Derrière eux coulait un flot de monstres hideux, des géants de la raie

Astounding Stories of Super-Science, juin 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Vol. II, n° 3 : Géants de la raie

Géants de la raie

Par Tom Curry

« Je vous dis que je ne suis pas fou », insista le grand homme. "Durkin, ils ont une grosse mine."

Bill Durkin rit brutalement et se moqua ouvertement de son partenaire, Frank Maget. "G'wan, tu es ivre."

Madly the three raced for their lives up the shaft of the radium mine, for behind them poured a stream of hideous monsters—giants of the ray!

"Eh bien, je l'étais hier soir", a admis Maget. "Mais je l'avais dormi ce matin. J'étais allongé sous cette table chez les Portugais, et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait ces trois oiseaux assis près de moi. Ils ne m'avaient pas repéré. Je les ai entendus parler de richesse, comment leur mine était d'une richesse incroyable et plus grande que tout autre gisement dans le monde. Eh bien, cela signifie quelque chose, n'est-ce pas ? »

"C'est bon," dit Durkin. « Mais qui a vu un grillon de quinze pouces de long ?

Sa forme était celle d'une grenouille gigantesque, et de sa gorge retentissait le beuglement terrible qui rivalisait avec le tonnerre.

"Écoutez. Il y avait trois de ces types. L'un était un sacré type : son visage était pie, avec des taches violettes. Sa peau était blanchie et flétrie, et un œil ressemblait à un bouton de collier de perles ! Ils l'appelaient professeur, aussi, professeur Gurlone. Eh bien, il sort ce satané truc de cricket et c'était une sorte de violet rougeâtre mais vivant, et aussi long que ton avant-bras. Ce professeur dit que son fils avait pris un cricket ordinaire et l'avait fait grandir en celui qu'il avait Mais la mine était ce qui m'intéressait. J'ai gardé ma bouche fermée et mes oreilles ouvertes, et c'est dans le Matto Grosso. Peut-être des émeraudes, des diamants ou de l'or. le gars rentre demain, tu me comprends ? »

"C'est beaucoup de couchette", grogna Durkin, qui était gros et rouge de visage.

"Ouais? Eh bien, Otto Ulrich ne met pas cinquante mille en couchette."

Durkin siffla. "Tu veux dire que l'Allemand s'est tellement relâché ?" demanda-t-il, et ses yeux montrèrent de l'intérêt.

"Bien sûr. Il a payé ce Gurlone cinquante mille dollars - crédit, bien sûr."

"Eh bien - peut-être qu'il y a quelque chose dans l'histoire de la mine. Mais mon garçon, tu étais ivre quand tu as vu ce cricket. Aucun cricket n'a jamais grandi aussi gros. Tu vois toujours des choses quand tu as trop de rhum en toi."

« L'enfer que vous dites », s'écria Maget. « Je l'ai vu, je vous dis !

Durkin feignit une politesse élaborée. "Oh, d'accord, Frank. Faites comme vous voulez. Vous avez vu un cricket aussi gros et cet abatteur de Gurlone a sorti deux éléphants roses de sa poche pour payer le chèque. Bien sûr, je vous crois."

Mais l'argent ne manquait jamais d'attirer les deux vagabonds des tropiques. Ils cherchaient des ennuis, pas du travail, et l'idée d'un raid sur une riche mine du Matto Grosso était exactement ce qu'ils apprécieraient.

Une heure plus tard, ils avaient acculé un petit péon inoffensif nommé Juan. Juan, Maget et Durkin l'avaient découvert, était sorti du désert avec le professeur Gurlone, l'étrange gentleman qui parlait d'une mine fabuleusement riche et commandait des chèques de cinquante mille dollars à une société bancaire réputée. Un tel homme valait la peine d'être regardé.

Les deux coquins étaient experts dans le pompage du petit métis. Ils connaissaient des peons, et la première chose qui arriva fut que Durkin avait glissé plusieurs dollars à Juan et avait pressé un grand verre de whisky sur le petit homme.

La conversation s'est déroulée dans un anglais approximatif et en espagnol.

"Quien sait?"

Durkin et Maget se sont souvent fait lancer cette phrase au cours de la conversation avec Juan, et il y a eu de nombreux haussements d'épaules élaborés.

Il y avait une mine, très loin dans le Matto Grosso, dit Juan. Il pensait qu'il pouvait contenir de l'argent : il y avait là le puits d'une ancienne mine. Mais maintenant, ils étaient profondément enfoncés dans le sol, creusant du minerai brun rougeâtre, et la caverne fumait et sentait si mauvais qu'un homme ne pouvait travailler qu'une heure ou deux avant d'être relevé. Mais le salaire était très élevé. Aussi, Juan, à sa manière décousue, parlait d'animaux grotesques. Comment étaient ces créatures ? demanda Durkin. Puis vint un haussement d'épaules, et Juan dit qu'ils ne ressemblaient à rien d'autre sur terre.

Durkin a écarté la partie de l'histoire concernant les animaux étranges. Il pensait que c'était une superstition peon. Mais maintenant, il était sûr qu'il y avait une riche mine à piller.

"C'est une partie difficile du Grosso", a-t-il déclaré en se tournant vers Maget.

"Bien sûr. Difficile de transporter assez d'eau et de fournitures pour le faire. Dis, Juan, qui était ce grand Portugais avec le professeur Gurlone ? Il est aveugle, n'est-ce pas ? Ses yeux étaient blancs comme du lait, et son visage bronzé noir comme la boue de la rivière . C'est sûrement un grand gars, et il a l'air dur aussi."

Durkin tambourinait sur la table, réfléchissant à la question, tandis que Juan parlait du grand portugais. L'homme basané aux yeux aveugles incolores était Espinosa, ancien propriétaire de la mine. Il avait vendu une partie de sa créance aux Gurlones, mais était resté avec eux en tant qu'assistant. Bien qu'aveugle, il connaissait les profondeurs de la mine et pouvait tâtonner et diriger les péons dans leurs travaux.

« J'ai compris », dit Durkin en se retournant vers Juan et Maget. "Juan, c'est à toi de décider. Tu dois ouvrir la voie pour que nous puissions te suivre. Et tu peux voler de la nourriture et la mettre en cache pour l'utiliser en chemin, tu vois ? Nous viendrons un jour ou deux après le Gurlones."

Il fallut un peu de persuasion pour que Juan consente à leur complot, mais le péon finit par céder à l'argent et à la promesse d'une partie du butin. "Peut-être que vous pouvez voler les échantillons de Gurlone et ils nous donneront une ligne sur ce qu'il fait là-bas. Que ce soit des émeraudes ou des diamants ou de l'or qu'ils sortent de la mine."

Juan était stupide et superstitieux, comme la plupart de ses semblables. Il avait obéi aux ordres, creusant le minerai rouge, et c'était tout ce qu'il savait. Mais poussé par les deux clochards, il était également prêt à avoir des ennuis.

Juan leur a dit que le professeur Gurlone transportait une petite mallette en plomb qu'il semblait beaucoup apprécier.

"Attrapez-le, alors", ordonna Durkin.

Les deux clochards virent la fête de Gurlone commencer le lendemain. Il y avait de nombreuses caisses de fournitures chargées dans des lancements, certaines marquées de verre, d'acides, etc. Ensuite, il y avait des boîtes de nourriture et diverses choses nécessaires dans un camp de jungle.

Juan, leur outil, travaillait avec les autres péons, et à dix heures du matin les chaloupes partaient, poussant dans le courant du Madère.

Le vieux Gurlone, au visage livide, était responsable d'un bateau, et le gigantesque Portugais, aux yeux incolores et au teint brûlé, était assis à côté de lui.

