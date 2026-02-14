Dizainas AI agentams

Per du dešimtmečius produktų dizainas sukasi aplink stabilią prielaidą: vartotojai inicijuoja, programinė įranga reaguoja.Net kai AI įsijungia į produktus, tokius kaip rekomendacijų varikliai, prognozuojamasis tekstas ir sukčiavimo aptikimas, sąsaja vis dar apibrėžia žvalgybą kaip reaktyvų. AI agentai pažeidžia tą sutartį. Agentas nelaukia instrukcijų. Jis stebi kontekstą, formuoja ketinimus, imasi veiksmų ir pritaiko savo strategiją laikui bėgant. Jis deleguoja APIs, koordinuoja sistemas ir kartais vykdo sprendimus, neprašydamas pirmiausia. 2025 m. pabaigoje „McKinsey“ pranešė, kad daugiau nei du trečdaliai apklaustų organizacijų naudoja AI daugiau nei vienoje verslo funkcijoje, o 23 proc. teigia, kad jau kur nors įmonėje plečia „agentinę AI sistemą“. „Gartner“ prognozuoja, kad iki 2028 m. 33 proc. įmonių programinės įrangos programų bus įtraukta agentinė AI (nuo <1 proc. iki 2024 m.), todėl 15 proc. kasdienio darbo sprendimų bus priimami savarankiškai. Dizaineriai nebeformuoja įrankių, jie formuoja dirbtinius veikėjus. Pagrindinis klausimas keičiasi nuo dviejų Kaip naudotojas naudoja šią sistemą? Kaip žmogus prižiūri, bendradarbiauja ir riboja autonominį? Designing for Delegation, Not Interaction Dizainas delegavimui, o ne sąveikai Tradicinė UX optimizuoja trintį atliekant užduotis. Agentas UX optimizuoja skaidrumą delegavime. Pavyzdžiui, pajamų operacijos, kurias vykdo SaaS įmonė, gali eksportuoti ataskaitas ir pritaikyti prognozes rankiniu būdu. Kai ji priskiria agentui nuolatinį tikslą stebėti dujotiekio sveikatą ir įsikišti, kai konversijos sumažėja žemiau slenksčio, agentas peržiūri CRM duomenis, nustato silpnus segmentus, siūlo kainodaros eksperimentus ir parengia el. laiškus sąskaitų valdytojams. Nėra mygtuko, kad būtų galima inicijuoti kiekvieną veiksmą. Dizaino problema čia nėra mygtuko išdėstymas. Tai yra delegavimo architektūra: \n \n \n \n Kokius įgaliojimus turi agentas? Kokiomis sąlygomis ji veikia savarankiškai, o ne siekia patvirtinimo? Kaip apibrėžiamos ribos? Tai reiškia, kad autoriteto nustatymai gali būti suprojektuoti kaip pirmos klasės objektai, o ne palaidoti. \n \n \n \n \n Tik stebėjimas Rekomendacijos su išankstiniu peržiūra Savarankiškas sąlyginis vykdymas Visiška autonomija apibrėžtuose ribose** Delegacija tampa konfigūruojama, patikrinama ir reguliuojama.Jei vartotojai negali matyti agento galios ribų, jie ja nepasitiki. 2. Making Autonomy Observable Padaryti autonomiją pastebimą Labiausiai destabilizuojanti AI agentų savybė yra nematomumas.Jie veikia fone, per integracijas, už matomo ekrano ribų.Kai žmonės nesupranta, ką daro automatizavimas, jie išsijungia, kol kažkas negerai. Todėl UX agentams turi teikti pirmenybę stebėjimui: \n \n \n \n Realaus laiko veiklos žurnalai, parašyti paprasta kalba Trigerių aiškios sąsajos Matoma sprendimų ir duomenų šaltinių grandinė Agentų valdomose sistemose audito takelis yra UI. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems Pasitikėjimo netikromis sistemomis kalibravimas Autonominiai agentai ne kiekvieną kartą duoda tą patį rezultatą.Jie priima sprendimus pagal modelius, signalus ir tikimybes.Jei žmonės jiems per daug pasitiki, jie nustoja atkreipti dėmesį.Jei jiems pasitiki per mažai, jie įsikiša ir blokuoja naudingą automatizavimą. UX dizainas turi kalibruoti pasitikėjimą. \n \n \n \n Pasitikėjimo lygio signalizavimas pateikiant rekomendacijas Skirtumas tarp didelio tikrumo ir tyrinėjimo veiksmų Paviršiaus neapibrėžtumas skaidriai („Remiantis neišsamiais klientų duomenimis“) 6. Orchestrating Across Ecosystems Orkestravimas per ekosistemas AI agentai retai gyvena vienoje sąsajoje.Jie koordinuoja įvairius įrankius – CRM, atsiskaitymo sistemas, pranešimų programas, analitines platformas. Pavyzdžiui, operacijų agentas gali: \n \n \n \n \n \n Atpažinti sutarties atnaujinimo datą duomenų bazėje Pasiūlymas dėl atnaujinimo Siųskite pranešimą „Slack“ Atnaujintos prognozės „Trigger Billing“ darbo srautai Vartotojo supratimas apie šią grandinę turi išlikti visose aplinkose. UX negali prisiimti centralizuotos valdymo skydelio kaip vienintelės sąveikos vietos. \n \n \n \n Platforma tapatybės tęstinumas (agentas jaučiasi kaip vienas subjektas visur) Nuosekli intervencinė kontrolė nepriklausomai nuo įėjimo taško Kontekstą atpažįstantys pranešimai, paaiškinantys, kodėl agentas veikia Sąsaja nebėra ekranas; ji yra koordinuotų jutiklinių taškų ekosistema. Behavioral Infrastructure Design Elgesio infrastruktūros projektavimas Bendrovės, kurios vadovauja šiai kitai bangai, bus tos, kurios savarankiškumą priima drausmingai – apibrėžia aiškias ribas ir kuria sistemas, kurias galima audituoti ir koreguoti laikui bėgant.Kai programinė įranga pradeda veikti savarankiškai, naudingumas nebėra vienintelis lyginamasis kriterijus. Gilesnis klausimas yra elgesio ir psichologinis: ar žmonėms patogu leisti sistemai imtis veiksmų jų vardu?