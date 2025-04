Obniżenie kosztów serwera i bazy danych o 50% dla brokera ubezpieczeniowego korzystającego z AWS

Dostarczona wiedza specjalistyczna

Frontend, Backend i QA

Przemysł

Ubezpieczenie

Krótki opis klienta

Nasz klient, HealthPro Insurance, jest wiodącym brokerem ubezpieczeń Medicare, sklasyfikowanym w pierwszej piątce w Stanach Zjednoczonych przez Healthcare.gov. Ich kompleksowa oferta obejmuje specjalistyczne wsparcie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, stomatologicznych, okulistycznych i długoterminowych ubezpieczeń na życie, zapewniając klientom najlepszą możliwą opiekę i pokrycie.





HealthPro zapewnia cenne dotacje pracodawcom, indywidualnym konsumentom i organizacjom non-profit. Ich celem jest zwiększenie dostępności i zapewnienia ubezpieczenia dla wszystkich obywateli USA.

Zakres projektu

Nasz klient zarządzał swoją witryną i usługami peryferyjnymi w oparciu o starsze procesy i infrastrukturę. Ich niezoptymalizowane procesy i nagłe inwestycje w zasoby sprawiły, że zapłacili za to krocie.





Chcieli wprowadzić automatyzację z praktykami DevOps, aby zoptymalizować wydajność, elastyczność, efektywność i bezpieczeństwo danych swojego systemu. Zakres projektu HealthPro koncentruje się wokół następujących atrybutów.





Rozłóż obciążenie serwera i procesy na wiele domen.

Przejdź z publicznej chmury na prywatną, aby zapobiec cyberatakom, takim jak DDoS, powodującym naruszenia danych.

Utworzenie dwóch oddzielnych środowisk dla produkcji i testowania może ograniczyć ryzyko pogorszenia jakości obsługi użytkowników podczas eksperymentowania z systemami lub ich uaktualniania.





Wyzwanie

Ze względu na hostowanie wszystkich usług w jednej chmurze publicznej i poleganie wyłącznie na ochronie poświadczeń, nasz klient napotkał przeciążenie serwera i luki w zabezpieczeniach. Zwiększyło to również niestabilność platformy, co ograniczyło hosting środowisk produkcyjnych i przejściowych. Powyższe problemy wpłynęły na wydajność ich usług, zwiększyły koszty i stworzyły ryzyko danych, utrudniając ich dostępność i skalowalność.





Kolejnym poważnym wyzwaniem było przeniesienie wszystkich domen i subdomen do AWS i wdrożenie automatycznego skalowania w celu optymalizacji kosztów.





Usługi naszego klienta wykorzystywały MariaDP jako bazę danych, a dużym wyzwaniem było zaplanowanie systematycznego przejścia z MariaDP na MySQL przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych.

Dlaczego Maruti Techlabs?

Jeden z naszych konsultantów, który znał wyzwania naszego klienta i naszą wiedzę specjalistyczną, poparł nasze usługi. Następnie konsultant i szef sprzedaży klienta, który pełnił funkcję głównego punktu kontaktowego, opracowali kwestionariusz, aby ocenić nasze podejście.





Po dokładnym zrozumieniu oczekiwań klienta za pomocą kwestionariusza, nasz zespół ekspertów przeprowadził burzę mózgów na temat różnych rozwiązań. Opracowaliśmy szczegółowy przepływ pracy opisujący wdrożenie tych rozwiązań, skupiając się na zwiększeniu bezpieczeństwa, poprawie stabilności i optymalizacji kosztów.





Nasze sprawdzone doświadczenie DevOps w zakresie administracji serwerami i konserwacji, wdrażania i utrzymywania potoków CI/CD, migracji do chmury, integracji DevSecOps i innych, wspierane przez zaufanie konsultanta do naszych możliwości, zabezpieczyło dla nas projekt. Proponowany przepływ pracy i rozwiązania wykazały naszą zdolność do skutecznego zaspokojenia potrzeb klienta, ostatecznie zyskując jego zaufanie i biznes.

