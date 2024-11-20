英特尔（不再）内部，或者一位首席执行官如何把一切都搞砸了

现在我们已经介绍了 美国总统选举 以及大部分 第三季度收益 我想花点时间讨论一下 英特尔 以及路透社关于该公司破产的一些精彩报道。





英特尔如今看起来非常微不足道，与 AMD 和 英伟达 这两家公司都在人工智能方面做出了一些非常精明的押注，尤其是 Nvidia。不过，对于 Nvidia 来说，我认为它的技术只是在正确的时间出现在了正确的地点。





正如我 说 因此在三月份：





Nvidia 并不是像 OpenAI 和其他许多类似的公司那样，真正以人工智能公司起家。它最初是一家生产视频游戏显卡的公司，长期以来，Nvidia 以此闻名。但作为其在生产越来越好的显卡方面所做的所有研究的衍生产品，它最终创建了用于实时深度学习图像增强和升级技术的张量核心，供视频游戏使用。Nvidia 当时并不知道，这项技术后来会成为 LLM 的支柱，并立即将其转变为企业追求完美 AI 的首选军火商。





然而，在 Nvidia 开发其技术时，英特尔工程师 嘲笑 在视频游戏芯片架构方面，他相信 CPU 可以更有效地处理构建和运行 AI 模型所需的处理任务。





时间已经证明，英特尔及其工程师错了。大错特错。因此，当人工智能芯片的需求猛增时，英特尔措手不及，手忙脚乱地推出产品。





讽刺的是，英特尔差点就中了大奖，而英伟达最终却中了大奖。2017 年和 2018 年，该公司有机会投资 OpenAI 但后来决定不这么做，因为当时的首席执行官鲍勃·斯旺 (Bob Swan) 认为，生成式人工智能不会很快进入市场，不值得英特尔花费 10 亿美元购买 15% 的股份。





如果英特尔同意以成本价为其生产硬件，OpenAI 还将提供另外 15% 的股份——但英特尔拒绝了，导致 OpenAI 转而依赖 Nvidia 的芯片。





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但那都是过去的事情了。在现任首席执行官帕特·基辛格的领导下，英特尔的境况也没有好到哪里去。





英特尔 重新雇用 英特尔希望在 2021 年任命基辛格为首席执行官，以帮助公司走出困境：英特尔在芯片制造技术方面落后于台积电和三星电子等公司，而英特尔的想法是让基辛格带领公司扭亏为盈。基辛格职业生涯的大部分时间都在英特尔工作，并帮助开发了英特尔一些最成功的个人电脑芯片。





虽然 Gelsinger 的初衷是好的，但他的转型计划并没有真正扭转公司的命运。事实上，去年夏天，英特尔 目瞪口呆 员工和投资者都对糟糕的季度业绩感到不满，并宣布采取全面措施（削减成本、裁员等）以再次实现盈利。





如果不是基辛格执掌公司后犯下的一些关键错误，所有这一切本来是可以避免的。 根据 据路透社报道，基辛格就任首席执行官后不久就因称台湾不稳定而冒犯了台积电。





基辛格的“台湾不是一个稳定的地方”言论更多地与他推动发展美国芯片制造供应链有关，但台积电对此反应不佳，以至于台积电违背了它愿意为英特尔提供的 40% 折扣，以换取它设计但无法生产的芯片。这一折扣确实有助于提高英特尔的利润率，但基辛格却忙于评论台湾问题。





更糟糕的是，基辛格不断加倍努力，计划在美国和欧洲建立可以与台积电相媲美的制造基地。问题是，客户没有理由避开台积电，尤其是考虑到英特尔的代工雄心遇到了技术挑战。





再加上英特尔一直坚持生产台式电脑和服务器芯片的事实，你就更清楚为什么该公司今天会陷入如此困境。





失误的例子不胜枚举，但真正让 Gelsinger 感到痛心的是，就在几周前 已宣布 Nvidia 将取代该公司在道琼斯工业平均指数中的地位。





如今，英伟达是全球市值最高的公司。该公司拥有大量现金。路透社称，首席执行官黄仁勋持有的英伟达 3.8% 股份的价值超过了英特尔的市值总和 报告 。





想想看，英特尔本可以阻止这一切发生。在我看来，英特尔要么被收购，要么基辛格被解雇，也可能两者兼而有之。





到时候我会在这里报道。英特尔本周在 HackerNoon 的科技公司排名中位列第 198 位。





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— 谢哈里亚尔·汗 ，HackerNoon 商业技术编辑





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