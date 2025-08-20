د دوو ساعتونو سره د کورسر بدلونه چې زه د AI کوډ کولو په څیر وګورئ

د زما د کار په لومړي ځل لپاره، زه په بشپړه توګه نه پوهیږم چې د سافټویر انجنير د کار په پنجې یا د ده کلونو کې څنګه وي. زه تل د کوډ کولو څخه خوند اخلي. زه د اپلیکیشنونو جوړولو څخه د لوی، پیچلي کوډ بیسونو درکولو لپاره ډیر خوښم. زه خوښم چې یو پیچلي ستونزه ونیسئ او یو ساده پیژندل ونیسئ، یا یو پیچلي کوډ ټوټه ونیسئ او دا ساده کړئ. د کارپوریشن لپاره دا عشق زما د AI کوډ کولو آلهونو ته د لومړي مقاومت شکل کړ. د مخکښ hype او skepticism دا نه ده چې زه فکر کړم "نم او به هیڅکله دا اړتیا نلري." زه اوس د غیر کوډ کولو کارونو لپاره د ورځني ChatGPT کاروونکي وه. مګر زه باور لرم چې موږ د پروګرام لپاره په واقعیت کې کارول شوي وسایلو څخه دور دي. زه فکر کړم چې دا یوازې یو بل hype دی. زما پیاوړتیا د ژور ډیزاینر یا حتی غیر ډیزاینر په اړه د بشپړ اپلیکیشنونو سره د AI په اړه د دغو داستانونو لخوا وده شوې. " زه د ټوټو لیست سره یوازې یو پاملرنې جوړ کړم،" دوی به وايي. دا زما ته فکر کوي چې دا خلکو نه پوهیږي چې یو واقعي اپلیکیشن څنګه ښکاري. د سافټویر جوړولو یوازې د فعال UI لومړي ډیزاین جوړولو نه ده. ځینې وختونه، زه GitHub Copilot هڅه کړ، او زما skepticism ښکاري. زه ناامید شوی وه. د لارښوونې ځینې وختونه غیرقانوني دي، او زه د دوی د حل لپاره ډیر وخت لګښت لري چې د هغه وخت څخه چې زه ترلاسه کړ. تر ټولو مهم، زه کم تولیدي احساس او زما د کار څخه کم تجربه. زه زما د جریان حالت له لاسه ورکړم. د لوی انځور په ځای کې فکر وکړم، زه د تولید شوي کوډ چمتو کولو او غلطاتو د حل لپاره ډیر تمرکز وکړم. زموږ د پلټنې نقطې بيا دوه ملګري زما ته د کورسور لپاره یو ټایټ ورکړم. لکه څنګه، په عمومي توګه. په دې وخت کې د کورسور په اړه لوی هیپ دی، نو زه فکر کړم چې دا یو ښه وخت دی. ما د دوو ساعتونو لپاره دا هڅه کول، مګر ما خپل ځان یو چټک جوړ کړم: که ما د کورسور په اړه یو واضح نظر لرئ، ما باید د دې سره په بشپړه توګه ترسره شي. د دې دوو ساعتونو لپاره، زه یوازې د ایجنټ موډل کار کړم. زه ځان هیڅ کوډ نه نوشتم. زه د بنسټیزو ځانګړتیاوو په اړه کار وکړم چې زه باید د اپلیکیشن کې اضافه وکړم چې زه په کار کې کار کوي. د روح القدس زه له لاسه ورکړم. Cursor کولی شي د پیچلي کوډ بیس سره کار وکړي. زه کولی شي دا ته "په دې فایل کې د مثال په توګه لیږدول شي" او د پایلو په عمده توګه ښه وي. دا کولی شي ډیری اړین ټسټونه تولید کړي. د ایجنټ موډل بشپړ نه وي - دا ځینې وختونه فرضونه جوړ کړ چې دا باید نه وي. مګر د کوډ ځان په ځای کې، زه توضیح کړم چې چرا دا غلط دی او د دې لپاره ډیر دقیق لارښوونې ورکړئ. کله چې زه هغه راځي چې "د تاسو غلط پوهیدل، دا باید ..." او د ښکلي لارښوونې وړاندې کوي، زه د دې په اړه حیران شو چې څنګه د ستونزو پوه شي