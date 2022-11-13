FTX 内爆 TL;DR 以及为什么储量证明不是我们需要的解决方案

你可能正在阅读这篇文章，因为 FTX 内爆级联将每个加密货币影响者发送到参与农业超速 - “让你的加密货币脱离交易所。”这给了你一个琐碎的担忧。 “不要相信，验证。”耳边响起，你是一个将加密推特贴在屏幕上并浪费周末的末日滚动的人。



让我们让您在接下来的几分钟内加快速度，让您出去接触草地。

是什么把我们带到这里？ FTX/Alameda 崩溃简化

FTX是一家加密货币交易所（在巴哈马注册），使人们能够像在股票市场交易所一样交易加密货币。他们允许您购买/出售比特币和垃圾币（除 BTC 之外的所有其他加密货币..lol），保证金交易，期货和整个九码。





实际上非常漂亮。



24 小时交易量（特定时期内所有买卖交易的总和）为数十亿美元，是第三大加密货币交易所。



他们得到了一些最大的加密货币 VC 和鲸鱼的支持。他们让汤姆布拉迪和吉赛尔邦辰为他们击球和步行。他们购买体育场馆的冠名权并赞助游戏活动。创始人是素食主义者，有效的利他主义者，据《纳斯日报》报道，他们是世界上最慷慨的亿万富翁。



营销是正确的，但在外表背后却在进行恶作剧。一个接一个的恶作剧——在光天化日之下。投入数十亿美元的风险投资人会在 5 分钟内（显然）注意到这些恶作剧，但加密货币必须快速行动，而且没有人有时间进行尽职调查。



这一切都始于 FTT 代币（FTX 代币的缩写）——FTX 创建（据称是凭空创造）的交易所代币，用于为 FTX 交易所的操作提供动力。这个想法是，随着 FTX 的增长，对 FTT 代币的需求将会增加（用户需要 FTT 代币才能在 FTX 上以更便宜的价格买卖东西）。这在所有牛市中都有效，并上涨至 77 美元以上。然而，随着熊市回归，它的交易价格约为 25 美元 - 比其 ATH 下跌了 67%，但这也没关系！





BTC 下跌了类似的百分比。 Meta 等一些科技股的跌幅更大。



问题是 FTX 的姊妹实体，贸易公司 Alameda Research 的资产负债表在很大程度上（实际上是在很大程度上） 由 FTT 代币组成 .这意味着只要 FTX 可以继续创建新的 FTT 代币（或保持 FTT 代币价格上涨），Alameda Research 就会无限亏损。人们跳上“让我们做空这个狗屎并找出答案”的潮流，有效地使 FTT 代币的价格进一步暴跌。



这也可以。从这个意义上说，加密是反脆弱的。让我们打开包装。



传统银行采用部分准备金银行法，他们只保留客户资金的 10% 左右。因此，如果我在大通银行存入 100 美元，大通银行可以立即将 90 美元借给借款人。他们向借款人收取利息并与我分享。这让银行的灯一直亮着。



因此，如果所有储户都去他们的银行并开始提取他们资金的 11%，那家银行就完蛋了。



加密货币是作为该银行系统的替代品而发明的：



没有部分准备金

不感兴趣

无中介



对于这个故事，FTX 需要做的就是等待它，而不是用客户存入的资金进行赌博。保持 1:1 的比率（本质上意味着所有客户都可以随时提取 100% 的资金，这应该不是问题。事实上，OG 比特币持有者庆祝__ 1 月 3 日为密钥证明日__。在这一天，他们会从交易所和非托管钱包中取出 100% 的比特币。那些用客户资金玩轮盘赌的人会被淘汰，而好的人会被提醒保持良好。



FTX 表现不佳。



在 FTX 银行挤兑后的第二天，这位首席执行官希望筹集 100 亿美元，以填补他们（阿拉米达）不计后果的交易策略造成的资产负债表漏洞。



FTX 资不抵债，每个人都看得出来。



这就是它的结束。



但不是。





这是加密货币，奇怪的是，今年的谣言一直很轻描淡写。



人们开始询问其他交易所是否“处于崩溃边缘”。你和你在 Twitter 上的声誉一样好，交易所开始发布他们的储备证明以平息他们各自破产的谣言。



许多人通过 hopium 购买了“储备证明”的叙述，而 copium 人群又开始叫嚣 - “将你的加密货币从交易所转移到冷钱包中。”



与往常一样，真相既不存在也不存在，这最终将我们带到了手头的话题。

究竟是什么让你有溶剂？

如果你所有负债的总和（资产负债表上的红色）小于你的资产（资产负债表上的绿色），恭喜你，你有偿付能力。



FTX 不是！



从 Big Daddy Binance 到 Bybit 的加密货币交易所都在发布他们的储备证明 - 本质上表明他们没有用客户资金赌博！



在此处__ 或 Nansen 查看 DeFi Llama__ 的所有报告 这里 .