Cette nuit-là, les deux clochards tropicaux ont volé un petit bateau avec un moteur à un cylindre et ont commencé à remonter la rivière.

C'était un voyage difficile, mais ils étaient habitués au travail dans les rivières et dans la jungle, et l'objet qu'ils avaient en vue était suffisant pour leur faire oublier les ennuis. Ils ont spéculé sur la nature du trésor qu'ils trouveraient dans la caverne de la mine Matto Grosso. Ce pourrait être des pierres précieuses, ce pourrait être de l'or. C'était certainement quelque chose de très précieux.

Ils transportaient peu de ravitaillement, mais ils étaient lourdement armés. Pour se nourrir, ils pouvaient chasser et aussi dépendre des caches laissées par leur ami Juan le péon.

A trois cents milles de Manaos, ils arrivèrent au débarcadère où le vieux Gurlone avait déchargé ses bateaux. Les deux vagabonds ont ramené leur propre embarcation sur le rivage à un quart de mile de distance, se tenant hors de vue, et ont caché le bateau dans des broussailles denses. Puis ils remontèrent la rive du fleuve en se cachant des bateliers qui préparaient le voyage de retour, et s'enfoncèrent dans la jungle afin de trouver la trace de la caravane qui les précédait.

Pendant plusieurs heures, ils suivirent facilement le chemin. Ils trouvèrent des palmiers flambés de nouvelles marques, qu'ils étaient sûrs que leur ami Juan leur avait laissées. Mais la piste était facile à garder sans cela. Les provisions avaient été chargées sur des burros qui attendaient les bateaux.

Cette nuit-là, ils ont campé à côté d'un petit ruisseau. Ils n'avaient que vingt-quatre heures de retard sur le professeur Gurlone et son groupe, et la nourriture que Juan avait mise en cache pour eux était en bon état.

Ils se sont levés à l'aube et ont continué, armés jusqu'aux dents et prêts au combat.

"Qu'est-ce que c'est?" dit Durkin en s'arrêtant si brusquement que Maget se heurta à lui.

Ils marchaient d'un pas rapide le long du chemin de la jungle, les arbres géants formant une canopée au-dessus de leur tête. Des singes leur criaient dessus, des oiseaux voletaient à cent pieds au-dessus d'eux dans le toit de la forêt.

Le soleil battait au sommet de la jungle, mais quelques rayons éclairaient l'obscurité en dessous.

De là-haut, un cri effrayant retentit, suivi d'un long gémissement. Maget jeta un coup d'œil à Durkin, et ce dernier haussa les épaules et continua. Mais il serrait fort son fusil, car les cris étaient sinistres.

De temps en temps, les deux s'arrêtaient pour mieux saisir la direction des gémissements. Enfin, ils ont localisé l'endroit où gisait le blessé.

C'était sous un grand bombax, et sur le sol ombragé se tordait un homme. Les deux s'arrêtèrent, horrifiés par la silhouette se tortillant. L'homme se déchirait le visage avec ses ongles et son visage était ensanglanté de longues égratignures.

Il jura et gémit en espagnol, et Durkin, s'approchant plus près, reconnut Juan le péon.

« Hé, Juan, qu'est-ce qu'il y a ? Un serpent t'a mordu ?

Le visage bronzé du robuste petit péon se tordit d'agonie. Il a crié en réponse, il ne pouvait pas parler de manière cohérente. Il marmonnait, il gémissait, mais ils ne pouvaient saisir ses mots.

À ses côtés était posé un petit récipient en plomb, et plus près, comme s'il l'avait laissé tomber après l'avoir extrait de son étui, était posé un tube d'environ six pouces de long. Ce était un drôle de tube, car il semblait être rempli de vers de lumière fumeux et pâles qui se tordaient comme Juan se tordait.

"Quel est le problème?" demanda Durkin d'un ton bourru, car il était alarmé par le comportement du péon. Il sembla aux deux vagabonds que l'homme devait être devenu fou.

Ils se sont tenus à distance de lui, avec des fusils prêts. Juan a crié, et on aurait dit qu'il était en train de brûler, dans un grand feu.

Soudain, le péon chancela sur ses pieds ; alors qu'il se redressait, ses mains agrippaient le tube et il se griffait le visage.

La perplexité et l'horreur se lisaient sur les visages des deux vagabonds. Maget fut frappé de pitié pour l'infortuné peon, qui semblait subir les tortures des damnés. Ce n'était pas un méchant, c'était Maget, mais plutôt un gringalet qui n'avait pas de chance et qui était sous la coupe de Durkin, un personnage vraiment dur. Durkin, bien que stupéfait par les actions de Juan, n'a montré aucune pitié.

Maget s'avança pour essayer de réconforter Juan ; le peon le frappa et se retourna. Mais à quelques mètres de là se trouvait la rive du ruisseau, et Juan s'écrasa contre une palme noire garnie d'épines, s'en détacha et tomba face contre terre dans l'eau. Le tube de verre a été brisé et les morceaux sont tombés dans le ruisseau.

"Dieu, il doit être aveugle", gémit Maget. "Pauvre gars, je dois le sauver."

"Au diable avec lui", grogna Durkin. Il attrapa le bras de son partenaire et regarda curieusement le peon mourant.

« Lâchez prise, je vais le sortir », dit Maget en essayant de s'éloigner de Durkin.

"Il est fichu. Pourquoi s'inquiéter pour un péon ?" dit Durkin. "Regardez ces poissons !"

Les eaux boueuses du ruisseau s'étaient séparées et des poissons morts montaient autour du corps de Juan. Mais pas tant au sujet du mourant que près de l'endroit où le tube cassé était tombé. Ventre blanc dressé, le poisson est mort comme par enchantement.

— Allons... retournons à Manoas, Bill, dit Maget d'une voix maladive. « C'est… c'est trop pour moi.

Une peur sans nom, qui accompagnait Maget depuis le début de l'aventure, se faisait plus insistante.

"Quoi?" s'écria Durkin. « Rebrousser chemin maintenant ? Diable dis-tu ! Ce satané péon s'est battu avec quelqu'un et peut-être s'est fait mordre par un serpent plus tard. Nous allons continuer et récupérer ce trésor.

"Mais - mais qu'est-ce qui a fait que ces poissons sont venus de cette façon?" dit Maget, les sourcils froncés de perplexité.

Durkin haussa les épaules. « Quelle est la différence ? Nous allons bien, n'est-ce pas ?

Malgré la bravade du gros homme, il était évident que lui aussi était troublé par les événements étranges. Il n'arrêtait pas d'exprimer à haute voix la question dans son esprit ; qu'y avait-il dans le tube queer ?

Mais il força Maget à continuer. Sans Juan, le peon, pour leur laisser des caches de nourriture sur le sentier, ils auraient du mal à trouver de la provende, mais tous deux étaient des voyageurs entraînés dans la jungle et pouvaient trouver des fruits et tirer suffisamment de gibier pour les faire avancer.

Jour après jour, ils ont marché, non loin de l'arrière du groupe qui les précédait. Ils ont pris soin de ne pas suivre Gurlone, car ils ne voulaient pas que leur présence soit découverte.

Lorsqu'ils eurent fait pendant quatre jours le voyage qui les menait vers l'est, les deux coquins arrivèrent à un plateau sans eau, qui s'étendait devant eux dans une perspective sèche. Avant d'en arriver à la fin, ils savaient ce qu'était la vraie soif, et leurs langues étaient noires dans leurs bouches avant qu'ils n'attrapent la fumée ondulante des incendies dans la vallée où ils savaient que la mine devait se trouver.

"C'est la mine", haleta Durkin en désignant la fumée.

