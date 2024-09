Atrás Deles Derramou uma Corrente de Monstros Hediondos, Gigantes do Raio

Astounding Stories of Super-Science, junho de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blog de livros do HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . Vol. II, nº 3: Gigantes do Raio

gigantes do raio

Por Tom Curry

"Eu te digo que não sou louco", insistiu o homem alto. "Durkin, eles têm uma grande mina."

Bill Durkin riu grosseiramente e zombou abertamente de seu parceiro, Frank Maget. "G'wan, você está bêbado."

Madly the three raced for their lives up the shaft of the radium mine, for behind them poured a stream of hideous monsters—giants of the ray!

"Bem, eu estava ontem à noite", admitiu Maget. "Mas eu dormi esta manhã. Eu estava deitado debaixo daquela mesa no Portuguee's, e quando abri meus olhos, havia esses três pássaros sentados perto de mim. Eles não tinham me visto. Eu os ouvi falando sobre riqueza, como a mina deles era de uma riqueza inacreditável e maior do que qualquer outro depósito no mundo. Bem, isso significa alguma coisa, não é?"

"Está tudo bem", disse Durkin. "Mas quem viu um grilo de quinze polegadas de comprimento?"

Sua forma era a de um sapo gigantesco, e de sua garganta soava o rugido terrível que rivalizava com o trovão.

"Ouça. Havia três desses caras. Um era um cara incrível: seu rosto era malhado, com manchas roxas. Sua pele estava branqueada e murcha, e um olho parecia um botão de colarinho de pérola! Eles o chamavam de Professor, também, professor Gurlone. Bem, ele pega esse maldito grilo e era meio roxo avermelhado, mas vivo, e tão longo quanto seu antebraço. Esse professor diz que seu filho pegou um grilo comum e o transformou no que ele tinha. Mas era a mina que me interessava. Fiquei de boca fechada e ouvidos abertos, e é no Mato Grosso. Pode ser esmeraldas, diamantes ou ouro. Rapaz, estou indo para lá, agora mesmo. O velho o cara vai voltar amanhã, entendeu?

"É muita besteira", resmungou Durkin, que era corpulento e de semblante vermelho.

"Sim? Bem, Otto Ulrich não põe cinquenta mil no beliche."

Durkin assobiou. "Você quer dizer que o alemão relaxou tanto assim?" ele perguntou, e seus olhos mostraram interesse.

"Claro. Ele pagou a esse Gurlone cinquenta mil dólares - crédito, é claro."

"Bem, talvez haja algo na história da mina. Mas, cara, você estava bêbado quando viu aquele grilo. Nenhum grilo jamais cresceu tanto. Você sempre vê as coisas quando bebe muito rum."

"O inferno que você diz", gritou Maget. "Eu vi, estou lhe dizendo!"

Durkin fingiu polidez elaborada. "Ah, tudo bem, Frank. Faça do seu jeito. Você viu um grilo desse tamanho e esse tal de Gurlone tirou dois elefantes cor-de-rosa do bolso para pagar a conta. Claro, acredito em você."

Mas o dinheiro nunca deixou de atrair os dois vagabundos tropicais. Eles estavam procurando encrenca, não trabalho, e a ideia de uma invasão a uma rica mina no Mato Grosso era exatamente o que eles iriam gostar.

Uma hora depois, eles encurralaram um peão pequeno e inofensivo chamado Juan. Juan, como Maget e Durkin haviam descoberto, havia saído do deserto com o professor Gurlone, o cavalheiro de aparência estranha que falava de uma mina fabulosamente rica e cobrava cheques de cinquenta mil dólares de um banco respeitável. Vale a pena assistir a um homem assim.

Os dois malandros eram especialistas em bombear o pequeno mestiço. Eles conheciam peões, e a primeira coisa que aconteceu foi Durkin ter passado vários dólares para Juan e passado um grande copo de uísque para o homenzinho.

A conversa foi em inglês e espanhol quebrados.

"Quien sabe?"

Durkin e Maget ouviram essa frase muitas vezes durante a conversa com Juan, e houve muitos encolher de ombros elaborados.

Tinha uma mina lá no Mato Grosso, disse Juan. Ele pensou que poderia conter prata: havia o poço de uma velha mina ali. Mas agora eles estavam no fundo do solo, cavando minério marrom avermelhado, e a caverna fumava e cheirava tão mal que um homem poderia trabalhar apenas uma ou duas horas antes de ser substituído. Mas o salário era muito alto. Além disso, Juan, à sua maneira desmedida, falava de animais grotescos. Como eram essas criaturas? perguntou Durkin. Então deu de ombros e Juan disse que eles não eram como nada na terra.

Durkin desconsiderou a parte da história relacionada aos estranhos animais. Ele pensou que era superstição peão. Mas agora ele tinha certeza de que havia uma rica mina a ser invadida.

"É uma parte difícil do Grosso", disse ele, virando-se para Maget.

"Claro. Difícil carregar água e suprimentos suficientes para fazer isso. Diga, Juan, quem era aquele grande português com o professor Gurlone? Ele é cego, não é? Seus olhos eram brancos como leite e seu rosto era preto como a lama do rio . Certamente é um cara grande e de aparência dura também.

Durkin tamborilou na mesa, pensando no assunto, enquanto Juan falava do grande português. O moreno dos olhos cegos sem cor era Espinosa, antigo dono da mina. Ele vendeu parte de sua reivindicação aos Gurlones, mas permaneceu com eles como assistente. Embora cego, ele conhecia as profundezas da mina e podia tatear seu caminho e orientar os peões em seus trabalhos.

"Eu consegui", disse Durkin, voltando-se para Juan e Maget. "Juan, é com você. Você tem que desbravar a trilha para que possamos segui-lo. E você pode roubar comida e guardá-la para usar no caminho, viu? Chegaremos um ou dois dias depois do Gurlones."

Foi preciso muita persuasão para que Juan consentisse em sua conspiração, mas o peão finalmente cedeu ao dinheiro e à promessa de parte dos despojos. "Talvez você possa roubar as amostras de Gurlone e eles nos darão uma pista sobre o que ele está tramando por aí. Quer sejam esmeraldas, diamantes ou ouro que estão tirando da mina."

Juan era estúpido e supersticioso, como a maioria de seus companheiros. Ele havia obedecido às ordens, desenterrando o minério vermelho, e isso era tudo o que sabia. Mas instigado pelos dois vagabundos, ele também estava pronto para problemas.

Juan disse-lhes que o professor Gurlone carregava uma pequena caixa de chumbo que ele parecia valorizar muito.

"Pegue, então", ordenou Durkin.

Os dois vagabundos viram a festa de Gurlone começar no dia seguinte. Havia muitas caixas de suprimentos carregadas em lanchas, algumas marcadas como Vidro, Ácidos e assim por diante. Em seguida, havia caixas de comida e várias coisas necessárias em um acampamento na selva.

Juan, sua ferramenta, estava trabalhando com os outros peões, e às dez horas da manhã as lanchas partiram, avançando na corrente do Madeira.

O velho Gurlone, de rosto lívido, comandava um barco, e o gigantesco português, de olhos sem cor e tez queimada, sentava-se ao lado dele.

