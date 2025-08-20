Dua jam dengan kursor mengubah cara saya melihat pengkodean AI

Untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya benar-benar tidak tahu apa pekerjaan insinyur perangkat lunak akan terlihat dalam lima atau sepuluh tahun. Saya selalu menyukai pengkodean. semua itu. saya suka membuat aplikasi dari awal sama seperti memahami basis kode yang besar dan kompleks. saya menikmati mengambil masalah yang kompleks dan menemukan implementasi sederhana, atau mengambil bagian kode yang kompleks dan menjadikannya lebih sederhana. Cinta ini untuk kerajinan membentuk resistensi awal saya terhadap alat-alat pengkodean AI. Hipotesis dan skeptisisme awal Itu bukan bahwa saya berpikir “Saya tidak dan tidak akan pernah membutuhkan ini.” Saya sudah menjadi pengguna ChatGPT sehari-hari untuk tugas non-koding. tetapi saya percaya kami jauh dari alat yang benar-benar berguna untuk pemrograman. Bias saya diperkuat oleh cerita-cerita ini tentang pengembang junior atau bahkan non-pengembang yang menulis aplikasi lengkap dengan AI. “Saya membangun daftar todo dengan hanya satu petunjuk,” kata mereka. Beberapa kali, saya mencoba GitHub Copilot, dan skeptisitas saya tampaknya dibenarkan. saya kecewa. saran kadang-kadang tidak relevan, dan saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya daripada waktu yang saya dapatkan dari yang relevan. Lebih penting lagi, saya merasa kurang produktif dan menikmati pekerjaan saya kurang. saya kehilangan status aliran saya. alih-alih memikirkan gambaran besar, saya lebih fokus pada memeriksa kode yang dihasilkan dan memperbaiki kesalahan. Titik Berbalik Saya Kemudian dua teman memberitahu saya untuk memberikan Cursor tembakan. seperti, serius. Ada hype besar di sekitar Cursor pada saat itu, jadi saya pikir itu adalah waktu yang baik. saya memutuskan untuk mencobanya selama dua jam, tetapi saya menempatkan diri saya sebuah tantangan: jika saya ingin memiliki pendapat yang jelas tentang Cursor, saya harus melakukannya. Selama dua jam itu, saya hanya menggunakan mode agen. saya tidak menulis kode sendiri. saya bekerja pada fitur dasar yang perlu saya tambahkan ke aplikasi yang saya kerjakan di tempat kerja saya. suci yang kotor. Aku dihancurkan jauh. Cursor mampu menangani basis kode yang kompleks. saya bisa mengatakan kepada mereka “mempertemukan file ini sebagai contoh,” dan hasilnya sebagian besar baik-baik saja. Mode agen tidak sempurna – kadang-kadang membuat asumsi yang seharusnya tidak ada. tetapi alih-alih memperbaiki kode sendiri, saya menjelaskan mengapa itu salah dan memberi instruksi yang lebih akurat. ketika saya mengatakan “Anda salah paham, itu harus...” dan memberikan panduan yang lebih jelas, saya terkesan dengan bagaimana itu dapat memahami masalah dan memperbarui kode sesuai. Menemukan Keterampilan Craft Baru Hari ini, saya menggunakan Claude Code dan Cursor setiap hari. Fitur “Tab” Cursor masih merupakan penghematan waktu terbaik dan fitur yang paling saya gunakan. Saya telah menyadari bahwa menulis petunjuk yang akurat sebenarnya sangat mirip dengan menulis kode. Anda belajar pola, praktik yang baik, dan cara untuk memeriksa bahwa petunjuk Anda benar. Ini sama seperti ketika Anda belajar pemrograman - akhirnya Anda perlu mempelajari pola desain, pengujian, teknik kolaborasi, dll. Perbedaan adalah bahwa menggunakan alat AI sangat baru sehingga tidak ada banyak sumber daya yang up-to-date. ada banyak teknik sampah dan usang. saya mencoba untuk mempertahankan dokumen dengan praktik yang baik yang telah saya identifikasi dan diuji, dan kami membagikannya dengan rekan-rekan. Masih Ingin Menjadi Software Engineer Saya masih seorang insinyur perangkat lunak, dan saya tidak berpikir itu akan berubah. peran kami masih untuk membuat perangkat lunak yang baik. tidak peduli seberapa baik alat AI menjadi, mereka masih hanya alat. alat yang sangat baik yang dapat Anda delegasikan tugas ke. Saya memberi agen tugas-tugas yang bisa saya lakukan tanpa berpikir terlalu banyak tetapi itu akan memakan saya banyak waktu – tugas-tugas yang sangat sistematis yang dapat dilakukan oleh pengembang junior dengan penjelasan yang tepat. Contoh terbaik yang saya temukan untuk agen adalah migrasi aplikasi besar dari satu pustaka UI ke pustaka lain.Ini bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membutuhkan waktu yang besar dan benar-benar tidak menarik. Bahkan ketika agen menulis kode yang baik, diperlukan keahlian untuk memastikan bahwa itu benar-benar baik, dan lebih banyak keahlian untuk memperbaiki kesalahan atau debug ketika ada masalah. Ketidakpastian di Depan Saya pikir menggunakan AI berarti mengorbankan cinta saya untuk membuat kode sebagai imbalan untuk produktivitas.Sekarang saya cukup yakin saya salah.Saya suka berinteraksi dengan Cursor, dan bahkan lebih dengan Claude Code. Jadi ya, saya benar-benar tidak tahu apa pekerjaan saya akan terlihat dalam lima atau sepuluh tahun. itu sangat menarik dan memberi saya beberapa kecemasan. Alat-alat AI sangat baru sehingga siapa pun yang memulai dengan mereka hari ini mungkin bisa mendapatkan keterampilan terkini dalam beberapa minggu.Mengingat kembali, tidak jelas apakah skeptisitas awal saya sebenarnya masuk akal mengingat bagaimana alat-alat itu sebelumnya, atau apakah saya kehilangan sesuatu yang penting. Apa yang saya tahu adalah bahwa saya masih sangat awal dalam perjalanan saya menggunakan alat AI, dan saya belajar hal-hal baru setiap hari.