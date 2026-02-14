د AI افسرونو لپاره ډیزاین

د دوو کلونو لپاره، د محصول ډیزاین په پایله حالت کې چټک شوی دی: کاروونکو پیل کوي، سافټویر ځواب کوي. حتی که څه هم د AI د محصولاتو لکه سفارش انجنونه، پیژندل شوي متن، او د جعليې د تشخیص په څیر راټول کیږي، د انټرنېټ اوس هم د انټرنېټ په توګه روښانه کوي. د AI ایجنټونه د دې کنټرول له لاسه ورکړي. یو ایجنټ د لارښوونې لپاره انتظار نه کوي. دا د کنټرولونو څارنه کوي، اټکلونه جوړوي، عملونه کوي او د وخت په اوږدو کې خپل ستراتیژۍ تنظیموي. دا د APIونو ته delegates، د سیسټمونو په منځ کې تعقیب کوي، او ځینې وختونه په لومړي ډول د پوښتنې پرته د فیصلې ترسره کوي. په بل کلمه کې، دا د ځانګړتیاوو په څیر لږ تر لږه وده کوي او ډیر د یو ځوان operator په څیر وي. د 2025 په پای کې، McKinsey راپور ورکوي چې د سروې شوي سازمانونو څخه د دوو ټریټونو څخه زیات د AI په ډیرو سوداګرۍ فعالیتونو کې کاروي، او 23٪ وايي چې دوی د شرکت په ځای کې یو "جینټیک AI سیسټم" کچول کوي. په داسې حال کې، Gartner پیشې کوي چې په 2028 کې، 33٪ د شرکتونو سافټویر غوښتنلیکونه به د جینټیک AI کې شامل شي (د 2024 کې د < 1٪ څخه زیات)، د روزنې ورځني کار د تصمیماتو 15٪ په خپلواکه توګه ترسره شي. ډیزاینونکي اوس د وسایلو جوړولو نه کوي. دوی د مصنوعي کارکوونکو جوړولو کوي. د UX اصلي پوښتنې له د څنګه یو کارونکي دا سیستم کاروي؟ څنګه یو انسان د اتوماتیک سره څارنه کوي، سره همکارۍ کوي او د اتوماتیک سره محدود کوي؟ Designing for Delegation, Not Interaction د Delegation، نه Interaction لپاره ډیزاین د معمولي UX کار د کار کولو په کارولو کې د رطوبت ګټوروي. Agent UX د delegation په شفافیت کې ګټوروي. د بیلګې په توګه، د ګټور فعالیتونه په SaaS شرکت کې د صادراتو راپورونه ونیسئ او د پیژندنې manually تنظیم کړي. کله چې هغه د یو افسر ته د پایپ د روغتیا د څارنې او د بدلون کله چې د بدلون د ټیټ څخه نیسي نږدې مداخله ورکوي، د افسر CRM ډاټا وګورئ، ضعیف سیسټمونه وټاکوي، د بیلابیلو تجربو وړاندې کوي، او د اکاؤنټ مدیرانو ته بریښنالیکونه جوړوي. د هر عمل پیل کولو لپاره هیڅ بڼه کلیک نه شوي. د سیسټم په دوامداره توګه کار کوي. د ډیزاین ستونزه دلته د بڼلي پوزیشن نه ده. دا د delegation آرشیفیکټ دی: \n \n \n \n د ماموریتونو په اړه څومره حقونه لري؟ په هغه شرایطو کې چې دا په خپلواکه توګه په مقابل کې د تایید په لټه کې کار کوي؟ څنګه د محدودیتونه تعریف شوي دي؟ دا معنی لري چې د سلطنت ترتیباتونه د لومړي ټولګي اجزا په توګه ډیزاین کړئ، نه دفن تګونه. یو ایجنټ ممکن په واضح ډول ډول ډولونه کې کار کوي: \n \n \n \n \n یوازې څارنه د preview وړاندیز د شرایطو self-execution په محدود محدودیتونو کې بشپړ اتومات ** Delegation configurable، inspectable، and adjustable. If users can't see the boundaries of an agent's power, they won't trust it. که کاروونکي کولی شي د یو ایجنټ د قدرت محدودیتونو وګورئ، دوی به دا باور نه کوي. 2. Making Autonomy Observable 