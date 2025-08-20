Два сата са курсором променила како видим АИ кодирање

По први пут у мојој каријери, апсолутно немам појма како ће посао софтверског инжењера изгледати за пет или десет година. Увек сам волео кодирање. све то. Волим да правим апликације од нуле колико и да разумем велике, сложене базе кода. Уживам у узимању сложеног проблема и проналажењу једноставне имплементације, или узимању сложеног комада кода и чинећи га једноставнијим. Ова љубав према занату обликовала је мој почетни отпор АИ алатима за кодирање. Рани хипе и скептицизам То није да сам мислио "Ја не и никада неће требати ово." Ја сам већ био свакодневни корисник ЦхатГПТ за не-кодирање задатака. али сам веровао да смо далеко од стварно корисних алата за програмирање. Моја предрасуда је појачана овим причама о млађим програмерима или чак не-развођачима који пишу комплетне апликације са АИ. „Поставио сам тото листу са само једним позивом“, рекли би они. Неколико пута сам пробао ГитХуб Цопилот, а мој скептицизам се чинио оправданим. био сам разочаран. Што је још важније, осећао сам се мање продуктивно и можда мој посао мање. изгубио сам стање протока. Уместо да размишљам о великој слици, више сам се фокусирао на проверу генерисаног кода и поправљање грешака. Моја окретна тачка Тада су ми два пријатеља рекла да дам Курсор пуцњаву. Као, озбиљно. У то време је било огромног хипе око Курсора, па сам мислио да је то добро време. Одлучио сам да га пробам два сата, али сам себи поставио изазов: ако желим да имам јасно мишљење о Курсору, морао сам да идем све у то. Током тих два сата, користио сам искључиво режим агента. нисам сам писао никакав код. Радио сам на основним функцијама које сам требао додати апликацији на којој радим на свом послу. Sveto sranje Bio sam izbačen. Курсор је био у стању да се бави сложеном бази кода. Могао сам да кажем "узми ову датотеку као пример", а резултат је углавном био у реду. Режим агента није био савршен – понекад је направио претпоставке које не би требало да имају. Али уместо да сам поправио код, објаснио сам зашто је погрешан и дао му прецизније инструкције. Откривање нових занатских вештина Данас свакодневно користим и Цлоде Цоде и Курсор. Функција "Таб" Курсора је и даље најбољи уштеђач времена и функција коју највише користим. Паралелно, пуштам Цлоде Цоде да ради на већим функцијама, али их темељно документујем пре него што га пустим да ради неко време. Схватио сам да је писање прецизних позива заправо веома слично писању кода. Научите обрасце, добре праксе и начине да проверите да ли су ваши позиви тачни. То је исто као и када научите програмирање - на крају морате научити обрасце дизајна, тестирање, технике сарадње итд. Разлика је у томе што је коришћење АИ алата толико недавно да нема много ажурираних ресурса.Постоји много нежељених и застарелих техника.Покушавам да одржавам документ са добрим праксама које сам идентификовао и тестирао, а ми их делимо са колегама. Још увек софтверски инжењер Још увек сам софтверски инжењер, и не мислим да ће се то променити. Наша улога је и даље да направимо добар софтвер. Без обзира колико добри АИ алати постану, они су и даље само алати. Агенту дајем задатке које бих могао да урадим без превише размишљања, али то би ми узело пуно времена – врло систематске задатке које би млађи програмер могао да уради са правим објашњењима. Најбољи пример који сам нашао за агента био је миграција огромне апликације из једне библиотеке корисничког интерфејса у другу.То није тежак посао, али траје огромну количину времена и потпуно је незанимљиво.Клод Код ради прилично добар посао на овој врсти миграције. Чак и када агент пише добар код, потребно је стручност да би се осигурало да је заправо добар, а још више стручности да би се поправиле грешке или дебуг када постоје проблеми. Несигурност пред нама Мислио сам да је коришћење АИ значило жртвовати моју љубав према креирању кода у замену за продуктивност. Сада сам прилично сигуран да сам био у праву. Дакле, да, апсолутно немам појма како ће мој посао изгледати за пет или десет година. AI алати су толико нови да би свако ко почне са њима данас вероватно могао да стекне актуелне вештине за неколико недеља.Погледајући уназад, није јасно да ли је мој почетни скептицизам заправо био разуман с обзиром на то како су алати изгледали раније, или да ли сам пропустио нешто важно. Ono što znam je da sam još uvek veoma rano na putu korišćenja AI alata, i svaki dan učim nove stvari.