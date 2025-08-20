Sejarah baru 1,650 bacaan

Dua jam dengan kursor mengubah cara saya melihat pengkodean AI

by
bySébastien Castiel@scastiel

French web developer living in Montréal.

2025/08/20
featured image - Dua jam dengan kursor mengubah cara saya melihat pengkodean AI
    Speed
    Voice
Sébastien Castiel

About Author

Sébastien Castiel HackerNoon profile picture
Sébastien Castiel@scastiel

French web developer living in Montréal.

Read my stories

KOMENTAR

avatar

HANG TAG

programming#ai-coding#cursor#claude-code#vibe-coding#future-of-software#future-of-software-engineering#coding#hackernoon-top-story

ARTIKEL INI DISAJIKAN PADA

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories