Kokitisa ba Coûts ya Serveur na Base de Données na 50% pona Correcteur d'Assurance oyo azali kosalela AWS

Client na biso, HealthPro Insurance, azali courtier ya liboso ya assurance ya Medicare, oyo azali na esika ya 5 ya liboso na Etats-Unis na Healthcare.gov. Ba offrandes na bango ya mobimba ezali na soutien spécialisé mpo na assurance maladie, Dental, Vision, mpe assurance vie ya tango molayi, kosala que ba clients na bango bazua soins mpe couverture ya malamu koleka.





HealthPro epesaka ba subventions ya motuya na ba patrons, ba consommateurs individuels, na ba non-profits. Bazali na mokano ya kotombola bozwi mpe bopesi ya assurance mpo na bana mboka banso ya Etats-Unis.

Bolai ya mosala

Client na biso azalaki ko gérer site na bango na ba services périphériques na ba processus héritage na ba infrastructures. Ba processus na bango oyo e optimisé te mpe ba investissements brusqueux ya ba ressources esalaki que bafuta na zolo na bango.





Balingaki kokotisa automation na ba pratiques ya DevOps pona ko optimiser performance ya système na bango, flexibilité, efficacité, pe sécurité ya ba données. Portée ya projet ya HealthPro ebalukaka zinga zinga ya ba attributs oyo elandi.





Bokabola charge ya serveur na ba processus na ba domaines ebele.

Bobongola na cloud privé uta na public mpo na kopekisa ba attaques cybernétiques lokola DDoS, oyo ekosala ete ba violations ya ba données ezala.

Kosala ba environnements mibale ekeseni pona production pe mise en scène ekoki ko mitiger ba risques ya ba expériences ya usager oyo ezo compromettre tango bazali ko expérimenter to ko améliorer ba systèmes.





Mokakatano yango

Na tina ya ko héberger ba services nionso na cloud public moko mpe ko se fier kaka na protection ya credentiels, client na biso akutanaki na surchargement ya serveur mpe ba vulnérabilités ya sécurité. Yango mpe ematisaki instabilité ya plateforme, ko poser ba limitations na hébergement ya ba environnements ya production na scène. Makambo oyo tolobeli awa na likolo ebebisaki performance ya ba services na bango, ematisaki ba coûts, mpe esala risque ya ba données, epekisaki accessibilité mpe évolutivité na bango.





Défi mosusu ya liboso ezalaki ko changer ba domaines na bango nionso na ba sous-domaines na AWS mpe ko mettre en œuvre autoscaling mpo na ko optimiser ba coûts.





Ba services ya client na biso esalelaki MariaDP lokola base de données, mpe défi ya munene ezalaki ya ko planifier changement systématique de MariaDP à MySQL tout en gardant ba données na bango intact.

Mpo na nini Maruti Techlabs?

Moko ya ba conseillers na biso, oyo ayebaki mikakatano ya client na biso mpe na expertise na biso, a défendre ba services na biso. Na sima, conseiller na Chef ya vente ya client, oyo azalaki point de contact ya liboso, basalaki questionnaire pona ko évaluer approche na biso.





Nsima ya kososola malamu bilikya ya client na nzela ya questionnaire, ekipi na biso ya bato ya mayele ezwaki makanisi ya ba solutions ndenge na ndenge. Tosalaki mosala ya sikisiki oyo elakisaki ndenge ya kosalela ba solutions wana, na kotalaka mingi kotombola bokengi, kobongisa stabilité, mpe kosala ete ba coûts ezala malamu.





Expertise na biso ya DevOps oyo emonanaki na administration mpe entretien ya serveur, kosalela mpe kobatela ba pipelines CI/CD, migration ya cloud, kosangisa DevSecOps, mpe mingi mosusu, oyo esungami na confiance ya conseiller na makoki na biso, ezuaki projet mpo na biso. Flux ya mosala mpe ba solutions oyo e proposer elakisaki makoki na biso ya ko répondre na ba besoins ya client na ndenge ya malamu, na suka ko gagner confiance na bango na entreprise.

