Đằng sau chúng đổ một dòng quái vật ghê tởm, những người khổng lồ của tia sáng

Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 6 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . Tập II, số 3: Người khổng lồ của tia sáng

Giants of the Ray

Bởi Tom Curry

"Tôi nói với bạn là tôi không điên," người đàn ông cao lớn khẳng định. "Durkin, họ có một cái mỏ lớn."

Bill Durkin cười thô bạo, và công khai chế nhạo đối tác của mình, Frank Maget. "G'wan, anh say rồi."

Madly the three raced for their lives up the shaft of the radium mine, for behind them poured a stream of hideous monsters—giants of the ray!

"Chà, tôi đã đến đêm qua," Maget thừa nhận. "Nhưng tôi đã ngủ nó sáng nay. Tôi đang nằm dưới chiếc bàn đó trong nhà hàng Bồ Đào Nha, và khi tôi mở mắt ra, có ba con chim này đang ngồi gần tôi. Chúng không phát hiện ra tôi. Tôi nghe thấy chúng nói về của cải, làm thế nào mà của tôi lại giàu có đến khó tin và lớn hơn bất kỳ khoản tiền gửi nào khác trên thế giới. Chà, điều đó có nghĩa là gì đó, phải không? "

“Không sao đâu,” Durkin nói. "Nhưng có ai nhìn thấy một con dế dài mười lăm inch?"

Hình dạng của nó là của một con ếch khổng lồ, và từ cổ họng của nó phát ra tiếng gầm khủng khiếp sánh ngang với sấm sét.

"Nghe này. Có ba người trong số những người này. Một người là một gã trông giống quái quỷ: khuôn mặt của anh ta như bánh tráng, với những đốm màu tím. Da anh ta bị tẩy trắng và khô héo, và một mắt trông giống như một chiếc cúc áo bằng ngọc trai! Họ gọi anh ta là Giáo sư, Giáo sư Gurlone cũng vậy. Anh ta lấy ra cái con dế chết tiệt này và nó có màu tím đỏ nhưng còn sống, và chỉ bằng cẳng tay của bạn. Anh chàng giáo sư này nói rằng con trai anh ta đã lấy một con dế bình thường và khiến nó phát triển thành con anh ta. Có. Nhưng mỏ mới là thứ khiến tôi quan tâm. Tôi ngậm miệng và mở tai, và nó nằm trong Matto Grosso. Có thể là ngọc lục bảo, kim cương hoặc vàng. Cậu nhóc, tôi đang hướng tới nó, ngay bây giờ. Cái cũ anh chàng sẽ quay lại vào ngày mai, hiểu không? "

"Nó rất nhiều giường," Durkin gầm gừ, người mập mạp và đỏm dáng.

"Ừ? À, Otto Ulrich không bỏ năm mươi nghìn vào giường."

Durkin huýt sáo. "Ý bạn là người Đức đã nới lỏng nhiều như vậy?" anh hỏi, và ánh mắt anh thể hiện sự thích thú.

"Chắc chắn rồi. Anh ấy đã trả cho Gurlone năm mươi nghìn đô la — tất nhiên là tín dụng."

"Chà - có lẽ có điều gì đó trong câu chuyện của tôi. Nhưng cậu bé, cậu đã say khi nhìn thấy con dế đó. Không con dế nào lớn như vậy. Bạn luôn thấy mọi thứ khi nạp quá nhiều rượu rum vào người."

“Anh nói cái quái gì vậy,” Maget kêu lên. "Ta nhìn thấy, ta nói cho ngươi biết!"

Durkin giả vờ lịch sự tỉ mỉ. "Ồ, được rồi, Frank. Hãy làm theo cách của riêng bạn. Bạn đã nhìn thấy một con dế to như vậy và anh chàng nhà Gurlone này lấy một vài con voi màu hồng ra khỏi túi để trả séc. Chắc chắn rồi, tôi tin bạn."

Nhưng tiền không bao giờ thất bại trong việc thu hút hai con đường mòn nhiệt đới. Họ đang tìm kiếm rắc rối chứ không phải công việc, và ý tưởng về một cuộc đột kích vào một khu mỏ giàu có ở Matto Grosso chính là điều họ sẽ thích thú.

Một giờ sau, họ đã dồn một con gà trống nhỏ, không gây cảm giác khó chịu tên là Juan. Juan, Maget và Durkin đã phát hiện ra, đã bước ra từ vùng hoang dã cùng với Giáo sư Gurlone, một quý ông trông kỳ lạ nói về một khu mỏ giàu có đáng kinh ngạc và chỉ huy séc trị giá năm mươi nghìn đô la từ một công ty ngân hàng danh tiếng. Một người đàn ông như vậy rất đáng xem.

Hai kẻ lừa đảo là chuyên gia trong việc bơm con lai nhỏ bé. Họ biết peons, và điều đầu tiên xảy ra là Durkin đã quỵt Juan vài đô la và ép một ly rượu whisky lớn vào người đàn ông nhỏ bé.

Cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bị hỏng.

"Quien sabe?"

Durkin và Maget đã thường xuyên ném cụm từ này vào họ trong suốt cuộc nói chuyện với Juan, và có rất nhiều cái nhún vai công phu.

Juan cho biết, có một cái mỏ ở Matto Grosso. Anh ta nghĩ nó có thể chứa bạc: ở đó đã có trục của một cái mỏ cũ. Nhưng bây giờ họ đang ở sâu trong lòng đất, đào ra quặng màu nâu đỏ, và hang động bốc khói và có mùi hôi đến mức một người đàn ông có thể làm việc nhưng một hoặc hai giờ trước khi được giải tỏa. Nhưng tiền công rất cao. Ngoài ra, Juan, theo cách nói lan man của mình, nói về những con vật kỳ cục. Những sinh vật này như thế nào? Durkin hỏi. Sau đó, một cái nhún vai, và Juan nói rằng họ giống như không có gì khác trên trái đất.

Durkin chiết khấu phần câu chuyện liên quan đến những con vật kỳ lạ. Anh cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ anh chắc chắn rằng có một khu mỏ giàu có sẽ bị đột kích.

“Đó là một phần khó khăn của Grosso,” anh nói, quay sang Maget.

"Chắc chắn rồi. Khó có thể mang đủ nước và vật dụng để làm nó. Nói đi, Juan, người Bồ Đào Nha to lớn đó với giáo sư Gurlone là ai? Anh ta bị mù, phải không? Mắt anh ta trắng như sữa và mặt anh ta rám nắng đen như bùn sông . Chắc chắn là một người đàn ông to lớn tuyệt vời, và vẻ ngoài cũng cứng cỏi nữa. "

Durkin đánh trống lảng trên bàn, xem xét vấn đề, trong khi Juan nói về người Bồ Đào Nha to lớn. Người đàn ông màu mè với đôi mắt mù không màu là Espinosa, chủ sở hữu cũ của khu mỏ. Anh ta đã bán một phần yêu sách của mình cho Gurlones, nhưng vẫn ở lại với họ với tư cách là một trợ lý. Mặc dù bị mù, anh ta biết độ sâu của mỏ và có thể cảm nhận đường đi của mình, cũng như chỉ đạo những người thợ mỏ trong quá trình lao động của họ.

“Tôi hiểu rồi,” Durkin nói, quay lại Juan và Maget. "Juan, điều đó tùy thuộc vào bạn. Bạn phải đánh dấu con đường mòn để chúng tôi có thể theo dõi bạn. Và bạn có thể lấy cắp thức ăn và lưu vào bộ nhớ cache để sử dụng trên đường đi, thấy không? Chúng ta sẽ đến cùng một ngày sau khi Gurlones. "

Phải mất một số lần thuyết phục để Juan đồng ý với âm mưu của họ, nhưng cuối cùng peon đã thu được tiền và lời hứa về một phần chiến lợi phẩm. "Có lẽ bạn có thể ăn cắp các mẫu của Gurlone và họ sẽ cho chúng tôi biết những gì anh ta chuẩn bị ở ngoài đó. Cho dù đó là ngọc lục bảo hay kim cương hay vàng mà họ đang lấy ra từ mỏ."

Juan ngu ngốc và mê tín, giống như hầu hết các đồng nghiệp của mình. Anh đã tuân theo mệnh lệnh, đào quặng đỏ, và đó là tất cả những gì anh biết. Nhưng được thúc đẩy bởi hai con đường mòn, anh ta cũng sẵn sàng cho rắc rối.

Juan nói với họ rằng Giáo sư Gurlone mang theo một hộp chì nhỏ mà dường như ông ấy đã giải rất nhiều.

"Vậy thì lấy đi," Durkin ra lệnh.

Hai con đường mòn chứng kiến bữa tiệc của Gurlone bắt đầu vào ngày mai. Có nhiều trường hợp tiếp liệu được nạp vào các bệ phóng, một số được đánh dấu Thủy tinh, Axit, v.v. Sau đó là những hộp thức ăn và nhiều thứ khác nhau cần thiết trong một khu trại trong rừng.

Juan, công cụ của họ, đang làm việc với những người khác, và vào lúc mười giờ sáng, các vụ phóng được tiến hành, đẩy dòng chảy của Madeira.

Ông già Gurlone, khuôn mặt phờ phạc, phụ trách một chiếc thuyền, và người Bồ Đào Nha to lớn, với đôi mắt không màu và nước da bỏng, ngồi bên cạnh ông.

