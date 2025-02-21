ንሓደ AWS ዝጥቀም ናይ መድሕን ደላላይ ዋጋ ሰርቨርን ዳታቤዝን ብ50% ምንካይ

ክእለት ዝቐረበ
ፍሮንቴንድ፣ ባክኤንድ & QA
ኢንዱስትሪ
መድሕን
ዓሚል ሓጺር ጽሑፍ
ዓሚልና፡ HealthPro Insurance፡ ብሉጽ ደላላይ መድሕን ሜዲኬር ኮይኑ፡ ብ Healthcare.gov ኣብ ኣመሪካ ካብ ዘለዉ 5 ብሉጻት ተሰሪዑ ኣሎ። እቲ ዝህብዎ ኩለመዳያዊ ምቕራብ ፍሉይ ደገፍ ንመድሕን ጥዕና፣ ንሕክምና ስኒ፣ ራእይን ናይ ነዊሕ ግዜ መድሕን ህይወትን ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ዓማዊሎም ዝበለጸ ክንክንን ሽፋንን ከም ዝረኽቡ የረጋግጽ።
HealthPro ንኣስራሕቲ፣ ንውልቀ ተጠቀምትን ንመኽሰብ ዘይሰርሑን ክቡር ድጎማታት ይህብ። ንኹሎም ዜጋታት ኣሜሪካ ተበጻሕነትን ምቕራብን መድሕን ንምዕባይ ዝዓለሙ እዮም።
ስፍሓት ፕሮጀክት
ዓሚልና ኣብ ውርሻዊ መስርሕን ትሕተ ቅርጽን መርበብ ሓበሬታኡን ጐድናዊ ኣገልግሎቱን ኣመሓዲሩ። ዘይተመቻቸወ ኣሰራርሓኦምን ሃንደበታዊ ወፍሪ ሃፍቲኦምን ብኣፍንጫኦም ክኸፍሉ ገይርዎም።
ንሳቶም ንኣፈጻጽማ ስርዓቶም፡ ተዓጻጻፍነት፡ ብቕዓትን ድሕነት ዳታን ንምምሕያሽ ብኣሰራርሓታት DevOps ኣውቶማቲክ ከተኣታቱ ደልዮም። ስፍሓት ፕሮጀክት HealthPro ኣብ ዙርያ እዞም ዝስዕቡ ባህርያት ይዘውር።
- ጽዕነትን መስርሕን ኣገልጋሊ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ምክፍፋል።
- ከም DDoS ዝኣመሰለ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ንምክልኻል ካብ ህዝባዊ ናብ ናይ ብሕቲ ደበና ምቕያር፡ ውጽኢቱ ድማ ምፍራስ ዳታ እዩ።
- ክልተ ዝተፈላለዩ ሃዋህው ንፍርያትን መድረኽን ምፍጣር፡ ስርዓታት ኣብ ዝፍትነሉ ወይ ኣብ ምዕባይ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ተመኩሮታት ተጠቃሚ ዘስዕቦ ሓደጋታት ከቃልል ይኽእል።
እቲ ብድሆ
ኩሎም ኣገልግሎታት ኣብ ሓደ ህዝባዊ ደበና ብምእንጋድን ኣብ መከላኸሊ መረጋገጺ ጥራይ ብምጽጋዕን ዓሚልና ልዕሊ ዓቐን ምጽዓን ሰርቨርን ናይ ጸጥታ ተቓላዕነትን ኣጋጢምዎ። እዚ እውን ነቲ መድረኽ ዘይምርግጋእ ኣዕብዩዎ፣ ኣብ ምእንጋድ ናይ ምፍራይን መድረኽን ሃዋህው ድሩትነት ፈጢሩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጉዳያት ንኣፈፃፅማ ኣገልግሎታቶም ኣብ ሓደጋ ዘእተዉ፣ ወፃኢታት ዝውስኹ፣ ሓደጋ ዳታ ፈጢሮም፣ ተበፃሕነቶምን ምዕባይን ዝዕንቅፉ እዮም።
ካልእ ቀንዲ ብድሆ ድማ ኩሎም ዓውድታቶምን ንኡሳን ዓውድታቶምን ናብ AWS ምቕያርን ወጻኢታት ንምምሕያሽ ኣውቶስኬሊንግ ምትግባርን እዩ ነይሩ።
ኣገልግሎት ዓሚልና ንማርያዲፒ ከም ዳታቤዝ ይጥቀመሉ ነይሩ፣ ሓደ ርኡይ ብድሆ ድማ ዳታኦም ብዘይተበላሸወ እናሃለወ ካብ ማርያዲፒ ናብ ማይኤስኪዩኤል ስርዓታዊ ምቕያር ምውጣን እዩ ነይሩ።
ስለምንታይ ማሩቲ ቴክላብስ?