Naquela noite, os dois vagabundos tropicais roubaram um pequeno barco com motor de um cilindro e começaram a subir o rio.

Foi uma jornada difícil, mas eles estavam acostumados ao trabalho no rio e na selva, e o objetivo que tinham em vista era suficiente para fazê-los descontar problemas. Eles especularam sobre que tipo de tesouro encontrariam na caverna da mina de Mato Grosso. Pode ser pedras preciosas, pode ser ouro. Certamente era algo muito valioso.

Eles carregavam poucos suprimentos, mas estavam fortemente armados. Para se alimentar, eles podem caçar e também dependem dos esconderijos deixados por seu amigo, o peão Juan.

A trezentas milhas de Manaus chegaram ao cais onde o velho Gurlone descarregara seus barcos. Os dois vagabundos puxaram sua própria embarcação para a praia a um quarto de milha de distância, mantendo-se fora de vista, e esconderam o barco em um matagal denso. Então eles subiram a margem do rio, mantendo-se fora da vista dos barqueiros, que se preparavam para a viagem de volta, e cortaram a selva para encontrar a trilha da caravana à frente.

Por várias horas eles seguiram o caminho facilmente. Encontraram palmeiras marcadas com novas marcas, e elas tinham certeza de que seu amigo Juan havia deixado para eles. Mas a trilha era fácil de manter sem eles. Os suprimentos foram carregados em burros, que aguardavam os barcos.

Naquela noite, eles acamparam ao lado de um pequeno riacho. Eles estavam atrasados apenas vinte e quatro horas pelo professor Gurlone e seu grupo, e a comida que Juan havia guardado para eles estava em boas condições.

Levantaram-se ao raiar do dia e seguiram em frente, armados até os dentes e prontos para a luta.

"O que é isso?" disse Durkin, parando tão de repente que Maget correu para ele.

Eles estavam andando em um ritmo rápido ao longo do caminho da selva, as árvores gigantes formando um dossel acima. Macacos gritavam para eles, pássaros voavam trinta metros acima deles no teto da floresta.

O sol batia no topo da selva, mas poucos raios iluminavam a escuridão lá embaixo.

Lá de cima soou um grito assustador, seguido de um longo lamento. Maget olhou para Durkin, e este deu de ombros e continuou. Mas ele agarrou seu rifle com força, pois os gritos eram assustadores.

De vez em quando os dois paravam para captar melhor a direção dos lamentos. Por fim, localizaram o local onde jazia o ferido.

Estava debaixo de uma grande bombaxeira, e no chão sombreado contorcia-se um homem. Os dois pararam, horrorizados com a figura se contorcendo. O homem estava rasgando o rosto com as unhas, e seu rosto estava ensanguentado com longos arranhões.

Ele xingou e gemeu em espanhol, e Durkin, aproximando-se, reconheceu Juan, o peão.

"Ei, Juan, que diabos está acontecendo? Uma cobra mordeu você?"

O rosto bronzeado do robusto pequeno peão se contorcia em agonia. Ele gritou em resposta, ele não conseguia falar coerentemente. Ele resmungou, gemeu, mas eles não conseguiram entender suas palavras.

A seu lado estava um pequeno recipiente de chumbo e, mais perto, como se ele o tivesse deixado cair depois de retirá-lo de sua caixa, havia um tubo de cerca de quinze centímetros de comprimento. Isto era um tubo estranho, pois parecia estar cheio de vermes pálidos e esfumaçados de luz que se contorciam enquanto Juan se contorcia.

"Qual é o problema?" perguntou Durkin rispidamente, pois estava alarmado com o comportamento do peão. Pareceu a ambos os vagabundos que o homem devia ter enlouquecido.

Eles se mantiveram afastados dele, com armas prontas. Juan gritou, e parecia que ele estava queimando em um grande incêndio.

De repente, o peão cambaleou; quando ele se levantou, suas mãos agarraram o tubo e ele arranhou o rosto.

Perplexidade e horror estavam estampados nos rostos dos dois vagabundos. Maget teve pena do infeliz peão, que parecia estar sofrendo as torturas dos condenados. Ele não era um homem mau, era Maget, mas sim um fracote que teve uma onda de azar e estava sob o domínio de Durkin, um personagem realmente difícil. Durkin, embora surpreso com as ações de Juan, não demonstrou piedade.

Maget deu um passo à frente, para tentar confortar Juan; o peão o atacou e girou. Mas a alguns metros de distância estava a margem do riacho, e Juan se chocou contra uma palmeira negra cheia de espinhos, ricocheteou e caiu de cara na água. O tubo de vidro foi quebrado e os pedaços caíram no córrego.

"Deus, ele deve ser cego", gemeu Maget. "Coitado, eu tenho que salvá-lo."

"Para o inferno com ele", rosnou Durkin. Ele agarrou o braço de seu parceiro e olhou curiosamente para o peão moribundo.

"Solte, eu vou puxá-lo para fora", disse Maget, tentando se desvencilhar de Durkin.

"Ele está perdido. Por que se preocupar com um peão?" disse Durkin. "Olha esses peixes!"

As águas barrentas do riacho se separaram e peixes mortos surgiram ao redor do corpo de Juan. Mas não tanto sobre o moribundo quanto perto do local onde o tubo quebrado havia caído. De barriga branca para cima, os peixes morreram como num passe de mágica.

"Vamos... vamos voltar para Manoas, Bill", disse Maget com voz doentia. "Isso... isso é demais para mim."

Um medo inominável, que acompanhava Maget desde o início da aventura, tornava-se cada vez mais insistente.

"O que?" exclamou Durkin. "Voltar agora? Que diabos você disse! Aquele maldito peão brigou com alguém e talvez tenha sido mordido por uma cobra mais tarde. Vamos continuar e pegar aquele tesouro."

"Mas... mas o que fez aqueles peixes subirem daquele jeito?" disse Maget, com as sobrancelhas franzidas em perplexidade.

Durkin deu de ombros. "Qual é a diferença? Estamos bem, não estamos?"

Apesar da bravata do homem corpulento, era evidente que ele também estava perturbado com os estranhos acontecimentos. Ele continuou expressando em voz alta a pergunta em sua mente; o que havia no tubo estranho?

Mas ele forçou Maget a continuar. Sem Juan, o peão, para deixá-los esconderijos de comida na trilha, eles teriam dificuldade em conseguir provisões, mas ambos eram viajantes treinados na selva e podiam encontrar frutas e caça suficiente para mantê-los em movimento.

Dia após dia eles marcharam, não muito longe da retaguarda do grupo à sua frente. Eles tomaram o cuidado de não serem perseguidos por Gurlone, pois não queriam que sua presença fosse descoberta.

Depois de quatro dias de viagem, que os levou para o leste, os dois patifes chegaram a um planalto sem água, que se estendia diante deles em uma perspectiva seca. Antes de chegarem ao fim disso, eles sabiam o que era sede real, e suas línguas estavam pretas em suas bocas antes de pegarem a fumaça ondulante de fogueiras no vale onde sabiam que a mina deveria estar.

"Essa é a mina", ofegou Durkin, apontando para a fumaça.