Le soleil se couchait dans une splendeur dorée derrière eux ; ils se glissèrent en avant, utilisant de gros rochers et des tas de terre rougeâtre, qui leur étaient étrangers, pour se couvrir. Enfin ils atteignirent le sentier qui menait aux collines surplombant la vallée, et un panorama s'étala devant eux qui les étonna par sa complexité.

Cela ressemblait plus à une scène de scène qu'à une image de nature sauvage. Droit devant eux, alors qu'ils étaient allongés sur le ventre et regardaient le grand camp, bâillait la bouche noire d'une grande caverne. C'était, ils en étaient sûrs, la mine elle-même. Près de cette bouche se dressait une hutte de pierre. Il était clair que ce bâtiment avait quelque chose à voir avec le minerai, peut-être une usine de raffinage, suggéra Durkin.

Il y avait de longues casernes pour les péons, à l'intérieur d'une enceinte de fil de fer barbelé, et ils pouvaient voir les petits hommes se prélasser maintenant autour des feux de camp, où l'on préparait de la nourriture frite. De plus, il y avait un bâtiment long et bas avec de nombreuses fenêtres, et des maisons pour les provisions et pour l'usage des propriétaires du camp.

"On dirait qu'ils étaient prêts en cas de bagarre", dit enfin Durkin. "Cette clôture autour des peons semblerait qu'ils pourraient avoir des problèmes."

« Du camp », souffle Maget.

"Nous devons trouver quelque chose à boire", a déclaré Durkin. "Allez."

Ils se frayèrent un chemin le long du bord de la vallée et, ce faisant, aperçurent le professeur Gurlone, le vieil homme qu'ils avaient repéré à Manaos, et virent également le grand Portugais avec ses yeux aveugles.

De l'autre côté de la vallée, ils tombaient sur une source qui coulait à l'est et disparaissait sous terre plus bas.

« Drôle d'eau, n'est-ce pas ? dit Durkin en se couchant sur le ventre pour aspirer l'eau laiteuse.

Mais ils n'étaient pas d'humeur à être particulièrement attentifs aux liquides qu'ils buvaient. La longue marche sèche à travers les terres arides séparant le camp du reste du monde avait pris toute l'humidité de leurs gorges.

Maget, buvant à côté de son partenaire, vit que l'eau scintillait et scintillait, bien que le soleil fût au-dessous du bord opposé de la vallée. Il semblait que des taches verdâtres et argentées dansaient dans le liquide laiteux.

"Garçon, c'est bien," Durkin a finalement trouvé le temps de dire, "J'ai l'impression que je pourrais combattre un chat sauvage."

L'eau donnait, en effet, une sensation d'euphorie aux deux vagabonds. Ils se glissèrent près du toit du puits parallèle qu'ils avaient vu de l'autre côté de la vallée et regardèrent de nouveau dans le camp.

Le professeur Gurlone au visage livide et Espinosa la portugaise aveugle, parlaient à un grand homme dont la barbe dorée brillait dans les derniers rayons du soleil.

"C'est le fils du vieil oiseau," dit Durkin, "dont Juan nous a parlé. Le jeune Gurlone."

Un rire grondant et agréable flottait dans la brise, sortant de la gorge du grand garçon. Le vent était leur chemin, maintenant, et la vallée exhalait une odeur désagréable de produits chimiques et de viande avariée.

« Drôle d'endroit », dit Maget. « Dis, j'ai un sacré mal de tête, Bill.

"Moi aussi," grogna Durkin. "Peut-être que cette eau n'est pas aussi bonne qu'elle le paraissait au début."

Ils gisaient dans un petit creux, observant l'activité du camp. Les péons étaient dans leur enclos, et il était évident qu'ils étaient surveillés par les propriétaires du camp.

Alors que le crépuscule violet tombait sur la terre étrange, les deux clochards commencèrent à remarquer les sons sourds qui leur parvenaient de temps à autre.

"C'est un drôle de tonnerre", dit nerveusement Maget. "Si je ne savais pas que c'était le tonnerre, je jurerais qu'il y a de grosses grenouilles par ici."

"Oh, merde. C'est peut-être un tremblement de terre", a déclaré Durkin avec irritation. "Pour l'amour de Dieu, arrête ton ventre. Tu as rien fait d'autre que pleurnicher depuis que nous avons quitté Juan."

"Eh bien, qui pourrait me blâmer..." commença Maget. Il s'interrompit soudain, le dépit dans sa voix se transformant en un frémissement de peur, alors qu'il agrippait le bras de Durkin. "Oh, regarde," haleta-t-il.

Durkin, voyant les yeux de son partenaire fixés directement derrière lui, bondit et s'éloigna, pensant qu'un serpent devait être sur le point de le frapper.

Il se retourna quand il sentit qu'il était assez loin, et vit que le sol bougeait près de l'endroit où il avait été couché.

La terre se soulevait, comme labourée par un soc géant ; une tête émoussée et violacée, qui semblait trop effrayante pour être vraiment vivante, apparut à travers le sol accidenté, et un ver commença à tirer sa longueur violette des profondeurs. Ce n'était pas un serpent, mais un gigantesque ver angulaire, et alors qu'il sortait, pied après pied, les deux regardaient avec des yeux vitreux.

Maget déglutit. "Je les ai vus longs de deux pieds", a-t-il déclaré. "Mais jamais comme ça."

Durkin, cependant, lorsqu'il réalisa que la créature répugnante ne pouvait pas les voir et rampait aveuglément vers eux avec son corps laid et gras qui se plissait et s'allongeait, ramassa des pierres et commença à détruire le ver monstrueux. Il jura en travaillant.

Du sang rouge terne les a éclaboussé, et une odeur fétide des entailles leur a fait vomir, mais ils ont finalement coupé la chose en deux, puis ils se sont éloignés de là.

Les grondements sourds en dessous d'eux effrayèrent Maget, et Durkin aussi, bien que ce dernier essayât de l'effrayer.

"Allez, il commence à faire nuit. On peut jeter un coup d'œil dans leur mine maintenant."

Maget, gémissant, le suivait. Les sons retentissants augmentaient.

Mais Durkin dévala la pente et Maget suivit dans la vallée. Ils se sont glissés devant la cabane en pierre, dont ils ont remarqué qu'elle était lourdement cadenassée.

Durkin s'arrêta brusquement et jura. "Je me suis coupé le pied", a-t-il déclaré. "Ces maudites chaussures ont disparu, d'accord, de cette marche. Mais allez, tant pis."

Ils se glissèrent jusqu'à l'entrée de la caverne et regardèrent à l'intérieur. « Ugh », dit Maget.

Il recula avec un frisson. Le sol de la mine était recouvert d'une bouillie grise, dans laquelle bouillonnaient des masses blanches de limaces se faufilant dans la vase. Une puissante odeur de pourriture respirait leurs visages, comme s'ils se tenaient dans la bouche d'un grand géant.

« Ah ! » cria Durkin, jetant ses bras sur son visage.

La lumière verdâtre et fantomatique qui émanait de la vase était plus faible que le clair de lune, juste assez pour voir ; une ombre immense planait au-dessus de leurs têtes, comme si une gigantesque chauve-souris y volait. Le balayage et le battement de grandes ailes les repoussèrent, et ils s'enfuirent effrayés devant une si affreuse corruption.

Mais le monstre volant, avec une aile déployée de huit pieds, passa devant eux et se découpa sur la lune montante comme un gobelin. Puis vint un autre, et enfin une volée de grands oiseaux.

Durkin et Maget s'enfuirent, passant devant la maison de pierre qui se dressait près de l'embouchure de la caverne. Les sons retentissants des entrailles de la terre remplissaient leurs oreilles maintenant, et ce n'était pas le tonnerre ; non, il sortait du fond de la mine.

