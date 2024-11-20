Intel (больше не) Inside, или как один генеральный директор все испортил

Теперь, когда мы рассмотрели
Intel в его нынешнем виде выглядит очень незначительной по сравнению с
Как я
Nvidia никогда не начинала как компания искусственного интеллекта, как OpenAI и многие другие, подобные ей. Она начиналась как компания, которая производила графические карты для видеоигр, и долгое-долгое время именно этим Nvidia и славилась. Но как ответвление всех исследований, которые она проводила для производства все более и более совершенных графических карт, она в конечном итоге создала тензорные ядра для глубокого обучения в реальном времени для улучшения изображений и технологий масштабирования для использования в видеоиграх. Nvidia и не подозревала, что эта технология затем станет основой LLM, мгновенно превратив ее в предпочтительного торговца оружием в погоне корпораций за идеальным ИИ.
Однако в то время, когда Nvidia разрабатывала свою технологию, инженеры Intel были
Как показало время, Intel и ее инженеры ошибались. Очень, очень ошибались. Поэтому, когда спрос на чипы ИИ резко возрос, Intel осталась со спущенными штанами, с трудом выпуская продукт.
По иронии судьбы, Intel была так близка к тому, чтобы сорвать джекпот, что в конечном итоге сорвала Nvidia. В 2017 и 2018 годах у компании была возможность инвестировать в
OpenAI также предложила дополнительную долю в 15%, если Intel согласится производить для нее оборудование по себестоимости, но компания отказалась, и OpenAI пришлось полагаться на чипы Nvidia.
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Но это было тогда. Intel не преуспела и под руководством нынешнего генерального директора Пэта Гелсингера.
Интел
Хотя сердце Гелсингера было в правильном месте, его план оздоровления не сделал ничего, чтобы изменить судьбу компании. Фактически, все достигло апогея прошлым летом, когда Intel
Всего этого можно было бы избежать, если бы не несколько ключевых ошибок, которые Гелсингер допустил после того, как взял бразды правления компанией.
Комментарий Гелсингера о том, что «Тайвань — нестабильное место», больше касался его стремления развивать американскую цепочку поставок для производства чипов, но был так плохо воспринят TSMC, что она отказалась от 40% скидки, которую она была готова предложить Intel на чипы, которые она разработала, но не могла произвести. Эта скидка действительно помогла бы марже Intel, но нет, Гелсингер был слишком занят комментариями по Тайваню.
Хуже того, Гелсингер продолжал удваивать свой план по разработке производственного следа, который мог бы конкурировать с TSMC, но на американской и европейской земле. Проблема в том, что у клиентов нет причин избегать TSMC, особенно учитывая, что литейные амбиции Intel столкнулись с техническими проблемами.
Если учесть тот факт, что Intel продолжала выпускать чипы для настольных компьютеров и серверов, то становится ясно, почему компания сегодня находится в столь плачевном положении.
Список ошибок можно продолжать, но что действительно должно задеть Гелсингера, так это то, что всего несколько недель назад это было
Сегодня Nvidia — самая дорогая компания в мире. У компании куча денег. А 3,8% акций Nvidia, принадлежащих генеральному директору Дженсену Хуангу, стоят больше, чем рыночная стоимость Intel вместе взятых, сообщает Reuters
И подумать только, что Intel могла бы предотвратить все это. Как я вижу, Intel либо купят, либо Гелсингера уволят, а возможно, и то, и другое.
Я буду здесь, чтобы сообщить об этом, когда это произойдет. На этой неделе Intel заняла 198-е место в рейтинге технологических компаний HackerNoon.
И это конец! Не забудьте поделиться этой рассылкой с семьей и друзьями! Увидимся на следующей неделе. МИР! ☮️
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*Все рейтинги актуальны на понедельник. Чтобы увидеть, как изменились рейтинги, посетите HackerNoon's
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