ሓደ ካብ ኣማኸርትና፡ ምስ ብድሆታት ዓሚልናን ምስ ክእለትናን ዝፋለጥ፡ ንኣገልግሎትና ይጣበቕ ነይሩ። ብድሕሪኡ እቲ ኣማኻርን ከም ቀንዲ ርክብ ነጥቢ ዘገልገለ ሓላፊ መሸጣ ዓሚልን ኣቀራርባና ንምግምጋም መሕተቲ ጽሑፍ ዲዛይን ገይሮም እዮም።
ብመሕተቲ ጽሑፍ ኣቢሉ ትጽቢት ዓሚል ብዕምቆት ድሕሪ ምርዳእ፡ ጉጅለ ክኢላታትና ዝተፈላለዩ መፍትሒታት ሓንጎል ኣካይዶም። ኣተገባብራ ናይዞም መፍትሒታት ዝገልጽ ዝርዝር ዋሕዚ ስራሕ ኣዳሊና፣ ኣብ ምዕባይ ጸጥታ፣ ምምሕያሽ ምርግጋእን ምምሕያሽ ወጻኢታትን ዘተኮረ እዩ።
ኣብ ምምሕዳርን ጽገናን ሰርቨር፡ ምትግባርን ምሕላውን ሻምብቆታት ሲኣይ/ሲዲ፡ ስደት ደበና፡ ምውህሃድ DevSecOpsን ካልእን ዝተረጋገጸ ክእለትና DevOps፡ በቲ ኣማኻሪ ኣብ ዓቕምና ዘለዎ እምነት ዝተደገፈ፡ ነቲ ፕሮጀክት ውሑስ ገይሩልና። እቲ ዝቐረበ ዋሕዚ ስራሕን መፍትሒታትን፡ ድሌታት ዓሚል ብኣድማዒ መንገዲ ናይ ምምላእ ዓቕምና ዘርኣየ ኮይኑ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ እምነቶምን ንግዶምን ኣምጺእና።
መፍትሒ
ንዓማዊል ዓሚል ዘይተቛረጸ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ዘድልዩ መፍትሒታት ንምትግባር ደረጃ ብደረጃ ኣገባብ ተመሪጹ። ንዓሚልና ፍጹም ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ትሕተ ቅርጽን ዝተመቻቸወ ወጻኢታትን ብኸመይ ከም ዘተግብርናዮ እንሆ፤
1. ናይ መድረኽን ምፍራይን ሃዋህው ምንጻል
ቀዳማይ፡ ንሙሉእ(ሓደ) ኣሃዱ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ሃዋህው ን'Production'ን 'Staging'ን ነጺልናዮ። እዚ ድማ ኣብ ምፍራይ ስሉጥ ተመኩሮ ዓሚል ንኽንህብ ሓጊዙና፣ ዓሚልና ሓደስቲ ባህርያት ክፍትን፣ ፅዕነትን ሪግረሽንን ፈተነ፣ ከምኡ እውን ኣብ መድረኽ ድሕንነት ዘለዎም ሓደሽቲ ምዕባለታት ንምትእትታው ኣኽኢሉና።
2. ካብ ህዝባዊ ናብ ውልቃዊ ደበና ምስግጋር
ቀጻሊ ስጉምትና ሓድሽ ቨርቹዋል ፕራይቨት ክላውድ (VPC) ምስ ናይ ብሕቲን ህዝባውን ንኡሳን መርበባት ብምፍጣር ናይ መድረኽ ሃዋህው ምህናጽ እዩ ነይሩ።
3. ምፍጣር ዳታ ባክ-ኣፕ
ብድሕሪኡ ነቲ ዳታቤዝ ካብቲ ናይ ቀደም ቪፒሲ ህዝባዊ ንኡስ መርበብ ናብቲ ናይቲ ሓድሽ ቪፒሲ ናይ ብሕቲ ንኡስ መርበብ ኣሰጋጊርናዮ። ነዚ ዝገበርናዮ ቅጽበታዊ ስእሊ ብምውሳድ ወይ ነቲ ዳታ ባክኣፕ ብምግባር፡ ኣብቲ ሓድሽ ቪፒሲ ቅዳሕ ብምፍጣርን ናብቲ ናይ ብሕቲ ንኡስ መርበብ ብምምላስን ኢና።
ብተወሳኺ፡ እቲ ሰርቨር ናብቲ ዳታቤዝ ብዘይ ገለ ጸገም ክረኽቦ ምእንቲ፡ ነቲ EC2 ሰርቨር ተራታት መዲብና፡ ሕግታት ድሕነት ዳታቤዙ ድማ ኣዕቢናዮ።
4. ምምሕያሽ ወጻኢታት