Đêm hôm đó, hai con phượt thủ đã đánh cắp một chiếc thuyền nhỏ với động cơ một xi-lanh, và bắt đầu ngược dòng sông.

Đó là một cuộc hành trình vất vả, nhưng họ đã quen với công việc trên sông và trong rừng, và đối tượng mà họ nhìn thấy đủ để khiến họ giảm bớt rắc rối. Họ suy đoán xem họ sẽ tìm thấy kho báu nào trong hang của mỏ Matto Grosso. Nó có thể là đá quý, nó có thể là vàng. Chắc chắn đó là một cái gì đó rất có giá trị.

Họ mang theo ít đồ tiếp tế, nhưng họ được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Để có thức ăn, chúng có thể đi săn và cũng phải phụ thuộc vào những chiếc ổ mà người bạn của chúng, Juan the peon để lại.

Cách Manaos ba trăm dặm, họ đến bến tàu nơi Gurlone già đã dỡ thuyền của mình. Hai kẻ lang thang tự vẽ nghề lên bờ cách đó một phần tư dặm, khuất tầm nhìn và giấu con thuyền trong bụi rậm. Sau đó, họ len lỏi lên bờ sông, tránh xa tầm mắt của những người lái thuyền, những người đang chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về, và băng vào khu rừng để đánh dấu vết của đoàn lữ hành phía trước.

Trong vài giờ họ đã đi theo con đường một cách dễ dàng. Họ tìm thấy những cây cọ đỏ rực với những vết mới, và những dấu vết này họ chắc chắn rằng người bạn của họ là Juan đã để lại cho họ. Nhưng con đường vẫn dễ dàng giữ được nếu không có những thứ này. Các nguồn cung cấp đã được chất đầy trên các burro, đã được chờ đợi các con thuyền.

Đêm đó, họ cắm trại bên một con suối nhỏ. Họ đã chậm hơn Giáo sư Gurlone và bữa tiệc của ông hai mươi bốn giờ, và thức ăn mà Juan đã nạp vào bộ nhớ cache cho họ vẫn ở trong tình trạng tốt.

Họ thức dậy vào lúc bình minh, và cố thủ, trang bị vũ khí tận răng và sẵn sàng chiến đấu.

"Cái gì vậy?" Durkin nói, dừng lại đột ngột đến nỗi Maget chạy vào anh ta.

Họ đang đi bộ với tốc độ nhanh chóng dọc theo con đường rừng, những cây khổng lồ tạo thành tán trên đầu. Khỉ la hét với họ, những con chim bay trên mái nhà của khu rừng cả trăm mét.

Mặt trời đập trên đỉnh rừng rậm, nhưng một vài tia sáng làm dịu đi sự u ám bên dưới.

Từ phía trước vang lên một tiếng hét kinh hoàng, sau đó là một tiếng than khóc kéo dài. Maget liếc nhìn Durkin, và sau đó nhún vai, và tiếp tục. Nhưng anh ta nắm chặt khẩu súng trường của mình, vì những tiếng kêu rất vui tai.

Đôi khi cả hai dừng lại để nắm bắt hướng đi của tiếng kêu. Cuối cùng, họ xác định được vị trí người bị thương nằm.

Nó nằm dưới một cây bom lớn, và trên mặt đất râm mát có một người đàn ông đang quằn quại. Cả hai dừng lại, kinh hoàng trước dáng người đang trằn trọc. Người đàn ông đang dùng móng tay xé vào mặt, và khuôn mặt đẫm máu với những vết xước dài.

Anh ta chửi rủa và rên rỉ bằng tiếng Tây Ban Nha, và Durkin, tiến lại gần hơn, nhận ra Juan the peon.

"Này, Juan, có chuyện gì vậy? Một con rắn cắn anh à?"

Khuôn mặt đồng bóng của chú tiểu cứng cáp quằn quại trong đau đớn. Anh ta hét lên trong câu trả lời, anh ta không thể nói chuyện mạch lạc. Anh lầm bầm, anh rên rỉ, nhưng họ không thể bắt được lời anh nói.

Ở bên cạnh anh ta đặt một hộp đựng chì nhỏ, và gần hơn, như thể anh ta đã đánh rơi nó sau khi lấy nó ra khỏi hộp đựng, đặt một cái ống dài khoảng sáu inch. Nó là một cái ống kỳ quặc, vì nó dường như chứa đầy những ánh sáng màu khói, xám xịt, có thể quằn quại ngay cả khi Juan quằn quại.

"Có chuyện gì vậy?" Durkin hỏi một cách cộc cằn, vì anh ta đã rất hoảng sợ trước hành vi của con chim peon. Dường như cả hai đều nhớ rằng người đàn ông đó hẳn đã phát điên.

Họ giữ lại phía sau anh ta, với súng sẵn sàng. Juan thét lên, và nó nghe như thể anh ấy nói rằng anh ấy đang bùng cháy, trong một ngọn lửa lớn.

Đột nhiên con peon loạng choạng đứng dậy; khi anh ấy đẩy người lên, tay anh ấy nắm chặt ống, và anh ấy cào vào mặt anh ấy.

Sự bối rối và kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của hai kẻ lang thang. Maget cảm thấy thương hại cho đứa trẻ bất hạnh, người dường như đang phải chịu đựng sự tra tấn của những kẻ chết tiệt. Anh ta không phải là người xấu, là Maget, nhưng đúng hơn là một kẻ yếu đuối gặp vận rủi và chịu sự sai khiến của Durkin, một nhân vật thực sự cứng rắn. Durkin, trong khi kinh ngạc trước hành động của Juan, không hề tỏ ra thương hại.

Maget bước tới, để cố gắng và an ủi Juan; peon lao vào anh ta, và quay xung quanh. Nhưng cách đó vài thước là bờ suối, và Juan đã đâm vào một cây cọ đen có gai, bị xước khỏi nó và ngã úp mặt xuống nước. Ống thủy tinh bị đập vỡ và các mảnh rơi xuống suối.

“Chúa ơi, chắc anh ta bị mù,” Maget rên rỉ. "Anh chàng tội nghiệp, tôi phải cứu anh ta."

"Cái quái với anh ta," Durkin gầm gừ. Anh nắm lấy cánh tay của đồng đội và tò mò nhìn xuống con chim đang hấp hối.

“Buông ra, tôi sẽ kéo anh ta ra,” Maget nói, cố gắng thoát khỏi Durkin.

"Anh ấy đã xong việc. Tại sao phải lo lắng về một con peon?" Durkin nói. "Nhìn những con cá đó!"

Nước bùn của dòng suối đã tách ra, và cá chết nổi lên xung quanh thi thể của Juan. Nhưng không phải về người đàn ông hấp hối đến gần chỗ cái ống bị vỡ rơi xuống. Bụng trắng lên, con cá chết như thể do ma thuật.

“Hãy — hãy trở lại địa ngục với Manoas, Bill,” Maget nói với giọng bệnh hoạn. "Điều này - điều này là quá nhiều đối với tôi."

Một nỗi sợ hãi không tên, đã có với Maget kể từ khi bắt đầu mạo hiểm, ngày càng dai dẳng hơn.

"Gì?" Durkin kêu lên. "Quay lại ngay đi? Cô nói cái quái gì vậy! Con chim peon chết tiệt đó đã đánh nhau với ai đó và có thể bị rắn cắn sau đó. Chúng ta sẽ tiếp tục và lấy kho báu đó."

"Nhưng - nhưng điều gì đã khiến những con cá đó xuất hiện theo cách đó?" Maget nói, lông mày cau lại với vẻ bối rối.

Durkin nhún vai. "Sự khác biệt là gì? Chúng ta ổn, phải không?"

Bất chấp sự dũng cảm của người đàn ông mập mạp, rõ ràng là anh ta cũng cảm thấy bối rối trước những diễn biến kỳ lạ. Anh ta tiếp tục nói to câu hỏi trong đầu; cái gì trong ống queer?

Nhưng anh ta buộc Maget phải đi tiếp. Nếu không có Juan, con chim peon, để họ thức ăn trên đường mòn, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người chứng minh, nhưng cả hai đều là những người đi rừng được đào tạo và có thể tìm thấy trái cây và bắn đủ trò chơi để giúp họ tiếp tục.

Ngày qua ngày họ hành quân, không xa hậu phương của bữa tiệc trước mặt họ. Họ cẩn thận tránh xa gót chân của Gurlone, vì họ không muốn sự hiện diện của mình bị phát hiện.

Khi họ đang trên hành trình, dẫn họ về phía đông, trong bốn ngày, hai con quỷ dữ đến một cao nguyên không nước, trải dài trước mắt họ trong viễn cảnh khô ráo. Trước khi kết thúc chuyện này, họ đã biết thế nào là khát thực sự, và miệng họ đen ngòm trước khi bắt gặp làn khói lửa cuộn tròn trong thung lũng, nơi họ biết chắc là mỏ.

"Đó là của tôi," Durkin thở hổn hển, chỉ vào đám khói.

Mặt trời lặn vàng rực sau lưng họ; họ rón rén tiến về phía trước, sử dụng những tảng đá lớn và những đống đất đỏ, xa lạ với họ, để làm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng họ đến con đường mòn dẫn đến những ngọn đồi nhìn xuống thung lũng, và một bức tranh toàn cảnh trải ra trước mắt khiến họ kinh ngạc vì sự công phu của nó.