« Nous… nous devons chercher quelque chose à manger », dit Durkin, alors qu'ils s'arrêtaient près d'une des cabanes, dans laquelle brillait une lumière.

Des bruits de voix provenaient de l'intérieur. Ils se rapprochèrent et écoutèrent par la fenêtre. A l'intérieur, ils pouvaient voir Espinosa, Gurlone senior, et le grand jeune à la barbe d'or, Gurlone junior.

"Oui, père," disait le jeune homme. "Je crois que nous ferions mieux de partir, tout de suite. Cela devient dangereux. J'ai atteint la barre des cinq millions maintenant, avec le nouveau processus, et il est prêt à travailler avec ou vendre, comme nous le souhaitons."

"Écoute ça?" chuchota Durkin triomphalement. "Cinq millions!"

« Tout est prêt, dans la maison de pierre », dit le jeune Gurlone.

« Pourquoi devrions-nous partir maintenant ? dit le vieux Gurlone, son visage livide travaillant. "Maintenant, alors que nous sommes sur le point de réussir nos grandes expériences ? Jusqu'à présent, bien que nous ayons frappé de nombreuses créatures à la croissance anormale, nous les avons néanmoins vaincues."

"Eh bien, père, il y a quelque chose dans la mine maintenant qui rend le travail trop dangereux. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient mis à l'écart. Vous pouvez les entendre maintenant."

Les trois à l'intérieur de la cabane écoutaient, tout comme Durkin et Maget. Les sons retentissants se sont gonflés plus fort et la terre de la vallée a tremblé.

"Je pense que nous ferions mieux d'y aller," dit Espinosa d'un ton bourru. "Je suis d'accord avec votre fils, Professeur."

"Non, non. Nous pouvons conquérir ça, quoi que ce soit."

"Tu vois, père, pendant que tu étais absent, nous avons fait irruption dans une caverne naturelle, une rivière souterraine. C'est alors que les troubles ont commencé. Vous savez l'effet de la substance sur les insectes et les oiseaux. Elle Vous l'avez vu vous-même. Six des péons ont disparu, ils ne se sont pas enfuis non plus. Ils sont descendus par le puits et ne sont jamais revenus.

"Oh, ils sont probablement tombés dans l'eau et se sont noyés", a déclaré le vieux Gurlone avec impatience. "Même s'ils ne l'ont pas fait, nous pouvons tuer n'importe quoi avec ces fusils à gros calibre."

"Nous ferions mieux de nous retirer et de le laisser tranquille pendant un moment", dit gravement le jeune Gurlone. "Les péons essayaient de s'enfuir depuis plusieurs jours. Ils seraient partis maintenant si je ne les avais pas parqués et électrifiés la clôture."

Maget posa la main sur l'épaule de son ami. "Je meurs de faim," murmura-t-il.

Durkin hocha la tête, et ils se détournèrent, vers ce qu'ils avaient marqué comme une cabane de ravitaillement. Ils entendirent un faible murmure sortir de la plume des péons, tandis qu'ils commençaient à briser les moraillons de la serrure qui retenait la porte du magasin.

Ils entrèrent à l'intérieur sans trop de peine et commencèrent à chercher de la nourriture dans l'obscurité. Ils ont trouvé des biscuits et des conserves qu'ils ont fendus, et ils les ont engloutis avidement, écoutant attentivement les sons de l'extérieur.

« Les voilà arrivés », dit Maget en saisissant le bras de Durkin.

Ils regardèrent par la fenêtre de la cabane à provisions et virent le vieux Gurlone sortir du bâtiment à l'extérieur duquel les deux clochards avaient écouté. Dans une main, le vieux professeur, courageux comme un lion, portait un fusil à éléphant à double canon à l'ancienne, et les rayons d'une puissante torche électrique brillaient à travers le canon.

Au moins, ils pensaient que la silhouette bizarre était le vieux Gurlone, de par sa taille. Car l'homme était vêtu d'un costume noir brillant, et au-dessus de sa tête se trouvait une capuche battante du même matériau dans laquelle se trouvaient de grands trous pour les yeux en verre vert. Derrière cette forme étrange se trouvait une plus grande, armée également d'un fusil de gros calibre et d'une autre lampe de poche puissante.

Le Portugais aveugle était également armé, mais il n'était pas vêtu du costume noir. Il prit position à côté de l'entrée de la caverne et attendit que les deux Gurlones entrent dans la mine.

"J'ai mal au pied", dit soudain Durkin, brisant le silence.

"Je sors et je vois ce qui se passe", a déclaré Maget.

Durkin a boité après Maget, qui a maintenant pris la tête. Ils se rapprochèrent le plus possible de l'ouverture de la mine et virent le grand Portugais qui se tenait là en silence, écoutant attentivement. Tous les sons que les deux auraient pu faire étaient noyés dans le grand mugissement provenant de l'intérieur de la caverne.

Ces bruits, si semblables au coassement des ouaouarons mais magnifiés mille fois fois, étaient terrifiants pour le cœur.

Le battement des ailes résonna dans l'air nocturne, et Espinosa recula et s'accroupit près du sol, tandis que d'immenses créatures vertes, volant sur des ailes poussiéreuses, sortaient de la mine.

"Mon Dieu, ce sont des papillons de nuit", souffle Maget.

Oui, incontestablement, c'étaient des papillons de nuit, aussi gros que des condors. Les verts, mais pour leur taille, étaient des papillons lunaires, assez familiers aux deux clochards. D'autres chauves-souris sont venues, dérangées par l'entrée des deux Gurlones.

Durkin a alors éclaté. "Je suis... je suis... je suppose que tu as raison, Maget," murmura-t-il d'une voix terrifiée. "Nous n'aurions jamais dû venir. Si mon pied n'était pas blessé, je partirais maintenant pour la rivière. Maudit soit-il, quel endroit !"

Les croassements retentissants et vastes remplissaient toute la vallée, se répercutant à travers les collines. Des gémissements retentissaient du camp des peons.

Le grand portugais criait aux Gurlones. « Sortez, sortez !

Maget saisit son propre fusil et se leva courageusement. Sa peur, même si elle était grande, semblait avoir fait ressortir le meilleur côté de l'homme, tandis que Durkin, si courageux au début, avait craqué sous la pression.

"Attention, ils vont vous voir", gémit Durkin.

Maget s'avança. Un souffle d'air fétide et puant frappa son visage et il s'étouffa. Les bruits étaient maintenant assourdissants, mais au-dessus des soufflets venaient les sons des gros fusils, les échos retentissant dans les recoins de la caverne.

Puis les deux Gurlones, courant comme des fous, jaillirent de l'entrée de la mine.

« Courez », ont-ils crié. "Cours pour ta vie, Espinosa !"

« Je vais vous aider », s'écria Maget, et Durkin ne put le retenir plus longtemps.

Les Gurlones remarquèrent à peine le nouveau venu, alors qu'ils couraient follement vers l'abri de leurs maisons. Espinosa les rejoignit, allant vite malgré ses yeux aveugles.

Le coassement fit hurler le cerveau de Maget avec l'immensité du son. Des disques lumineux et blancs, d'un mètre de diamètre, le fixaient, et la créature, qui progressait à pas saccadés vers lui, remplissait presque la bouche de la mine.

Il faisait chaud à la poursuite des Gurlones en fuite. Il s'est accroupi puis a sauté, et il était actuellement dans l'air de la nuit.

Sa forme était celle d'une grenouille gigantesque, mais elle mesurait environ vingt pieds de haut, et de sa gorge retentissait le mugissement terrible qui rivalisait avec le tonnerre.

