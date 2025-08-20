2時間のコースターがAIコーディングを見る方法を変えた

私のキャリアで初めて、ソフトウェアエンジニアの仕事が5、10年後にはどんなものになるかは全く分かりません。 私は常にコーディングを愛してきました。私は、大きな、複雑なコードベースを理解するほど、アプリを作るのが好きです。私は複雑な問題を解決し、簡単な実装を見つけたり、複雑なコードを取ったり、それをより単純にします。 この職業への愛情は、AIコーディングツールに対する私の最初の抵抗を形作った。 早期ヒップと懐疑主義 それは私が「私はこれを必要としないし、決して必要としない」と思ったわけではありませんでした。私はすでに非コードタスクのための日常のChatGPTユーザーでした。 「I built a todo list with one prompt only," they would say. This made me think these people had no idea what a actual app looks like. ソフトウェアを構築することは、機能的なUIの最初の草案を作成するだけではありません。 何度か、私はGitHub Copilotを試しましたが、私の懐疑心は正当なもののように思われました. 私は失望しました. 提案は時には無関係であり、関連するものから得た時間よりも、それらを修正するのに時間がかかりました. もっと重要なことに、私は生産性が低く、仕事を減らしたと感じました. 私はフロー状態を失いました. 大きな画像を考える代わりに、私は生成されたコードをチェックし、エラーを修正することに集中しました. 私のターンポイント そこで2人の友人がCursorにショットをあげるように言ったが、その時点でCursorの周りに大きなハイプがあったので、良いタイミングだと思った。 その2時間の間、私はエージェントモードを独占的に使用しました. 私は自分でコードを書いていませんでした. 私は仕事で作業しているアプリに追加する必要がある基本的な機能に取り組んでいました. 聖なるクソ 吹き飛ばされていた。 Cursor は複雑なコードベースに対処することができました. 私は「このファイルを例として取る」と言えるようになり、結果は大抵OKでした. 非常に関連性のあるテストを生成することができました. エージェントモードは完璧ではなかったが、自分でコードを修正する代わりに、なぜそれが間違っているのかを説明し、より正確な指示を与えた。 新しい工芸スキルを発見 今日、私は Claude Code と Cursor の両方を毎日使用しています。Cursor の「Tab」機能はまだ最高の時間節約機能であり、私が最も多く使用する機能です。並行して、私は Claude Code をより大きな機能で動作させますが、それをしばらく動作させる前にそれを徹底的にドキュメントします。 正確なプロンプトを書くことは、コードを書くことと非常に似ていることに気づきました. あなたはパターン、良い実践、あなたのプロンプトが正しいかどうかを確認する方法を学びます. それはプログラミングを学ぶときと同じです - 最終的には、設計パターン、テスト、コラボレーションテクニックなどを学ぶ必要があります。 違いは、AIツールの使用が最近なので、最新のリソースが多くありません。ゴミと時代遅れのテクニックがたくさんあります。私は、私が識別し、テストした良い実践のドキュメントを維持しようとし、それらを同僚と共有します。 まだソフトウェアエンジニア 私はまだソフトウェアエンジニアであり、それが変わるとは思っていません。私たちの役割はまだ良いソフトウェアを作ることです。AIツールがどれほど優れているかにかかわらず、それらはまだツールに過ぎません。 私はエージェントにあまり考えることなくできるタスクを与えますが、それは私に多くの時間がかかります - ジュニア・デベロッパーが正しい説明で行うことができる非常に体系的なタスクです。 私がエージェントを見つけた最高の例は、巨大なアプリを一つのUIライブラリから別のライブラリに移行することでした。それは難しい作業ではありませんが、それは膨大な時間を要し、まったく興味がありません。 エージェントが良いコードを書くときでも、それが実際に良いかどうかを確認するために専門知識が必要であり、問題があるときにエラーを修正したりデバッグしたりするためにさらに専門知識が必要です。 前方不確実性 I thought that using AI meant to sacrifice my love for crafting code in exchange for productivity. Now I'm pretty sure I was wrong. I love interacting with Cursor, and even more with Claude Code. 私はAIを使用して、生産性と引き換えにコードを作るための私の愛を犠牲にすることを意味していました。 だから、はい、5年後、10年後、私の仕事がどんなものになるかは全く知りませんが、それはとてもエキサイティングで、私に不安を与えます。 AIツールは最近のものなので、今日から誰でも数週間以内に最新のスキルを身につけることができると予想されますが、当初の懐疑主義が実際に合理的なものだったのか、あるいは何か重要なものを見落としていたのかは明らかではありません。 私が知っていることは、私はまだAIツールを使用する旅の初期段階にあり、私は毎日新しいことを学びます。