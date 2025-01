Intel (não mais) dentro, ou como um CEO bagunçou tudo

Agora que cobrimos o Eleições presidenciais dos EUA e a maioria dos Lucros do 3º trimestre , Quero aproveitar um momento para discutir Intel e algumas das excelentes reportagens da Reuters sobre a queda da empresa.





A Intel, tal como está hoje, parece muito insignificante quando comparada com AMD e Nvidia , ambos os quais fizeram algumas apostas muito astutas em inteligência artificial, especialmente a Nvidia. Embora no caso da Nvidia, eu tenha argumentado que sua tecnologia estava simplesmente no lugar certo na hora certa.





Como eu disse então em março:





A Nvidia nunca começou realmente como uma empresa de inteligência artificial do jeito que a OpenAI e tantas outras como ela fizeram. Ela começou como uma empresa que produzia placas gráficas para videogames, e por muito, muito tempo, foi por isso que a Nvidia foi conhecida. Mas como um desdobramento de toda a pesquisa que fez para produzir placas gráficas cada vez melhores, ela acabou criando núcleos tensores para tecnologias de aprimoramento de imagem de aprendizado profundo em tempo real e upscaling para uso em videogames. A Nvidia mal sabia que essa tecnologia serviria como a espinha dorsal dos LLMs, transformando-a instantaneamente como a traficante de armas preferida na busca das corporações pela IA perfeita.





Na época em que a Nvidia estava desenvolvendo sua tecnologia, no entanto, os engenheiros da Intel estavam zombando na arquitetura de chips de videogame e acreditava que uma CPU poderia lidar de forma mais eficaz com as tarefas de processamento necessárias para construir e executar modelos de IA.





Como o tempo testemunhou, a Intel e seus engenheiros estavam errados. Muito, muito errados. Então, quando a demanda por chips de IA disparou, a Intel ficou de calças abaixadas, lutando para lançar um produto.





Ironicamente, a Intel estava tão perto de ganhar o jackpot que a Nvidia acabou ganhando. Em 2017 e 2018, a empresa teve a oportunidade de investir em IA aberta mas decidiu contra isso porque o então CEO Bob Swan não acreditava que a IA generativa chegaria ao mercado em tempo hábil o suficiente para valer a pena o US$ 1 bilhão que a Intel teria que pagar por uma participação de 15%.





A OpenAI também ofereceu uma participação adicional de 15% se a Intel concordasse em fabricar hardware para ela ao preço de custo — mas a empresa recusou, deixando a OpenAI depender dos chips da Nvidia.





Mas isso foi naquela época. A Intel também não se saiu melhor sob a liderança do atual CEO Pat Gelsinger.





Intel recontratado Gelsinger em 2021 para ajudar a tirar a empresa de uma situação difícil: ela estava perdendo para empresas como a Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Samsung Electronics em tecnologia de fabricação de chips, e a ideia era que Gelsinger, que trabalhou na Intel durante a maior parte de sua carreira e ajudou a desenvolver alguns de seus chips de computador pessoal de maior sucesso, liderasse uma reviravolta.





Embora o coração de Gelsinger estivesse no lugar certo, seu plano de recuperação não fez muito para mudar a sorte da empresa. Na verdade, as coisas chegaram ao auge no verão passado, quando a Intel atordoado tanto funcionários quanto investidores com seus resultados trimestrais ruins e anunciou medidas abrangentes (cortes de custos, redução de pessoal, etc.) para se tornar lucrativa novamente.





Tudo isso poderia ter sido evitado se não fosse por alguns erros importantes que Gelsinger cometeu depois de assumir o comando da empresa. De acordo com para a Reuters, logo após se tornar CEO, Gelsinger ofendeu a Taiwan Semiconductor Manufacturing ao chamar Taiwan de instável.





O comentário de Gelsinger "Taiwan não é um lugar estável" teve mais a ver com seu esforço para desenvolver uma cadeia de suprimentos baseada nos EUA para fabricação de chips, mas foi tão mal recebido pela TSMC que ela renegou um desconto de 40% que estava disposta a oferecer à Intel em chips que projetou, mas não conseguiu produzir. Esse desconto teria realmente ajudado as margens da Intel, mas, não, Gelsinger estava muito ocupado comentando sobre Taiwan.





Para piorar a situação, Gelsinger continuou dobrando seu plano de desenvolver uma pegada de fabricação que pudesse rivalizar com a da TSMC, mas em solo americano e europeu. O problema é que os clientes não têm motivos para fugir da TSMC, principalmente considerando que as ambições de fundição da Intel encontraram desafios técnicos.





Somado ao fato de que a Intel continuou produzindo chips para computadores de mesa e servidores, você tem uma ideia mais clara do motivo pelo qual a empresa está em uma situação tão difícil hoje.





A lista de erros continua, mas o que realmente deve ter causado dor em Gelsinger é que há apenas algumas semanas ele estava anunciado que a Nvidia tomaria o lugar da empresa no Índice Industrial Dow Jones.





Hoje, a Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo. A empresa tem uma pilha de dinheiro. E a participação de 3,8% do CEO Jensen Huang na Nvidia vale mais do que o valor de mercado da Intel combinado, Reuters relatórios .





E pensar que a Intel poderia ter evitado que tudo isso acontecesse. Do jeito que eu vejo, a Intel ou será comprada ou Gelsinger será demitido, possivelmente ambos.





Estarei aqui para relatar quando acontecer. A Intel ficou em 198º lugar no Tech Company Rankings do HackerNoon esta semana.





E é isso! Não esqueça de compartilhar este boletim com sua família e amigos! Vejo vocês na semana que vem. PAZ! ☮️





— Sheharyar Khan , Editor, Tecnologia Empresarial @ HackerNoon





*Todas as classificações são atuais a partir de segunda-feira. Para ver como as classificações mudaram, visite o HackerNoon's Classificações de empresas de tecnologia página.