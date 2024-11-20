Intel (Artık) İçeride Değil veya Bir CEO Her Şeyi Nasıl Mahvetti

Şimdi konuyu ele aldığımıza göre ABD başkanlık seçimleri ve çoğu 3. çeyrek kazançları , Bunu tartışmak için bir dakika ayırmak istiyorum Akıllı ve Reuters'ın şirketin çöküşüyle ilgili mükemmel haberlerinden bazıları.





Intel, bugün olduğu haliyle, AMD Ve Nvidia , ikisi de yapay zekaya, özellikle Nvidia'ya çok akıllıca bahisler koymuş. Nvidia'nın durumunda ise, teknolojisinin doğru zamanda doğru yerde olduğunu savundum.





Ben de söz konusu yani Mart ayında:





Nvidia, OpenAI ve benzeri birçok şirketin yaptığı gibi aslında hiçbir zaman bir yapay zeka şirketi olarak başlamadı. Video oyunları için grafik kartları üreten bir şirket olarak başladı ve uzun, uzun bir süre boyunca Nvidia bununla tanındı. Ancak daha iyi ve daha iyi grafik kartları üretmek için yaptığı tüm araştırmaların bir sonucu olarak, video oyunlarında kullanılmak üzere gerçek zamanlı derin öğrenme görüntü iyileştirme ve ölçekleme teknolojileri için tensör çekirdekleri yarattı. Nvidia, bu teknolojinin daha sonra LLM'lerin omurgası olarak hizmet edeceğini ve onu anında şirketlerin mükemmel yapay zeka arayışında tercih edilen silah satıcısı haline getireceğini bilmiyordu.





Ancak Nvidia teknolojisini geliştirirken Intel mühendisleri alaycı Video oyun çipi mimarisinde uzmanlaştı ve bir CPU'nun yapay zeka modellerini oluşturmak ve çalıştırmak için gereken işlem görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirebileceğine inanıyordu.





Zamanın tanıklık ettiği gibi, Intel ve mühendisleri yanılmıştı. Çok, çok yanılmıştı. Bu yüzden AI çiplerine olan talep fırladığında, Intel pantolonunu indirmiş, bir ürün çıkarmak için çabalıyordu.





İronik olarak, Intel büyük ikramiyeyi vurmaya o kadar yakındı ki sonunda Nvidia vurdu. Şirket 2017 ve 2018'de yatırım yapma fırsatına sahipti Açık AI Ancak o zamanki CEO Bob Swan, üretken yapay zekanın Intel'in %15 hissesi için ödemesi gereken 1 milyar doları hak edecek kadar erken piyasaya sürülebileceğine inanmadığı için vazgeçti.





OpenAI ayrıca Intel'in maliyet fiyatına donanım üretmesi halinde %15 daha hisse teklif etti; ancak şirket bunu reddetti ve OpenAI'nin Nvidia'nın çiplerine güvenmesi sağlandı.





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Ama o zaman öyleydi. Intel, mevcut CEO Pat Gelsinger'in liderliğinde de daha iyi bir performans gösteremedi.





Akıllı yeniden işe alındı Gelsinger'in 2021'de şirketi zor bir durumdan kurtarmasına yardımcı olması gerekiyordu: Şirket, çip üretim teknolojisinde Taiwan Semiconductor Manufacturing ve Samsung Electronics gibi şirketlere yeniliyordu ve fikir, kariyerinin çoğunu Intel'de geçiren ve şirketin en başarılı kişisel bilgisayar çiplerinden bazılarını geliştirmeye yardımcı olan Gelsinger'in bu dönüşümü yönetmesiydi.





Gelsinger'in kalbi doğru yerdeyken, dönüşüm planı şirketin kaderini değiştirmek için pek bir şey yapmadı. Aslında, Intel'in geçen yaz şaşkın Hem çalışanlarını hem de yatırımcılarını, zayıf çeyrek sonuçları ve açıklanan kapsamlı önlemlerle (maliyet kesintileri, personel sayısı azaltmaları, vb.) tekrar karlı hale gelmeye zorladı.





Gelsinger'in şirketin başına geçtikten sonra yaptığı bazı önemli hatalar olmasaydı tüm bunlar önlenebilirdi. Binaen Reuters'a göre, Gelsinger CEO olduktan kısa bir süre sonra Tayvan'ı istikrarsız olarak nitelendirerek Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketini kızdırdı.





Gelsinger'in "Tayvan istikrarlı bir yer değil" yorumu, çip üretimi için ABD merkezli bir tedarik zinciri geliştirme çabasıyla daha çok ilgiliydi, ancak TSMC tarafından o kadar kötü karşılandı ki, Intel'e tasarladığı ancak üretemediği çipler için teklif etmeye razı olduğu %40 indirimden vazgeçti. Bu indirim Intel'in marjlarına gerçekten yardımcı olurdu, ancak hayır, Gelsinger Tayvan hakkında yorum yapmakla çok meşguldü.





İşleri daha da kötüleştiren, Gelsinger'ın TSMC'ninkiyle rekabet edebilecek bir üretim alanı geliştirme planını, ancak bunun yerine Amerikan ve Avrupa topraklarında, ikiye katlamasıydı. Sorun şu ki, müşterilerin TSMC'den uzak durmaları için hiçbir nedenleri yok, özellikle de Intel'in dökümhane hırslarının teknik zorluklarla karşılaştığı düşünüldüğünde.





Intel'in masaüstü bilgisayarlar ve sunucular için çip üretmeye devam etmesi gerçeğini de hesaba kattığınızda, şirketin bugün neden bu kadar kötü durumda olduğuna dair daha net bir resim elde edersiniz.





Top kayıplarının listesi uzayıp gidiyor, ancak Gelsinger için asıl acı verici olan şey, sadece birkaç hafta önce duyuruldu Nvidia'nın Dow Jones Sanayi Endeksi'nde şirketin yerini alacağı belirtildi.





Bugün, Nvidia dünyanın en değerli şirketi. Şirketin bir yığın parası var. Ve CEO Jensen Huang'ın Nvidia'daki %3,8'lik hissesi, Intel'in toplam piyasa değerinden daha değerli, Reuters raporlar .





Ve Intel'in tüm bunların olmasını engelleyebileceğini düşünün. Benim gördüğüm kadarıyla, Intel ya satın alınacak ya da Gelsinger kovulacak, muhtemelen ikisi de.





Gerçekleştiğinde burada olacağım. Intel bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında 198. sıradaydı.





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— Sheharyar Han , Editör, İş Teknolojisi @ HackerNoon





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