O sol estava se pondo em esplendor dourado atrás deles; eles rastejaram para a frente, usando grandes pedregulhos e pilhas de terra avermelhada, estranhas para eles, como cobertura. Finalmente chegaram à trilha que conduzia às colinas que davam para o vale, e um panorama se estendeu diante deles que os surpreendeu por sua complexidade.

Parecia mais uma cena de palco do que uma imagem selvagem. Bem à frente deles, enquanto se deitavam de bruços e olhavam para o grande acampamento, abria-se a boca negra de uma grande caverna. Isso, eles tinham certeza, era a própria mina. Perto dessa boca havia uma cabana de pedra. Ficou claro que este edifício tinha algo a ver com o minério, talvez uma usina de refino, sugeriu Durkin.

Havia longos quartéis para os peões, dentro de um cercado de arame farpado, e eles podiam ver os homenzinhos descansando agora em torno de fogueiras, onde frituras eram preparadas. Além disso, havia um prédio longo e baixo com muitas janelas e casas para suprimentos e para uso dos donos do acampamento.

"Parece que eles estavam prontos para o caso de uma briga", disse Durkin por fim. "Aquela cerca em volta dos peões parece que eles podem estar tendo problemas."

"Que acampamento", suspirou Maget.

"Precisamos encontrar algo para beber", disse Durkin. "Vamos."

Contornaram a orla do vale e, ao fazê-lo, vislumbraram o professor Gurlone, o velho que haviam avistado em Manaus, e também viram o grande português com seus olhos cegos.

Do outro lado do vale, chegaram a uma nascente que corria para o leste e desaparecia sob o solo mais abaixo.

"Água engraçada, não é?" disse Durkin, deitando-se de bruços para sugar a água leitosa.

Mas eles não estavam dispostos a ser exigentes sobre os líquidos que bebiam. A longa marcha seca pelas terras áridas que separavam o acampamento do resto do mundo havia tirado toda a umidade de suas gargantas.

Maget, bebendo ao lado de seu parceiro, viu que a água brilhava e brilhava, embora o sol estivesse abaixo da borda oposta do vale. Parecia que manchas esverdeadas e prateadas dançavam no fluido leitoso.

"Rapaz, isso é bom", Durkin finalmente encontrou tempo para dizer, "sinto que poderia lutar contra um gato selvagem."

A água, de fato, deu uma sensação de alegria aos dois vagabundos. Eles se aproximaram do teto do poço paralelo que tinham visto do outro lado do vale e olharam para o acampamento novamente.

O professor Gurlone do rosto lívido e Espinosa o português cego, conversavam com um homenzarrão cuja barba dourada brilhava aos últimos raios do sol.

"Esse é o filho do velho pássaro", disse Durkin, "de quem Juan nos falou. O jovem Gurlone."

Uma risada estrondosa e agradável flutuou na brisa, saindo da garganta do grande jovem. O vento soprava agora, e o vale exalava um odor desagradável de produtos químicos e carne contaminada.

"Lugar engraçado", disse Maget. "Diga, estou com uma baita dor de cabeça, Bill."

- Eu também - resmungou Durkin. "Talvez aquela água não seja tão boa quanto parecia a princípio."

Eles se deitaram em um pequeno buraco, observando a atividade do acampamento. Os peões estavam no cercado e era evidente que estavam sendo vigiados pelos donos do acampamento.

Quando o crepúsculo púrpura caiu sobre a terra estranha, os dois vagabundos começaram a perceber os sons abafados que chegavam aos seus ouvidos de tempos em tempos.

"Que trovão engraçado", disse Maget nervosamente. "Se eu não soubesse que era um trovão, eu juraria que alguns sapos grandes estão por aqui."

"Oh, inferno. Talvez seja um terremoto", disse Durkin irritado. "Pelo amor de Deus, pare de reclamar. Você não fiz nada além de lamentar desde que deixamos Juan."

"Bem, quem poderia me culpar..." começou Maget. Ele se interrompeu de repente, a irritação em sua voz transformada em um tremor de medo, enquanto ele agarrava o braço de Durkin. "Oh, olhe," ele engasgou.

Durkin, vendo os olhos de seu parceiro fixos em um ponto diretamente atrás dele, deu um pulo e se afastou, pensando que uma cobra devia estar prestes a atacá-lo.

Ele se virou quando sentiu que estava longe o suficiente e viu que o chão estava se movendo perto do local onde ele estava deitado.

A terra tremia, como se tivesse sido lavrada por uma relha gigantesca; uma cabeça arredondada e arroxeada, que parecia assustadora demais para estar realmente viva, apareceu no solo acidentado, e um verme começou a desenhar seu comprimento roxo das profundezas. Não era uma cobra, mas um gigantesco verme-do-mato e, à medida que avançava, pé após pé, os dois observavam com olhos vidrados.

Maget engoliu em seco. "Já os vi com meio metro de comprimento", disse ele. "Mas nunca assim."

Durkin, no entanto, quando percebeu que a criatura repugnante não podia vê-los e estava rastejando cegamente em direção a eles com seu corpo feio e gordo enrugando e alongando, pegou pedras e começou a destruir o verme monstruoso. Ele praguejou enquanto trabalhava.

Sangue vermelho opaco espirrou neles, e um odor fétido dos cortes os fez vomitar, mas eles finalmente cortaram a coisa em dois e então se afastaram dali.

Os estrondos abafados abaixo deles assustaram Maget, e Durkin também, embora este último tentasse descaradamente.

"Vamos, está escurecendo. Podemos dar uma olhada na mina deles agora."

Maget, choramingando, o seguiu. Os sons estrondosos estavam aumentando.

Mas Durkin escorregou pela encosta abaixo e Maget seguiu para o vale. Eles passaram pela cabana de pedra, que perceberam que estava fortemente trancada com cadeado.

Durkin parou de repente e praguejou. "Cortei o pé", disse ele. "Esses malditos sapatos sumiram, com certeza, daquela marcha. Mas vamos lá, não importa."

Eles rastejaram até a boca da caverna e espiaram. "Ugh", disse Maget.

Ele recuou com um estremecimento. O chão da mina estava coberto por uma lama cinzenta, na qual fervilhavam massas brancas de lesmas tecendo no lodo. Um odor forte e podre soprava em seus rostos, como se estivessem na boca de um grande gigante.

"Ah!" gritou Durkin, jogando os braços sobre o rosto.

A luz esverdeada e fantasmagórica que emanava do lodo era mais fraca que o luar, apenas o suficiente para enxergar; uma vasta sombra pairava sobre suas cabeças, como se um gigantesco morcego voasse para lá. O movimento e o bater de grandes asas os repeliram, e eles fugiram aterrorizados de tão terrível corrupção.

Mas o monstro voador, com uma asa aberta de 2,5 metros, passou correndo por eles e se destacou contra a lua nascente como um goblin. Depois veio outro e, finalmente, um bando de pássaros grandes.

Durkin e Maget fugiram, passando pela casa de pedra que ficava perto da entrada da caverna. Os sons estrondosos das entranhas da terra encheram seus ouvidos agora, e não era um trovão; não, saiu das profundezas da mina.

