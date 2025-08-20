De èdtan ak kursè chanje ki jan mwen wè kodaj AI

Pou premye fwa nan karyè mwen, mwen pa gen okenn imaj ki jan travay la nan enjenyè lojisyèl pral sanble nan senk ane. Mwen te toujou renmen kodaj. Tout nan li. Mwen renmen kreye apps soti nan zèb la menm jan ak konprann gwo, baz kòd konplèks. Mwen jwi pran yon pwoblèm konplèks ak jwenn yon implemantasyon senp, oswa pran yon kouche kòd konplèks ak fè li pi senp. Sa a renmen pou atik la fòme rezistans inisyal mwen pou zouti kodaj AI. Premye hype ak skepsis Li se pa ke mwen te panse "Mwen pa ak pa pral janm bezwen sa a." Mwen te deja yon itilizatè chak jou nan ChatGPT pou travay ki pa kodaj. Men, mwen kwè ke nou se byen lwen nan zouti reyèlman itilize pou pwogramasyon. Mwen te panse ke li se jis yon lòt hype. Bias mwen te ranfòse pa istwa sa yo sou devlopè junior oswa menm pa devlopè ki ekri aplikasyon konplè ak AI. "Mwen bati yon tout lis ak yon sèl pwopòsyon sèlman," yo di. Sa a te fè m 'te panse moun sa yo pa gen okenn lide ki jan yon app reyèl sanble. Konstriksyon lojisyèl se pa jis kreye premye drap nan yon UI fonksyonèl. Yon kèk fwa, mwen te eseye GitHub Copilot, ak skepsis mwen te parèt justifye. Mwen te desire. Suggestions yo te pafwa enpòtan, epi li te pran moute plis tan yo fikse yo pase tan mwen te genyen soti nan ki enpòtan yo. Pifò enpòtan, mwen te santi mwens pwodiktif ak jwi travay mwen mwens. Mwen te pèdi estati flux mwen an. Anplis de panse sou imaj la gwo, mwen te plis konsantre sou tcheke kòd la ki te kreye ak koreksyon erè. Pwen de vire Lè sa a, de zanmi te di m 'te bay Cursor yon tire. Kòm, seri. Gen yon gwo hype sou Cursor nan moman sa a, se konsa mwen te panse ke li te yon bon moman. Mwen te deside yo eseye li pou de èdtan, men mwen mete tèt mwen yon repitasyon: si mwen vle gen yon opinyon klè sou Cursor, mwen te ale tout nan li. Pou de èdtan sa yo, mwen te itilize eksklizifman mòd a ajan. Mwen pa ekri nenpòt kòd tèt mwen. Mwen te travay sou fonksyon prensipal mwen te bezwen ajoute nan app la mwen ap travay sou nan travay mwen an. Pwoteksyon pou pou. Mwen te blese lwen. Cursor te kapab fè fas ak baz la kòd konplèks. Mwen te kapab di li "take dosye sa a kòm yon egzanp," ak rezilta a te anjeneral ok. Li te kapab jere tès trè enpòtan. Mode a nan ajan pa te pa pafè - pafwa li te fè presumptions li pa ta dwe gen. Men, olye pou yo fikse kòd la tèt mwen, mwen te eksplike poukisa li se mal ak bay li enstriksyon plis presizyon. Lè mwen di li "Ou te mal konprann, li ta dwe ..." ak bay yon konsèy pi klè, mwen te impressed nan ki jan li ta ka konprann pwoblèm la ak mete ajou kòd la dapre. Dekri nouvo konpetans Craft Jodi a, mwen sèvi ak tou de Claude Code ak Cursor chak jou. Cursor a "Tab" karakteristik se toujou pi bon anpeche tan ak karakteristik ki mwen itilize pi. Nan paralèl, mwen pèmèt Claude Code travay sou karakteristik pi gwo, men mwen dokumente yo byen anvan yo pèmèt li travay pou yon tan. Mwen te konprann ke ekri prompts presizyon se an reyalite trè menm jan ak ekri kòd. Ou aprann modèl, bon pratik, ak fason yo tcheke ke prompts ou yo kòrèk. Li se menm jan ak lè ou aprann pwogramasyon - finalman ou bezwen aprann modèl konsepsyon, tès, teknik kolaborasyon, elatriye Diferans la se ke lè l sèvi avèk zouti AI se konsa nouvo ke pa gen anpil resous ajou. Gen anpil teknik junk ak oblije. Mwen eseye kenbe yon dokiman ak pratik bon mwen te identifye ak tès, epi nou pataje yo ak kolèj yo. Toujou yon enjenyè lojisyèl Mwen toujou yon enjenyè lojisyèl, epi mwen pa panse sa a pral chanje. Role nou an se toujou fè lojisyèl bon. Pa gen pwoblèm ki jan bon zouti AI vin, yo toujou jis zouti. Zouti trè bon ke ou ka delege travay nan. Mwen bay ajan travay ke mwen ta ka fè san yo pa tande anpil, men sa ta ka pran moute yon anpil nan tan - travay trè sistematik ke yon devlopè jèn ta ka fè ak eksplika yo dwat. Si posib, mwen chwazi travay ki ka teste otomatikman nan tès tip, linting, oswa inite tès. Pi bon egzanp mwen te jwenn pou ajan la te migre yon app gwo soti nan yon library UI nan yon lòt. Li pa travay difisil, men li pran yon kantite tan enpòtan ak se konplètman enteresan. Claude Code fè yon travay trè bon nan sa a kalite migrasyon. Menm lè ajan a ekri bon kòd, li pran ekspètiz nan asire ke li se reyèlman bon, ak menm plis ekspètiz nan retire erè oswa debug lè gen pwoblèm. Inesans nan devan Mwen te panse ke lè l sèvi avèk AI vle di sacrifice renmen mwen pou kreye kòd nan echanj pou pwodiktivite. Koulye a, mwen te byen asire ke mwen te mal. Mwen renmen interaksyon ak Cursor, e menm plis ak Claude Code. Se konsa, si, mwen pa gen okenn imaj ki jan travay mwen pral sanble nan senk ane. Li se tou de trè enteresan epi li bay m 'yon kèk anyen. Zouti AI yo se konsa nouvo ke nenpòt moun ki kòmanse ak yo jodi a ta ka jwenn aptitid ajou nan yon kesyon de semèn. Retounen, li se pa klè si sceptik yo orijinal mwen te reyèlman rezonab akòz sa zouti yo te tankou anvan, oswa si mwen te manke yon bagay enpòtan. Ki sa mwen konnen se ke mwen toujou trè bonè nan vwayaj mwen nan lè l sèvi avèk zouti AI, ak mwen aprann nouvo bagay chak jou. Machin la se devlope, ak mwen devlope ak li.