英特尔（不再）内部，或者一位首席执行官如何把一切都搞砸了

现在我们已经介绍了
英特尔如今看起来非常微不足道，与
正如我
Nvidia 并不是像 OpenAI 和其他许多类似的公司那样，真正以人工智能公司起家。它最初是一家生产视频游戏显卡的公司，长期以来，Nvidia 以此闻名。但作为其在生产越来越好的显卡方面所做的所有研究的衍生产品，它最终创建了用于实时深度学习图像增强和升级技术的张量核心，供视频游戏使用。Nvidia 当时并不知道，这项技术后来会成为 LLM 的支柱，并立即将其转变为企业追求完美 AI 的首选军火商。
然而，在 Nvidia 开发其技术时，英特尔工程师
时间已经证明，英特尔及其工程师错了。大错特错。因此，当人工智能芯片的需求猛增时，英特尔措手不及，手忙脚乱地推出产品。
讽刺的是，英特尔差点就中了大奖，而英伟达最终却中了大奖。2017 年和 2018 年，该公司有机会投资
如果英特尔同意以成本价为其生产硬件，OpenAI 还将提供另外 15% 的股份——但英特尔拒绝了，导致 OpenAI 转而依赖 Nvidia 的芯片。
加入由 45,000 多名已发表文章的开发者、构建者、创始人、制造商、风险投资家、持有者和黑客组成的全球网络。开始提交您的技术故事和教程，即可在 HackerNoon 上免费发表 - 无弹出窗口，无付费墙。
但那都是过去的事情了。在现任首席执行官帕特·基辛格的领导下，英特尔的境况也没有好到哪里去。
英特尔
虽然 Gelsinger 的初衷是好的，但他的转型计划并没有真正扭转公司的命运。事实上，去年夏天，英特尔
如果不是基辛格执掌公司后犯下的一些关键错误，所有这一切本来是可以避免的。
基辛格的“台湾不是一个稳定的地方”言论更多地与他推动发展美国芯片制造供应链有关，但台积电对此反应不佳，以至于台积电违背了它愿意为英特尔提供的 40% 折扣，以换取它设计但无法生产的芯片。这一折扣确实有助于提高英特尔的利润率，但基辛格却忙于评论台湾问题。
更糟糕的是，基辛格不断加倍努力，计划在美国和欧洲建立可以与台积电相媲美的制造基地。问题是，客户没有理由避开台积电，尤其是考虑到英特尔的代工雄心遇到了技术挑战。
再加上英特尔一直坚持生产台式电脑和服务器芯片的事实，你就更清楚为什么该公司今天会陷入如此困境。
失误的例子不胜枚举，但真正让 Gelsinger 感到痛心的是，就在几周前
如今，英伟达是全球市值最高的公司。该公司拥有大量现金。路透社称，首席执行官黄仁勋持有的英伟达 3.8% 股份的价值超过了英特尔的市值总和
想想看，英特尔本可以阻止这一切发生。在我看来，英特尔要么被收购，要么基辛格被解雇，也可能两者兼而有之。
到时候我会在这里报道。英特尔本周在 HackerNoon 的科技公司排名中位列第 198 位。
就这样吧！别忘了与家人和朋友分享这份简报！下周见。祝平安！☮️
—
*所有排名均为截至周一的最新排名。要查看排名变化情况，请访问 HackerNoon 的
Tech, What the Heck!? 是一份每周一期的新闻通讯，由 HackerNoon 编辑撰写，结合了 HackerNoon 的专有数据和来自互联网的有新闻价值的科技故事。这份新闻通讯风趣幽默，见解深刻，概括了塑造科技世界的热门事件。订阅