"Nós... nós precisamos comer alguma coisa", disse Durkin, quando pararam perto de uma das choupanas, na qual brilhava uma luz.

Sons de vozes vinham do interior. Eles se aproximaram e escutaram do lado de fora da janela. Lá dentro, viram Espinosa, o Gurlone mais velho, e o grande jovem de barba dourada, Gurlone mais novo.

"Sim, pai", o jovem estava dizendo. "Acho melhor irmos embora imediatamente. Está ficando perigoso. Cheguei à marca dos cinco milhões agora, com o novo processo, e ele está pronto para trabalhar ou vender, como quisermos."

"Ouviu isso?" sussurrou Durkin triunfantemente. "Cinco milhões!"

"Está tudo pronto, na casa de pedra", disse o jovem Gurlone.

"Por que devemos sair agora?" disse o velho Gurlone, seu rosto lívido trabalhando. "Agora, quando estamos apenas no ponto de sucesso em nossos grandes experimentos? Até agora, embora tenhamos atingido muitas criaturas de crescimento anormal, ainda assim as superamos."

"Bem, pai, há algo na mina agora que torna muito perigoso trabalhar. Isto é, até que eles sejam colocados fora do caminho. Você pode ouvi-los agora."

Os três dentro da cabana ouviram, assim como Durkin e Maget. Os sons estrondosos aumentaram e a terra do vale tremeu.

"Acho melhor a gente ir embora", disse Espinosa rispidamente. "Concordo com seu filho, professor."

"Não, não. Podemos conquistar isso, seja o que for."

"Veja, pai, enquanto você estava fora, nós invadimos uma caverna natural, um rio subterrâneo. Foi então que o problema começou. Você conhece o efeito da coisa nos insetos e pássaros. Ela aumentou um grilo cem vezes. Você mesmo viu. Seis dos peões desapareceram — eles também não fugiram. Eles desceram pelo poço e nunca mais voltaram.

"Oh, eles provavelmente caíram na água e se afogaram", disse o velho Gurlone, impaciente. "Mesmo que não o fizessem, podemos matar qualquer coisa com esses rifles de cano grande."

"É melhor desistirmos e deixá-lo quieto por um tempo", disse o jovem Gurlone gravemente. "Os peões estão tentando fugir há vários dias. Eles teriam ido agora se eu não os tivesse encurralado e eletrificado a cerca."

Maget pôs a mão no ombro do amigo. "Estou morrendo de fome", ele sussurrou.

Durkin assentiu com a cabeça e eles se afastaram, na direção do que haviam marcado como um barracão de suprimentos. Eles ouviram um murmúrio baixo vindo do curral dos peões, quando começaram a quebrar os ferrolhos da fechadura que prendia a porta do depósito.

Eles entraram com pouca dificuldade e começaram a tatear no escuro em busca de comida. Eles localizaram biscoitos e enlatados que abriram, e os devoraram avidamente, ouvindo atentamente os sons do lado de fora.

"Lá vêm eles", disse Maget, agarrando o braço de Durkin.

Eles olharam pela janela do barraco de suprimentos e viram o velho Gurlone sair do prédio do lado de fora do qual os dois vagabundos estavam escutando. Em uma das mãos, o velho professor, corajoso como um leão, carregava uma antiquada espingarda de cano duplo para elefantes, e os raios de uma poderosa tocha elétrica brilhavam no cano.

Pelo menos, eles pensaram que a figura bizarra era o velho Gurlone, pelo tamanho. Pois o homem estava vestido com um terno preto e brilhante, e sobre sua cabeça havia um capuz esvoaçante do mesmo material no qual havia grandes orifícios de vidro verde. Atrás dessa estranha forma vinha uma maior, armada também com um rifle de cano grande e com outra lanterna poderosa.

O cego português também estava armado, mas não vestia o fato preto. Ele se posicionou ao lado da entrada da caverna e esperou enquanto os dois Gurlones entravam na mina.

"Meu pé dói", disse Durkin de repente, quebrando o silêncio.

"Vou sair e ver o que acontece", disse Maget.

Durkin mancou atrás de Maget, que agora assumia a liderança. Aproximaram-se o mais possível da abertura da mina e viram o grande português ali parado, em silêncio, a ouvir com atenção. Quaisquer sons que os dois pudessem ter feito foram abafados pelo grande berro de dentro da caverna.

Esses ruídos, tão parecidos com o coaxar dos sapos, mas ampliados mil vezes, eram aterrorizantes para o coração.

O bater de asas soou no ar da noite, e Espinosa recuou e agachou-se junto ao solo, enquanto imensas criaturas verdes, voando com asas poeirentas, saíam da mina.

"Deus, isso são mariposas", suspirou Maget.

Sim, inconfundivelmente, eram mariposas, grandes como condores. As verdes, exceto pelo tamanho, eram mariposas lunares, bastante familiares aos dois vagabundos. Mais morcegos vieram, perturbados pela entrada dos dois Gurlones.

Durkin quebrou, então. "Eu... eu... eu acho que você está certo, Maget," ele sussurrou, com uma voz apavorada. "Nunca deveríamos ter vindo. Se meu pé não estivesse machucado, eu partiria para o rio agora. Maldição, que lugar!"

Os enormes coaxos estrondosos enchiam todo o vale, reverberando pelas colinas. Lamentos soaram do acampamento dos peões.

O grande português gritava aos Gurlones. "Saia, saia!"

Maget agarrou seu próprio rifle e se levantou, bravamente. Seu medo, embora fosse grande, parecia ter trazido à tona o lado melhor do homem, enquanto Durkin, tão corajoso a princípio, cedeu sob a tensão.

"Cuidado, eles vão ver você", choramingou Durkin.

Maget avançou. Uma rajada de ar fétido e fedorento atingiu seu rosto e ele engasgou. Os ruídos agora eram ensurdecedores, mas acima dos foles vinham os sons dos grandes rifles, os ecos retumbando nos recessos da caverna.

Então os dois Gurlones, correndo loucamente, irromperam da entrada da mina.

"Corra", eles gritaram. "Corra para salvar sua vida, Espinosa!"

"Vou ajudá-lo", gritou Maget, e Durkin não conseguiu mais detê-lo.

Os Gurlones mal notaram o recém-chegado, pois correram loucamente para o abrigo de suas casas. Espinosa juntou-se a eles, avançando velozmente, apesar dos olhos cegos.

O coaxar fez o cérebro de Maget gritar com a imensidão do som. Discos luminosos e brancos, com um metro de diâmetro, olharam para ele, e a criatura, que avançava com saltos espasmódicos em sua direção, quase encheu a boca da mina.

Estava quente na perseguição dos Gurlones em fuga. Agachou-se e depois saltou, e logo estava no ar da noite.

Sua forma era a de um sapo gigantesco, mas tinha cerca de seis metros de altura, e de sua garganta soava um rugido terrível que rivalizava com o trovão.

Maget corajosamente deu um passo à frente e começou a atirar no corpo enorme e macio. A grande boca se abriu e, quando as balas dum-dum abriram cortes no batráquio verde-escuro, os grasnidos estrondosos assumiram um tom de dor.