Nó giống như một cảnh sân khấu hơn là một bức tranh hoang dã. Ngay phía trước họ, khi họ nằm sấp và nhìn chằm chằm vào trại lớn, ngáp cái miệng đen của một cái hang lớn. Họ chắc chắn cái này là của tôi. Gần miệng này là một túp lều bằng đá. Rõ ràng là tòa nhà này có liên quan gì đó đến quặng, có lẽ là một nhà máy lọc dầu, Durkin gợi ý.

Có những doanh trại dài dành cho những chú chim non, bên trong một vòng vây bằng dây thép gai, và họ có thể nhìn thấy những người đàn ông nhỏ bé lúc này đang thơ thẩn đốt lửa trại, nơi đồ ăn chiên đang được chuẩn bị. Ngoài ra, có một tòa nhà dài, thấp với nhiều cửa sổ trong đó, và những ngôi nhà để tiếp tế và cho những người chủ trại sử dụng.

“Có vẻ như họ đã sẵn sàng trong trường hợp xảy ra đánh nhau,” Durkin nói cuối cùng. "Hàng rào xung quanh các hạt đậu trông có vẻ như chúng có thể gặp rắc rối."

"Trại nào đó," Maget thở phào.

"Chúng ta phải tìm thứ gì đó để uống," Durkin nói. "Nào."

Họ đi vòng quanh vành đai của thung lũng, và khi làm như vậy họ thoáng thấy Giáo sư Gurlone, người đàn ông lớn tuổi mà họ đã phát hiện ở Manaos, và cũng nhìn thấy người Bồ Đào Nha to lớn với đôi mắt vô hồn.

Ở phía bên kia của thung lũng, họ đến một con suối chảy về phía đông và biến mất dưới mặt đất xa dần.

"Nước vui phải không?" Durkin vừa nói vừa nằm sấp xuống để hút hết nước sữa.

Nhưng họ không có bất kỳ tâm trạng nào để nói cụ thể về chất lỏng mà họ đã uống. Cuộc hành quân dài khô cằn trên vùng đất khô cằn ngăn cách trại với phần còn lại của thế giới đã lấy hết hơi ẩm từ cổ họng họ.

Maget, đang uống rượu bên cạnh đối tác của mình, thấy rằng nước lấp lánh và lấp lánh, mặc dù mặt trời đang ở dưới vành đai đối diện của thung lũng. Có vẻ như những đốm màu xanh lục, bạc đang nhảy múa trong chất lỏng màu trắng đục.

“Cậu nhóc, tốt quá,” Durkin cuối cùng cũng có thời gian để nói, “Tôi cảm thấy như mình có thể chiến đấu với một con mèo rừng”.

Quả thật, nước đã mang lại cảm giác thích thú cho hai người đi bộ. Họ rón rén đến gần mái của trục song song mà họ đã nhìn thấy từ phía bên kia của thung lũng, và nhìn xuống trại một lần nữa.

Giáo sư Gurlone với khuôn mặt phờ phạc và Espinosa, người Bồ Đào Nha mù, đang nói chuyện với một người đàn ông to lớn có bộ râu vàng óng ánh trong những tia nắng cuối cùng.

"Đó là con của con chim già," Durkin nói, "mà Juan đã nói với chúng tôi. Gurlone thời trẻ."

Một tiếng cười ầm ầm, dễ chịu bay trong gió, phát ra từ cổ họng của cậu thanh niên to lớn. Giờ đây, gió là hướng đi của họ, và thung lũng tỏa ra mùi khó chịu của hóa chất và thịt bị nhiễm độc.

Maget nói: “Thật là thú vị. "Nói đi, tôi đau đầu quá, Bill."

"Tôi cũng vậy," Durkin càu nhàu. "Có lẽ nước đó không tốt như lúc đầu."

Họ nằm trong một cái hốc nhỏ, theo dõi hoạt động của trại. Những con chim đậu ở trong chuồng của họ, và rõ ràng là họ đang bị chủ trại theo dõi.

Khi hoàng hôn màu tím phủ xuống vùng đất xa lạ, hai kẻ lang thang bắt đầu nhận thấy những âm thanh buồn tẻ thỉnh thoảng đến tai họ.

"Đó là tiếng sấm vui nhộn," Maget lo lắng nói. "Nếu tôi không biết đó là sấm sét, tôi thề rằng có một số con ếch lớn ở quanh đây."

"Ôi trời. Có lẽ đó là một trận động đất," Durkin cáu kỉnh nói. "Vì Chúa, hãy bỏ cái bụng của bạn đi. Bạn đã Không làm gì ngoài việc rên rỉ kể từ khi chúng tôi rời Juan. "

"Chà, ai có thể trách tôi ..." Maget bắt đầu. Anh ta đột ngột ngắt lời, giọng khùng khục trong giọng nói của anh ta chuyển sang run rẩy vì sợ hãi, khi anh ta nắm lấy cánh tay của Durkin. “Ồ, nhìn kìa,” anh thở hổn hển.

Durkin, khi nhìn thấy đôi mắt của đồng đội đang nhìn chằm chằm vào một điểm ngay phía sau mình, anh ta nhảy dựng lên và chạy đi, nghĩ rằng một con rắn chắc đang chuẩn bị tấn công anh ta.

Anh quay lại khi cảm thấy mình đã đủ xa, và thấy mặt đất đang di chuyển gần chỗ anh vừa nằm.

Trái đất phập phồng, như thể được cày xới bởi một phần khổng lồ; một cái đầu cùn, màu tía, dường như quá sợ hãi để thực sự còn sống, lộ ra qua mặt đất vỡ nát, và một con sâu bắt đầu rút ra chiều dài màu tím của nó từ sâu thẳm. Đó không phải là rắn, mà là một con giun góc khổng lồ, và khi nó lao tới, hết chân này đến chân khác, cả hai đều nhìn chằm chằm với đôi mắt kinh ngạc.

Maget nuốt chửng. "Tôi đã nhìn thấy chúng dài tới hai mét," anh nói. "Nhưng đừng bao giờ như vậy."

Tuy nhiên, Durkin khi nhận ra rằng sinh vật ghê tởm không thể nhìn thấy họ và đang mù quáng bò về phía họ với thân hình xấu xí, béo ú và dài ra, anh ta nhặt đá và bắt đầu tiêu diệt con sâu quái dị. Anh ta chửi rủa khi làm việc.

Máu đỏ mờ đục bắn tung tóe họ, và một mùi khét lẹt từ hơi thở hổn hển khiến họ giật thót mình, nhưng cuối cùng họ cũng cắt được thứ đó ra làm đôi, rồi bỏ đi khỏi đó.

Những tiếng ầm ĩ bên dưới khiến Maget sợ hãi, và cả Durkin nữa, mặc dù sau đó đã cố gắng phanh phui điều đó.

"Thôi nào, trời tối rồi. Chúng ta có thể xem xét khu mỏ của chúng bây giờ."

Maget, thút thít, theo sau. Những âm thanh bùng nổ ngày càng tăng.

Nhưng Durkin trượt xuống sườn đồi, và Maget đi theo vào thung lũng. Họ rón rén đi qua cái lán đá, mà họ nhận thấy nó bị khóa rất nhiều.

Durkin đột ngột dừng lại, và nguyền rủa. "Tôi đã cắt chân của mình," anh nói. "Đôi giày chết tiệt này đã biến mất, được rồi, kể từ cuộc tuần hành đó. Nhưng thôi, đừng bận tâm."

Họ len lỏi đến miệng hang và nhìn vào. "Ugh," Maget nói.

Anh rùng mình lùi lại. Sàn mỏ phủ một lớp bùn xám, trong đó là những khối sên trắng đang sôi sục len lỏi trong chất nhờn. Một mùi thối nồng nặc phả vào mặt họ, như thể họ đang đứng trong miệng của một người khổng lồ.

"Ah!" Durkin hét lên, khoanh tay trước mặt.

Ánh sáng xanh lục, ma quái phát ra từ chất nhờn yếu hơn ánh trăng, chỉ đủ để nhìn thấy; một cái bóng rộng lớn lơ lửng trên đầu họ, như thể một con dơi khổng lồ đang bay đến đó. Sự càn quét và đánh đập của những đôi cánh vĩ đại đã đẩy họ trở lại, và họ chạy trốn trong kinh hoàng vì sự thối nát khủng khiếp đó.

Nhưng con quái vật bay, với đôi cánh sải rộng 8 feet, lao qua chúng, và in bóng trên mặt trăng đang lên như một con yêu tinh. Sau đó đến một đàn khác, và cuối cùng là một đàn chim lớn.

Durkin và Maget bỏ chạy, băng qua ngôi nhà đá gần miệng hang. Giờ đây, những âm thanh bùng nổ từ ruột đất đã lấp đầy tai họ, và đó không phải là tiếng sấm; không, nó được phát hành từ độ sâu của mỏ.

“Chúng tôi — chúng tôi phải kiếm chút gì đó để ăn,” Durkin nói, khi họ dừng lại gần một trong những căn lều, trong đó có chiếu ánh sáng.

Những âm thanh của giọng nói phát ra từ bên trong. Họ rón rén lại gần, và lắng nghe bên ngoài cửa sổ. Bên trong, họ có thể thấy Espinosa, tiền bối Gurlone, và thanh niên to lớn với bộ râu vàng, đàn em Gurlone.

