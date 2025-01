Intel (nicht mehr) Inside oder wie ein CEO alles vermasselt hat

Nachdem wir nun die US-Präsidentschaftswahlen und die meisten Ergebnisse des 3. Quartals möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um zu diskutieren Intel und einige der hervorragenden Berichte von Reuters über den Niedergang des Unternehmens.





Intel erscheint in seiner heutigen Form sehr unbedeutend im Vergleich zu AMD Und Nvidia , die beide sehr klug auf künstliche Intelligenz gesetzt haben, insbesondere Nvidia. Im Falle von Nvidia habe ich allerdings argumentiert, dass die Technologie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.





Da ich sagte also im März:





Nvidia war nie wirklich ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, wie es OpenAI und viele andere Unternehmen dieser Art taten. Es begann als ein Unternehmen, das Grafikkarten für Videospiele herstellte, und lange, lange Zeit war Nvidia dafür bekannt. Doch als Nebenprodukt all seiner Forschungen zur Herstellung immer besserer Grafikkarten entwickelte es schließlich Tensorkerne für Bildverbesserungs- und Upscaling-Technologien für Echtzeit-Deep-Learning zum Einsatz in Videospielen. Nvidia ahnte nicht, dass diese Technologie das Rückgrat von LLMs bilden und das Unternehmen damit sofort zum Waffenhändler der Wahl für Unternehmen machen würde, die nach der perfekten KI streben.





Zu der Zeit, als Nvidia seine Technologie entwickelte, waren die Intel-Ingenieure jedoch spottend befasste sich mit der Chiparchitektur von Videospielen und glaubte, dass eine CPU die zum Erstellen und Ausführen von KI-Modellen erforderlichen Verarbeitungsaufgaben effektiver bewältigen könnte.





Wie die Zeit gezeigt hat, lagen Intel und seine Ingenieure falsch. Und zwar sehr, sehr falsch. Als die Nachfrage nach KI-Chips in die Höhe schoss, stand Intel völlig ratlos da und musste sich beeilen, ein Produkt auf den Markt zu bringen.





Ironischerweise war Intel so nah dran, den Jackpot zu knacken, dass Nvidia am Ende doch noch den Jackpot knackte. In den Jahren 2017 und 2018 hatte das Unternehmen die Möglichkeit, in OpenAI Er entschied sich jedoch dagegen, weil der damalige CEO Bob Swan nicht davon überzeugt war, dass generative KI schnell genug auf den Markt kommen würde, um die 1 Milliarde Dollar zu rechtfertigen, die Intel für einen 15-Prozent-Anteil hätte bezahlen müssen.





OpenAI bot zudem einen weiteren Anteil von 15 Prozent an, wenn Intel sich bereit erklärte, die Hardware zum Selbstkostenpreis herzustellen. Das Unternehmen lehnte dies jedoch ab, sodass OpenAI stattdessen auf die Chips von Nvidia angewiesen war.





Aber das war damals. Auch unter der Führung des aktuellen CEOs Pat Gelsinger erging es Intel nicht besser.





Intel wieder eingestellt Gelsinger sollte 2021 helfen, das Unternehmen aus einer schwierigen Lage zu führen: Es war im Wettbewerb mit Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung Electronics im Rückstand, und die Idee war, dass Gelsinger, der den Großteil seiner Karriere bei Intel verbracht und an der Entwicklung einiger der erfolgreichsten PC-Chips des Unternehmens mitgewirkt hatte, die Wende herbeiführen sollte.





Gelsingers Herz war zwar am rechten Fleck, doch sein Sanierungsplan trug nicht wirklich dazu bei, das Schicksal des Unternehmens zu wenden. Tatsächlich spitzte sich die Lage im vergangenen Sommer zu, als Intel betäubt Das Unternehmen reagierte mit den schwachen Quartalsergebnissen sowohl auf die Mitarbeiter als auch auf die Investoren positiv und kündigte umfassende Maßnahmen (Kostensenkungen, Personalabbau usw.) an, um wieder profitabel zu werden.





All dies hätte vermieden werden können, wenn Gelsinger nach der Übernahme der Unternehmensleitung nicht einige entscheidende Fehler gemacht hätte. Nach Laut Reuters beleidigte Gelsinger Taiwan Semiconductor Manufacturing kurz nach seinem Amtsantritt als CEO, indem er Taiwan als instabil bezeichnete.





Gelsingers Kommentar „Taiwan ist kein stabiler Ort“ hatte mehr mit seinem Vorstoß zu tun, eine US-basierte Lieferkette für die Chipherstellung aufzubauen, wurde aber von TSMC so schlecht aufgenommen, dass es einen 40-prozentigen Rabatt, den es Intel für Chips anbieten wollte, die es zwar entworfen, aber nicht produzieren konnte, nicht einhielt. Dieser Rabatt hätte Intels Margen wirklich geholfen, aber nein, Gelsinger war zu sehr damit beschäftigt, Kommentare zu Taiwan abzugeben.





Um die Sache noch schlimmer zu machen, beharrte Gelsinger auf seinem Plan, eine Produktionsstätte zu entwickeln, die mit der von TSMC konkurrieren könnte, allerdings auf amerikanischem und europäischem Boden. Das Problem ist, dass die Kunden keinen Grund haben, TSMC zu meiden, insbesondere wenn man bedenkt, dass Intels Gießereiambitionen auf technische Hindernisse gestoßen sind.





Zusammen mit der Tatsache, dass Intel weiterhin Chips für Desktop-Computer und Server produzierte, wird deutlicher, warum sich das Unternehmen heute in einer derart schwierigen Lage befindet.





Die Liste der Fumbles geht weiter, aber was Gelsinger wirklich schmerzt, ist, dass es noch vor ein paar Wochen angekündigt dass Nvidia den Platz des Unternehmens im Dow Jones Industrial Average einnehmen würde.





Heute ist Nvidia das wertvollste Unternehmen der Welt. Das Unternehmen verfügt über einen Haufen Bargeld. Und CEO Jensen Huangs 3,8-prozentiger Anteil an Nvidia ist mehr wert als der gesamte Börsenwert von Intel, Reuters Berichte .





Und wenn man bedenkt, dass Intel das alles hätte verhindern können. Meiner Ansicht nach wird Intel entweder aufgekauft oder Gelsinger gefeuert, möglicherweise beides.





Ich werde hier sein und darüber berichten, wenn es passiert. Intel belegte diese Woche Platz 198 in HackerNoons Tech Company Rankings.





FTX-Mitbegründer Gary Wang entgeht einer Gefängnisstrafe wegen Beteiligung an Krypto-Betrug – via CNBC





Und das war’s! Vergesst nicht, diesen Newsletter mit eurer Familie und euren Freunden zu teilen! Wir sehen uns nächste Woche. FRIEDEN! ☮️





— Sheharyar Khan , Redakteur, Business Tech @ HackerNoon





*Alle Rankings sind auf dem aktuellen Stand von Montag. Um zu sehen, wie sich die Rankings geändert haben, besuchen Sie bitte HackerNoons Rankings der Technologieunternehmen Seite.