2. د استوګنې په پام کې ورکړئ د AI افسرانو ترټولو غیرقانوني ځانګړتیاوې د غیرقانونیت دی. دوی په پیښو کې کار کوي، په انټرنېټونو کې، د ښکلي پرده څخه بهر. کله چې انسانونه درک نه کوي چې اتوماتونه څه کوي، دوی د کار څخه راټول کیږي - تر هغه چې څه غلط وي. UX لپاره د اګانو باید له دې امله د نښلیدو وړتیا ترټولو ترټولو غوره کړي: \n \n \n \n د واقعي وخت فعالیت ژورونه په ساده ژور کې لیکل شوي د Triggers واضح articulation د تصمیماتو او د معلوماتو سرچینو د ښکلا زنجیره په اډې ګرځنده سیسټمونو کې، د audit track ده د UI. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems 4. په غیرقانوني سیستمونو کې اعتماد kalibrating اتوماتیک ایجنټونه هر وخت د ورته پایلې تولید نه کوي. دوی د نمونې، سیگنالونو، او احتمالاتو په اساس قضاوتونه کوي. که خلک دوی ته ډیر باور کوي، دوی د دقت څخه مخنیوی کوي. که دوی دوی ته ډیر کم باور کوي، دوی د ګټور اتوماتیکونو مخنیوی کوي. UX ډیزاین ته اړتیا لري د اعتماد kalibrating. دا شامل دي: \n \n \n \n د سپارلو په وخت کې د سپارلو په وخت کې د سپارلو په وخت کې د سپارلو په وخت کې د سپارلو د لوړ تصدیق او د څیړنې عملونو تر منځ د فرق د غیرقانوني معلوماتو په شفافه توګه (د غیر بشپړ مشتریانو معلوماتو پر بنسټ) 6. Orchestrating Across Ecosystems 6. د اکوسیستمونو په پراخه کچه orchestrating د AI کارپوهانو په کم وخت کې په یوه واحد انټرنیټ کې ژوند کوي. دوی په مختلفو وسایلو کې - CRM، حساب کولو سیسټمونه، پیژندنې غوښتنلیکونه، تحلیل پلیټونه. دا د سیسټم سطحه ډیزاین چمتو کوي: د کاروونکي تجربه ډیری سطحيونو ته ورسیږي. د مثال په توګه، د عملیاتو کارپوه کولی شي: \n \n \n \n \n \n په ډاټاټابیس کې د قرارداد د تجدید تاریخ تشخیص کول د تازه کولو پروژې په Slack کې د نوښت ورکړئ د پروژې پروژې Update د Trigger حساب ورکولو workflows د کاروونکي د دې کرښې پوهې باید په هر چاپیریال کې دوام ورکړي. UX کولی شي د مرکزي ډیزاین بورډ په توګه د تبادلې یوازې ځای نه وي. په عوض، ډیزاینر باید جوړ کړي: \n \n \n \n cross-platform identity continuity (د ایجنټ په هر ځای کې د یو entity په څیر احساس کوي) د انټرنیټ کنترولونه په هر ځای کې د وارداتو په اړه context-aware نوښتونه چې توضیح کوي چې د ایجنټ د عمل په اړه د ډیزاین پرده توزیع کیږي. د انټرنېټ د پرده نه دی؛ دا د تعقیب شوي ټچ پټونو اکوسیسټم دی. Behavioral Infrastructure Design Behavioral زیربنا ډیزاین د شرکتونو چې په دې راتلونکي تودوخې کې لارښوونه وکړي به هغه شرکتونه وي چې د انټرنیټۍ سره د تعقیب سره رامینځته کیږي - د واضح حدودو مشخص کول او سیستمونه جوړ کړئ چې په وخت کې د تفتیش او تنظیم کول کیدی شي. کله چې د سافټویر په خپلواکه توګه فعالیت کوي، کارولیت د لټه نه ده. دقت او سرعت هم مهم دي، مګر دوی نه کافی دي. د عالي پوښتنې د سلوک او رواني پوهه ده: آیا خلک په آرامۍ سره اجازه ورکوي چې د سیسټم په خپل نوم کې عمل وکړي؟ د AI توليداتو راتلونکي به د تخنیکي وړتیا له خوا نه دي، او نور له خوا له خوا چې د اتوماتیت پوه شي، کنټرول شي، او د اعتماد وړ وي.