Maget s'avança courageusement et commença à tirer dans l'énorme corps mou. La grande bouche s'ouvrit, et tandis que les balles dum-dum laissaient des entailles dans le batracien vert noirâtre, les croassements tonitruants prirent une note de douleur.

L'odeur de la créature était horrible. Maget pouvait à peine reprendre son souffle en lançant le contenu du chargeur dans le gros animal. Deux autres sauts amenèrent la grenouille presque aux pieds de Maget, et le clochard tropical sentit un tentacule en forme de moustache toucher son visage, et une boue malodorante le recouvrit.

La grenouille était aveugle, sans aucun doute, de sa vie souterraine, mais les tentacules semblaient être la façon dont elle a finalement localisé sa proie, car elle s'est retournée contre Maget et lui a fait un dernier claquement de doigts. Les grandes mâchoires se fermèrent comme le clapotis de l'enfer, et Maget bondit en arrière avec un cri de terreur triomphante.

Les balles avaient finalement arrêté la grosse grenouille, mais à ses talons arrivait une étrange créature ressemblant à de la gelée, pas tout à fait aussi volumineuse que la grenouille, mais poussant sur ses pattes et avec une queue d'environ huit pieds d'épaisseur et quinze pieds de longueur. Celui-ci aussi, de toute évidence un polywog, était aveugle, avec des disques blanchis pour les yeux, mais il glissait à un rythme rapide en raison de sa taille. Le fusil de Maget était vide ; il se retourna pour fuir, mais le polywog s'arrêta et renifla le sang épais de son compagnon. Puis, au grand soulagement de Maget, il se mit à dévorer avidement son compagnon.

Complètement sale et féroce, le polywog en silence cassa de gros morceaux de la grenouille géante morte.

"Bonjour qui êtes-vous?"

Maget se retourna, ayant oublié les commodités de la vie dans l'effervescence. Le professeur Gurlone et son fils, toujours vêtus de leurs costumes noirs, mais sans casque, se tenaient à côté de lui, tenant leurs pistolets et leurs phares.

Le grand Portugais, Espinosa, parut, et Durkin était à côté de lui.

"Pourquoi," dit Maget, entre deux halètements, "nous étions juste en train d'explorer, et nous avons vu votre camp. Nous étions en route quand nous avons entendu les bruits et sommes venus enquêter."

"Je vois," dit le vieux Gurlone. "Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette direction, et où est ta tenue ?"

"Oh, nous en avons caché la majeure partie là-bas", a déclaré Maget. "Mon partenaire s'est fait mal au pied, il ne peut donc pas bien marcher. N'est-ce pas, Durkin ?"

"Ouais," grogna Durkin. "J'ai mal au pied, d'accord."

Le vieux Gurlone se méfiait de la vague histoire que Maget et Durkin concoctaient pour expliquer leur présence dans la vallée. Mais visiblement le Professeur était trop inquiet de la situation dans laquelle lui et ses amis se trouvaient, pour interroger de très près les deux clochards. En fait, il semblait plutôt content d'avoir deux paires de mains supplémentaires pour l'aider et il remerciait Maget pour sa bravoure.

Ils ont envoyé le grand polywog alors qu'il déchirait son parent en morceaux, puis les cinq hommes, les deux Gurlones, Espinoza, Maget et Durkin qui boitait et maudissait, se retirèrent dans l'une des cabanes.

Les quartiers d'habitation des Gurlones étaient assez élaborés. Il y avait de nombreux livres sur des étagères grossières, et il y avait un petit banc rempli de fioles en verre et de produits chimiques, bien que le laboratoire principal se trouvait dans l'un des longs bâtiments.

Le professeur Gurlone a versé des boissons pour les cinq et a accueilli Durkin et Maget comme alliés.

"Nous aurons besoin de tous les hommes que nous pourrons trouver, si nous voulons faire face à ces grandes créatures", a déclaré le vieux Gurlone. « Les péons ont trop peur pour être utiles. Heureusement, c'est une grenouille que nous avons rencontrée sur les rives de la rivière souterraine. pour les détruire, chacun."

Maget et Durkin frissonnèrent. "Dites," lâcha Durkin, son visage travaillant nerveusement, "comment diable cette grenouille est-elle devenue si grosse? Je pensais que je voyais des choses, professeur."

"Non, non," dit le professeur Gurlone. "Vous voyez, le minerai de la mine contient du radium, c'est-à-dire des sels de radium. C'est un gisement de pechblende, et il se trouve qu'il est si riche en teneur en radium qu'à travers les âges, il a affecté toute la vie dans la caverne. Le les terres arides entourant le minerai - c'est généralement l'une des caractéristiques des gisements de radium - ont éloigné la plupart des créatures de la jungle, mais les êtres souterrains tels que les reptiles, les vers et les grenouilles sont progressivement devenus immunisés contre les effets du minerai. et ont grandi prodigieusement et anormalement sous la stimulation des rayons émis par le radium.

"Maintenant, cela n'a rien d'étrange en soi, mais jamais auparavant un gisement aussi riche n'a été découvert, de sorte que les quantités de radium disponibles ont été trop faibles pour vraiment vérifier son effet sur la croissance des animaux. C'est notre principal objet scientifique dans la prochaine ici : nous avons réalisé, à partir de la description par le senor Espinosa de la mine d'argent épuisée qu'il possédait, et de sa perte de la vue, qu'il était tombé sur un précieux gisement de radium. Il se produit généralement avec de l'argent, c'est-à-dire le minerai mère d'uranium fait, par la désintégration dont le radium est formé. La teneur en radium par tonne dans ce minerai s'est avérée incroyablement riche : nous étions ravis. J'ai toujours soupçonné que la cellule animale pourrait être stimulée dans une croissance anormale par l'exposition aux sels de radium, pour de tels une chose a déjà été suggéré dans le monde scientifique. Ce n'est que lorsque notre chance s'est présentée ici, cependant, que suffisamment de radium a été disponible pour les expériences."

Maget et Durkin écoutaient bouche bée. Radium ne signifiait pour eux que des choses vagues. Ils avaient entendu parler de la peinture au radium qui brillait dans le noir sur les cadrans des montres et des vêtements, mais ils ignoraient totalement les propriétés du métal et de ses sels.

"Ce truc de radium est ce qui fait la drôle de lumière dans cette mine, alors ?" demanda Maget.

"Exactement. La radioactivité des éléments dans le minerai émet de la lumière. Il y a trois rayons, l'alpha, le bêta et le gamma, et..."

Le professeur s'est oublié dans une conférence sur les propriétés du radium.

Durkin, faisant irruption, demanda sournoisement. « Ce radium vaut-il autant que l'argent ?

Le jeune Kenneth Gurlone a ri, et même le vieux professeur Gurlone a souri. "Le radium vaut plus que l'or, les diamants ou le platine. Sa valeur est fabuleuse. Nous avons déjà cinq millions de dollars sous forme de chlorure."

"Ouf," siffla Durkin.

Il jeta un regard oblique à Maget.

« Oui », dit le professeur Gurlone, « pour cinq millions de dollars ! Ces grands monstres qui ont été développés à travers les âges par l'action des rayons du radium sur leur corps, les faisant croître si prodigieusement, ne sont que des incidents. Nous devons détruisez-les, afin que notre travail ne soit pas gêné. Nous devons utiliser de la dynamite, les faire exploser en morceaux. Ils sont assez puissants pour écraser le talus de pierre par l'embouchure de la mine et ruiner les travaux des deux dernières années, messieurs.

Armés et une fois de plus fortifiés avec du whisky, les cinq se dirigèrent vers l'extérieur. La lune était assombrie par une ombre immense, alors qu'une des chauves-souris géantes volait au-dessus de leurs têtes. Mais il n'y avait plus de grenouilles monstres. Les formes laides et volumineuses du polywog mort et de son parent étaient devant eux.

