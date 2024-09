Skupiać się czy nie skupiać: Jak znaleźć właściwe dopasowanie produktu do rynku

Często stawałem przed krytycznym pytaniem podczas wyszukiwania dopasowania produktu do rynku (PMF): Czy powinienem skoncentrować się na konkretnym segmencie rynku i lejku, czy też powinienem testować różne kanały i lejki jednocześnie? Dzięki moim doświadczeniom nauczyłem się, że odpowiedź jest jasna: koncentracja, koncentracja, koncentracja!

🤔 Dylemat, z którym spotkałem się podczas mojej podróży w zarządzaniu produktem

Zmagałem się z ograniczonymi zasobami i ruchem, co utrudniało jednoczesne testowanie wszystkich hipotez. Niepewność, której doświadczyłem, sprawiła, że pragnąłem więcej danych, aby podejmować świadome decyzje.





Chociaż rozważenie różnych opcji wydawało się naturalnym rozwiązaniem, odkryłem, że najskuteczniejszą strategią jest skupienie się na jednym leju sprzedażowym i dostosowanie go do perfekcji.

🎯 4 lekcje, których się nauczyłem, dlaczego koncentracja wygrywa

Uwaga na szczegóły: Koncentrując się na jednym leju, mogłem głębiej zagłębić się w analizę, aktywnie słuchać rozmów handlowych i lepiej angażować klientów i mój zespół. Zdałem sobie sprawę, że znalezienie PMF było kluczowe i musiało być priorytetem w stosunku do innych zadań.

Jedność zespołu: przyjęcie skoncentrowanego podejścia zapewniło, że wszyscy w moim zespole pracowali nad tym samym celem. W przeszłości, gdy próbowaliśmy testować wiele kanałów i lejków akwizycyjnych jednocześnie, często zaniedbywaliśmy szczegóły, a nasza kreatywność cierpiała, gdy popadaliśmy w nastawienie na rolę wsparcia.

Efektywność czasowa: Początkowo sądziłem, że testowanie wielu kanałów i lejków akwizycyjnych będzie szybsze. Szybko jednak odkryłem, że koszty synchronizacji, komunikacji i krzyżowego priorytetyzowania spowalniają proces. Testowanie różnych lejków sekwencyjnie okazało się bardziej efektywne.

Wytrwałość i iteracja: Głównym powodem porażki jest często brak wysiłku i przedwczesne zatrzymanie, a nie brak PMF. Istnieje wiele powodów, dla których możesz ponieść porażkę przy pierwszych próbach, ponieważ nigdy nie znasz właściwego rozwiązania. Musisz poświęcić czas i dużo iterować.

Podczas tego procesu iteracji doświadczyłem wielu przypadków, w których dostosowanie lejka prowadziło do innego lejka. Ale była to organiczna zmiana oparta na rzeczywistych danych, a nie tylko kolejna hipoteza „Słyszałem, że to działa”.

🚀 Kiedy rozproszenie uwagi może być właściwe

Odkryłem, że jedynym momentem, w którym można rozważyć podejście nieskoncentrowane, jest moment, gdy moja firma osiągnęła już PMF i była w fazie skalowania. Mając dedykowany zespół do rozbudowy istniejącego PMF podczas eksploracji nowych kanałów lub dostosowywania produktu do nowego segmentu klientów, warto rozważyć strategię nieskoncentrowaną.

💡 Moje wnioski z całej mojej podróży

Dowiedziałem się, że skupienie jest kluczem do sukcesu przy znajdowaniu PMF. Lepiej jest skierować wysiłki całej firmy na udoskonalenie jednego lejka. Pozostaw podejście bez skupienia ekspertom, którzy już opanowali sztukę skalowania wielu kanałów jednocześnie.





Do wszystkich menedżerów ds. produktów, którzy poszukują tego trudnego do osiągnięcia dopasowania produktu do rynku: pamiętajcie, aby skupiać się na celu i na tym, co najważniejsze!





Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