ከም ናይ መወዳእታ ስጉምቲ፡ ብ AWS’s Aurora Serverless ኣውቶማቲክ ስኬሊንግ ብምትግባር ንዓሚልና ወጻኢታት ኣመሓይሽናዮ። ኣውሮራ ሰርቨርለስ ኣብ ትራፊክ ዝተመርኮሰ ናይ ኣውቶ-ስኬሊንግ ሲፒዩን ኣጠቓቕማ መዘክርን ምቹእነት የቕርብ። ንኣብነት ዓማዊልና ሰሙናዊ ትራፊክ እንተዘይብሎም ንእቲ ግዜ ክኸፍሉ ኣየድልዮምን እዩ።
ነዚ ድማ ካብ MariaDB ናብ MySQL ብምስግጋር ኢና በጺሕናዮ፣ ኣውሮራ ንኽልቲኡ ሞተር ዳታቤዝ ስለ ዝድግፍ። ብድሕሪኡ ነቲ ዝተሰደደ ዳታ ናብ ኣውሮራ ሰርቨርለስ ኣሰጋጊርናዮ።
ርክብን ምትሕብባርን
ናይ ሓደ ሰሙን ምዕራፍ ርኽበት ኣካይድና፣ ኣብዚ እዋን ኣባላት ጋንታና ነቲ ዝደልይዎ ፍታሕ ብዝምልከት ናይቲ ሕጂ ዘለዎም ፍታሕ ድሩትነትን ትጽቢታትን ንምርዳእ ብሰፊሑ ይራኸቡ።
ክልተ ኣባላት ጋንታ፡ ሓደ ኣካያዲ DevOpsን ሓደ ኣካያዲ ፕሮጀክትን መዲብና፡ ንፍሉይነት ናይዚ ፕሮጀክት ካብ መወዳእታ ናብ መወዳእታ ንምፍጻም። ንመላእ እቲ ፕሮጀክት፡ ቀንዲ ርክብና ናይ ዓሚልና ‘ሓላፊ መሸጣ’ እዩ ነይሩ።
ንርክብ ብዓቢኡ እንጥቀመሎም መድረኻት እነሆ፤
- ስላክ - ቅልጡፍ ርክብ፣
- Google Meet - መዓልታዊ ሓድሽ ሓበሬታን ሕቶታትን፣ ምዝርጋሕ
- ኢመይል - ውዕላት፡ ሰሙናዊ ሓድሽ ሓበሬታን ካልእን ንምክፋል ወግዓዊ ቻነል።
ቴክኖሎጂ ስታክ
ውፅኢት
ናይ DevOps መፍትሒታትና ምትግባር ንመሰረተ ልምዓትን ስርሒታዊ ብቕዓትን ዓሚል ብዓቢኡ ኣመሓይሹ።
- ኣብ መድረኽ ዝግበር ናይ ምድላይ ግዜ ካብ 8 ደቓይቕ ናብ ትሕቲ 1 ደቒቕ ምጉዳል።
- ኣብ ኣፈጻጽማ ኣፕሊኬሽን ካብ ዝሓለፉ ስሪት ብ300% ምዕባለ ኣመዝጊብና።
- መፍትሒና ኣብ ዳታቤዝን ሰርቨርን ምሕደራ ወፃኢታት ብ50% ምንካይ ኣመቻቺኡ።
- ብ AWS Aurora Serverless ኣውቶ-ስኬሊንግ ብምትግባር ወጻኢታት ምምሕያሽ።
- እቲ ስርዓት መሳርሒ፡ ሓደጋ ወይ ናይ ጸጥታ ሓደጋ እንተጋጢሙ፡ ኣውቶማቲክ ምትሕብባርን ምሕዋይን ይገብር።
- ሃንደበታዊ ጽዕነት ሰርቨር እንተጋጢሙ፡ እቲ ስርዓት ብኢመይልን ስላክን ኣቢሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይልእኽ።
- ናብ ናይ ብሕቲ ደበና ምግዓዝ ካብ መወዳእታ ናብ መወዳእታ ዳታ ምስጢራዊ ምግባር የቕርብ።
መስርሕ ልምዓትና
ንሕና Agile, Lean, & DevOps ብሉጻት ልምድታት ብምኽታል ንሓሳባት ተጠቀምትኻ ብናይ ምትሕብባር & ቅልጡፍ ኣፈጻጽማ ናብ ፍረ ዘብጽሕ ብሉጽ ፕሮቶታይፕ ንፈጥር። ቀዳምነትና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ግዜ & ተበጻሕነት እዩ።
ብሓቂ ዝተዘርግሐት ጋንታኹም ክንከውን ንደሊ ኢና፡ ስለዚ ብዘይካ እቲ ስሩዕ ኣኼባታት፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጋንታና ሓደ ጻውዒት ቴለፎን፡ ኢመይል፡ ወይ መልእኽቲ ርሒቑ ከምዘሎ ርግጸኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።