او د کوډ د دې په توګه تازه کړي. د نوي کاري مهارتونو کشف نن، زه هر ورځ د Claude Code او Cursor کاروي. د Cursor "Tab" ځانګړتیاوې تر ټولو غوره وخت خوندي دي او د ځانګړتیاوو چې زه تر ټولو کار واخلئ. په ګډه، زه Claude Code په لوی ځانګړتیاوو کې کار وکړي، مګر زه دوی په بشپړ ډول د کار کولو لپاره د ځینې وخت لپاره اجازه ورکړم. زه پوهیدم چې په واقعیت کې د دقیق پاملرنې لیکلو د کوډ لیکلو سره خورا شتون لري. تاسو د نمونې، ښه عملونه او چمتو کولو لارښوونه زده کړئ چې ستاسو پاملرنې درست دي. دا ورته دی چې کله چې تاسو پروګرامونه زده کړئ - په پایله کې تاسو باید د ډیزاین نمونې، ازموینې، همکارۍ تکنالوژیونه او داسې نور زده کړئ. فرق دا دی چې د AI وسایلو کارولو په دې وروستیو ډول دی چې ډیری تازه سرچینې نلري. ډیری روښانه او روښانه تکنیکونه شتون لري. زه هڅه کوم چې د ښه عملیاتو سره یو سند وکاروي چې زه کشف او ازمايښت کړم، او موږ یې د همکارانو سره شریک کړو. همدارنګه د سافټویر انجنير زه هنوز هم د سافټویر انجنیر ام، او زه فکر نه کوي چې دا به بدل شي. زموږ دنده هم د ښه سافټویر جوړولو ده. که څه هم د AI وسایلو ښه وي، دوی یوازې وسایلو دي. ډیری ښه وسایلو چې تاسو کولی شئ د کارونو ته ورسیږي. زه د اګانو کارونه ورکړم چې زه کولی شي په ډیری وختونو کې فکر وکړم، مګر دا به زما لپاره ډیر وخت کولی شي - ډیری سیستماتیک کارونه چې یو ځوان ډیزاینر د مناسب توضیحات سره کولی شي. که ممکن وي، زه کارونه غوره وکړم چې کولی شي په اتوماتيک ډول چمتو کولو، لنډول کولو، یا واحد ازموینې له لارې ازموینه شي. غوره مثال چې زه د اګانو لپاره یې لرم د یو لوی اپلیکیشن څخه د یو UI کتابتون څخه بل بدلون دی. دا سخت کار نه ده، مګر دا ډیری وخت کولی شي او په بشپړه توګه غیر دلچسپي ده. Claude Code په دې ډول انتقال کې ډیره ښه کار کوي. حتی کله چې د ایجنټ ښه کوډ لیکنه کوي، دا د تجربو لپاره اړتیا لري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دا په حقیقت کې ښه دی، او حتی د غلطاتو د حل لپاره یا د ستونزو په صورت کې ډیر تخصص لري. د مخکښ غیرقانوني زه فکر کړم چې د AI کارولو له امله زما د کوډ جوړولو لپاره زما عشق په عوض د تولیداتو لپاره د قربانی کولو معنی لري. اوس زه ډاډ ډاډم چې زه غلط وه. زه د Cursor سره اړیکه ونیسئ، او همدارنګه د Claude Code سره. نو نه، زه په بشپړه توګه نه پوهیږم چې زما د کار په پنجې یا د ده کلونو کې څنګه وي. دا ډیری هیجانګانې ده او زما لپاره ځینې اندیښنې ورکوي. د AI وسایلو ډیری وروستیو دي چې هرڅوک چې د دوی سره پیل کوي، احتمالا به په اونۍ کې د وروستیو مهارتونه ترلاسه کړي. په لویدیځ کې، دا واضح نه ده که څه هم زما لومړنۍ شکستی په حقیقت کې منطقي دی ځکه چې د وسایلو په څیر دی، یا که څه هم زه یو مهمې څه په لټه کې وه. هغه څه چې زه پوهیږم دا ده چې زه د AI وسایلو کارولو په سفر کې ډیر تیله ده، او زه هر ورځ نوي شیان زده کوم. د کارپوه پرمختګ کوي، او زه د دې سره پرمختګ کوي.