تخفيض تكاليف الخادم وقاعدة البيانات بنسبة 50% لشركة وساطة تأمين تستخدم AWS

الخبرة المقدمة

الواجهة الأمامية والخلفية وضمان الجودة

صناعة

تأمين

ملخص العميل

عميلنا، HealthPro Insurance، هو وسيط تأمين Medicare رائد، مصنف ضمن أفضل 5 وسطاء تأمين في الولايات المتحدة بواسطة Healthcare.gov. تتضمن عروضهم الشاملة الدعم المتخصص للتأمين الصحي، وتأمين الأسنان، والرؤية، والتأمين على الحياة طويل الأجل، مما يضمن حصول عملائهم على أفضل رعاية وتغطية ممكنة.





تقدم HealthPro إعانات قيمة لأصحاب العمل والمستهلكين الأفراد والمنظمات غير الربحية. وتهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى التأمين وتوفيره لجميع المواطنين الأميركيين.

نطاق المشروع

لقد أدار عميلنا موقعه الإلكتروني والخدمات الطرفية على العمليات والبنية الأساسية القديمة. لقد أدت عملياته غير المحسنة واستثماراته المفاجئة في الموارد إلى دفعه ثمنًا باهظًا.





أرادوا تقديم الأتمتة من خلال ممارسات DevOps لتحسين أداء نظامهم ومرونته وكفاءته وأمان البيانات. يدور نطاق مشروع HealthPro حول السمات التالية.





توزيع أحمال الخادم والعمليات عبر نطاقات متعددة.

التبديل إلى السحابة الخاصة من السحابة العامة لمنع الهجمات الإلكترونية مثل DDoS، مما يؤدي إلى حدوث خروقات للبيانات.

إن إنشاء بيئتين مختلفتين للإنتاج والإعداد يمكن أن يخفف من مخاطر تعرض تجارب المستخدم للخطر عند تجربة الأنظمة أو ترقيتها.





التحدي

بسبب استضافة جميع الخدمات في سحابة عامة واحدة والاعتماد فقط على حماية بيانات الاعتماد، واجه عميلنا زيادة في تحميل الخادم وثغرات أمنية. وقد أدى هذا أيضًا إلى زيادة عدم استقرار المنصة، مما فرض قيودًا على استضافة بيئات الإنتاج والتجهيز. وقد أدت المشكلات المذكورة أعلاه إلى تقويض أداء خدماتهم وزيادة التكاليف وخلق مخاطر البيانات، مما أعاق إمكانية الوصول إليها وقابليتها للتوسع.





وكان التحدي الرئيسي الآخر هو تحويل جميع المجالات والمجالات الفرعية إلى AWS وتنفيذ التوسع التلقائي لتحسين التكاليف.





استخدمت خدمات عملائنا MariaDP كقاعدة بيانات، وكان التحدي الكبير هو التخطيط للتحول المنهجي من MariaDP إلى MySQL مع الحفاظ على بياناتهم سليمة.

لماذا Maruti Techlabs؟

قام أحد مستشارينا، الذي كان على دراية بالتحديات التي يواجهها عميلنا وبخبرتنا، بالدفاع عن خدماتنا. بعد ذلك، قام المستشار ورئيس المبيعات لدى العميل، الذي عمل كنقطة اتصال أساسية، بتصميم استبيان لتقييم نهجنا.





بعد فهم توقعات العميل بشكل شامل من خلال الاستبيان، قام فريق الخبراء لدينا بتبادل الأفكار حول حلول مختلفة. قمنا بتطوير سير عمل مفصل يوضح تنفيذ هذه الحلول، مع التركيز على تعزيز الأمان وتحسين الاستقرار وتحسين التكاليف.





لقد نجحت خبرتنا المثبتة في مجال DevOps في إدارة الخادم وصيانته وتنفيذ خطوط أنابيب CI/CD وصيانتها، والهجرة السحابية، ودمج DevSecOps، والمزيد، بدعم من ثقة المستشار في قدراتنا، في تأمين المشروع لنا. لقد أثبت سير العمل والحلول المقترحة قدرتنا على تلبية احتياجات العميل بشكل فعال، مما أدى في النهاية إلى كسب ثقتهم وأعمالهم.

