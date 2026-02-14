Design pro agenty AI

Již dvě desetiletí se produktový design točí kolem stabilního předpokladu: uživatelé iniciují, software reaguje.I když se umělá inteligence vkrádá do produktů, jako jsou doporučovací motory, prediktivní text a detekce podvodů, rozhraní stále rámuje inteligenci jako reaktivní. Agent AI porušuje tuto smlouvu. Agent nečeká na pokyny. Monitoruje kontext, vytváří záměry, provádí akce a přizpůsobuje svou strategii v průběhu času. Deleguje na API, koordinuje systémy a někdy provádí rozhodnutí, aniž by se o to nejprve zeptal. Jinými slovy, chová se méně jako funkce a více jako juniorský operátor. Koncem roku 2025 společnost McKinsey zjistila, že více než dvě třetiny organizací používají umělou inteligenci ve více než jedné obchodní funkci a 23 % uvádí, že již někde v podniku rozšiřují „agentní systém umělé inteligence". Designéři už nevytvářejí nástroje, vytvářejí umělé herce. Klíčová otázka se mění od Dvě Jak tento systém používá uživatel? Jak člověk dohlíží, spolupracuje a omezuje autonomní? Designing for Delegation, Not Interaction Design pro delegaci, ne pro interakci Tradiční UX optimalizuje tření při provádění úkolů. Agent UX optimalizuje jasnost delegace. Například operace s příjmy vedoucí u společnosti SaaS by mohly exportovat zprávy a manuálně upravovat předpovědi. Když agentovi přiřadí stálý cíl pro monitorování zdraví potrubí a zasahuje, když konverze klesne pod prahovou hodnotu, agent přezkoumá data CRM, identifikuje slabé segmenty, navrhuje cenové experimenty a vytváří e-maily pro správce účtů. Žádné tlačítko nebylo kliknuto na zahájení každé akce. Designový problém zde není umístění tlačítek. Je to delegace architektury: \n \n \n \n Jaké pravomoci má agent? Za jakých podmínek jedná autonomně versus hledá schválení? Jak jsou definovány hranice? To znamená navrhnout nastavení autority jako prvotřídní objekty, nikoli pohřbené přepážky. \n \n \n \n \n Pozorování pouze Doporučení s preview Podmíněná sebevražda Plná autonomie v rámci stanovených limitů** Delegace se stává konfigurovatelnou, kontrolovatelnou a nastavitelnou. Pokud uživatelé nemohou vidět hranice síly agenta, nebudou mu důvěřovat. 2. Making Autonomy Observable Zajištění pozorovatelné autonomie Nejvíce destabilizující vlastností agentů umělé inteligence je neviditelnost. Působí v pozadí, přes integrace, mimo viditelnou obrazovku.Když lidé nepochopí, co dělá automatizace, odpojí se - dokud se něco pokazí. UX pro agenty musí proto upřednostňovat pozorovatelnost: \n \n \n \n Záznamy aktivity v reálném čase psané jednoduchým jazykem Čistá articulace triggerů Viditelný řetězec rozhodnutí a datových zdrojů V systémech řízených agentem je auditní stopou UI. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems Kalibrace důvěry v nejisté systémy Autonomní agenti nevytvářejí pokaždé přesně stejný výsledek. Rozhodují na základě vzorců, signálů a pravděpodobností. Pokud jim lidé příliš důvěřují, přestávají jim věnovat pozornost. Pokud jim důvěřují příliš málo, zasahují a blokují užitečnou automatizaci. UX design potřebuje kalibrovat důvěru. \n \n \n \n Signalizace úrovní důvěry při předkládání doporučení Rozlišování mezi vysoce jistými a průzkumnými akcemi Transparentní vyjádření nejistoty („Na základě neúplných údajů o zákaznících") 6. Orchestrating Across Ecosystems 6. orchestrování přes ekosystémy Agenty umělé inteligence zřídka žijí v rámci jediného rozhraní. Koordinují se mezi nástroji – CRM, fakturačními systémy, aplikacemi pro zasílání zpráv, analytickými platformami. Například operační agent může: \n \n \n \n \n \n Zjištění data obnovení smlouvy v databázi Návrh návrhu na obnovení Odeslat oznámení v Slack Aktualizace prognóz Trigger fakturační pracovní postupy UX nemůže předpokládat centralizovanou přístrojovou desku jako jediný lokus interakce. \n \n \n \n Cross-platform identity kontinuity (agent se cítí jako jeden subjekt všude) Konzistentní intervenční kontroly bez ohledu na vstupní bod Kontextově informovaná oznámení, která vysvětlují, proč agent jedná Rozhraní již není obrazovkou; je to ekosystém koordinovaných dotykových bodů. Behavioral Infrastructure Design Návrh behaviorální infrastruktury Společnosti, které v této příští vlně vedou, budou ty, které se k autonomii přistupují s disciplínou – definují jasné hranice a budují systémy, které mohou být časem auditovány a upravovány.Když software začne jednat nezávisle, použitelnost již není jediným referenčním kritériem. Hlubší otázka je behaviorální a psychologická: jsou lidé spokojeni s tím, že umožní systému jednat jejich jménem?Budoucnost produktů AI bude určena méně technickými schopnostmi a více tím, zda se autonomie cítí srozumitelná, kontrolovatelná a důvěryhodná. \n \n Tento článek byl publikován pod HackerNoon's Business Blogging Program.