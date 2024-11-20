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英特尔（不再）内部，或者一位首席执行官如何把一切都搞砸了经过@sheharyarkhan
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英特尔（不再）内部，或者一位首席执行官如何把一切都搞砸了

经过 Sheharyar Khan5m2024/11/20
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太長; 讀書

英特尔要么被收购，要么帕特·基辛格被解雇，也可能两者兼而有之。

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现在我们已经介绍了美国总统选举以及大部分第三季度收益我想花点时间讨论一下英特尔以及路透社关于该公司破产的一些精彩报道。


英特尔如今看起来非常微不足道，与AMD英伟达这两家公司都在人工智能方面做出了一些非常精明的押注，尤其是 Nvidia。不过，对于 Nvidia 来说，我认为它的技术只是在正确的时间出现在了正确的地点。


正如我因此在三月份：


Nvidia 并不是像 OpenAI 和其他许多类似的公司那样，真正以人工智能公司起家。它最初是一家生产视频游戏显卡的公司，长期以来，Nvidia 以此闻名。但作为其在生产越来越好的显卡方面所做的所有研究的衍生产品，它最终创建了用于实时深度学习图像增强和升级技术的张量核心，供视频游戏使用。Nvidia 当时并不知道，这项技术后来会成为 LLM 的支柱，并立即将其转变为企业追求完美 AI 的首选军火商。


然而，在 Nvidia 开发其技术时，英特尔工程师嘲笑在视频游戏芯片架构方面，他相信 CPU 可以更有效地处理构建和运行 AI 模型所需的处理任务。


时间已经证明，英特尔及其工程师错了。大错特错。因此，当人工智能芯片的需求猛增时，英特尔措手不及，手忙脚乱地推出产品。


讽刺的是，英特尔差点就中了大奖，而英伟达最终却中了大奖。2017 年和 2018 年，该公司有机会投资OpenAI但后来决定不这么做，因为当时的首席执行官鲍勃·斯旺 (Bob Swan) 认为，生成式人工智能不会很快进入市场，不值得英特尔花费 10 亿美元购买 15% 的股份。


如果英特尔同意以成本价为其生产硬件，OpenAI 还将提供另外 15% 的股份——但英特尔拒绝了，导致 OpenAI 转而依赖 Nvidia 的芯片。


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但那都是过去的事情了。在现任首席执行官帕特·基辛格的领导下，英特尔的境况也没有好到哪里去。


英特尔重新雇用英特尔希望在 2021 年任命基辛格为首席执行官，以帮助公司走出困境：英特尔在芯片制造技术方面落后于台积电和三星电子等公司，而英特尔的想法是让基辛格带领公司扭亏为盈。基辛格职业生涯的大部分时间都在英特尔工作，并帮助开发了英特尔一些最成功的个人电脑芯片。


虽然 Gelsinger 的初衷是好的，但他的转型计划并没有真正扭转公司的命运。事实上，去年夏天，英特尔目瞪口呆员工和投资者都对糟糕的季度业绩感到不满，并宣布采取全面措施（削减成本、裁员等）以再次实现盈利。


如果不是基辛格执掌公司后犯下的一些关键错误，所有这一切本来是可以避免的。 根据据路透社报道，基辛格就任首席执行官后不久就因称台湾不稳定而冒犯了台积电。


基辛格的“台湾不是一个稳定的地方”言论更多地与他推动发展美国芯片制造供应链有关，但台积电对此反应不佳，以至于台积电违背了它愿意为英特尔提供的 40% 折扣，以换取它设计但无法生产的芯片。这一折扣确实有助于提高英特尔的利润率，但基辛格却忙于评论台湾问题。


更糟糕的是，基辛格不断加倍努力，计划在美国和欧洲建立可以与台积电相媲美的制造基地。问题是，客户没有理由避开台积电，尤其是考虑到英特尔的代工雄心遇到了技术挑战。


再加上英特尔一直坚持生产台式电脑和服务器芯片的事实，你就更清楚为什么该公司今天会陷入如此困境。


失误的例子不胜枚举，但真正让 Gelsinger 感到痛心的是，就在几周前已宣布Nvidia 将取代该公司在道琼斯工业平均指数中的地位。


如今，英伟达是全球市值最高的公司。该公司拥有大量现金。路透社称，首席执行官黄仁勋持有的英伟达 3.8% 股份的价值超过了英特尔的市值总和报告


想想看，英特尔本可以阻止这一切发生。在我看来，英特尔要么被收购，要么基辛格被解雇，也可能两者兼而有之。


到时候我会在这里报道。英特尔本周在 HackerNoon 的科技公司排名中位列第 198 位。


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就这样吧！别忘了与家人和朋友分享这份简报！下周见。祝平安！☮️


谢哈里亚尔·汗，HackerNoon 商业技术编辑


*所有排名均为截至周一的最新排名。要查看排名变化情况，请访问 HackerNoon 的科技公司排名页。


Tech, What the Heck!? 是一份每周一期的新闻通讯，由 HackerNoon 编辑撰写，结合了 HackerNoon 的专有数据和来自互联网的有新闻价值的科技故事。这份新闻通讯风趣幽默，见解深刻，概括了塑造科技世界的热门事件。订阅这里

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