram inventadas como uma alternativa a este sistema bancário:



Sem reserva fracionária

Sem interesse

Sem intermediários



Para esta história, tudo o que a FTX precisava fazer era esperar, não jogar com os fundos depositados por seus clientes. Mantenha uma proporção de 1:1 (essencialmente significando que todos os clientes podem sacar 100% de seus fundos a qualquer momento, e isso não deve ser um problema. Na verdade, OG bitcoiners comemorou__ 3 de janeiro como o dia da Prova de Chaves __. Neste dia, eles removeriam 100% de seus bitcoins de trocas e carteiras não custodiadas. Os que jogam roleta com os fundos dos clientes seriam dizimados e os bons seriam lembrados de continuar sendo bons.



FTX não estava sendo bom.



Um dia após a corrida do banco à FTX, o CEO estava procurando levantar $ 10 bilhões para preencher o buraco em seu balanço causado por suas próprias estratégias de negociação imprudentes (da Alameda).



A FTX estava insolvente e todos podiam ver isso.



Isso foi o fim de tudo.



Mas não.





Isso é cripto e rumores distantes foram curiosamente eufemismo do ano.



As pessoas começaram a perguntar se outras exchanges estavam 'chanceler(es) à beira do colapso'. Você é tão bom quanto sua reputação no Twitter e as trocas começaram a publicar seus comprovantes de reservas para reprimir seus respectivos rumores de insolvência.



Muitos compraram as narrativas de 'Prova de Reservas' via hopium enquanto a multidão do copium voltava a clamar - 'Tire suas criptomoedas das exchanges e coloque-as em carteiras frias.'



Como sempre, a verdade não está aqui nem ali e isso nos leva finalmente ao assunto em questão.

O que exatamente o torna solvente?

Se a soma total de todos os seus passivos (vermelhos em seu balanço) for menor que seus ativos (verdes em seu balanço), parabéns, você está solvente.



FTX NÃO é!



As trocas de criptomoedas do grande pai Binance para Bybit estão publicando suas provas de reservas - essencialmente sinalizando que não estão apostando com fundos de clientes!



Confira todos os relatórios no DeFi Llama__ aqui __ ou no Nansen aqui .

O que é uma Prova de Reservas?

Estritamente falando, a prova de reservas é uma auditoria de terceiros do seu balanço (ativos e passivos) com resultados publicados. Nenhuma troca fora do Kraken (que o publica desde sempre) faz isso.



Levar a caso de crypto.com para um exemplo ilustrativo:



(Fonte: Nansen )

Ele afirma que o tesouro do crypto.com é:



BTC 28,82%

SHIB 22,08%

ETH 17,32%

USDT 6,02%

USDC 5,61%

Outros 20,15%



Alguns de vocês podem estar se perguntando se ter quase um quarto de seu portfólio em uma moeda meme (SHIB) foi uma boa decisão. Bem, se os clientes da crypto.com HODL valem $ 500 milhões ou mais em moedas de meme, então a crypto.com precisa ter $ 500 milhões ou mais em tokens SHIB.



Esse é um exemplo das reivindicações de reservas 1:1 sendo feitas atualmente no cripto-Twitter.



Mas ainda é apenas metade da imagem. O que você vê acima são apenas os ativos na cadeia.



Muitas bolsas podem (e têm) ativos e passivos fora da cadeia.



Um ativo on-chain, como os mostrados acima, é simplesmente a soma total dos fundos dentro dos endereços da carteira (alegados como pertencentes às bolsas).



Ninguém contesta que os fundos estão dentro das carteiras.



Mas ninguém sabe realmente quem é o dono dessas carteiras.



Os ativos e passivos fora da cadeia podem ser:



Naming rights para estádios de futebol

Financiando (supostas) orgias sexuais e Adderall para a equipe

Etc etc

Então, por que estamos nesta linha do tempo?

A navalha de Occam sugere que esse painel de controle de reservas é apenas uma solução paliativa (e Nansen está ajudando na publicidade gratuita).



Todas as bolsas listaram $ 0 como dívida total, o que não parece certo à luz dos tentáculos profundos que a FTX tinha no ecossistema. $ 10 bilhões (possivelmente mais) foram eliminados (mesmo em números de marcação a mercado) e mais do que apenas clientes de varejo ficaram segurando o saco.