"Vâng, thưa cha," người thanh niên đang nói. "Tôi tin rằng tốt hơn là chúng ta nên rời đi ngay lập tức. Nó đang trở nên nguy hiểm. Bây giờ tôi đã đạt đến mốc năm triệu, với quy trình mới và nó đã sẵn sàng để làm việc với hoặc bán, như chúng tôi muốn. "

"Nghe rằng?" Durkin đắc thắng thì thầm. "Năm triệu!"

“Tất cả đã sẵn sàng, trong ngôi nhà đá,” Gurlone trẻ tuổi nói.

"Tại sao chúng ta phải rời đi bây giờ?" Gurlone già nói, khuôn mặt phờ phạc. "Bây giờ, khi chúng ta vừa đạt đến điểm thành công trong những thí nghiệm vĩ đại của mình? Cho đến nay, trong khi chúng ta đã đánh bại nhiều sinh vật có tốc độ phát triển bất thường, chúng ta vẫn vượt qua được chúng."

"Chà, thưa cha, hiện tại có thứ gì đó trong mỏ khiến nó quá nguy hiểm để làm việc. Đó là, cho đến khi chúng được ngăn cản. Con có thể nghe thấy chúng ngay bây giờ."

Cả ba người trong lán lắng nghe, Durkin và Maget cũng vậy. Những âm thanh bùng nổ lớn hơn và mặt đất của thung lũng rung chuyển.

“Tôi không hiểu chúng ta nên đi,” Espinosa nói một cách cộc cằn. "Tôi đồng ý với con trai của ông, Giáo sư."

"Không, không. Chúng ta có thể chinh phục điều này, dù nó là gì."

"Cha thấy đấy, thưa cha, trong khi cha đi vắng, chúng ta đã đột nhập vào một hang động tự nhiên, một con sông ngầm. Khi đó rắc rối bắt đầu. Cha biết tác động của những thứ này đối với côn trùng và chim chóc. Nó đã phóng to một con dế lên một trăm Lần. Bạn đã tự mình thấy điều đó. Sáu trong số những hạt đậu đã biến mất — chúng cũng không bỏ chạy. Chúng đã đi xuống trục và không bao giờ quay trở lại. "

“Ồ, có lẽ họ đã rơi xuống nước và chết đuối,” ông già Gurlone sốt ruột nói. "Ngay cả khi họ không làm vậy, chúng ta có thể giết bất cứ thứ gì bằng những khẩu súng trường có nòng lớn này."

“Tốt hơn là chúng ta nên rút ra và để nó yên một lúc,” Gurlone trẻ tuổi nói một cách nghiêm túc. "Những chiếc peons đã cố gắng bắt vít trong vài ngày. Chúng sẽ biến mất ngay bây giờ nếu tôi không cắm chúng vào và nối điện cho hàng rào."

Maget đặt tay lên vai bạn mình. “Tôi chết đói,” anh thì thầm.

Durkin gật đầu, và họ quay đi, về phía nơi họ đã đánh dấu là một lán tiếp tế. Họ nghe thấy tiếng rì rầm trầm thấp từ cây bút của những con chim peons, khi họ bắt đầu bẻ khóa chiếc khóa giữ cửa nhà kho.

Họ vào bên trong với một chút khó khăn, và bắt đầu cảm thấy muốn tìm thức ăn trong bóng tối. Họ tìm thấy bánh quy và đồ hộp mà họ mở ra, và những thứ này họ đói khát, lắng nghe cẩn thận âm thanh từ bên ngoài.

“Họ đến rồi,” Maget nói, nắm chặt cánh tay Durkin.

Họ nhìn ra cửa sổ của lán cung cấp, và thấy vấn đề cũ của Gurlone từ tòa nhà bên ngoài mà hai kẻ lang thang đã lắng nghe. Một tay, vị Giáo sư già, dũng mãnh như một con sư tử, mang một khẩu súng voi hai nòng kiểu cũ, và những tia sáng từ ngọn đuốc điện mạnh mẽ chiếu khắp nòng súng.

Ít nhất, họ nghĩ rằng hình dáng kỳ lạ là Gurlone già, từ kích thước. Vì người đàn ông mặc một bộ đồ đen, sáng bóng, và trên đầu anh ta là một chiếc mũ trùm đầu bằng chất liệu tương tự, trong đó có những lỗ mắt lớn bằng kính màu xanh lá cây. Đằng sau hình dạng kỳ lạ này là một người lớn hơn, cũng được trang bị một khẩu súng trường nòng lớn và một chiếc đèn pin mạnh mẽ khác.

Người mù Bồ Đào Nha cũng được trang bị vũ khí, nhưng anh ta không mặc bộ đồ đen. Anh ta đứng bên cạnh miệng của cái hang, và đợi trong khi hai Gurlones vào trong mỏ.

“Chân tôi bị đau,” Durkin nói đột ngột, phá vỡ sự im lặng.

“Tôi sẽ ra ngoài và xem chuyện gì sẽ xảy ra,” Maget nói.

Durkin khập khiễng sau Maget, người hiện đã dẫn đầu. Họ rón rén đến gần chỗ mở mỏ nhất có thể, và nhìn thấy người Bồ Đào Nha to lớn đứng đó trong im lặng, chăm chú lắng nghe. Bất kỳ âm thanh nào mà hai người có thể tạo ra đều bị chìm trong tiếng gầm gừ lớn từ bên trong hang động.

Những tiếng động này, giống như tiếng kêu của ễnh ương nhưng phóng đại gấp ngàn lần lần, đã được kinh hoàng cho trái tim.

Tiếng quét của đôi cánh vang lên trên bầu trời đêm, và Espinosa lùi lại và ngồi xổm xuống gần mặt đất, như những sinh vật xanh bao la, bay trên đôi cánh đầy bụi, được phát ra từ mỏ.

"Chúa ơi, đó là những con bướm đêm," Maget thở phào.

Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được, chúng là những con bướm đêm, lớn như dây dẫn. Những con màu xanh lá cây, nhưng với kích thước của chúng, là những con bướm đêm, đủ quen thuộc với hai con đường mòn. Nhiều con dơi đến, làm phiền bởi lối vào của hai Gurlones.

Sau đó, Durkin đã phá vỡ. "Tôi - tôi - tôi đoán là bạn nói đúng, Maget," anh ta thì thầm, bằng một giọng kinh hãi. "Đáng lẽ chúng ta đã không bao giờ đến. Nếu chân tôi không bị thương, tôi sẽ bắt đầu đi sông ngay bây giờ. Nguyền rủa nó, đúng là một nơi!"

Những tiếng rì rào vang dội, rộng lớn lấp đầy cả thung lũng, vang vọng khắp các ngọn đồi. Tiếng kêu la từ trại peon.

Người Bồ Đào Nha to lớn đã hét lên với Gurlones. "Đi ra, đi ra!"

Maget nắm chặt khẩu súng trường của mình, dũng cảm đứng lên. Nỗi sợ hãi của anh ta, mặc dù nó rất lớn, dường như đã làm nổi bật mặt tốt hơn của người đàn ông, trong khi Durkin, rất dũng cảm lúc đầu, đã bị rạn nứt bởi sự căng thẳng.

"Coi chừng, họ sẽ thấy anh," Durkin thút thít.

Maget sải bước về phía trước. Một luồng không khí đặc quánh, hôi thối xộc thẳng vào mặt, khiến anh nghẹn ngào. Những tiếng động bây giờ đã đinh tai nhức óc, nhưng phía trên ống thổi là âm thanh của những khẩu súng trường lớn, những âm vang vọng qua các hốc của hang động.

Sau đó, hai Gurlones, đang chạy điên cuồng, lao ra từ lối vào của mỏ.

"Chạy đi," họ hét lên. "Chạy vì cuộc sống của bạn, Espinosa!"

"Tôi sẽ giúp anh," Maget kêu lên, và Durkin không thể giam giữ anh ta được nữa.

Gia đình Gurlones hầu như không để ý đến người mới đến, khi họ chạy điên cuồng về phía nơi trú ẩn của ngôi nhà của họ. Espinosa tham gia cùng họ, đi nhanh chóng bất chấp đôi mắt mù của anh ta.

Tiếng kêu cót két khiến não của Maget hét lên cùng với âm thanh mênh mông. Những chiếc đĩa trắng, sáng, đường kính 3 feet, trừng trừng nhìn anh ta, và sinh vật, tiến triển với những bước nhảy vọt về phía anh ta, gần như lấp đầy miệng mỏ.

Thật nóng khi truy đuổi những người Gurlones đang chạy trốn. Nó ngồi xổm và sau đó nhảy lên, và hiện tại nó đang ở ngoài trời đêm.

Hình dáng của nó là của một con ếch khổng lồ, nhưng nó cao khoảng 20 feet, và từ cổ họng của nó phát ra tiếng gầm khủng khiếp sánh ngang với sấm sét.

Maget dũng cảm bước về phía trước, và bắt đầu bắn vào cơ thể mềm mại khổng lồ. Cái miệng vĩ đại mở ra, và khi những viên đạn dum-dum xé toạc chiếc batrachian màu xanh lục đen, những tiếng kêu như sấm rền vang lên một nỗi đau.

Mùi của sinh vật thật kinh khủng. Maget gần như không thể thở được khi bắn nội dung của cuốn tạp chí vào con vật to lớn. Hai cú nhảy nữa khiến con ếch gần như đứng trước chân Maget, và kẻ lang thang nhiệt đới cảm thấy một xúc tu như râu chạm vào mặt mình, và chất nhờn có mùi hôi bao phủ khắp người.