"Nous sommes en sécurité pour le moment", a déclaré le professeur Gurlone. « Va faire taire les péons, Espinosa : ils t'écouteront.

Les péons gémissaient encore de terreur ; l'aveugle Espinosa s'éclipsa silencieusement.

« Venez », dit le professeur Gurlone à son fils, à Maget et à Durkin. "Je vais vous montrer le laboratoire, afin que vous compreniez mieux les effets du radium sur la croissance."

Le professeur les conduisit jusqu'au bâtiment long, bas et aux nombreuses fenêtres voisin, et l'inonda de lumière. Il contenait cage après cage dans laquelle se trouvaient des singes, des pumas et divers habitants de la jungle. Ces créatures ont mis en place un bavardage et un hurlement à la lumière et aux intrus.

Maget jeta un regard curieux autour de lui. Il vit des flacons brillants et de la verrerie aux formes bizarres sur de longues tables noires, et des tubes de produits chimiques. Il y avait d'immenses écrans de plomb terne. "Ceux-ci sont pour la protection", a déclaré le professeur Gurlone, "tout comme les combinaisons en tissu de plomb que nous portons. Sinon, nous serions brûlés par les rayons du radium."

Maget regarda autour de lui pour voir si son associé écoutait, mais il s'était éloigné.

Cependant, Maget était intensément intéressé. Il allait de cage en cage tandis que le professeur Gurlone, un peu à la manière d'un homme qui donne une conférence à des étudiants, lui montrait animal après animal qui avait été traité par le radium.

"Ceci," dit le professeur, "est un singe qui atteint généralement une hauteur de deux pieds. Vous pouvez voir par vous-même qu'il est maintenant plus grand qu'un gorille."

L'horrible créature malformée montra les dents et secoua ses barreaux de rage, mais elle était faible, évidemment, à cause du traitement qui lui était infligé. Ses cheveux étaient brûlés par endroits et ses yeux étaient presque blancs.

Il y avait un jaguar, et cette bête semblait avoir éclaté sa peau dans son effort pour devenir aussi grand que trois de son espèce.

"Vous voyez, nous n'avons pas autant de temps que la nature", a déclaré le professeur Gurlone. "Ces bêtes ne peuvent grossir trop rapidement, sinon elles mourraient. Il faut les protéger des rayons directs du radium, qui est raffiné. Dans le minerai, l'action est plus graduelle et douce, car elle est moins concentrée. Mais le le métal lui-même brûlerait les organes vitaux de ces créatures, les rendrait aveugles, les ratatinerait à l'intérieur et les tuerait en quelques minutes dans la quantité dont nous disposons. commencent à devenir immunisés contre les rayons. Ici, voyez-vous, il y a des créatures plus petites qui ont grandi environ huit ou dix fois au-delà de la taille normale.

Tous les animaux semblaient en piteux état. Maget, le cerveau chancelant, commençait pourtant à comprendre ce que le radium faisait à quelqu'un. Ce n'était pas de l'or que l'on pouvait ramasser et emporter.

« Si un homme touchait ce radium, demanda-t-il, que lui arriverait-il ?

"Juste ce que j'ai dit arriverait aux animaux si nous ne le leur donnions pas progressivement", a déclaré Gurlone, avec un geste de la main. "Cela le tuerait, l'abattrait comme par un gaz toxique invisible. Son cœur et ses poumons cesseraient de fonctionner, une anémie pernicieuse s'installerait, tandis que les globules rouges de son sang périraient par millions. Il serait aveuglé, tomberait et mourir à l'agonie."

À Maget vint l'image de l'infortuné Juan. Comme s'il répondait à sa question non posée, le professeur Gurlone poursuivit. "Nous avions un péon qui nous accompagnait", a-t-il déclaré. "Il s'appelait Juan. Il a volé ma boîte à échantillons, qui contenait une once de chlorure de radium, et s'est enfui avec. S'il l'ouvre, cela le tuera de cette façon."

Maget frissonna. « Mais… mais ça ne t'a pas fait mal de le porter ? Il a demandé.

"Non. Car il était enfermé dans un récipient en plomb d'environ deux pouces d'épaisseur, et les rayons ne peuvent pas pénétrer une telle profondeur de plomb. Ils sont piégés dans le métal."

"Père, père, tu perds du temps", interrompit Kenneth Gurlone en secouant sa tête jaune. "Nous devons agir immédiatement. Les péons sont presque fous de peur. Même Espinosa ne peut les calmer. Et chaque instant est précieux, car les monstres peuvent éclater."

Mais Maget cherchait nerveusement Durkin. Où était-il? Durkin avait son esprit sur le trésor, et...

Alors qu'ils se tournaient vers la porte, dit le professeur. « Les rayons du minerai, qui n'est pas aussi concentré que le métal purifié, ne tuent pas... » Durkin apparut soudain.

Il portait son fusil à sa hanche, boitait et jurait avec colère. « Venez », cria Durkin. "Donne-moi la clé de cette maison en pierre. Accroche-toi, et pas de discussion."

« La clé… du banc de pierre ? répéta le vieux Gurlone.

"Oui. Je vais vous donner cinq chefs d'accusation pour le jeter par-dessus, puis je vais vous tirer dessus et le prendre", a grondé sauvagement Durkin. "Je veux ce trésor, quel qu'il soit, et je l'aurai. Un... deux... trois..." Le clochard envoya un coup de feu au-dessus de leur tête en guise d'avertissement.

"Hey, Bill, doucement, doucement," plaida Maget. "Ce truc, c'est du radium. Ça va te ruiner, mon garçon !"

"Tais-toi, espèce de clochard à ventre hurlant", gronda Durkin. "Quatre..."

Un tintement de métal retentit sur le sol de pierre du laboratoire, tandis que le vieux Gurlone lançait ses clés à Durkin.

"N'entrez pas dans cette cabane", s'écria le jeune Gurlone. "Ce sera ta mort, mec..."

« Menteurs », a crié Durkin avant de sortir par la porte.

"H'm," dit le vieux Gurlone en se tournant vers Maget. « Alors tu es venu nous voler, hein ?

Mais Maget pensa à Juan, et alors il sut qu'il ne voulait pas que Durkin, malgré ses défauts, périsse ainsi. Il courut vers la porte et traversa la clairière.

"Durkin... Bill... attendez, c'est Frank..."

De grands beuglements retentirent des entrailles de la terre, mais Maget les ignora dans son effort pour sauver son partenaire. Durkin décrocha le cadenas de la cabane en pierre et ouvrit la porte.

Comme la porte ouvrait l'intérieur, Maget pouvait voir qu'une brume verdâtre remplissait tout le bâtiment. Une lumière liquide blême jaillit comme un fluide lourd.

Courageusement, pour sauver son copain de la mort, Maget s'élança. Mais Durkin était entré dans la cabane en pierre.

Maget alla jusqu'à la porte de l'immeuble. Durkin était à l'intérieur, et Maget pouvait voir la forme épaisse de son partenaire comme un objet noir dans l'air étrange et épais.

Un cri sinistre sortit soudain des lèvres de Durkin ; Maget se tordit les mains et appela à l'aide.

"Sors, Bill, sors," cria-t-il.

Durkin essaya évidemment d'obéir, car il se tourna vers la porte. Mais ses genoux semblaient céder sous lui, il jeta son bras sur ses yeux alors qu'il s'effondrait au sol, pleurant d'agonie, des sons incohérents sortant de ses lèvres.

