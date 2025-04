Kugabanya Seriveri na Ububikoshingiro Ibiciro 50% kuri Broker wubwishingizi ukoresheje AWS

Ubuhanga bwatanzwe

Umukiriya wacu, Ubwishingizi bwa HealthPro, ni umunyamabanga wa mbere w’ubwishingizi bwa Medicare, uri mu myanya 5 ya mbere muri Amerika na Healthcare.gov. Amaturo yabo yuzuye arimo inkunga yihariye yubwishingizi bwubuzima, amenyo, iyerekwa, nubwishingizi bwigihe kirekire, bituma abakiriya babo bahabwa ubuvuzi bwiza kandi bushoboka.





HealthPro itanga inkunga zingirakamaro kubakoresha, abakoresha kugiti cyabo, nimiryango idaharanira inyungu. Bagamije kuzamura uburyo no gutanga ubwishingizi kubenegihugu bose ba Amerika.

Umushinga

Umukiriya wacu yacungaga urubuga rwabo na serivisi za peripheri kubikorwa byumurage nibikorwa remezo. Inzira zabo zidakoreshwa hamwe no gushora imari itunguranye byatumye bishyura mumazuru.





Bashakaga kumenyekanisha ibintu hamwe nibikorwa bya DevOps kugirango banoze imikorere ya sisitemu, guhinduka, gukora neza, n'umutekano wamakuru. Umushinga HealthPro urwego ruzenguruka ibiranga bikurikira.





Gukwirakwiza seriveri yimikorere nibikorwa muri domaine nyinshi.

Hindukira ku gicu cyigenga kuva kumugaragaro kugirango wirinde ibitero bya cyber nka DDoS, bikaviramo kutubahiriza amakuru.

Gukora ibidukikije bibiri bitandukanye kubyara umusaruro no kubika birashobora kugabanya ingaruka ziterwa nuburambe bwabakoresha mugihe ugerageza cyangwa kuzamura sisitemu.





Ikibazo

Bitewe no kwakira serivisi zose mugicu kimwe rusange kandi twishingikirije gusa kurinda ibyangombwa, umukiriya wacu yahuye na seriveri irenze urugero hamwe n’umutekano muke. Ibi kandi byongereye urubuga rudahungabana, rutanga imipaka hamwe no kwakira umusaruro no gutunganya ibidukikije. Ibibazo byavuzwe haruguru byahungabanije imikorere ya serivisi zabo, kongera ibiciro, kandi bitera ibyago byamakuru, bibuza kuboneka no kwaguka.





Iyindi mbogamizi yibanze kwari uguhindura domaine zabo zose hamwe na sub-domaine kuri AWS no gushyira mubikorwa autoscaling kugirango ibiciro byorohe.





Serivise zabakiriya bacu zakoresheje MariaDP nkububiko, kandi ikibazo gikomeye kwari ugutegura gahunda iva kuri MariaDP ikajya MySQL mugihe amakuru yabo adahwitse.

Kuki Maruti Techlabs?

Umwe mu bajyanama bacu, wari uzi ibibazo by'abakiriya bacu n'ubuhanga bwacu, yunganira serivisi zacu. Icyakurikiyeho, umujyanama hamwe n’umuyobozi ushinzwe kugurisha abakiriya, babaye isoko yambere yo guhura, bateguye ikibazo cyo gusuzuma inzira zacu.





Nyuma yo gusobanukirwa neza ibyo umukiriya yitezeho binyuze mubibazo, itsinda ryinzobere twaganiriye kubisubizo bitandukanye. Twateje imbere ibikorwa birambuye byerekana ishyirwa mubikorwa ryibi bisubizo, twibanda ku kuzamura umutekano, kuzamura umutekano, no guhitamo ibiciro.





Ubuhanga bwacu bwa DevOps bwagaragaye mubuyobozi bwa seriveri no kubungabunga, gushyira mu bikorwa no kubungabunga imiyoboro ya CI / CD, kwimuka kw'igicu, guhuza DevSecOps, n'ibindi byinshi, dushyigikiwe n'icyizere cy'umujyanama mu bushobozi bwacu, cyaduhaye umushinga kuri twe. Icyifuzo cyo gukora hamwe nibisubizo byerekanaga ubushobozi bwacu bwo guhaza ibyo umukiriya akeneye neza, amaherezo akizera ikizere nubucuruzi.