Không nghi ngờ gì nữa, con ếch đã bị mù khỏi cuộc sống dưới lòng đất của nó, nhưng những chiếc xúc tu dường như là cách cuối cùng nó định vị con mồi, vì nó đã bật Maget và thực hiện cú búng tay cuối cùng về phía nó. Những chiếc hàm vĩ đại khép lại như cái nắp của địa ngục, và Maget nhảy ra sau với một tiếng kêu kinh hoàng chiến thắng.

Những viên đạn cuối cùng đã ngăn chặn được con ếch lớn, nhưng ở gót chân của nó là một sinh vật kỳ lạ giống như thạch, không hoàn toàn cồng kềnh như con ếch, nhưng đang đẩy bằng chân và với chiếc đuôi dày khoảng 8 feet và dài 15 feet. Điều này cũng rõ ràng là một polywog, bị mù, với các đĩa được làm trắng cho mắt, nhưng nó trượt với tốc độ nhanh vì kích thước của nó. Khẩu súng của Maget trống rỗng; anh ta quay đầu bỏ chạy, nhưng polywog dừng lại và đánh hơi thấy máu đặc của đồng loại. Sau đó, để Maget nhẹ nhõm, nó là gan để nuốt chửng người bạn đồng hành của nó.

Hoàn toàn bẩn thỉu và hung dữ, khu đa giác trong im lặng đã chộp được những khối lớn từ con ếch khổng lồ đã chết.

"Xin chào. Bạn là ai?"

Maget quay lại, quên đi những tiện nghi của cuộc sống trong sự phấn khích. Giáo sư Gurlone và con trai của ông, vẫn mặc bộ vest đen, nhưng đội mũ bảo hiểm, đang đứng bên cạnh ông, tay cầm súng và đèn.

Người Bồ Đào Nha to lớn, Espinosa, xuất hiện, và Durkin ở bên cạnh.

"Tại sao," Maget nói, giữa những lần thở hổn hển, "chúng tôi chỉ tình cờ ra ngoài khám phá, và chúng tôi nhìn thấy trại của bạn. Chúng tôi đang trên đường vào thì nghe thấy tiếng động và đến để điều tra."

“Tôi hiểu rồi,” ông già Gurlone nói. "Điều gì đã khiến bạn đi theo hướng này, và trang phục của bạn ở đâu?"

Maget nói: “Ồ, chúng tôi đã lưu phần lớn nội dung vào bộ nhớ cache ở đó. "Đối tác của tôi bị thương ở chân, vì vậy anh ấy không thể đi lại tốt được. Có phải vậy không, Durkin?"

"Ừ," Durkin gầm gừ. "Tôi bị đau chân, được rồi."

Già Gurlone nghi ngờ về câu chuyện mơ hồ mà Maget và Durkin dựng lên như lời giải thích về sự hiện diện của họ trong thung lũng. Nhưng rõ ràng là Giáo sư quá lo lắng về tình hình mà ông và những người bạn của ông đang gặp phải, nên đã tra hỏi rất kỹ hai kẻ lang thang. Trên thực tế, anh ấy có vẻ khá vui khi có thêm hai đôi tay để hỗ trợ anh ấy và anh ấy cảm ơn Maget vì sự dũng cảm của mình.

Họ điều động con chó khổng lồ khi nó xé cha mẹ của nó thành từng mảnh nhỏ, và sau đó năm người đàn ông, hai Gurlones, Espinoza, Maget, và người khập khiễng, nguyền rủa Durkin, rút lui vào một trong những cái lán.

Các khu sinh sống của Gurlones khá phức tạp. Có rất nhiều sách trên những chiếc kệ thô kệch, và có một băng ghế nhỏ chứa đầy những lọ thủy tinh và hóa chất, mặc dù phòng thí nghiệm chính nằm trong một trong những tòa nhà dài.

Giáo sư Gurlone rót đồ uống cho năm người, đồng thời chào đón Durkin và Maget như những đồng minh.

“Chúng tôi sẽ cần mọi người mà chúng tôi có thể có được, nếu chúng tôi phải đương đầu với những sinh vật tuyệt vời này,” già Gurlone nói. "Những con chim đậu quá sợ hãi để sử dụng. May mắn thay, đó là một con ếch mà chúng tôi đã tìm thấy trên bờ sông ngầm. Không có gì cho biết có bao nhiêu sinh vật có kích thước tương tự hoặc lớn hơn có thể ở dưới đó. Chúng tôi sẽ có để tiêu diệt chúng, từng con một. "

Maget và Durkin rùng mình. "Nói đi," Durkin buột miệng, khuôn mặt căng thẳng, "làm thế quái nào mà con ếch đó lại lớn như vậy? Tôi tưởng tôi đang nhìn thấy những thứ đó, thưa Giáo sư."

"Không, không," Giáo sư Gurlone nói. "Bạn thấy đấy, quặng trong mỏ có chứa radium, tức là muối của radium. Nó là một mỏ đá vôi, và nó rất giàu hàm lượng radium nên trong suốt thời gian qua, nó đã ảnh hưởng đến tất cả sự sống trong hang. vùng đất khô cằn xung quanh quặng — nói chung, đây là một trong những đặc điểm của trầm tích radium — đã ngăn cản hầu hết các sinh vật sống trong rừng, nhưng những sinh vật sống dưới lòng đất như bò sát, giun và ếch, dần trở nên miễn nhiễm với tác động của quặng và đã phát triển một cách phi thường và bất thường dưới sự kích thích của các tia do radium phát ra.

"Bản thân điều này không có gì là lạ, nhưng chưa bao giờ người ta phát hiện ra một nguồn dự trữ dồi dào như vậy, do đó lượng radium có sẵn quá nhỏ để thực sự kiểm tra ảnh hưởng của nó đối với sự tăng trưởng ở động vật. Đó là đối tượng khoa học chính của chúng tôi trong thời gian tới ở đây: chúng tôi nhận ra, từ mô tả của Senor Espinosa về mỏ bạc đã cạn kiệt mà anh ta có, và từ khi mất thị lực, anh ta đã tình cờ tìm thấy một mỏ radium có giá trị. Nó thường xảy ra với bạc, tức là quặng mẹ uranium thông qua sự phân hủy mà radium được hình thành. Hàm lượng radium trên một tấn trong quặng này phong phú đến mức khó tin: chúng tôi rất vui mừng. Tôi luôn nghi ngờ rằng tế bào động vật có thể bị kích thích phát triển bất thường khi tiếp xúc với muối radium, vì vậy một điều đã được gợi ý trong thế giới khoa học. Tuy nhiên, không phải cho đến khi cơ hội của chúng tôi đến đây, mới có đủ radium cho các thí nghiệm. "

Maget và Durkin mở miệng lắng nghe. Radium có nghĩa là những điều mơ hồ đối với họ. Họ đã nghe nói về sơn radium chiếu trong bóng tối trên mặt số của đồng hồ và quần áo, nhưng về đặc tính của kim loại và muối của nó thì họ hoàn toàn không biết gì.

"Vậy thì thứ rađi đó là thứ tạo nên thứ ánh sáng vui nhộn trong cái mỏ đó?" Maget hỏi.

"Chính xác. Hoạt động vô tuyến của các nguyên tố trong quặng tạo ra ánh sáng. Có ba tia, alpha, beta và gamma, và—"

Giáo sư đã quên mình trong một bài giảng về các tính chất của radium.

Durkin, đột nhập, ranh mãnh hỏi. "Cái này có giá trị bằng bạc không?"

Kenneth Gurlone thời trẻ cười, và ngay cả giáo sư già Gurlone cũng cười. "Radium có giá trị hơn vàng, kim cương hoặc bạch kim. Giá trị của nó là tuyệt vời. Chúng tôi đã có giá trị năm triệu đô la, dưới dạng clorua."

"Chà," Durkin huýt sáo.

Anh liếc xéo về phía Maget.

"Vâng," Giáo sư Gurlone nói, "trị giá năm triệu đô la! Những con quái vật to lớn đã được phát triển trong suốt nhiều thời đại do tác động của tia radium trên cơ thể chúng, khiến chúng phát triển một cách phi thường, chỉ là sự cố. Chúng ta phải Hãy phá hủy chúng, để công việc của chúng ta không thể bị can thiệp. Chúng ta phải dùng thuốc nổ, thổi chúng thành từng mảnh. Chúng đủ mạnh để nghiền nát bờ đá bằng miệng mỏ và hủy hoại công sức của hai năm qua, thưa quý vị. "

Được trang bị vũ khí, và một lần nữa được củng cố bằng rượu whisky, cả năm đã tiến ra ngoài. Mặt trăng bị che khuất bởi một bóng đen bao la, khi một trong những con dơi khổng lồ bay lượn trên đầu chúng. Nhưng không còn những con ếch quái vật nữa. Hình dạng xấu xí, cồng kềnh của polywog đã chết và cha mẹ của nó nằm trước mặt chúng.

Giáo sư Gurlone nói: “Hiện tại chúng tôi đã an toàn. "Đi và làm yên lặng lũ chim non, Espinosa: chúng sẽ lắng nghe bạn."

Những con chim peons vẫn kêu la kinh hoàng; Espinosa mù lặng lẽ trượt đi.