Cris après cris, le malheureux poussait. Alors que Maget se précipitait pour tenter sa chance avec la mort et sauver son ami, le professeur Gurlone et son fils Kenneth se précipitèrent et jetèrent un manteau noir sur le clochard.

Les trois sont entrés dans la cabane de la mort. Maget, pas entièrement couvert, sentit son cœur faire un bond terrible, et il haleta. Durkin tremblait sur le sol tapissé de plomb.

Des fioles rondes se dressaient dans la pièce comme une batterie de projecteurs, et de celles-ci émanait la brume verte mortelle.

Mais presque avant que Maget ne touche son copain, Durkin était mort. Recroquevillée comme cousue par de gros cordons. Durkin gisait en boule, une masse tremblante de chair brûlée.

Les deux Gurlones poussèrent devant eux et levèrent la main. Ils avaient sur leurs costumes noirs et leurs casques.

"Il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour lui maintenant", a déclaré tristement Kenneth Gurlone. "Il était entêté. Vous pouvez voir par vous-même que les cinq millions de dollars prennent soin de lui-même. Une mort certaine l'accompagne si vous n'êtes pas protégé. Ces combinaisons en plomb vous protégeront des rayons pendant une courte période. Nous les portons toujours quand nous travaillons avec le métal, même lorsque nous avons un écran en plomb."

"Pauvre Bill," sanglota Maget. "C'est terrible!"

Le professeur Gurlone haussa les épaules. "C'était de sa faute. C'était un voleur et il ne nous a pas laissé l'arrêter. J'espère que ça t'a servi de leçon, Maget."

"Oui, je veux t'aider", dit Maget. "Si tu me gardes avec toi, je travaillerai pour toi et je serai hétéro. Donne-moi une chance."

"Bien. Alors serrez-lui la main", dit Kenneth, et ils se serrèrent fermement la main.

Espinosa surgit de l'obscurité. « Les péons sont fous de terreur », dit-il d'un air morose. "Ils ne peuvent pas être détenus plus longtemps. Ils se révolteront."

"Eh bien, nous devons tuer les créatures dans la caverne : cela les calmera plus que toute autre chose", a déclaré le professeur Gurlone.

"Mieux vaut fermer la cabane en pierre", a déclaré Kenneth.

Mais pendant qu'il parlait, une vaste forme, une autre grenouille géante, apparut à l'entrée du puits.

« Procurez-vous de la dynamite et des mèches », ordonna calmement le professeur Gurlone. "Allez Kenneth, et toi, Maget, si tu veux risquer ta vie. Tu n'as pas besoin de le faire à moins que tu ne le veuilles."

Courageusement, l'homme plus âgé ouvrit la voie vers le monstre coassant. Le sol trembla à son approche. Il se dirigeait vers les corps de la grenouille et du polywog morts, déterminés à chercher de la nourriture. De toute évidence, ces vastes créatures ont été forcées de s'attaquer les unes aux autres pour se nourrir.

Les fusils parlaient, et Maget et le professeur, dans leurs costumes noirs, protégés par le drap de plomb et les casques contre les rayons, s'avançaient. Ils ont versé balle après balle dans la grenouille.

Kenneth accourut pour les rejoindre, et Espinosa se tint là. Kenneth avait des bombes à la dynamite avec des fusibles prêts à être allumés et lancés. Il a également apporté plus de munitions et les trois se sont armés jusqu'aux dents.

Il était bien plus de minuit lorsqu'ils entrèrent dans la mine. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement ou battre en retraite, car les beuglements résonnaient de plus en plus près de la surface de la terre.

Chaque homme portait de grandes et puissantes lampes de poche, et les trois sont entrés dans le puits de la mine et ont traversé les limaces bouillonnantes dans les entrailles de la terre.

"Restez proches les uns des autres", ordonna le vieux Gurlone.

La mine était facile à descendre sur les cent premiers mètres. Elle menait en pente douce vers le bas. Le chemin, à l'exception de quelques chauves-souris et papillons de nuit géants et des gros asticots, était dégagé. La brume verdâtre, moins brillante que celle de la cabane de la mort, les enveloppait, mais ils avaient besoin de leurs éclairs pour voir clairement.

« Doucement, calmez-vous », conseilla le vieux Gurlone.

La mine s'étendit maintenant et commença une descente plus abrupte. L'air était mauvais et il était difficile de respirer à travers le masque. Maget, le cœur battant à tout rompre, écoutait le rugissement dans les profondeurs de la mine.

Maintenant, le sol semblait s'effondrer devant eux. Maget entendait le ruissellement de l'eau, la rivière souterraine, et de temps en temps il y avait un immense clapotis, comme si quelque grosse baleine se jetait dans l'eau.

Un sifflement terriblement fort remplit leurs oreilles, et soudain, devant eux, apparut un serpent tout blanc avec une tête aussi grosse qu'un tonneau. Ses yeux blancs brillaient sans voir, mais sa langue sortait sur plusieurs pieds.

Kenneth Gurlone lança froidement une bombe allumée sur la créature : l'explosion brisa leurs tympans, mais elle brisa aussi le serpent.

Les bobines se tordant, se tortillant, plus grandes que le corps d'un cheval, tailladées, dangereusement proches. Ils se relevaient et poussaient en se tenant près du mur de droite.

Une grande chauve-souris s'écrasa contre Maget et lui arracha la lumière de la main, mais le coup était un coup d'œil, et il put récupérer sa lumière et se dépêcher.

Ils étaient loin de l'entrée maintenant. Le trou qui avait été creusé par les péons leur apparut, et ils purent voir de l'eau laiteuse se précipiter sur des rochers noirs.

Des yeux pâles les regardèrent, et ils savaient qu'ils regardaient une autre des grenouilles géantes. Ils ont lancé une bombe sur la créature et lui ont fait un trou déchiqueté dans le dos. À peine avait-il commencé à mourir qu'il y eut une ruée soudaine d'autres monstres et un festin commença.

"Lancez, tous ensemble", a crié Kenneth Gurlone.

Dans la vaste masse de créatures qui s'entassaient dans la rivière pour leur part du butin, ils lançaient bombe sur bombe. La dynamite les assourdit, et des vapeurs âcres les étouffèrent, mais ils tirèrent leurs fusils sur les animaux prodigieux et là, dans la grande caverne fluviale, il y avait une masse bouillonnante de vie horrible, mourant à l'agonie.

Les beuglements et les sifflements sonnaient plus fort, si fort que la terre tremblait comme si elle était déclenchée par un puissant tremblement de terre.

Maget saisit le bras de Kenneth Gurlone. "Mes bombes sont parties", a-t-il crié.

Il ne lui restait plus que quelques cartouches de munitions, et encore plus de reptiles géants apparurent. Un mille-pattes aux pattes rampantes et horribles surmontait la masse de matière qui se tortillait ; ils pouvaient voir la terrible piqûre de la créature, si mortelle alors qu'elle ne faisait qu'une fraction de pouce de long, et qui mesurait maintenant au moins un pied, armée de poison.

Il y eut la ruée de plus de chauves-souris et de papillons de nuit, une ruée qui fit perdre pied aux trois hommes.

"Nous avons dû ouvrir davantage le trou avec nos bombes", a crié le vieux Gurlone. "Les cadavres attirent les autres créatures, de plus en plus d'entre elles arrivent. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous occuper de toutes."

Le vaste engloutissement des grands animaux dans la rivière en dessous d'eux était si prodigieux qu'ils ne pouvaient pas le saisir. Il semblait que ce devait être une illusion d'optique. En quelques instants, les morts avaient été mangés, avalés entiers, et les combats s'amorçaient entre les vainqueurs.