O odor da criatura era horrível. Maget mal conseguia respirar enquanto disparava o conteúdo do pente no grande animal. Mais dois saltos levaram o sapo quase aos pés de Maget, e o vagabundo tropical sentiu um tentáculo parecido com um bigode tocar seu rosto, e um lodo fedorento o cobriu.

O sapo estava cego, sem dúvida, por causa de sua vida subterrânea, mas os tentáculos pareciam ser a maneira como ele finalmente localizou sua presa, pois se voltou para Maget e deu um golpe final contra ele. As grandes mandíbulas se fecharam como o bater do inferno, e Maget saltou para trás com um grito de terror triunfante.

As balas finalmente pararam o grande sapo, mas em seus calcanhares veio uma estranha criatura gelatinosa, não tão volumosa quanto o sapo, mas avançando sobre as pernas e com uma cauda de cerca de 2,5 metros de espessura e 4,5 metros de comprimento. Este também, evidentemente um polywog, era cego, com discos esbranquiçados no lugar dos olhos, mas deslizava rapidamente por causa de seu tamanho. A arma de Maget estava vazia; ele se virou para fugir, mas o polywog parou e cheirou o sangue espesso de seu companheiro. Então, para alívio de Maget, começou a devorar avidamente seu companheiro.

Totalmente imundo e feroz, o polywog em silêncio quebrou grandes pedaços do sapo gigante morto.

"Olá quem é você?"

Maget virou-se, tendo esquecido as comodidades da vida na excitação. O professor Gurlone e seu filho, ainda vestidos com seus ternos pretos, mas sem capacetes, estavam ao lado dele, segurando suas armas e lanternas.

O grande português, Espinosa, apareceu, e Durkin estava ao lado dele.

"Ora", disse Maget, entre suspiros, "por acaso estávamos explorando e vimos seu acampamento. Estávamos entrando quando ouvimos os ruídos e viemos investigar."

"Entendo", disse o velho Gurlone. "O que fez você ir nessa direção e onde está sua roupa?"

"Oh, nós escondemos a maior parte lá atrás", disse Maget. "Meu parceiro machucou o pé, então ele não pode andar bem. Não é assim, Durkin?"

- É - rosnou Durkin. "Eu tenho um pé dolorido, tudo bem."

O velho Gurlone desconfiava da vaga história que Maget e Durkin inventaram como explicação de sua presença no vale. Mas evidentemente o Professor estava muito preocupado com a situação em que ele e seus amigos se encontravam, para questionar os dois vagabundos muito de perto. Na verdade, ele parecia bastante feliz por ter mais dois pares de mãos para ajudá-lo e agradeceu a Maget por sua bravura.

Eles despacharam o grande polywog enquanto ele despedaçava seu progenitor, e então os cinco homens, os dois Gurlones, Espinoza, Maget e o coxeando, amaldiçoando Durkin, retiraram-se para um dos barracos.

Os aposentos dos Gurlones eram bastante elaborados. Havia muitos livros em prateleiras rústicas e uma pequena bancada cheia de frascos de vidro e produtos químicos, embora o laboratório principal ficasse em um dos prédios compridos.

O professor Gurlone serviu bebidas para os cinco e deu as boas-vindas a Durkin e Maget como aliados.

"Vamos precisar de todos os homens que conseguirmos, se quisermos lidar com essas grandes criaturas", disse o velho Gurlone. "Os peões estão com muito medo de serem úteis. Por sorte, foi um sapo que encontramos nas margens do rio subterrâneo. Não há como dizer quantas outras criaturas do mesmo ou maior tamanho podem estar lá embaixo. Teremos para destruí-los, cada um."

Maget e Durkin estremeceram. "Diga," disse Durkin, seu rosto se contraindo nervosamente, "como diabos aquele sapo ficou tão grande? Eu pensei que estava vendo coisas, professor."

"Não, não", disse o professor Gurlone. "Você vê, o minério na mina contém rádio, isto é, sais de rádio. É um depósito de pechblenda, e é tão rico em conteúdo de rádio que ao longo dos tempos afetou toda a vida na caverna. A a terra árida ao redor do minério - esta tem sido, geralmente, uma das características dos depósitos de rádio - manteve a maioria das criaturas da selva afastadas, mas seres subterrâneos, como répteis, vermes e sapos, gradualmente se tornaram imunes aos efeitos do minério. e cresceram prodigiosamente e anormalmente sob a estimulação dos raios emitidos pelo rádio.

"Agora, isso não é nada estranho em si, mas nunca antes um depósito tão rico foi descoberto, de modo que as quantidades de rádio disponíveis são muito pequenas para realmente verificar seu efeito no crescimento em animais. Esse é o nosso principal objetivo científico nos próximos aqui: percebemos, pela descrição do Sr. Espinosa da mina de prata esgotada que ele tinha, e pela perda de visão, que ele havia tropeçado em um valioso depósito de rádio. Isso geralmente ocorre com prata, ou seja, o minério de urânio mãe faz, por meio da desintegração da qual o rádio é formado. O conteúdo de rádio por tonelada neste minério mostrou-se incrivelmente rico: ficamos encantados. Sempre suspeitei que a célula animal poderia ser estimulada a um crescimento anormal pela exposição a sais de rádio, para tal uma coisa já foi sugerido no mundo científico. Até nossa chance chegar aqui, no entanto, não havia rádio suficiente disponível para os experimentos."

Maget e Durkin ouviram de boca aberta. O rádio significava apenas coisas vagas para eles. Eles tinham ouvido falar de tinta de rádio que brilhava no escuro nos mostradores de relógios e roupas, mas as propriedades do metal e seus sais eram totalmente ignorantes.

"Aquela coisa do rádio é o que faz a luz estranha naquela mina, então?" perguntou Maget.

"Exatamente. A radioatividade dos elementos no minério emite a luz. Existem três raios, o alfa, o beta e o gama, e..."

O professor esqueceu-se em uma palestra sobre as propriedades do rádio.

Durkin, interrompendo, perguntou, maliciosamente. "Esse rádio vale tanto quanto a prata?"

O jovem Kenneth Gurlone riu, e até o velho professor Gurlone sorriu. "O rádio vale mais do que ouro, diamantes ou platina. Seu valor é fabuloso. Já temos cinco milhões de dólares, na forma de cloreto."

"Uau", assobiou Durkin.

Ele olhou de soslaio para Maget.

"Sim", disse o professor Gurlone, "no valor de cinco milhões de dólares! Esses grandes monstros que foram desenvolvidos ao longo dos tempos pela ação dos raios de rádio em seus corpos, fazendo-os crescer tão prodigiosamente, são apenas incidentes. Devemos destrua-os, para que nosso trabalho não seja interrompido. Devemos usar dinamite, explodi-los em pedaços. Eles são poderosos o suficiente para esmagar o banco de pedra perto da boca da mina e arruinar o trabalho dos últimos dois anos, senhores."

Armados e mais uma vez fortificados com uísque, os cinco saíram. A lua foi escurecida por uma sombra imensa, enquanto um dos morcegos gigantes voava sobre suas cabeças. Mas não havia mais sapos monstruosos. As formas feias e volumosas do polywog morto e seu pai jaziam diante deles.