"Hãy đến," Giáo sư Gurlone nói với con trai ông và với Maget và Durkin. "Tôi sẽ chỉ cho bạn phòng thí nghiệm, để bạn có thể hiểu rõ hơn về tác động của radium đối với sự tăng trưởng."

Vị giáo sư dẫn họ đến tòa nhà dài, thấp, nhiều cửa sổ gần đó và tràn ngập ánh sáng. Nó chứa hết lồng này đến lồng khác, trong đó có khỉ, pumas, và nhiều loài dân gian trong rừng khác nhau. Những sinh vật này tạo ra tiếng huyên náo và hú lên trước ánh sáng và những kẻ xâm nhập.

Maget tò mò liếc nhìn anh ta. Anh nhìn thấy những chiếc lọ và đồ thủy tinh sáng lấp lánh trên những chiếc bàn dài màu đen, và những ống hóa chất. Có rất nhiều màn hình chì buồn tẻ. Giáo sư Gurlone nói: "Đó là để bảo vệ, cũng như những bộ quần áo bằng vải chì mà chúng tôi mặc. Nếu không, chúng tôi sẽ bị đốt cháy bởi tia radium."

Maget nhìn về phía đối tác của mình để xem liệu đối tác của mình có nghe thấy không, nhưng anh ta đã biến mất.

Tuy nhiên, Maget rất thích thú. Anh ta đi từ lồng này sang lồng khác với tư cách là Giáo sư Gurlone, theo cách của một người đàn ông đang giảng bài cho sinh viên, chỉ ra con vật này đến con vật khác đã được xử lý bằng radium.

"Đây," giáo sư nói, "là một con khỉ thường đạt chiều cao 2 feet. Bạn có thể tự mình thấy rằng nó bây giờ lớn hơn một con khỉ đột."

Sinh vật dị dạng, khủng khiếp nhe răng và lắc lư trong cơn thịnh nộ, nhưng rõ ràng là nó yếu ớt so với cách đối xử phù hợp với nó. Tóc của nó đã bị cháy thành từng đốm, và đôi mắt của nó gần như trắng bệch.

Có một con báo đốm, và con thú này dường như đã nổ tung lớp da của nó trong nỗ lực phát triển lớn bằng ba con cùng loại.

“Bạn thấy đấy, chúng ta không có nhiều thời gian như tự nhiên,” Giáo sư Gurlone nói. "Những con quái vật này không thể phóng to quá nhanh, nếu không chúng sẽ chết. Chúng phải được bảo vệ khỏi các tia trực tiếp của radium, loại đã được tinh chế. Trong quặng, hành động diễn ra từ từ và nhẹ nhàng hơn, vì nó ít tập trung hơn. Nhưng bản thân kim loại sẽ đốt cháy các cơ quan quan trọng của những sinh vật này, khiến chúng bị mù, thu nhỏ bên trong và giết chúng trong vài phút với số lượng chúng tôi có. bắt đầu phát triển miễn nhiễm với tia. Đây, bạn thấy đấy, là những sinh vật nhỏ hơn đã phát triển gấp 8 hoặc 10 lần so với kích thước bình thường. "

Tất cả các con vật dường như càng tệ hơn khi mặc. Maget, bộ não của anh ta quay cuồng, nhưng vẫn bắt đầu hiểu được những gì radium đã làm với một. Đó không phải là vàng mà bạn có thể nhặt và mang đi.

"Nếu một người đàn ông chạm vào radium đó," anh ta hỏi, "điều gì sẽ xảy ra với anh ta?"

Gurlone xua tay nói: “Những gì tôi đã nói sẽ xảy ra với những con vật nếu chúng tôi không cho chúng dần dần. "Nó sẽ giết chết anh ta, tấn công anh ta như thể bằng khí độc vô hình. Tim và phổi của anh ta sẽ ngừng hoạt động, bệnh thiếu máu ác tính sẽ xuất hiện, khi hàng triệu tiểu thể màu đỏ trong máu anh ta bị chết. Anh ta sẽ bị mù, ngã xuống và chết trong đau đớn. "

To Maget đã đưa ra bức tranh của Juan bất hạnh. Như thể đang trả lời câu hỏi chưa được hỏi của mình, Giáo sư Gurlone tiếp tục. "Chúng tôi đã có một peon đến với chúng tôi," anh ấy nói. "Tên anh ta là Juan. Anh ta đã lấy trộm chiếc hộp đựng mẫu của tôi, trong đó có một ounce radium clorua, và bỏ chạy cùng với nó. Nếu anh ta mở nó ra, nó sẽ giết chết anh ta theo cách đó."

Maget rùng mình. "Nhưng - nhưng cậu không mang nó sao?" anh ấy hỏi.

"Không. Vì nó được đặt trong một thùng chứa chì dày khoảng hai inch, và các tia không thể xuyên qua độ sâu như vậy của chì. Chúng bị mắc kẹt trong kim loại."

"Cha, cha, cha đang lãng phí thời gian," Kenneth Gurlone lắc đầu vàng nói. "Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Những con chim peons gần như phát điên lên vì sợ hãi. Ngay cả Espinosa cũng không thể khiến chúng yên lặng. Và mỗi khoảnh khắc đều quý giá, vì lũ quái vật có thể bùng phát."

Nhưng Maget đang lo lắng tìm Durkin. Anh ta đã ở đâu? Durkin để tâm đến kho báu, và—

Khi họ quay về phía cửa, giáo sư nói. “Các tia từ quặng, không quá đậm đặc như kim loại tinh khiết, không giết được—” Durkin đột nhiên xuất hiện.

Anh ta mang khẩu súng bên hông, khập khiễng và giận dữ chửi rủa. "Đi ngang qua," Durkin hét lên. "Đưa cho tôi chìa khóa ngôi nhà bằng đá đó. Đính vào nó, và không cần tranh cãi."

"Chìa khóa — tới ngân hàng đá?" Gurlone cũ lặp lại.

"Vâng. Tôi sẽ cho bạn năm số đếm để ném nó qua - sau đó tôi sẽ bắn bạn và lấy nó," Durkin gầm gừ một cách man rợ. "Tôi muốn kho báu đó, bất kể nó là gì, và tôi sẽ có nó. Một ... hai ... ba ...." Kẻ lang thang đã bắn một phát đạn vào đầu họ như một lời cảnh báo.

"Này, Bill, dễ dàng, dễ dàng," Maget cầu xin. "Thứ đó là radium. Nó sẽ hủy hoại bạn, cậu bé!"

"Câm đi, đồ ăn bám," Durkin gầm gừ. "Bốn......"

Một tiếng kim loại leng keng phát ra trên nền đá của phòng thí nghiệm, khi ông già Gurlone ném chìa khóa của mình cho Durkin.

“Đừng vào cái lán đó,” Gurlone trẻ tuổi kêu lên. "Nó sẽ là cái chết của bạn, anh bạn ..."

"Những kẻ dối trá," Durkin hét lên và lùi ra khỏi cửa.

"Hừm," ông già Gurlone nói, quay sang Maget. "Vậy là ngươi tới cướp chúng ta, hả?"

Nhưng Maget nghĩ đến Juan, và sau đó anh biết rằng anh không muốn Durkin, bất chấp những thất bại của anh, theo ý mình. Anh ta chạy tìm cánh cửa, và băng qua khoảng đất trống.

"Durkin — Bill — khoan đã, Frank—"

Những tiếng rống lớn vang lên từ ruột đất, nhưng Maget phớt lờ những điều này trong nỗ lực cứu người bạn đời của mình. Durkin tháo ổ khóa ra khỏi lán đá, và kéo cửa lại.

Khi cánh cửa tiết lộ bên trong, Maget có thể thấy một làn khói xanh bao phủ toàn bộ tòa nhà. Wan chất lỏng nhẹ chảy ra như chất lỏng nặng.

Dũng cảm, để cứu người bạn của mình khỏi cái chết, Maget đã chạy về phía trước. Nhưng Durkin đã vào trong lán đá.

Maget đi đến cửa của tòa nhà. Durkin đang ở bên trong, và Maget có thể nhìn thấy bộ dạng dày cộp của đối tác của mình như một vật thể đen trong không khí dày đặc kỳ lạ.

Một tiếng hét vui sướng đột ngột phát ra từ môi Durkin; Maget vung tay kêu cứu.

“Đi ra, Bill, đi ra,” anh ta kêu lên.

Durkin rõ ràng đã cố gắng tuân theo, vì anh ta quay về phía cửa. Nhưng đầu gối của anh dường như nhường chỗ cho bên dưới anh, anh ném cánh tay qua mắt khi anh chìm xuống đất, khóc trong đau đớn, những âm thanh không mạch lạc phát ra từ môi anh.

Ré lên sau tiếng thét mà người đàn ông bất hạnh thốt ra. Khi Maget phóng nhanh về phía trước để chớp lấy cơ hội chết và giải cứu bạn mình, Giáo sư Gurlone và con trai Kenneth của ông đã chạy đến và ném một chiếc áo choàng đen lên người lang thang.

Cả ba vào lán tử thần. Maget, không được che phủ hoàn toàn, cảm thấy tim mình đập mạnh, và anh ta thở hổn hển. Durkin run rẩy trên sàn nhà lót chì.

Những chiếc lọ tròn đứng xung quanh căn phòng như một chùm đèn tìm kiếm, và từ những chiếc lọ này tỏa ra làn khói xanh chết chóc.