Igisubizo

Icyiciro-cyiza cyatoranijwe kugirango gishyire mubikorwa ibisubizo bikenewe kugirango serivisi zidahagarara kubakiriya bayo. Dore uko twashyize mubikorwa ibikorwa remezo byikoranabuhanga byiza hamwe nibiciro byiza kubakiriya bacu:





1. Gutandukanya Ibidukikije hamwe n’ibidukikije

Ubwa mbere, twatandukanije igice cyose (kimwe) mubice bibiri bitandukanye bya 'Umusaruro' na 'Gutegura.' Ibi byadufashije gutanga ubunararibonye bwabakiriya mubikorwa, bituma abakiriya bacu bagerageza nibintu bishya, kugerageza imitwaro no kwisubiraho, no kumenyekanisha ibishya bishya hamwe numutekano mugutegura.













2. Inzibacyuho Kuva Mubaturage Kuri Private Cloud

Intambwe ikurikiraho yari iyo kubaka ibidukikije byateguwe mugukora igicu gishya cya Virtual Private Cloud (VPC) hamwe na subnet rusange.





3. Gukora Data Inyuma-Hejuru

Twahise twimura data base kuva kumurongo rusange wa VPC kumurongo rusange wa VPC. Twabikoze dufata ifoto cyangwa gusubiza inyuma amakuru, gukora kopi muri VPC nshya, no kuyisubiza kuri subnet yihariye.





Byongeye kandi, kwemerera seriveri kugera kububikoshingiro nta nkomyi, twahaye inshingano kuri seriveri ya EC2 kandi tuzamura amategeko yumutekano wububiko.





4. Gukoresha ibiciro

Nintambwe yanyuma, twahinduye ibiciro kubakiriya bacu dushyira mubikorwa byikora hamwe na AWS ya Aurora Serverless. Aurora Serverless itanga ubworoherane bwa auto-scaling CPU no gukoresha imikoreshereze ishingiye kumuhanda. Kurugero, niba abakiriya bacu badafite traffic traffic buri cyumweru, ntibakeneye kwishyura icyo gihe.





Ibyo twabigezeho twimuka muri MariaDB kuri MySQL, nkuko Aurora ishyigikira moteri zombi. Twahise twohereza amakuru yimuwe kuri Aurora Serverless.

Itumanaho n'ubufatanye

Twakoze icyumweru kimwe cyo kuvumbura aho abagize itsinda ryacu bavuganaga cyane kugirango basobanukirwe aho ibisubizo bigarukira hamwe nibiteganijwe kubisubizo bifuza.





Twagabanije abagize itsinda babiri, umuyobozi wa DevOps numuyobozi umwe wumushinga, kugirango dusohoze umwihariko wuyu mushinga urangira-urangiye. Umushinga wose, aho twaganiriye ni umukiriya wacu 'Umuyobozi ushinzwe kugurisha.'





Dore urubuga dukoresha cyane mu itumanaho:

Ubunebwe - Itumanaho ryihuse,

Google Guhura - Amakuru ya buri munsi nibibazo, gusohoka

Imeri - Umuyoboro wemewe wo gusangira amasezerano, kuvugurura buri cyumweru, nibindi byinshi.

Ikoranabuhanga





Igisubizo

Gushyira mubikorwa ibisubizo byacu bya DevOps byateje imbere ibikorwa remezo byabakiriya no gukora neza.

Kugabanya kurubuga rwo gushakisha kuva muminota 8 kugeza munsi yiminota 1.

Twageze kuri 300% kuzamura imikorere ya progaramu kurenza verisiyo zabanjirije iyi.

Igisubizo cyacu cyoroheje kugabanuka kwa 50% mububiko no gucunga seriveri.

Gukoresha ibiciro neza ushyira mubikorwa auto-scaring hamwe na AWS Aurora Serverless.

Sisitemu yibikoresho ikora ibikubiyemo byikora kandi bigasubirana mugihe habaye impanuka cyangwa umutekano.

Mugihe habaye seriveri itunguranye, sisitemu yohereza ibimenyetso byo kumenyesha binyuze kuri imeri na Slack.

Kwimuka kubicu byigenga bitanga iherezo-ryanyuma ryamakuru.





Inzira y'Iterambere

Dukurikiza Agile, Lean, & DevOps uburyo bwiza bwo gukora prototype isumba iyindi izana ibitekerezo byabakoresha mubikorwa binyuze mubufatanye & kurangiza vuba. Icyo dushyize imbere ni byihuse reaction yigihe & kugerwaho.





Turashaka rwose kuba itsinda ryanyu ryagutse, usibye rero inama zisanzwe, urashobora kwizera neza ko buri umwe mubagize itsinda ryacu ari terefone imwe, imeri, cyangwa ubutumwa kure.