تصميم للشركات AI

على مدى عشرات السنين، كان تصميم المنتج يتحول إلى إطار ثابت: يستخدم المستخدمون، والبرمجيات تتفاعل. حتى عندما تصل الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات مثل محركات التوصيل، والرسائل الإبداعية، والتعرف على الاحتيال، لا تزال المنصة تشبه الذكاء الاصطناعي. لا ينتظر المرشح للتدريس، وتشكل أهدافاً، واتخذ تدابير، وتكيف استراتيجيته مع مرور الوقت. وهو يتحكم في API، ويتحكم في جميع أنظمة، وأحيانًا يقوم بتنفيذ القرارات دون طلب أولاً. في أواخر عام 2025، ذكرت ماكينسي أن أكثر من ثلثي المنظمات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أكثر من وظيفة عمل، و23 في المائة يقولون إنهم يخططون بالفعل لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي في مكان ما في الشركة، في الوقت ذاته، تقول غارتنر أنه بحلول عام 2028، 33 في المائة من تطبيقات البرمجيات التجارية ستشمل الذكاء الاصطناعي (من <1 في المائة في عام 2024)، مما يسمح بإجراء 15 في المائة من القرارات العملية اليومية بشكل مستقل. لا يزال المصممين يُصنعون أدوات، بل يُصنعون ممثلين مصنوعين. السؤال الرئيسي يتحول من 2 كيف يستخدم المستخدم هذا النظام؟ كيف يمكن للإنسان أن يراقب، والتعاون مع، والقيام بعملية محددة؟ Designing for Delegation, Not Interaction تصميم لمشاركة وليس التفاعل يستطيع UX التقليدي تحسين الارتباك في تنفيذ المهام. يستطيع Agent UX تحسين الشفافية في التخطيط. على سبيل المثال، قد يؤدي عمليات الإيرادات في شركة SaaS إلى تصدير التقارير وتنسيق التوقعات بشكل رئيسي. عند تخصيص أهداف ثابتة لموظفي لتتبع صحة الطائرات وتدخل في حالة انخفاض التحويل إلى أدنى مستوى من الحد الأدنى، يتم تحليل بيانات CRM، وتحديد القطاعات الضعيفة، وتشجيع تجارب أسعار، وتصميم رسائل البريد الإلكتروني لمديري الحسابات. لم يتم فتح أي دقائق لتشغيل كل عمل. المشكلة في التصميم هنا ليست موقع القفز، بل هي إطار التمثيل: \n \n \n \n ما هي أبعاد السلطة التي يمتلكها المنظم؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتعامل بها بشكل مستقل مقابل طلب التأشيرة؟ كيف يتم تحديد الحدود؟ وهذا يعني تصميم إعدادات السلطة كأشياء من الدرجة الأولى، وليس الترددات المفقودة. \n \n \n \n \n مراقبة فقط نصائح مع Preview الإعدام الذاتي المؤقت الاستقلالية الكاملة في حدود محددة ** أصبحت الوكالة قابلة للتعديل والتحقق والتعديل.إذا لم يكن المستخدمون قادرين على رؤية حدود قوة الوكالة، فإنهم لن يثقوا بها. 2. Making Autonomy Observable 2- جعل الاستقلالية قابلة للتحقق إن الخصائص الأكثر تدهورًا للعملاء الذكاء الاصطناعي هي الضوء.إنهم يعملون في الخلفيات الخلفية، عبر التكاملات، خارج الشاشة المرئية.إذا لم يفهم الإنسان ما يفعله تلقائيًا، فإنهم يلجأون إلى الانسحاب - حتى يحدث شيء خاطئ. وبالتالي فإن UX للشركات يجب أن تركز على المراقبة: \n \n \n \n كتابات الأنشطة في الوقت الحقيقي المكتوبة باللغة البسيطة تكوين واضح من الخصائص سلسلة مماثلة من القرارات والموارد البيانية في الأنظمة التي تديرها العلامة التجارية ، فإن مسار التحقق هو UI. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems 4- تقسيم الثقة في أنظمة غير آمنة لا تنتج المنشآت الذكية نفس النتيجة كل مرة.إنها تقوم بتحديثات بناءً على النماذج والرسائل والنماذج، وإذا كانت الأشخاص يثقون بها كثيراً، فإنهم يتوقفون عن التفكير.إذا كانوا يثقون بها قليلاً جداً، فإنهم يتدخلون ويمنعون تكنولوجيا التحكم المفيدة. تصميم UX يحتاج إلى تقييم الثقة.هذا يتطلب: \n \n \n \n الإشارة إلى مستويات الثقة عند تقديم توصيات الفرق بين العمليات عالية الأمان والعمليات الاستكشافية إزالة عدم اليقين بشكل شفاف ("على أساس بيانات العملاء غير الكاملة") 6. Orchestrating Across Ecosystems 6 - التخطيط في جميع أنحاء المناخ يعيش العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي غالباً ما داخل رابط واحد، ويحافظون على أدواتهم، مثل CRM، وتشغيل أنظمة الحساب، وتطبيقات الرسائل، وتطبيقات التحليل، وهذا يشكل تحدياً في التصميم على مستوى الأنظمة: يغطي تجربة المستخدم العديد من الأماكن. على سبيل المثال، يمكن لموظفو العمليات: \n \n \n \n \n \n اكتشاف تاريخ إعادة توزيع العقد في قاعدة بيانات مشروع إعادة الإعمار إرسال إشعارات في Slack تحديث توقعات التوقعات أدوات العمل Trigger Billing Workflow يجب على المستخدم أن يظل واعياً من خلال البيئة. UX لا يمكن أن يفترض أن لوحة التحكم المركزية هي الوجهة الوحيدة للتفاعل. بدلاً من ذلك، يجب على المصممين بناء: \n \n \n \n استمرار هوية متعددة المنصات (الشركاء يشعرون بأنهم شخص واحد في كل مكان) مراقبة تدخلية متزامنة بغض النظر عن نقطة الوصول الإشعارات المعرفية التي تشرح لماذا يعمل العميل أصبح الشاشة تصميمًا متصلًا.المصالحة لم تعد شاشة، بل هي بيئة من نقاط الاتصال المتحالفة. Behavioral Infrastructure Design تصميم البنية التحتية السلوكية ستكون الشركات التي ستؤدي في هذه النقطة التالية أولئك الذين يقتربون من الاستقلالية مع التخصص - تحديد حدود واضحة وبناء أنظمة يمكن التحقق منها وتعديلها مع مرور الوقت. السؤال الأكبر هو السلوكية والنفسية: هل يستمتع الناس بتسمية النظام بالعمل في اسمهم؟ سيحدد المستقبل من منتجات الذكاء الاصطناعي أقل من القدرة التقنية وأكثر من ذلك ما إذا كان الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يبدو واضحاً ومستقراً ومثيراً للثقة.