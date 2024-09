Desenvolvedores: por que e como escrever artigos técnicos

Publiquei uma pequena transmissão sobre a necessidade de artigos técnicos para adicionar à minha publicação em um grupo do Whatsapp com mais de 200 desenvolvedores e a resposta que recebi me levou a escrever este pequeno artigo. Descobri que muitos desenvolvedores não acham importante escrever artigos e acredito que não seja correto. Como se eu soubesse que muitos desenvolvedores não teriam artigos técnicos, decidi adicionar o último parágrafo ao BC e para minha surpresa vários desenvolvedores me enviaram mensagens dizendo que precisavam de ajuda para começar a escrever artigos técnicos e por isso decidi escrever este artigo rápido.

Para começar, é preciso muito para lançar um conteúdo incrível e eu sei que é isso que desanima muitos desenvolvedores, mas na primeira parte deste post falarei sobre os benefícios de escrever posts técnicos.

Construa seu portfólio

Uma coisa importante sobre escrever postagens técnicas é que isso pode ajudar a construir seu portfólio como desenvolvedor e oferece uma ampla oportunidade de ser visto como alguém habilidoso no que faz. Uma coisa importante que acho que ajudou alguns desenvolvedores como Prosper Otemuyiwa e alguns outros é o fato de que não importa quão pequeno seja o tutorial, eles se certificam de fazer algo.

Ajude os novatos

Antes de você chegar ao estágio que está agora, algumas pessoas o ajudaram a chegar lá por meio de vídeos e artigos. Isso é motivo suficiente para escrever conteúdos para outras pessoas aprenderem.

Saber mais

Quanto mais você escreve sobre uma coisa específica ou, deixe-me dizer, quanto mais você ensina uma coisa específica, melhor você se torna nisso. Escrever conteúdo técnico pode envolver você escrever sobre um aplicativo que acabou de construir e que lhe causou muito estresse que você não quer que outros desenvolvedores passem ou que você acabou de aprender algo novo e quer que o mundo saiba o que você aprendeu. Fazer o que foi mencionado acima ajuda você a aumentar a confiança no que você sabe.

Fazer dinheiro

Sim! dinheiro é muito importante e você não consegue ficando sentado e não fazendo nada que possa agregar na vida de alguém. Você pode ser pago para escrever conteúdos técnicos, mas antes de ser pago, você também deve ter escrito alguns conteúdos interessantes como amostras. Conheço algumas empresas que pagam por revisões técnicas. Um deles é o Scotch Development e não porque eles tenham muito mais para desperdiçar, mas porque acreditam que o desenvolvimento é muito mais fácil quando você tem o conteúdo certo para orientá-lo.

As visualizações

Uma das coisas que me deixa feliz é a quantidade de visualizações que recebo dos meus artigos. Escrevi um artigo sobre [ React, Babel, webpack e Webpack 3.0 ] e o Codementor me alertou no Twitter que tive 2.000 visualizações e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Acho que ver pessoas lendo seu conteúdo e aprendendo com ele deve ser uma vantagem para você.

Restrições limitadas

Poucas pessoas investem seu tempo escrevendo artigos técnicos e isso dá mais oportunidades para quem escreve ter uma vantagem em conseguir algo que muitas pessoas solicitam. Auth0 abriu seu aplicativo da web para se candidatar como embaixador do Auth0 e um dos campos da inscrição incluía a possibilidade de anexar links para artigos escritos. Isso deveria soar uma campainha

COMO COMEÇO?

Essa pergunta me fazem toda vez que falo sobre como escrever artigos técnicos e no artigo irei apenas explicar como começar com base na minha experiência e em outros posts que li sobre como começar a escrever artigos técnicos

Acredite que você pode

Você não precisa ser o maior desenvolvedor do mundo para escrever um artigo. Você sempre pode escrever um artigo sobre o que está aprendendo atualmente, mas a primeira coisa é acreditar em si mesmo

2. Um pequeno passo, mas um ótimo começo

Muitos desenvolvedores ficam confusos neste ponto porque sentem o que podem escrever para impressionar as pessoas, mas eu sempre direi para começar com algo pequeno. Meu primeiro post no meio foi PHP: BEYOND BUILDING WEBSITES e não era um artigo realmente 'técnico'. Eu escrevi apenas para divulgar algo e as pessoas me incentivaram recomendando e recebi um convite para me tornar redator de uma publicação média. Esse foi o pequeno passo que dei e agora tenho mais tutoriais sobre Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to e assim por diante. Experimente.

3. Aprenda novas tecnologias

A melhor maneira de ter algo sobre o que escrever é aprendendo novas tecnologias. Aprenda novas estruturas que você não foi solicitado a aprender e escreva sobre elas. Recentemente, vi que havia um novo framework JS sem nenhum tutorial e quando examinei a documentação descobri como ele era leve e incrível. Então, fiz um tutorial sobre ele e alguns usuários populares do JS no Twitter ficaram sabendo do artigo e continuaram retuitando e eu consegui mais visualizações.

4. Os tópicos estão ao seu redor

Alguns desenvolvedores acham que os tópicos são o problema principal. Para ser sincero, não é porque a qualidade do conteúdo é o mais importante. Você só precisa ser sensível. Eu sei que a Scotch Development tem uma seção em seus sites onde você pode obter ideias de tutoriais nos quais pode escrever. Confira aqui . Basicamente, não há novos tópicos. O que você tem são diferenças de conteúdo na maioria das vezes.

Conheça o seu nicho

Para ter sucesso neste jogo, você precisa criar um nicho para si mesmo. Se você sabe que é incrível na construção de aplicativos da web, atenha-se a isso e se for desenvolvimento móvel, inteligência artificial, ML e assim por diante, atenha-se a isso, porque se você cometer erros que não deveria ter cometido ao escrever um tutorial, as pessoas vão tomar você como um indivíduo confuso.

6. Seja único em sua escrita

Ao escrever, você deve ser o mais simples possível e ao mesmo tempo livre. Escreva seus artigos como se estivesse explicando algo para outro desenvolvedor e queira que ele entenda em termos simples. Você sempre pode incluir imagens GIF engraçadas, vídeos curtos, capturas de tela e assim por diante para manter o leitor lendo.

Obter feedback

Irmão! Irmã! Não pense que você sabe tudo. Você só estará atirando na perna. Peça comentários e esteja aberto a críticas porque você não pode evitá-las. Permita que as pessoas possam falar com você sobre algo que não está claro para elas por e-mail ou Twitter.

8. Não pare de escrever

Olá! Eu não deveria ter adicionado isso, mas deixe-me. Não pare de escrever quando começar e talvez enfrente muitas críticas por não saber de nada. Trabalhe nas correções e escreva mais e terá retorno.

Conclusão

Acredito que você deve ter aprendido algo com meu pequeno artigo sobre a mente e ficarei feliz se você puder compartilhar suas idéias comigo no Twitter @goodnesskayode