什么是储备证明？

严格来说，准备金证明是对您的资产负债表（资产和负债）的第 3 方审计以及公布的结果。 Kraken 之外的任何交易所（一直在发布它）都没有做到这一点。



采取 crypto.com 案例 举个例子：



（资源： 南森 )

它指出 crypto.com 的金库是：



比特币 28.82%

SHIB 22.08%

以太坊 17.32%

泰达币 6.02%

美元兑美元 5.61%

其他 20.15%



你们中的一些人可能想知道将近四分之一的投资组合投资于模因币 (SHIB) 是否是一个好的决定。好吧，如果 crypto.com 客户持有价值超过 5 亿美元的 meme 硬币，那么 crypto.com 需要拥有价值超过 5 亿美元的 SHIB 代币。



这是目前在加密推特上提出的 1:1 储备要求的一个例子。



但它仍然只是图片的一半。你上面看到的只是链上资产。



许多交易所可以（并且确实）拥有链下资产和负债。



链上资产，如上所示，只是钱包地址内资金的总和（声称由交易所拥有）。



没有人质疑资金在钱包里。



但没有人真正知道谁拥有这些钱包。



链下资产和负债可以是：



足球场冠名权

为团队资助（涉嫌）性狂欢和阿得拉

等等等等

那么我们为什么在这个时间轴中？

奥卡姆剃刀原理表明，这个检查我的储备证明仪表板只是一个权宜之计（Nansen 正在帮助免费宣传）。



所有交易所都将 0 美元列为总债务，鉴于 FTX 在生态系统中的深厚触角，这感觉不对。 10B 美元（可能更多）已经被淘汰（即使是按市值计价的数字），而且不仅仅是零售客户已经拿着袋子。



（资源： 财富 )



一些交易所（如 Bybit）甚至支持“从交易所撤回所有加密货币”运动。



后端似乎正在发生的事情是疯狂地发布客户持有的 Merkle 证明。这种诡计（尽管是朝着正确方向迈出的一步）迫使交易所不仅在宏观层面而且在个人钱包层面都保持 1:1 的挂钩。



这是它应该如何工作的。



比方说：



Alice 在币安上有 10 个 BNB 和 1 个 ETH

Bob 在币安上拥有 5 个 BNB 和 200 个 DOGE



现在，每个钱包（在本例中是爱丽丝和鲍勃的钱包）都会根据里面的资金生成一个唯一的哈希值。如果哈希值发生变化，则意味着资金已被更改。



鉴于有数百万（或数千，考虑到当前的低迷）用户，这些钱包中的每一个的哈希将被安排在 Merkle Tree 架构（一种加密安全机制）中，看起来像这样：





（资源： 以太坊 )



本质上，Alice 和 Bob 钱包的哈希值将用于创建新的哈希值。该哈希值将用于与其他钱包的哈希值一起创建一个新的哈希值。



这个过程一直持续到生成最终的哈希值，这是在该交易所对所有其他钱包进行哈希处理的结果。



即使移动了一个 satoshi（撰写本文时的价格 - 0.0001685 美元），整个哈希也会发生变化。这是比目前伪装成“储备证明”的自我审计更真实的储备证明。

为什么 Merkle 储备证明足够好

当你将资金存入交易所时（无论是存入 YOLO x100 还是用于存储），它们基本上不再是你的资金。时期。你离清算只差一个“暂停提款”。



但是，有了 Merkle 资金证明，隧道尽头出现了一些曙光。



你存入的资金会进入该交易所的冷藏钱包（希望如此），你会在他们的交易所获得相应的余额。你可能会认为你在交易比特币，但本质上它只是在一天结束时对数字进行平方。



希望有了 Merkle Proofs，用户会更好地了解交易所的健康状况，并且交易所不太可能拿你的钱去赌博。



这将暂时安抚极简主义者，直到下一次崩溃，因为……

Merkle 储备证明不够好

不是你的密钥，也不是你的加密货币，这些证明再次只是分类帐条目。





有：



无第三方审核

无资金自托管

没有提及负债

没有关于冷钱包安全的安全协议（参见 Quadriga CX 案例）

最重要的是，它并没有解决由交换代币——一个 la FTT——产生的问题。



无论是带有 BNB 的 Binance 还是带有 KCS 的 Kucoin，所有考虑的实用程序仍然是凭空创造的代币。可以说，它们各自的链 - BSC 和 KCC 正在创造效用，但即使是信徒也会同意这确实会增加持有量并提供更乐观的健康状况。

结论

带有“免费打印货币”故障的交易所，例如交易所代币，并不比联邦储备支持的法定货币更好。正如美元得到美国政府的支持一样，BNB 也得到了币安的支持。 FTT 得到了 FTX 的支持。



当紧要关头时，您想用您的钱“信任第三方”吗？那是我们所在的地方吗？



出色地。是的。



只要你渴望加密货币的收益，CEX 就会蓬勃发展。放弃它，DeFi 协议中剩余的 40B 美元 TVL 一夜之间就消失了。这是 CEX 对 DeFi 很重要的一个奇怪案例。



总而言之，如果当权者没有在方向盘上睡着并在成为营销炒作的一部分之前进行适当的尽职调查，事情就会容易得多。但是，我们需要问自己一个问题——





“在 Elon 的推文上抽取 DOGE 的行业是否值得理性的风险投资？”他们甚至会和我们一起生存吗？





我们都是这里的堕落者。正确的？



好吧，市场的不可预测性正在使许多堕落的人轻而易举地工作，所以……





在外面注意安全，朋友！