Rozwiązanie

Wybrano podejście fazowe, aby wdrożyć wymagane rozwiązania, aby zapewnić nieprzerwane usługi dla klientów klienta. Oto, w jaki sposób wdrożyliśmy idealną infrastrukturę technologiczną i zoptymalizowaliśmy koszty dla naszego klienta:





1. Izolowanie środowiska testowego i produkcyjnego

Po pierwsze, wyizolowaliśmy całą (jedną) jednostkę w dwóch oddzielnych środowiskach: produkcyjnym i przejściowym. Pomogło nam to zapewnić klientom bezproblemową obsługę w środowisku produkcyjnym, pozwalając im eksperymentować z nowymi funkcjami, przeprowadzać testy obciążeniowe i regresyjne oraz wprowadzać nowe aktualizacje z uwzględnieniem zabezpieczeń w środowisku przejściowym.













2. Przejście z chmury publicznej do prywatnej

Następnym krokiem było zbudowanie środowiska przejściowego poprzez utworzenie nowej wirtualnej chmury prywatnej (VPC) z podsieciami prywatnymi i publicznymi.





3. Tworzenie kopii zapasowej danych

Następnie przenieśliśmy bazę danych ze starej publicznej podsieci VPC do prywatnej podsieci nowej sieci VPC. Zrobiliśmy to, wykonując migawkę lub tworząc kopię zapasową danych, tworząc kopię w nowej sieci VPC i przywracając ją do prywatnej podsieci.





Dodatkowo, aby umożliwić serwerowi bezproblemowy dostęp do bazy danych, przypisaliśmy role do serwera EC2 i uaktualniliśmy jego reguły bezpieczeństwa bazy danych.





4. Optymalizacja kosztów

Jako ostatni krok zoptymalizowaliśmy koszty dla naszego klienta, wdrażając automatyczne skalowanie z AWS Aurora Serverless. Aurora Serverless oferuje wygodę automatycznego skalowania wykorzystania procesora i pamięci na podstawie ruchu. Na przykład, jeśli nasi klienci nie mają tygodniowego ruchu, nie muszą płacić za ten okres.





Osiągnęliśmy to poprzez migrację z MariaDB do MySQL, ponieważ Aurora obsługuje oba silniki baz danych. Następnie przenieśliśmy zmigrowane dane do Aurora Serverless.

Komunikacja i współpraca

Przeprowadziliśmy tygodniową fazę badawczą, podczas której członkowie naszego zespołu szczegółowo się komunikowali, aby zrozumieć ograniczenia swojego bieżącego rozwiązania i oczekiwania dotyczące pożądanego rozwiązania.





Przydzieliliśmy dwóch członków zespołu, jednego menedżera DevOps i jednego kierownika projektu, aby zrealizować specyfikę tego projektu od początku do końca. Przez cały czas trwania projektu naszym głównym punktem kontaktowym był „szef sprzedaży” naszego klienta.





Oto platformy, których najczęściej używamy do komunikacji:

Slack - Szybka komunikacja,

Google Meet — codzienne aktualizacje i zapytania, wdrożenia

E-mail — oficjalny kanał służący do udostępniania umów, cotygodniowych aktualizacji itp.

Stos technologiczny





Wynik

Wdrożenie naszych rozwiązań DevOps znacząco poprawiło infrastrukturę klienta i wydajność operacyjną.

Skrócono czas wyszukiwania na platformie z 8 minut do poniżej 1 minuty.

Udało nam się osiągnąć 300-procentowy wzrost wydajności aplikacji w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Nasze rozwiązanie pozwoliło nam obniżyć koszty zarządzania bazami danych i serwerami o 50%.

Optymalizacja kosztów dzięki wdrożeniu automatycznego skalowania z AWS Aurora Serverless.

System urządzenia wykonuje automatyczne kopie zapasowe i odzyskuje dane w przypadku awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa.

W przypadku nagłego obciążenia serwera system wysyła sygnały ostrzegawcze za pośrednictwem poczty e-mail i Slacka.

Migracja do chmury prywatnej zapewnia kompleksowe szyfrowanie danych.





Nasz proces rozwoju

Stosujemy najlepsze praktyki Agile, Lean i DevOps, aby tworzyć doskonały prototyp, który urzeczywistnia pomysły użytkowników poprzez współpracę i szybką realizację. Naszym priorytetem jest szybki czas reakcji i dostępność.





Naprawdę chcemy być Twoim rozszerzonym zespołem, dlatego oprócz regularnych spotkań możesz mieć pewność, że każdy członek naszego zespołu jest dostępny jeden telefon, e-mail lub wiadomość dalej.