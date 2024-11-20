Intel (Artık) İçeride Değil veya Bir CEO Her Şeyi Nasıl Mahvetti

Şimdi konuyu ele aldığımıza göre
Intel, bugün olduğu haliyle,
Ben de
Nvidia, OpenAI ve benzeri birçok şirketin yaptığı gibi aslında hiçbir zaman bir yapay zeka şirketi olarak başlamadı. Video oyunları için grafik kartları üreten bir şirket olarak başladı ve uzun, uzun bir süre boyunca Nvidia bununla tanındı. Ancak daha iyi ve daha iyi grafik kartları üretmek için yaptığı tüm araştırmaların bir sonucu olarak, video oyunlarında kullanılmak üzere gerçek zamanlı derin öğrenme görüntü iyileştirme ve ölçekleme teknolojileri için tensör çekirdekleri yarattı. Nvidia, bu teknolojinin daha sonra LLM'lerin omurgası olarak hizmet edeceğini ve onu anında şirketlerin mükemmel yapay zeka arayışında tercih edilen silah satıcısı haline getireceğini bilmiyordu.
Ancak Nvidia teknolojisini geliştirirken Intel mühendisleri
Zamanın tanıklık ettiği gibi, Intel ve mühendisleri yanılmıştı. Çok, çok yanılmıştı. Bu yüzden AI çiplerine olan talep fırladığında, Intel pantolonunu indirmiş, bir ürün çıkarmak için çabalıyordu.
İronik olarak, Intel büyük ikramiyeyi vurmaya o kadar yakındı ki sonunda Nvidia vurdu. Şirket 2017 ve 2018'de yatırım yapma fırsatına sahipti
OpenAI ayrıca Intel'in maliyet fiyatına donanım üretmesi halinde %15 daha hisse teklif etti; ancak şirket bunu reddetti ve OpenAI'nin Nvidia'nın çiplerine güvenmesi sağlandı.
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Ama o zaman öyleydi. Intel, mevcut CEO Pat Gelsinger'in liderliğinde de daha iyi bir performans gösteremedi.
Akıllı
Gelsinger'in kalbi doğru yerdeyken, dönüşüm planı şirketin kaderini değiştirmek için pek bir şey yapmadı. Aslında, Intel'in geçen yaz
Gelsinger'in şirketin başına geçtikten sonra yaptığı bazı önemli hatalar olmasaydı tüm bunlar önlenebilirdi.
Gelsinger'in "Tayvan istikrarlı bir yer değil" yorumu, çip üretimi için ABD merkezli bir tedarik zinciri geliştirme çabasıyla daha çok ilgiliydi, ancak TSMC tarafından o kadar kötü karşılandı ki, Intel'e tasarladığı ancak üretemediği çipler için teklif etmeye razı olduğu %40 indirimden vazgeçti. Bu indirim Intel'in marjlarına gerçekten yardımcı olurdu, ancak hayır, Gelsinger Tayvan hakkında yorum yapmakla çok meşguldü.
İşleri daha da kötüleştiren, Gelsinger'ın TSMC'ninkiyle rekabet edebilecek bir üretim alanı geliştirme planını, ancak bunun yerine Amerikan ve Avrupa topraklarında, ikiye katlamasıydı. Sorun şu ki, müşterilerin TSMC'den uzak durmaları için hiçbir nedenleri yok, özellikle de Intel'in dökümhane hırslarının teknik zorluklarla karşılaştığı düşünüldüğünde.
Intel'in masaüstü bilgisayarlar ve sunucular için çip üretmeye devam etmesi gerçeğini de hesaba kattığınızda, şirketin bugün neden bu kadar kötü durumda olduğuna dair daha net bir resim elde edersiniz.
Top kayıplarının listesi uzayıp gidiyor, ancak Gelsinger için asıl acı verici olan şey, sadece birkaç hafta önce
Bugün, Nvidia dünyanın en değerli şirketi. Şirketin bir yığın parası var. Ve CEO Jensen Huang'ın Nvidia'daki %3,8'lik hissesi, Intel'in toplam piyasa değerinden daha değerli, Reuters
Ve Intel'in tüm bunların olmasını engelleyebileceğini düşünün. Benim gördüğüm kadarıyla, Intel ya satın alınacak ya da Gelsinger kovulacak, muhtemelen ikisi de.
Gerçekleştiğinde burada olacağım. Intel bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında 198. sıradaydı.
Ve işte bitti! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Haftaya görüşmek üzere. BARIŞ! ☮️
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