حل

لقد تم اختيار نهج تدريجي لتنفيذ الحلول المطلوبة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لعملاء العميل. وفيما يلي كيفية تنفيذ البنية التحتية التقنية المثالية وتحسين التكاليف لصالح العميل:





1. عزل بيئة التجهيز والإنتاج

أولاً، قمنا بعزل الوحدة بأكملها في بيئتين مختلفتين لـ "الإنتاج" و"التجهيز". وقد ساعدنا هذا في تقديم تجربة سلسة للعملاء في الإنتاج، مما يسمح لعميلنا بتجربة ميزات جديدة واختبار التحميل والانحدار، وتقديم ترقيات جديدة مع الأمان في التجهيز.













2. الانتقال من السحابة العامة إلى السحابة الخاصة

وكانت خطوتنا التالية هي بناء بيئة التجهيز من خلال إنشاء سحابة خاصة افتراضية جديدة (VPC) مع شبكات فرعية خاصة وعامة.





3. إنشاء نسخة احتياطية للبيانات

ثم نقلنا قاعدة البيانات من الشبكة الفرعية العامة لـ VPC القديمة إلى الشبكة الفرعية الخاصة لـ VPC الجديدة. وقمنا بذلك من خلال التقاط لقطة أو عمل نسخة احتياطية للبيانات، وإنشاء نسخة في VPC الجديدة، واستعادتها إلى الشبكة الفرعية الخاصة.





بالإضافة إلى ذلك، للسماح للخادم بالوصول إلى قاعدة البيانات بسلاسة، قمنا بتعيين أدوار لخادم EC2 وقمنا بترقية قواعد أمان قاعدة البيانات الخاصة به.





4. تحسين التكلفة

كخطوة أخيرة، قمنا بتحسين التكاليف لعميلنا من خلال تنفيذ التوسع التلقائي باستخدام Aurora Serverless من AWS. يوفر Aurora Serverless راحة التوسع التلقائي لاستخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة بناءً على حركة المرور. على سبيل المثال، إذا لم يكن لدى عملائنا حركة مرور أسبوعية، فلن يحتاجوا إلى الدفع مقابل تلك الفترة.





لقد حققنا ذلك من خلال الانتقال من MariaDB إلى MySQL، حيث يدعم Aurora كلا محركي قواعد البيانات. ثم قمنا بنقل البيانات المهاجرة إلى Aurora Serverless.

التواصل والتعاون

أجرينا مرحلة اكتشاف لمدة أسبوع واحد، حيث تواصل أعضاء فريقنا على نطاق واسع لفهم القيود والتوقعات المتعلقة بالحل الحالي الذي يرغبون فيه.





لقد خصصنا عضوين من الفريق، أحدهما مدير DevOps والآخر مدير مشروع، لتنفيذ تفاصيل هذا المشروع من البداية إلى النهاية. وخلال المشروع بأكمله، كانت نقطة الاتصال الأساسية لدينا هي "رئيس المبيعات" لدى عميلنا.





فيما يلي المنصات التي نستخدمها بشكل رئيسي للتواصل:

Slack - التواصل السريع،

Google Meet - التحديثات والاستفسارات اليومية وعمليات الطرح

البريد الإلكتروني - القناة الرسمية لمشاركة العقود والتحديثات الأسبوعية والمزيد.

مجموعة التكنولوجيا





نتيجة

لقد ساهم تنفيذ حلول DevOps الخاصة بنا في تحسين البنية التحتية والكفاءة التشغيلية للعميل بشكل كبير.

تم تقليل وقت البحث على المنصة من 8 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة.

لقد حققنا زيادة بنسبة 300% في أداء التطبيق مقارنة بالإصدارات السابقة.

ساهم حلنا في تقليل تكاليف إدارة قاعدة البيانات والخادم بنسبة 50%.

تم تحسين التكاليف من خلال تنفيذ التوسع التلقائي باستخدام AWS Aurora Serverless.

يقوم نظام الجهاز بإجراء عمليات نسخ احتياطي واسترداد تلقائية في حالة حدوث عطل أو تهديد أمني.

في حالة حدوث تحميل مفاجئ على الخادم، يقوم النظام بإرسال إشارات تنبيه عبر البريد الإلكتروني وSlack.

يوفر الانتقال إلى سحابة خاصة تشفيرًا شاملاً للبيانات.





عملية التطوير لدينا

نتبع أفضل ممارسات Agile وLean وDevOps لإنشاء نموذج أولي متفوق يحقق أفكار المستخدمين من خلال التعاون والتنفيذ السريع. أولويتنا القصوى هي سرعة الاستجابة وإمكانية الوصول.





نحن نريد حقًا أن نكون فريقك الموسع، لذلك بالإضافة إلى الاجتماعات المنتظمة، يمكنك التأكد من أن كل عضو من أعضاء فريقنا على بعد مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني أو رسالة واحدة.