Deseño para axentes AI

Durante dúas décadas, o deseño de produtos xirou en torno a unha premisa estable: os usuarios inician, o software responde.Aínda que a IA se adentra en produtos como motores de recomendación, texto preditivo e detección de fraudes, a interface aínda enmarca a intelixencia como reactiva. Os axentes de IA rompen ese contrato. Un axente non agarda instrucións. Monitora o contexto, forma intencións, toma accións e adapta a súa estratexia ao longo do tempo. Delega ás APIs, coordina a través de sistemas e ás veces executa decisións sen preguntar primeiro. A finais de 2025, McKinsey informou de que máis de dous terzos das organizacións enquisadas utilizan a IA en máis dunha función empresarial, e 23% din que xa están a escalar un "sistema de IA axente" nalgún lugar da empresa. Os deseñadores xa non están a modelar ferramentas, están a modelar actores artificiais. A pregunta central de UX cambia de Dúas Como pode un usuario operar este sistema? Como supervisa, colabora e restrinxe un ser humano autónomo? Designing for Delegation, Not Interaction Deseño para a delegación, non a interacción A UX tradicional optimiza a fricción na execución de tarefas. A UX do axente optimiza a claridade na delegación. Por exemplo, unha operación de ingresos que conduce a unha empresa SaaS pode exportar informes e axustar as previsións manualmente. Cando asigna un obxectivo en pé a un axente para supervisar a saúde da tubaxe e intervir cando a conversión cae por baixo dun limiar, o axente revisa os datos de CRM, identifica os segmentos débiles, propón experimentos de prezo e redactan correos electrónicos aos xestores de contas. Non se fixo clic en ningún botón para iniciar cada acción. O problema de deseño aquí non é a colocación do botón. É a arquitectura de delegación: \n \n \n \n Que alcance de autoridade ten o axente? En que condicións actúa de forma autónoma versus busca a aprobación? Como se definen os límites? Isto significa deseñar as opcións de autoridade como obxectos de primeira clase, non como trampas enterradas.Un axente pode operar en modos claramente nivelados: \n \n \n \n \n Observación só Recomendacións con preview Autoexecución condicional Autonomía total dentro dos límites definidos** A delegación faise configurable, inspectable e axustable.Se os usuarios non poden ver os límites do poder dun axente, non confiarán nel. 2. Making Autonomy Observable Facer observable a autonomía A propiedade máis desestabilizadora dos axentes de IA é a invisibilidade. actúan en filamentos de fondo, a través de integracións, fóra da pantalla visible. A UX para os axentes debe, polo tanto, priorizar a observabilidade: \n \n \n \n Rexistros de actividade en tempo real escritos en linguaxe sinxela Articulación clara de triggers Unha cadea visible de decisións e fontes de datos En sistemas dirixidos a axentes, a pista de auditoría é a UI. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems Calibración da confianza en sistemas incertos Os axentes autónomos non producen exactamente o mesmo resultado cada vez. fan xuízos baseados en patróns, sinais e probabilidades. Se a xente confía en eles demasiado, deixan de prestar atención. O deseño UX necesita calibrar a confianza. Isto implica: \n \n \n \n Sinalización de niveis de confianza ao presentar recomendacións Diferenciar entre accións de alta seguridade e exploracións Superficialización da incerteza de forma transparente (“Baseado en datos de clientes incompletos”) 6. Orchestrating Across Ecosystems Orquestración a través dos ecosistemas Os axentes de IA raramente viven dentro dunha única interface.Coordinan a través de ferramentas -CRM, sistemas de facturación, aplicacións de mensaxería, plataformas de análise.Isto introduce un desafío de deseño a nivel de sistemas: a experiencia do usuario abarca múltiples superficies. Por exemplo, un axente de operacións pode: \n \n \n \n \n \n Detectar unha data de renovación de contrato nunha base de datos Presentación dunha proposta de renovación Enviar unha notificación en Slack Actualización das previsións Fluxos de traballo de facturación Trigger A conciencia do usuario desta cadea debe persistir a través de ambientes. UX non pode asumir un taboleiro centralizado como o único locus de interacción. \n \n \n \n Continuidade de identidade cross-platform (o axente sente como unha entidade en todas partes) Control de intervención consistente independentemente do punto de entrada Notificacións conscientes do contexto que explican por que o axente está actuando A interface xa non é unha pantalla; é un ecosistema de puntos de contacto coordinados. Behavioral Infrastructure Design Deseño de infraestruturas comportamentais As empresas que liderarán nesta próxima onda serán as que se acheguen á autonomía con disciplina, definindo límites claros e construíndo sistemas que poden ser auditados e axustados ao longo do tempo.Cando o software comeza a actuar de forma independente, a usabilidade xa non é a única referencia. A pregunta máis profunda é comportamental e psicolóxica: son as persoas cómodas permitindo que un sistema actúe no seu nome?O futuro dos produtos de IA será determinado menos pola capacidade técnica e máis por se a autonomía se sente comprensible, controlable e digna de confianza.