(Fonte: Fortuna )



Algumas exchanges (como a Bybit) estão até apoiando o movimento 'retirar todas as criptomoedas das exchanges'.



O que parece estar acontecendo no back-end é a corrida louca para publicar as Provas Merkle de participações de clientes. Essa trapaça (embora seja um passo na direção certa) está forçando as exchanges a manter a paridade 1:1 não apenas no nível macro, mas também no nível da carteira individual.



Aqui está como deve funcionar.



Digamos:



Alice tem 10 BNB e 1 ETH na Binance

Bob tem 5 BNB e 200 DOGE na Binance



Agora, cada carteira (a de Alice e a de Bob, neste caso) geraria um valor de hash exclusivo com base nos fundos internos. Se o hash mudar, significa que os fundos foram alterados.



Dado que existem milhões (ou milhares, dada a atual crise) de usuários, o hash de cada uma dessas carteiras seria organizado em uma arquitetura Merkle Tree (um mecanismo criptograficamente seguro) que se parece com isto:





(Fonte: Ethereum )



Essencialmente, o hash das carteiras de Alice e Bob seria usado para criar um novo hash. Esse hash seria usado para criar um novo hash com os hashes das outras carteiras.



Esse processo continua até que um hash final seja gerado, resultado do hash de todas as outras carteiras nessa bolsa.



Se até mesmo um único satoshi (preço no momento da redação - 0,0001685 USD) for movido, todo o hash será alterado. Esta é a prova mais real de reservas do que as auto-auditorias que atualmente se apresentam como 'provas de reservas'.

Por que a prova de reservas da Merkle é boa o suficiente

Quando você deposita seus fundos em uma troca (seja para YOLO x100 ou para armazenamento), eles essencialmente deixam de ser seus fundos. Período. Você está a apenas um ' retirada suspensa ' da liquidação.



Mas, com o Merkle Proof of Funds, há alguma luz no fim do túnel.



Seus fundos depositados vão para as carteiras de armazenamento a frio (espero) dessa bolsa e você obtém um saldo correspondente na troca. Você pode pensar que está negociando bitcoin quando, essencialmente, está apenas acertando números no final do dia.



A esperança é que, com o Merkle Proofs, os usuários estejam mais cientes da saúde de uma bolsa e as bolsas sejam menos propensas a apostar com SEU dinheiro.



Isso acalmaria os minimalistas por enquanto até o próximo crash porque…

A prova de reservas da Merkle NÃO é boa o suficiente

Deixando de lado suas chaves, não suas criptomoedas, essas provas são, novamente, apenas registros contábeis.





Há:



Sem auditorias de terceiros

Sem autocustódia de fundos

Nenhuma menção de responsabilidades

Nenhum protocolo de segurança em torno da segurança das carteiras frias (consulte o caso Quadriga CX)

E acima de tudo, não resolve os problemas criados pelos tokens de troca - a la FTT.



Seja um Binance com seu BNB ou um Kucoin com seu KCS, todos os utilitários considerados ainda são tokens criados do nada. Pode-se argumentar que a utilidade está sendo criada com suas respectivas cadeias - BSC e KCC, mas mesmo os crentes concordam que isso infla as participações e dá uma representação mais otimista da saúde.

Conclusão

Uma troca com uma falha de 'imprimir dinheiro grátis', como o token de troca, não é melhor do que o dinheiro FIAT apoiado pelas reservas federais. Assim como o USD é lastreado pelo governo dos EUA, o BNB é lastreado pela Binance. O FTT foi apoiado pelo FTX.



Quando chega a hora, você quer 'confiar em terceiros' com seu dinheiro? É onde estamos?



Nós iremos. Sim.



Contanto que você deseje um rendimento em sua criptografia, os CEXs irão florescer. Desista disso, e os US$ 40 bilhões restantes em TVL em protocolos DeFi desaparecem da noite para o dia. Este é um caso curioso de CEXs importantes para DeFi.



Em suma, seria muito mais fácil se os poderosos não estivessem dormindo ao volante e fizessem a devida diligência antes de se tornarem parte do hype de marketing. Mas, precisamos nos fazer uma pergunta também -





"A indústria que bombeia DOGE nos tweets de Elon merece VCs racionais?" Será que eles sobreviveriam conosco?





Somos todos degens aqui. Certo?



Bem, as imprevisibilidades do mercado estão tornando o trabalho leve de muitos degenerados, então…





Fique seguro lá fora, fren!