Ils ont lancé le reste de leurs bombes, tiré les munitions restantes et, alors qu'ils se préparaient à battre en retraite, plusieurs des grosses créatures se sont inclinées et ont commencé à remonter la rive du fleuve dans le puits de la mine.

Ils ont couru pour sauver leur vie, les trois. Fous, avec la terre tremblante derrière eux alors qu'ils étaient poursuivis par un monstre sautillant d'un scarabée avec d'immenses mandibules tendues vers eux, ils se précipitèrent vers l'air libre.

Des papillons de nuit géants et des chauves-souris les ont frappés, et Maget est tombé plusieurs fois avant d'atteindre l'extérieur, et il était contusionné et essoufflé.

"Allez, il y en a trop à combattre", haleta le vieux Gurlone, se débarrassant de la combinaison de plomb.

Mais il n'était pas nécessaire de parler. Les créatures, dérangées par les bombes, s'étaient rassemblées en un point et, montrées par l'un des leurs, arrivaient.

Espinosa, avec Kenneth Gurlone tenant sa main, a couru rapidement vers les collines entourant la vallée. Maget aida le vieux professeur Gurlone, si essoufflé qu'il pouvait à peine bouger.

Le grand scarabée qui les poursuivait fut le premier à faire irruption dans la vallée. Se retournant pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, Maget vit la chose s'arrêter, mais la caverne vomit un vaste éventail de monstres, les bêtes rugissant, sifflant, beuglant, dans une masse sonore croissante.

Ils grouillaient sur le sol, et des chauves-souris et des papillons de nuit géants volaient autour de la tête des monstres.

Au bord de la vallée, les quatre hommes s'arrêtèrent.

"Que Dieu aide les péons", a déclaré Kenneth Gurlone.

Maintenant la horde de monstres grossissait de plus en plus ; les chauves-souris et les papillons volaient avec une frénésie folle autour de la porte ouverte de la cabane à radium. Il y avait de grands coléoptères, des mille-pattes, des fourmis, des grillons, des choses sautillantes, rampantes et d'une taille grotesque. Les combats progressaient ici et là, mais la plupart d'entre eux étaient emportés par la multitude.

« Vous voyez, le radium tue ceux qui s'approchent trop près », dit le professeur Gurlone, d'une voix étouffée.

Les papillons de nuit géants et les chauves-souris n'ont pas pu résister à l'attrait de la lumière verte. Ils volaient avec des battements d'ailes fous droit vers la porte ouverte de la maison de la mort, et beaucoup de grandes créatures, attirées par la lumière et poussées par une force inexplicable qui les envoyait à la mort comme des moucherons et des papillons de nuit dans une flamme, se pressaient près de au radium mortifère.

Ce n'est que lorsque toute la cabane a été couverte de formes tremblantes de morts que les autres créatures ont viré et avec des sauts, des rampants et une myriade de pattes géantes, ont commencé à couvrir toute la vallée.

Les murs de pierre de la cabane de la mort s'étaient effondrés sous le poids ; les autres édifices, plus légers, cédèrent d'un coup, avec des craquements et des fracas.

Les quatre hommes étaient impuissants à secourir les malheureux peons, pris au piège dans leur caserne. Les fils chargés arrêtèrent bon nombre des grosses bêtes, mais bientôt la lumière électrique fut court-circuitée et la vallée, au clair de lune, n'était plus qu'une masse bouillonnante de monstres combattant, mourant et se régalant.

D'autres sons, en plus de ceux émis par les grosses créatures, parvenaient aux oreilles des hommes sinistrés sur le flanc de la colline. Le bris de verre, les cris des animaux de la jungle enfermés dans leurs cages, des cris de péons mourants mangés d'un trait par les grosses grenouilles ou piqués à mort, empalés sur les mandibules de quelque grand mille-pattes urticant.

À l'endroit où se trouvait la cabane de la mort au radium, se trouvait une masse pulpeuse de lumière livide et enfumée.

Maintenant, la cuvette de la vallée était remplie comme d'une vaste gelée. Les créatures s'effondraient sur les murs et se battaient ensemble.

La pagaille n'était pas encore terminée, mais les quatre ne pouvaient plus rester. Ils descendirent la colline et traversèrent les terres arides.

Maget, le clochard, est devenu le chef. C'était un homme de la jungle formé, et c'est lui qui les a finalement amenés en toute sécurité à Madère.

Il était leur homme fort, celui qui a trouvé la piste et localisé les racines et les fruits pour que le groupe subsiste. Ils ont failli périr dans le voyage faute d'eau, mais encore une fois, Maget a pu leur fournir des racines qui les ont empêchés de mourir d'agonie.

Ils gisaient maintenant sur la rive du fleuve, épuisés mais vivants. Maget avait secondé le vieux Gurlone, lui avait servi d'état-major, l'avait porté à moitié sur les derniers milles du voyage.

Leurs vêtements avaient presque disparu, ils étaient brûlés par le soleil des tropiques. Les mouches et autres insectes avaient fait des ravages. Mais Maget les avait fait passer.

Les cheveux du grand et maigre homme étaient devenus complètement blancs. Mais son âme aussi.

"Vous êtes un homme bon, Maget", a déclaré le professeur Gurlone. "Tu nous as sauvés, et tu as été courageux comme un lion."

Maget secoua la tête. "Professeur," dit-il. "Je suis venu dans la jungle pour te voler. Durkin et moi avons soudoyé Juan pour qu'il vole ce radium, et je me sens responsable de sa mort. Nous pensions que tu avais des diamants ou de l'or dans le Matto Grosso, et nous le cherchions. C'est pourquoi je suis ici."

« Vous nous avez remboursé votre dette, plus qu'entièrement », dit Kenneth en lui tendant la main.

"Oui," dit Espinosa.

"Voulez-vous me garder avec vous, alors ?" demanda anxieusement Maget. "Est-ce que tu vas y retourner ?"

Le professeur Gurlone le dévisagea, puis dit, d'un ton surpris : "Pourquoi, bien sûr !"

« Mais les monstres ? demanda Maget.

"Beaucoup d'entre eux mourront dans l'air extérieur", a déclaré Gurlone. "Les survivants des batailles commenceront à manger les morts. Ils finiront par éliminer les débris des créatures mortes autour de la cabane à radium. Comme chacun est exposé aux rayons du métal concentré, il mourra. Les autres le mangeront, et être tués à leur tour. Ainsi, ils seront détruits. S'il y a des survivants après cette tournure évidente des événements, alors nous nous en occuperons à notre retour, renforcés. La dynamite, en quantité suffisante, les achèvera. Et, Maget , dans votre prochaine poursuite après la connaissance de choses étranges, vous pouvez obtenir quelques richesses terrestres. Le radium est toujours là, et vous en partagerez.

« Merci », dit humblement Maget. "Je suis avec toi jusqu'à la fin."

"Vous devez garder le silence à ce sujet", a averti Kenneth Gurlone. "Nous ne voulons pas que le monde en sache trop sur notre vaste réserve de radium. Cela attirerait les aventuriers et nous serions ennuyés par des hommes ignorants. Mais nous sommes reconnaissants que vous soyez ivre dans ce saloon quand mon père a parlé des millions, Maget."

À Manzos, Maget s'est trouvé un homme changé. À sa grande surprise, malgré ses cheveux blancs, provoqués par l'horreur de ce qu'il avait vu, il s'aperçut qu'il avait gagné deux pouces de hauteur et qu'il était plus grand de circonférence. Ceci, lui dit le professeur Gurlone, était l'effet des rayons du radium.

Jamais plus Maget ne resta ivre sur le sol d'un saloon. Les événements qu'il avait traversés avaient marqué l'âme du clochard, et il resta proche de son nouveau maître, le professeur Gurlone.