"Estamos seguros no momento", disse o professor Gurlone. "Vá calar os peões, Espinosa: eles vão ouvir você."

Os peões ainda gemiam de terror; o cego Espinosa afastou-se silenciosamente.

"Venha", disse o professor Gurlone, para seu filho e para Maget e Durkin. "Vou lhe mostrar o laboratório, para que você possa entender melhor os efeitos do rádio no crescimento."

O professor os conduziu até o prédio baixo, comprido e com muitas janelas próximo, e o inundou de luz. Continha gaiola após gaiola em que havia macacos, pumas e vários povos da selva. Essas criaturas começaram a tagarelar e uivar contra a luz e os intrusos.

Maget olhou curiosamente ao seu redor. Ele viu frascos brilhantes e vidrarias de formas estranhas em longas mesas pretas e tubos de produtos químicos. Havia imensas telas de chumbo opaco. "Esses são para proteção", disse o professor Gurlone, "assim como os trajes de chumbo que usamos. Caso contrário, seríamos queimados por raios de rádio."

Maget olhou em volta, para ver se seu parceiro estava ouvindo, mas ele havia ido embora.

No entanto, Maget estava intensamente interessado. Ele foi de gaiola em gaiola enquanto o professor Gurlone, mais ou menos como um homem dando uma palestra para os alunos, apontava animal após animal que havia sido tratado pelo rádio.

"Isto", disse o professor, "é um macaco que geralmente atinge a altura de meio metro. Você pode ver por si mesmo que agora é maior que um gorila."

A criatura horrível e malformada mostrou os dentes e balançou as grades de raiva, mas estava fraca, evidentemente, pelo tratamento dado a ela. Seu cabelo estava queimado em alguns pontos e seus olhos eram quase brancos.

Havia uma onça, e essa fera parecia ter arrebentado sua pele em seu esforço para crescer até três de sua espécie.

"Veja, não temos tanto tempo quanto a natureza", disse o professor Gurlone. "Essas bestas não podem ser aumentadas muito rapidamente, ou morreriam. Elas devem ser protegidas dos raios diretos do rádio, que é refinado. No minério, a ação é mais gradual e suave, pois é menos concentrada. Mas o o próprio metal queimaria os órgãos vitais dessas criaturas, faria com que ficassem cegos, murcharia por dentro e os mataria em poucos minutos na quantidade que temos. Nós os expomos pouco a pouco, permitindo cada vez mais tempo enquanto eles começam a ficar imunes aos raios. Aqui, veja, estão criaturas menores que cresceram cerca de oito ou dez vezes além do tamanho normal."

Todos os animais pareciam estar em péssimo estado de conservação. Maget, com o cérebro girando, estava começando a entender o que o rádio fazia com uma pessoa. Não era ouro que você pudesse pegar e levar embora.

"Se um homem tocasse naquele rádio", perguntou ele, "o que aconteceria com ele?"

"Exatamente o que eu disse que aconteceria com os animais se não dermos a eles gradualmente", disse Gurlone, com um aceno de mão. "Iria matá-lo, abatê-lo como se por um gás venenoso invisível. Seu coração e pulmões parariam de funcionar, uma anemia perniciosa se instalaria, enquanto os glóbulos vermelhos em seu sangue perecessem aos milhões. Ele ficaria cego, cairia e morrer em agonia."

Para Maget veio a foto do infeliz Juan. Como se respondesse à sua pergunta não formulada, o professor Gurlone continuou. "Tínhamos um peão vindo conosco", disse ele. "Seu nome era Juan. Ele roubou minha caixa de amostra, que continha uma onça de cloreto de rádio, e fugiu com ela. Se ele abrir, vai matá-lo exatamente dessa maneira."

Maget estremeceu. "Mas... mas não doeu em você carregá-lo?" ele perguntou.

"Não. Pois foi colocado em um recipiente de chumbo com cerca de duas polegadas de espessura, e os raios não podem penetrar em tal profundidade de chumbo. Eles estão presos no metal."

"Pai, pai, vocês estão perdendo tempo", interrompeu Kenneth Gurlone, balançando a cabeça amarela. — Devemos agir imediatamente. Os peões estão quase loucos de medo. Nem mesmo Espinosa consegue acalmá-los. E cada momento é precioso, pois os monstros podem irromper.

Mas Maget procurava nervosamente Durkin. Onde ele estava? Durkin estava pensando no tesouro e...

Como eles se viraram em direção à porta, o professor dizendo. "Os raios do minério, que não são tão concentrados quanto o metal purificado, não matam..." Durkin apareceu de repente.

Ele carregava seu rifle no quadril, mancava e praguejava com raiva. "Atravesse", gritou Durkin. "Dê-me a chave daquela casa de pedra. Encaixe-a e sem discussão."

"A chave - para o banco de pedra?" repetiu o velho Gurlone.

— Sim. Dou-lhe cinco contagens para jogá-lo fora... depois atiro em você e o pego — rosnou Durkin ferozmente. "Eu quero aquele tesouro, seja ele qual for, e eu o terei. Um... dois... três..." O vagabundo disparou um tiro por cima de suas cabeças como advertência.

"Ei, Bill, calma, calma", implorou Maget. "Essa coisa é rádio. Vai acabar com você, garoto!"

"Cale a boca, seu vagabundo barrigudo", rosnou Durkin. "Quatro...."

Um tilintar de metal veio do chão de pedra do laboratório, quando o velho Gurlone jogou suas chaves para Durkin.

"Não entre nessa cabana", gritou o jovem Gurlone. "Será a sua morte, cara..."

"Mentirosos", gritou Durkin, e saiu de ré pela porta.

"Hm", disse o velho Gurlone, virando-se para Maget. "Então você veio nos roubar, hein?"

Mas Maget pensou em Juan, e então soube que não queria que Durkin, apesar de suas falhas, morresse assim. Ele correu para a porta e atravessou a clareira.

"Durkin—Bill—espere, é Frank—"

Grandes gritos soaram das entranhas da terra, mas Maget os ignorou em seu esforço para salvar seu parceiro. Durkin tirou o cadeado da cabana de pedra e abriu a porta.

Quando a porta revelou o interior, Maget pôde ver que uma névoa esverdeada enchia todo o edifício. A pálida luz líquida fluía como um fluido pesado.

Bravamente, para salvar seu amigo da morte, Maget correu para frente. Mas Durkin havia entrado na cabana de pedra.

Maget foi até a porta do prédio. Durkin estava lá dentro e Maget podia ver a forma grossa de seu parceiro como um objeto preto no ar estranho e denso.

Um grito assustador saiu subitamente dos lábios de Durkin; Maget torceu as mãos e pediu ajuda.

"Saia, Bill, saia", ele gritou.

Durkin evidentemente tentou obedecer, pois voltou-se para a porta. Mas seus joelhos pareciam ceder sob ele, ele jogou o braço sobre os olhos enquanto caía no chão, chorando de agonia, sons incoerentes saindo de seus lábios.

Grito após grito, o infeliz soltou. Enquanto Maget avançava para se arriscar com a morte e resgatar seu amigo, o professor Gurlone e seu filho Kenneth correram e jogaram uma capa preta sobre o vagabundo.