Nhưng gần như trước khi Maget chạm vào người bạn của mình, Durkin đã chết. Cuộn tròn như thể được khâu lại bởi những sợi dây nặng nề. Durkin nằm trong một quả bóng, một khối thịt bỏng đang rung rinh.

Hai Gurlones đẩy ra trước họ, và giơ tay lên. Họ mặc bộ đồ đen và đội mũ bảo hiểm.

"Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì cho anh ấy bây giờ", Kenneth Gurlone buồn bã nói. "Anh ta cứng đầu. Bạn có thể tự mình thấy rằng năm triệu đô la tự lo cho bản thân. Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn không được bảo vệ. Những bộ quần áo bằng vải chì này sẽ ngăn chặn tia sáng trong một thời gian ngắn. Chúng tôi luôn mặc chúng khi chúng tôi đang làm việc với kim loại, ngay cả khi chúng tôi có màn hình chì. "

"Bill tội nghiệp," Maget nức nở. "Kinh khủng thật!"

Giáo sư Gurlone nhún vai. "Đó là lỗi của chính anh ta. Anh ta là một tên trộm và anh ta sẽ không để chúng tôi ngăn chặn anh ta. Tôi hy vọng đó là một bài học cho bạn, Maget."

"Vâng, tôi muốn giúp bạn," Maget nói. "Nếu bạn giữ tôi bên mình, tôi sẽ làm việc cho bạn và thẳng thắn. Hãy cho tôi một cơ hội."

"Tốt. Vậy thì hãy bắt tay vào nó," Kenneth nói, và họ nắm chặt tay nhau.

Espinosa xuất hiện từ trong bóng tối. "Những con chim peons đang phát điên lên vì kinh hoàng," anh nói một cách ôn tồn. "Họ sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Họ sẽ nổi dậy."

"Chà, chúng ta phải giết những sinh vật trong hang: điều đó sẽ khiến chúng yên lặng hơn bất cứ thứ gì khác," Giáo sư Gurlone nói.

Kenneth nói: “Tốt hơn nên đóng cửa lán đá.

Nhưng khi anh ta nói, một hình dạng khổng lồ, một con ếch khổng lồ khác, xuất hiện ở lối vào của trục.

"Lấy thuốc nổ và cầu chì," Giáo sư Gurlone lặng lẽ ra lệnh. "Nào Kenneth, còn bạn, Maget, nếu bạn muốn mạo hiểm mạng sống của mình. Bạn không cần phải làm như vậy trừ khi bạn muốn."

Dũng cảm, người đàn ông lớn tuổi dẫn đường về phía con quái vật quanh co. Mặt đất rung chuyển khi nó tiếp cận. Nó đang hướng đến xác của một con ếch đã chết và polywog, cố gắng tìm kiếm thức ăn. Rõ ràng là những sinh vật rộng lớn này buộc phải làm mồi cho nhau để kiếm ăn.

Những khẩu súng trường lên tiếng, Maget và giáo sư, trong bộ đồ đen, được bảo vệ bằng vải chì và mũ bảo hiểm khỏi tia sáng, tiến lên. Họ trút hết viên đạn này đến viên đạn khác vào con ếch.

Kenneth chạy đến tham gia cùng họ, và Espinosa đứng bên cạnh. Kenneth có bom nổ với ngòi nổ sẵn sàng để thắp sáng và ném. Anh ta cũng mang thêm đạn dược, và cả ba tự trang bị vũ khí tận răng.

Sau nửa đêm khi họ bắt đầu vào mỏ. Họ biết họ phải hành động nhanh chóng hoặc rút lui, vì tiếng gầm vang ngày càng gần bề mặt trái đất.

Mỗi người đàn ông đều mang theo những chiếc đèn pin to và mạnh, và cả ba bước vào hầm mỏ và đi ngang qua những con sên đang sôi sục vào ruột của trái đất.

"Hãy ở gần nhau," ông già Gurlone ra lệnh.

Mỏ dễ dàng hạ xuống trong một trăm thước đầu tiên. Nó dẫn đến một con dốc nhẹ nhàng đi xuống. Con đường, tiết kiệm cho một vài con dơi và bướm đêm khổng lồ, và những con giòi lớn, đã rõ ràng. Đám mây hơi xanh lục, không quá sáng như trong lán tử thần, bao phủ họ, nhưng họ cần đèn flash để nhìn rõ.

"Từ từ, từ từ," ông già Gurlone khuyên.

Mỏ bây giờ đã lan rộng ra, và bắt đầu xuống dốc hơn. Không khí kém, và khó thở qua mặt nạ. Maget, tim đập thình thịch, lắng nghe tiếng gầm rú bên trong mỏ.

Bây giờ mặt đất dường như biến mất trước mặt họ. Maget có thể nghe thấy tiếng nước chảy, dòng sông ngầm, và thỉnh thoảng lại có một trận nước lớn, như thể một con cá voi to lớn nào đó đã ném mình xuống nước.

Một tiếng rít cực lớn vang lên trong tai họ, và đột nhiên, trước mặt họ, xuất hiện một con rắn trắng hoàn toàn với cái đầu to như cái thùng. Đôi mắt trắng của nó trừng trừng không nhìn thấy gì, nhưng lưỡi nó thè ra vài bước chân.

Kenneth Gurlone lạnh lùng ném một quả bom phát sáng vào sinh vật: vụ nổ phá vỡ tai của chúng, nhưng nó cũng đập tan con rắn.

Những cuộn dây quằn quại, vặn vẹo, to hơn cả thân ngựa, chém tới tấp, nguy hiểm đến gần. Họ đứng dậy, và đi tiếp, bám sát bức tường bên phải.

Một con dơi to lớn đập vào Maget và đánh bật ánh sáng khỏi tay anh ta, nhưng cú đánh chỉ là một cái liếc mắt, và anh ta đã có thể lấy lại ánh sáng của mình và nhanh chóng tiếp tục.

Bây giờ họ đã ở xa lối vào. Cái lỗ bị thủng bởi những hạt peons lộ ra trước mắt, và họ có thể nhìn thấy nước trắng đục chảy qua những tảng đá đen.

Đôi mắt xanh xao nhìn họ, và họ biết rằng họ đang nhìn chằm chằm vào một con ếch khổng lồ khác. Họ ném một quả bom vào sinh vật, và thổi một lỗ lởm chởm trên lưng anh ta. Ngay khi anh ta bắt đầu chết thì bất ngờ có những con quái vật khác lao tới và một bữa tiệc bắt đầu.

"Ném, tất cả cùng nhau," Kenneth Gurlone hét lên.

Trong một khối lượng lớn các sinh vật, những người chen chúc nhau trên sông để chia sẻ chiến lợi phẩm của họ, họ ném bom này đến bom khác. Thuốc nổ làm họ chói tai, và khói chát làm họ ngạt thở, nhưng họ bắn súng trường vào những con vật phi thường và ở đó, trong hang sông lớn, là một khối sinh mệnh kinh hoàng đang sôi sục, đang chết trong đau đớn.

Những tiếng gầm gừ và tiếng rít nghe to hơn, lớn đến nỗi mặt đất rung chuyển như thể bị tác động bởi một trận động đất mạnh.

Maget nắm chặt cánh tay Kenneth Gurlone. “Bom của tôi không còn nữa,” anh ta hét lên.

Anh ta chỉ còn một vài viên đạn, và vẫn còn nhiều loài bò sát khổng lồ xuất hiện. Một con rết với đôi chân khủng khiếp, leo lét đứng đầu khối vật chất đang vặn vẹo; họ có thể nhìn thấy vết đốt khủng khiếp của sinh vật, chết người khi chỉ dài một phần inch, và bây giờ ít nhất là một bàn chân, được trang bị chất độc.

Có thêm nhiều dơi và bướm đêm lao tới, một cú lao tới khiến ba người đàn ông chới với.

“Chắc chúng ta đã mở thêm lỗ bằng bom của mình,” ông già Gurlone hét lên. "Xác chết thu hút các sinh vật khác, ngày càng nhiều trong số chúng đến. Điều đó là không thể; chúng tôi không thể đối phó với tất cả chúng."

Sự ngấu nghiến rộng lớn của các loài động vật lớn dưới sông bên dưới họ thật phi thường đến mức họ không thể nắm bắt được. Có vẻ như đó phải là ảo ảnh quang học. Trong phút chốc, người chết đã bị ăn thịt, nuốt chửng toàn bộ, và những trận chiến đang diễn ra giữa những người chiến thắng.

Họ ném phần còn lại của bom, bắn số đạn còn lại, và khi họ chuẩn bị rút lui, một số sinh vật to lớn lao xuống và bắt đầu đi lên bờ sông vào hầm mỏ.

Họ đã chạy cho cuộc sống của họ, cả ba. Thật điên rồ, mặt đất rung chuyển sau lưng họ khi họ bị truy đuổi bởi một con bọ hung với những chiếc răng hàm to lớn vươn ra phía sau, họ lao ra ngoài trời.

Bướm đêm và dơi khổng lồ lao vào chúng, Maget ngã xuống nhiều lần trước khi anh ra ngoài, anh bị bầm tím và tắt thở.

"Nào, có quá nhiều thứ để chiến đấu," ông già Gurlone thở hổn hển, vứt bỏ bộ đồ chì.

