የኦሪጂናል አግኝቷል

ከሁለት ዓመታት በላይ, የምርት ንድፍ አንድ አስተማማኝ ግምገማ ላይ ተለዋዋጭ ነው: ተጠቃሚዎች መጀመር, ሶፍትዌር መልስ ይሰጣል. የ AI እንደ ምድብ መሣሪያዎች, ትክክለኛ ጽሑፍ, እና ትክክለኛነት ማረጋገጫ ያሉ ምርቶች ውስጥ ተለዋዋዋዋጭ ቢሆንም, መተግበሪያው ደግሞ የአውታረ መሐንዲሶች እንደ ተለዋዋዋጭ ይሰጣል. አንድ ኤች.ኤስ. አግኝተዋል. አንድ ኤች.ኤስ. አግኝተዋል. ይህ ኮንፈረንስ ይታያል, ትዕዛዞችን ያደርጋል, እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል, እና ከዓመቱ ወደ ስቴትሪትስ ያተኮሩ. ይህ APIs ላይ ያስተዋውቃል, ስርዓቶች ላይ ተስማሚነት ያደርጋል, እና አንዳንድ ጊዜ በመጀመሪያ እባክዎን አይፈልጉም. ሌሎች ጥያቄዎች, ይህ አንድ ባህሪያት እንደ ይበልጥ እና አንድ አነስተኛ አግኝተዋል እንደ ይሰራል. በ 2025 መጨረሻ ላይ, McKinsey ያውቃል, ከሁለት ሦስት በላይ ተመራማሪዎች አንድ የንግድ ተግባር ውስጥ AI ይጠቀማሉ, እና 23% በንግድ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ "Agent AI ስርዓት" ያካትታል, እንዲሁም Gartner በ 2028 ወደ 33% የንግድ ሶፍትዌር መተግበሪያዎች በ Agent AI (የ 2024 ውስጥ ከ <1%) ያካትታል, ይህም በየዓመቱ የንግድ መፍትሔዎች 15% ራስን ሊሆን ይችላል. ንድፍዎች አሁን መሣሪያዎችን ለመፍጠር አይችልም; እነርሱ የቴክኒካዊ ተጫዋቾች ለመፍጠር ይሆናል. የኮርፖሬሽን ጥያቄዎች ከ ፎቶ አንድ ተጠቃሚ ይህን ስርዓት እንዴት ይሰራል? አንድ ሰው እንዴት ይቆጣጠራል, ጋር ተስማሚ ነው, እና በአውሮኒካዊ አንድ ይቆጣጠራል? Designing for Delegation, Not Interaction የመተግበሪያዎችን ለማስተናገድ, ምንም የመተግበሪያዎችን ለማስተናገድ ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ UX ከባድ እዚህ የፕሮጀክሽን ችግር የኮምፒውተር ማረፊያ አይደለም. ይህ የኮምፒውተር ማረፊያ ነው: \n \n \n \n የቴክኖሎጂ ባለሙያን እንዴት አቅም ነው? በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ መስፈርቶች እንዴት የተመሠረተ ናቸው? ይህ መሳሪያዎች እንደ የመጀመሪያው ክፍል መሳሪያዎች, ምንም ተመዝገብ መሳሪያዎች እንደ መተግበሪያዎችን ያካትታል. አንድ አግኝተዋል መሳሪያዎች በከፍተኛ ደረጃዎች ውስጥ ይሰራል: \n \n \n \n \n ብቻ ይመልከቱ የ Preview ግምገማዎች የሞክሮ መግቢያ የተመሠረተ መስፈርቶች ውስጥ ሙሉ የ autonomy** መተግበሪያዎች መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን 2. Making Autonomy Observable የ autonomy ይታያል የኦሪጂናል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝ UX ለ ኤጀንቲዎች ስለዚህ ትክክለኛነት ለመተግበሪያ ያስፈልጋል: \n \n \n \n ቀላል ቋንቋ ላይ የተመሠረተ Real-Time Activity Logs የ Triggers አጠቃቀም የክፍያዎችን እና የግል መረጃዎችን ይመልከቱ በ Agent-Driven Systems ውስጥ, የ Audit Trail የ UI ነው. 4. Calibrating Trust in Uncertain Systems ከባድ ስርዓቶች ውስጥ ደህንነት መጠየቅ የ autonomic agents በእያንዳንዱ ጊዜ ተመሳሳይ ውጤት ማምረት አይችልም. እነርሱ ሞዴሎች, ምልክቶች, እና probabilities ላይ የተመሠረተ ግምገማዎችን ያደርጋሉ. If people trust them too much, they stop paying attention. If they trust them too little, they step in and block useful automation. UX ዲዛይን ፍላጎት ያካትታሉ. ይህ ያካትታሉ: \n \n \n \n ግምገማዎች በመስጠት ላይ የሙዚቃ ደረጃዎችን ማረጋገጥ ከፍተኛ ትክክለኛነት እና የምስክር ወረቀት እንቅስቃሴዎች መካከል ልዩነት በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ ("የይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ") 6. Orchestrating Across Ecosystems 6.Ecosystems በከፍተኛ ቅርጸት ኤች ኤች ኤች ኤች በአብዛኛው መተግበሪያዎች ውስጥ ይኖራሉ. እነዚህ መሣሪያዎች - CRM, የክፍያ ስርዓቶች, ማጣሪያ መተግበሪያዎች, analytics platforms.This introduces a system-level design challenge: the user experience spans multiple surfaces. ለምሳሌ, አንድ የክፍያ Agent ሊሆን ይችላል: \n \n \n \n \n \n በ Database ውስጥ አንድ ትዕዛዞች ትዕዛዞች ማረጋገጫ የፕሮጀክት አቅርቦት በ Slack ውስጥ ማውረድ ግምገማዎች ግምገማዎች የ Trigger Billing Workflows አጠቃቀም የዩክሪት መሣሪያዎች የዩክሪት መሣሪያዎች እና የዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች እና የዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች እና የዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መሣሪያዎች በዩክሪት መ \n \n \n \n የፕሮፕላስቲክ የምስክር ወረቀት አጠቃላይነት (የ ኤጀንተር በዚያ ሁሉ ላይ አንድ አጠቃላይነት እንደ ያደርጋል) መዳረሻ ቁጥጥር ማንኛውም መዳረሻ ቁጥጥር የይነገጽ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ የፕላስቲክ መተግበሪያ አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም Behavioral Infrastructure Design የፕሮጀክት Infrastructure Design በዚህ ቀጣይ ውፍረት ውስጥ ይጀምራቸዋል ኩባንያዎች በአውሮኒካዊነት ጋር መተግበሪያዎች ይሆናል - ቀጣይነት መስፈርቶች እና በጊዜው በመተግበሪያ እና መተግበሪያ ስርዓቶች ለመፍጠር. የሶፍትዌር በአውሮኒካዊ መተግበሪያዎችን በመተግበሪያ ይጀምራሉ ጊዜ, አጠቃቀም ብቻ መለያ አይሆንም. ትክክለኛነት እና ፍጥነት አሁንም አስፈላጊ ነው, ነገር ግን እነርሱ ብቻ አይደለም. የኮምፒውተር መተግበሪያዎች እና የኮምፒውተር መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) እና የኮምፒውተር መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) እና የኮምፒውተር መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መተግበሪያዎች) መተግበሪያዎች (ኮምፒውተር መ \n \n ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's ላይ የተለጠፈው ነው . የንግድ ጦማር የንግድ ጦማር