Os três entraram no barraco da morte. Maget, não inteiramente coberto, sentiu seu coração dar um salto terrível, e ele engasgou para respirar. Durkin tremia no chão forrado de chumbo.

Frascos redondos estavam espalhados pela sala como uma bateria de holofotes, e deles emanava a névoa verde mortal.

Mas quase antes de Maget tocar em seu amigo, Durkin estava morto. Enrolado como se costurado por cordas pesadas. Durkin jazia como uma bola, uma massa trêmula de carne queimada.

Os dois Gurlones avançaram à frente deles e levantaram as mãos. Eles usavam seus ternos pretos e seus capacetes.

"É tarde demais para fazer qualquer coisa por ele agora", disse Kenneth Gurlone com tristeza. "Ele era obstinado. Você pode ver por si mesmo que os cinco milhões de dólares se resolvem sozinhos. A morte certa vem com isso se você estiver desprotegido. Esses trajes de tecido de chumbo protegem os raios por um curto período de tempo. Sempre os usamos quando estamos trabalhando com o metal, mesmo quando temos uma tela de chumbo."

"Pobre Bill", soluçou Maget. "É terrível!"

O professor Gurlone deu de ombros. "Foi culpa dele. Ele era um ladrão e não nos deixou detê-lo. Espero que tenha sido uma lição para você, Maget."

"Sim, eu quero ajudá-lo", disse Maget. "Se me mantiver com você, trabalharei para você e serei honesto. Dê-me uma chance."

"Ótimo. Então apertem as mãos sobre isso", disse Kenneth, e eles apertaram as mãos com firmeza.

Espinosa surgiu da escuridão. "Os peões estão loucos de terror", disse ele, taciturno. "Eles não podem ser mantidos por muito mais tempo. Eles vão se revoltar."

"Bem, devemos matar as criaturas na caverna: isso vai acalmá-los mais do que qualquer outra coisa", disse o professor Gurlone.

"Melhor fechar a cabana de pedra", disse Kenneth.

Mas enquanto ele falava, uma forma vasta, outro sapo gigante, apareceu na entrada do poço.

"Pegue dinamite e fusíveis", ordenou calmamente o professor Gurlone. — Vamos Kenneth, e você, Maget, se quiser arriscar sua vida. Não precisa fazer isso, a menos que queira.

Corajosamente, o homem mais velho liderou o caminho em direção ao monstro coaxante. O chão tremeu com sua aproximação. Ele estava se dirigindo para os corpos do sapo morto e do polywog, empenhados em procurar comida. Evidentemente, essas vastas criaturas foram forçadas a se alimentar umas das outras.

Os fuzis falaram, e Maget e o professor, em seus trajes pretos, protegidos dos raios pelo chumbo e capacetes, avançaram. Eles despejaram bala após bala no sapo.

Kenneth veio correndo para se juntar a eles e Espinosa ficou parado. Kenneth tinha bombas de dinamite com fusíveis prontos para acender e lançar. Ele também trouxe mais munição e os três se armaram até os dentes.

Passava bem da meia-noite quando começaram a entrar na mina. Eles sabiam que deveriam agir rapidamente ou recuar, pois o berro soava cada vez mais perto da superfície da terra.

Cada homem carregava lanternas grandes e poderosas, e os três entraram no poço da mina e atravessaram as lesmas ferventes até as entranhas da terra.

"Fiquem juntos", ordenou o velho Gurlone.

A mina foi fácil de descer nos primeiros cem metros. Conduzia em uma inclinação suave para baixo. O caminho, exceto por alguns morcegos gigantes e mariposas, e os grandes vermes, estava livre. A névoa esverdeada, não tão brilhante quanto na cabana da morte, os envolveu, mas eles precisavam de seus flashes para ver com clareza.

"Devagar, vá com calma", aconselhou o velho Gurlone.

A mina agora se espalhava e começava uma descida mais íngreme. O ar era ruim e era difícil respirar através da máscara. Maget, com o coração batendo forte, ouviu o rugido nas profundezas da mina.

Agora o chão parecia desaparecer diante deles. Maget podia ouvir o correr da água, o rio subterrâneo, e de vez em quando vinha um barulho imenso, como se uma grande baleia tivesse se jogado na água.

Um assobio terrivelmente alto encheu seus ouvidos e, de repente, diante deles, apareceu uma cobra totalmente branca com uma cabeça do tamanho de um barril. Seus olhos brancos brilhavam cegamente, mas sua língua se estendia por vários metros.

Kenneth Gurlone friamente jogou uma bomba iluminada na criatura: a explosão quebrou seus tímpanos, mas também esmagou a serpente.

As espirais contorcidas e contorcidas, maiores que o corpo de um cavalo, cortavam perigosamente perto. Eles se levantaram e seguiram em frente, mantendo-se perto da parede direita.

Um grande morcego se chocou contra Maget e arrancou a lanterna de sua mão, mas o golpe foi de raspão e ele foi capaz de recuperar sua lanterna e seguir em frente.

Eles estavam longe da entrada agora. O buraco aberto pelos peões apareceu diante deles, e eles puderam ver a água leitosa correndo sobre as rochas negras.

Olhos pálidos olharam para eles, e eles sabiam que estavam olhando para outro dos sapos gigantes. Eles jogaram uma bomba na criatura e abriram um buraco irregular em suas costas. Assim que ele começou a morrer, veio um súbito ataque de outros monstros e um banquete começou.

"Jogue, todos juntos", gritou Kenneth Gurlone.

Na vasta massa de criaturas, que se amontoavam no rio por sua parte nos despojos, eles jogavam bomba após bomba. A dinamite os ensurdeceu e a fumaça acre os sufocou, mas eles dispararam seus rifles contra os animais prodigiosos e ali, na grande caverna do rio, havia uma massa fervilhante de vida horrível, morrendo em agonia.

Os berros e assobios soaram mais altos, tão altos que a terra tremeu como se fosse acionada por um poderoso terremoto.

Maget agarrou o braço de Kenneth Gurlone. "Minhas bombas se foram", ele gritou.

Ele tinha apenas alguns cartuchos de munição sobrando, e ainda mais répteis gigantes apareceram. Uma centopéia com suas patas rastejantes e horríveis cobria a massa de matéria que se contorcia; eles podiam ver a picada terrível da criatura, tão mortal quando tinha apenas uma fração de polegada de comprimento, e que agora tinha pelo menos trinta centímetros, armada com veneno.

Veio o arremesso de mais morcegos e mariposas, um arremesso que derrubou os três homens.

"Devemos ter aberto mais o buraco com nossas bombas", gritou o velho Gurlone. "Os cadáveres atraem as outras criaturas, mais e mais deles estão chegando. É impossível; não podemos lidar com todos eles."

A vasta devoração dos grandes animais no rio abaixo deles era tão prodigiosa que eles não conseguiam entendê-la. Parecia que devia ser ilusão de ótica. Em alguns momentos, os mortos foram comidos, engolidos inteiros, e as lutas progrediam entre os vencedores.

Eles jogaram o resto de suas bombas, dispararam a munição restante e, enquanto se preparavam para recuar, várias das grandes criaturas se inclinaram e começaram a subir a margem do rio até o poço da mina.