Nhưng không cần phải nói chuyện. Các sinh vật, bị xáo trộn bởi bom, đã tập trung tại một chỗ và, chỉ đường thoát ra theo số của chúng, đang đến.

Espinosa, với Kenneth Gurlone nắm tay, chạy nhanh đến những ngọn đồi xung quanh thung lũng. Maget đã giúp giáo sư già Gurlone, người đã tắt thở đến mức khó có thể cử động được.

Con bọ hung lớn đã theo đuổi họ là con đầu tiên đột nhập vào thung lũng. Quay lại để nhìn qua vai, Maget thấy mọi thứ tạm dừng, nhưng hang động lại xuất hiện một loạt quái vật, những con thú gầm rú, rít lên, gầm gừ, trong một khối lượng âm thanh ngày càng lớn.

Họ tràn ngập trên mặt đất, và những con dơi và bướm đêm khổng lồ bay về phía đầu của những con quái vật.

Đến rìa thung lũng, bốn người đàn ông dừng lại.

Kenneth Gurlone nói: “Chúa giúp những con chim đậu.

Bây giờ đám quái vật phình ra ngày càng nhiều; những con dơi và bướm đêm đang điên cuồng tìm kiếm cánh cửa mở của căn lều radium. Có những con bọ lớn, rết, kiến, dế, nhảy, những thứ bò lổm ngổm, và kích thước khổng lồ một cách kỳ lạ. Các trận chiến diễn ra ở đây và ở đó, nhưng phần lớn trong số chúng đã bị cuốn theo sự càn quét của vô số.

"Thấy chưa, radium giết những ai đến quá gần," Giáo sư Gurlone nói bằng giọng nói.

Những con bướm đêm và dơi khổng lồ đã không thể chịu được sự dụ dỗ của ánh sáng xanh. Họ bay với những nhịp đập điên cuồng của đôi cánh thẳng đến cánh cửa mở của ngôi nhà tử thần, và nhiều sinh vật to lớn, bị thu hút bởi ánh sáng và bị thúc giục bởi một sức mạnh không thể giải thích được đã khiến họ chết như gặm nhấm và bướm đêm trong ngọn lửa, đông đúc gần đến radium xử lý cái chết.

Mãi cho đến khi toàn bộ lán được bao phủ bởi những hình dạng run rẩy của người chết, những sinh vật khác mới biến mất và với hoa bia, dây leo và vô số chân khổng lồ, bắt đầu bao phủ toàn bộ thung lũng.

Những bức tường đá của lán tử thần đã sụp đổ vì sức nặng; những tòa nhà khác, được xây dựng nhẹ hơn, đồng loạt đổ vỡ và đổ vỡ.

Bốn người đàn ông bất lực trong việc hỗ trợ những chú chim non bất hạnh, những người đang bị mắc kẹt trong doanh trại của họ. Những sợi dây tích điện đã ngăn chặn nhiều con thú to lớn, nhưng ngay sau đó đèn điện bị đoản mạch, và thung lũng, dưới ánh trăng, là một khối quái vật sôi sục chiến đấu, chết chóc, tàn phá.

Những âm thanh khác, ngoài những âm thanh do những sinh vật to lớn tạo ra, đến tai những người đàn ông đang thất vọng trên sườn đồi. Kính vỡ, tiếng kêu của những con vật rừng bị mắc kẹt trong lồng của chúng, tiếng kêu thét của những con chim non đang chết dần chết mòn bị ếch lớn ăn thịt hoặc bị chích cho đến chết, đâm vào hàm của một số loài rết đốt lớn.

Tại nơi có cái lán tử thần radium, là một khối ánh sáng xám xịt, xám xịt.

Bây giờ cái bát của thung lũng đã được lấp đầy bởi một số thạch lớn. Các sinh vật đang trèo qua các bức tường, và chiến đấu với nhau.

Sự xáo trộn vẫn chưa kết thúc, nhưng bốn người có thể không còn nữa. Họ đi xuống sườn đồi và băng qua những vùng đất khô cằn.

Maget, kẻ lang thang, trở thành thủ lĩnh. Anh là một người đi rừng được đào tạo, và chính anh là người cuối cùng đã đưa họ đến Madeira một cách an toàn.

Anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ của họ, người đã tìm ra dấu vết và định vị rễ cây và hoa trái để cả nhóm tồn tại. Họ suýt chết trong chuyến đi vì thiếu nước, nhưng một lần nữa, Maget đã có thể cung cấp cho họ những chiếc rễ giúp họ không chết trong đau đớn.

Bây giờ họ nằm trên bờ sông, kiệt sức nhưng vẫn còn sống. Maget đã hỗ trợ ông già Gurlone, đóng vai trò là nhân viên của ông, một nửa đã chở ông đi những dặm cuối cùng của chuyến đi.

Quần áo của họ gần như không còn, chúng đã bị nắng nhiệt đới đốt cháy. Ruồi và các loại côn trùng khác đã gây thiệt hại cho họ. Nhưng Maget đã đưa họ vượt qua.

Mái tóc của anh chàng cao gầy đã bạc trắng hoàn toàn. Nhưng tâm hồn anh ấy cũng vậy.

"Anh là một người đàn ông tốt, Maget," Giáo sư Gurlone nói. "Bạn đã cứu chúng tôi, và bạn đã dũng cảm như một con sư tử."

Maget lắc đầu. "Giáo sư," anh nói. "Tôi vào rừng để cướp của bạn. Durkin và tôi đã hối lộ Juan để ăn trộm radium đó, và tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ấy. Chúng tôi nghĩ rằng bạn có kim cương hoặc vàng trong Matto Grosso, và chúng tôi đã theo đuổi nó. Đó là lý do tại sao tôi nơi đây."

Kenneth đưa tay ra nói: “Anh đã hoàn trả đầy đủ món nợ của mình cho chúng tôi.

“Vâng,” Espinosa nói.

"Vậy thì anh sẽ giữ em bên mình chứ?" Maget lo lắng hỏi. "Là - bạn sẽ quay lại đó chứ?"

Giáo sư Gurlone nhìn chằm chằm vào anh ta, và sau đó nói với giọng ngạc nhiên, "Tại sao, tất nhiên!"

"Nhưng những con quái vật?" Maget hỏi.

Gurlone nói: “Nhiều người trong số họ sẽ chết trong không khí bên ngoài. "Những người sống sót sau các trận chiến sẽ bắt đầu ăn thịt người chết. Cuối cùng, họ sẽ dọn sạch các mảnh vụn của sinh vật chết trong lán radium. Khi mỗi người tiếp xúc với tia kim loại đậm đặc, nó sẽ chết. Những người khác sẽ ăn thịt nó, và lần lượt bị giết. Do đó, họ sẽ bị tiêu diệt. Nếu có bất kỳ người sống sót nào sau sự kiện hiển nhiên này, thì chúng tôi sẽ đối phó với họ khi chúng tôi trở lại, được tăng cường. Dynamite, đủ điều đó, sẽ kết liễu họ. Và, Maget , trong lần theo đuổi tiếp theo sau khi biết về những điều kỳ lạ, bạn có thể nhận được một ít của cải trên đất. Chất phóng xạ vẫn còn đó, và bạn sẽ chia sẻ nó. "

“Cảm ơn,” Maget khiêm tốn nói. "Ta với ngươi đến cùng."

"Bạn phải giữ im lặng về điều này," Kenneth Gurlone cảnh báo. "Chúng tôi không muốn thế giới biết quá nhiều về kho radium khổng lồ của chúng tôi. Nó sẽ thu hút những nhà thám hiểm và chúng tôi sẽ khó chịu bởi những kẻ ngu dốt. Nhưng chúng tôi rất cảm ơn vì các bạn đã say khướt trong quán rượu đó khi cha tôi nói về hàng triệu người, Maget. "

Ở Manzos, Maget thấy mình là một người đã thay đổi. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, mặc dù mái tóc bạc trắng của anh ta, mang theo nỗi kinh hoàng về những gì anh ta đã thấy, anh ta thấy rằng anh ta đã tăng thêm hai inch chiều cao, và anh ta lớn hơn chu vi. Giáo sư Gurlone nói với anh ta đây là ảnh hưởng của tia radium.

Không bao giờ Maget lại nằm say xỉn trên sàn của quán rượu. Những sự kiện mà anh ta đã trải qua đã làm kiệt quệ tâm hồn của kẻ lang thang, và anh ta luôn ở gần chủ nhân mới của mình, Giáo sư Gurlone.

Giới thiệu về Loạt sách HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn những cuốn sách kỹ thuật, khoa học và chuyên sâu quan trọng nhất về miền công cộng. Cuốn sách này là một phần của miền công cộng.

Những câu chuyện đáng kinh ngạc. 2009. Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 6 năm 1930. Urbana, Illinois: Dự án Gutenberg. Truy cập tháng 5 năm 2022 từhttps://www.gutenberg.org/files/29848/29848-h/29848-h.htm#Page_368

Sách điện tử này dành cho bất kỳ ai sử dụng ở bất kỳ đâu miễn phí và hầu như không có bất kỳ hạn chế nào. Bạn có thể sao chép, cho đi hoặc sử dụng lại theo các điều khoản của Giấy phép Dự án Gutenberg đi kèm với sách điện tử này hoặc trực tuyến tại www.gutenberg.org , có địa chỉ tại https://www.gutenberg.org/policy/license. html .