Solution

Approche phase-wise eponami pona ko mettre en œuvre ba solutions oyo esengeli pona ko assurer ba services sans interruption pona ba clients ya client. Tala ndenge to mettre en œuvre infrastructure tech ya perfection pe ba coûts optimisés pona client na biso:





1. Ko isoler environnement ya scène na production

Ya liboso, to isolé unité mobimba(moko) na ba environnements mibale différents pona 'Production' na 'Staging.' Yango esalisaki biso topesa expérience ya client sans soudure na production, ko permettre client na biso a expérimenter ba fonctionnalités ya sika, test ya charge na régression, pe ko introduire ba mises à niveau ya sika na sécurité na staging.













2. Kobongola uta na Cloud Public na Cloud Privé

Etape na biso oyo elandaki ezalaki kotonga environnement ya scène na kosala Cloud Privé Virtuel (VPC) ya sika na ba sous-réseaux privés mpe publics.





3. Kosala Back-Up ya ba données

Na sima to transférer base de données na sous-réseau public ya VPC ya kala na sous-réseau privé ya VPC ya sika. Tosalaki yango na kozuaka instantané to kosala sauvegarde ya ba données, kosala copie na VPC ya sika, mpe kozongisa yango na sous-réseau privé.





En plus, pona ko permettre na serveur a accéder na base de données sans soudure, to assignaki ba rôles na serveur EC2 pe to améliorer mibeko na yango ya sécurité ya base de données.





4. Optimisation ya ba coûts

Lokola etape ya suka, to optimiser ba coûts pona client na biso na ko mettre en œuvre échelle automatique na Aurora Serverless ya AWS. Aurora Serverless epesaka commodité ya auto-échelle ya CPU na usage ya mémoire sur la base ya trafic. Na ndakisa, soki ba clients na biso bazali na trafic ya poso na poso te, basengeli kofuta période wana te.





Tokokisaki yango na kosala migration ya MariaDB na MySQL, lokola Aurora e soutenir ba moteurs nionso mibale ya base de données. Na sima to transférer ba données migrées na Aurora Serverless.

Bosololi mpe Bosalisi

Tosalaki eteni ya bokutani ya poso moko oyo na boumeli na yango basangani ya ekipi na biso basololaki mingi mpo na kososola bandelo ya solution na bango ya lelo mpe bilikya oyo etali solution oyo balingi.





Topesaki bato mibale ya ekipi, mokambi moko ya DevOps mpe mokambi moko ya mosala, mpo na kosala makambo ya sikisiki ya mosala oyo na nsuka tii na nsuka. Na boumeli ya mosala mobimba, esika na biso ya libosoliboso oyo tozalaki kosolola na ye ezalaki ‘Chef de vente’ ya client na biso.





Tala ba plateformes oyo tosalelaka majorly pona communication:

Slack - Kosolola nokinoki, .

Google Meet - Ba mises à jour ya mokolo na mokolo mpe mituna, ba roll-outs

Email - Chaîne officielle pona ko partager ba contrats, ba mises à jour ya semaine, pe ebele.

Stack ya Technologie





Mbano

Kosalela ba solutions na biso ya DevOps ebongisaki mingi infrastructure ya client mpe efficacité ya exploitation.

Ekitisaki ntango ya koluka na plateforme longwa na miniti 8 kino na nse ya miniti 1.

Tozuaki 300% ya bomati na performance ya application koleka ba versions ya kala.

Solution na biso e facilitaki diminution ya 50% ya ba coûts ya gestion ya base de données na serveur.

Ba coûts optimisés na ko mettre en œuvre auto-échelle na AWS Aurora Serverless.

Système ya dispositif esalaka ba sauvegarde automatiques mpe récupération na cas ya crash to menace ya sécurité.

Soki charge ya serveur ya mbalakaka, système etindi ba signaux ya alerte na nzela ya email na Slack.

Migration na cloud privé epesaka encryption ya ba données ya suka na suka.





Processus na biso ya Développement

Tolandi ba methodes ya malamu ya Agile, Lean, & DevOps pona kosala prototype ya likolo oyo ememaka ba idées ya ba usagers na yo na fruition na nzela ya collaboration & exécution rapide. Priorité na biso ya likolo ezali temps ya réaction rapide & accessibilité.





Tolingi mpenza kozala ekipi na bino ya monene, yango wana longola bokutani ya mbala na mbala, bokoki kozala na ntembe te ete moko na moko ya basangani ya ekipi na biso azali na ntaka ya libiangi moko ya telefone, email, to nsango.