Eles correram para salvar suas vidas, os três. Loucamente, com a terra tremendo atrás deles enquanto eram perseguidos por um monstro saltitante de um besouro com imensas mandíbulas estendendo-se para eles, eles correram para o ar livre.

Mariposas e morcegos gigantes os atacaram, e Maget caiu várias vezes antes de chegar ao exterior, machucado e sem fôlego.

"Vamos lá, há muitos para lutar", ofegou o velho Gurlone, jogando fora o traje de chumbo.

Mas não havia necessidade de falar. As criaturas, perturbadas pelas bombas, haviam se reunido em um ponto e, mostradas por um deles, estavam chegando.

Espinosa, com Kenneth Gurlone segurando sua mão, correu rapidamente para as colinas que cercavam o vale. Maget ajudou o velho professor Gurlone, que estava tão sem fôlego que mal conseguia se mexer.

O grande besouro que os perseguia foi o primeiro a irromper no vale. Voltando-se para olhar por cima do ombro, Maget viu a coisa parar, mas a caverna arrotou uma vasta gama de monstros, as bestas rugindo, sibilando, berrando, em uma crescente massa de som.

Eles enxameavam sobre o solo, e morcegos e mariposas gigantes voavam em volta das cabeças dos monstros.

Na borda do vale, os quatro homens pararam.

"Deus ajude os peões", disse Kenneth Gurlone.

Agora a horda de monstros crescia cada vez mais; os morcegos e as mariposas voavam em frenesi louco sobre a porta aberta da cabana de rádio. Havia grandes besouros, centopeias, formigas, grilos, coisas saltitantes, rastejantes e grotescamente imensas em tamanho. As lutas progrediram aqui e ali, mas a maioria delas foi arrastada pela multidão.

"Veja, o rádio mata quem chega perto demais", disse o professor Gurlone, em voz baixa.

As mariposas e morcegos gigantes foram incapazes de resistir à atração da luz verde. Eles voaram com batidas de asas loucas direto para a porta aberta da casa da morte, e muitas das grandes criaturas, atraídas pela luz e impelidas por uma força inexplicável que os mandou para a morte como mosquitos e mariposas em chamas, amontoados perto ao rádio mortífero.

Não até que toda a cabana estivesse coberta com formas trêmulas de mortos, as outras criaturas se desviaram e com saltos, rastejando e uma miríade de pernas gigantes, começaram a cobrir todo o vale.

As paredes de pedra do pavilhão da morte haviam se dobrado com o peso; os outros prédios, de construção mais leve, cederam imediatamente, com rachaduras e estrondos.

Os quatro homens estavam impotentes para socorrer os infelizes peões, que estavam presos em seus quartéis. Os fios carregados pararam muitas das grandes feras, mas logo a luz elétrica sofreu um curto-circuito e o vale, ao luar, era uma massa fervilhante de monstros lutando, morrendo e festejando.

Outros sons, além dos feitos pelas grandes criaturas, chegaram aos ouvidos dos homens feridos na encosta. A quebra de vidro, os gritos dos animais da selva presos em suas gaiolas, os gritos de peões moribundos que foram comidos de uma só vez pelas grandes rãs ou picados até a morte, empalados nas mandíbulas de alguma grande centopéia urticante.

No local onde antes ficava a cabana da morte de rádio, havia uma massa polpuda de luz lívida e esfumaçada.

Agora a tigela do vale estava cheia como que por uma vasta geleia. As criaturas estavam caindo sobre as paredes e lutando juntas.

A confusão ainda não havia terminado, mas os quatro não podiam mais permanecer. Eles desceram a encosta e avançaram pelas terras áridas.

Maget, o vagabundo, tornou-se o líder. Ele era um homem da selva treinado e foi ele quem finalmente os trouxe em segurança para o Madeira.

Ele era o homem forte deles, aquele que encontrou a trilha e localizou raízes e frutos para a subsistência do grupo. Eles quase morreram na viagem por falta de água, mas, novamente, Maget foi capaz de fornecê-los com raízes que os impediram de morrer em agonia.

Eles jaziam na margem do rio agora, exaustos, mas vivos. Maget havia ajudado o velho Gurlone, atuou como sua equipe, meio que o carregou nas últimas milhas da viagem.

Suas roupas quase desapareceram, eles foram queimados pelo sol tropical. Moscas e outros insetos cobraram seu preço. Mas Maget os trouxera.

O cabelo do sujeito alto e magro havia ficado totalmente branco. Mas sua alma também.

"Você é um bom homem, Maget", disse o professor Gurlone. "Você nos salvou e foi corajoso como um leão."

Maget balançou a cabeça. "Professor", disse ele. "Eu vim para a selva para roubá-lo. Durkin e eu subornamos Juan para roubar aquele rádio, e me sinto responsável por sua morte. Pensávamos que você tinha diamantes ou ouro no Mato Grosso e estávamos atrás dele. É por isso que estou aqui."

"Você pagou sua dívida conosco, mais do que totalmente", disse Kenneth, estendendo a mão.

"Sim", disse Espinosa.

"Você vai me manter com você, então?" perguntou Maget ansiosamente. "Você... você vai voltar para lá?"

O professor Gurlone olhou para ele e disse, em tom surpreso: "Ora, claro!"

"Mas os monstros?" perguntou Maget.

"Muitos deles morrerão no ar exterior", disse Gurlone. "Os sobreviventes das batalhas começarão a comer os mortos. Eles finalmente limparão os restos de criaturas mortas ao redor da cabana de rádio. À medida que cada um for exposto aos raios do metal concentrado, ele morrerá. Os outros o comerão e serão mortos por sua vez. Assim, eles serão destruídos. Se houver algum sobrevivente após esta evidente reviravolta nos eventos, então lidaremos com eles quando retornarmos, reforçados. Dinamite, o suficiente, acabará com eles. E, Maget , em sua próxima busca pelo conhecimento de coisas estranhas, você pode obter algumas riquezas terrenas. O rádio ainda está lá e você compartilhará dele.

"Obrigado", disse Maget humildemente. "Estou com você até o fim."

"Você deve ficar quieto sobre isso", alertou Kenneth Gurlone. "Não queremos que o mundo saiba muito sobre nosso vasto estoque de rádio. Isso atrairia aventureiros e seríamos incomodados por homens ignorantes. Mas estamos gratos por você estar bêbado naquele bar quando meu pai falou dos milhões, Mago."

Em Manzos, Maget se viu um homem mudado. Para sua surpresa, apesar de seu cabelo branco, causado pelo horror do que tinha visto, ele descobriu que havia ganhado duas polegadas de altura e que estava maior de circunferência. Isso, disse o professor Gurlone, era o efeito dos raios de rádio.

Nunca mais Maget ficou bêbado no chão de um bar. Os eventos pelos quais ele passou marcaram a alma do vagabundo, e ele se manteve próximo de seu novo mestre, o professor Gurlone.

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Histórias Surpreendentes. 2009. Astounding Stories of Super-Science, junho de 1930. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29848/29848-h/29848-h.htm#Page_368

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. . _