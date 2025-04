Ethereum L2 Taiko i DoraHacks uruchamiają największe anonimowe głosowanie społeczności w historii kryptowalut

**SINGAPUR, Singapur, 7 lutego 2025 r./Chainwire/--**Taiko, sieć Ethereum warstwy 2, i DoraHacks , największy ruch hakerski w krypto, przewodzi największemu anonimowemu głosowaniu społeczności, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Web3. Inicjatywa ma na celu promowanie decentralizacji w zarządzaniu społecznością poprzez Taiko Grant Factory Hackathon.





Hackathon Taiko Grant Factory ma na celu uwolnienie kreatywności programistów — napędzanie innowacji, interaktywnych aplikacji i projektów o realnym wpływie. Po miesiącach intensywnej rywalizacji finaliści wkraczają teraz w fazę głosowania — jeden z największych kroków w kierunku podejmowania decyzji na dużą skalę, w oparciu o społeczność.





Podstawą tego głosowania jest Minimal Anti-Collusion Infrastructure (MACI), przełomowy mechanizm głosowania chroniący prywatność i odporny na zmowy, pierwotnie opracowany przez współzałożyciela Ethereum, Vitalika Buterina. Vitalik od dawna wskazuje na podstawowe wady tradycyjnych systemów głosowania — oszustwa, zmowy, wycieki prywatności — a MACI jest odpowiedzią Ethereum na ich naprawę. Dora Factory, protokół zdecentralizowanego zarządzania, realizował misję Vitalika i dostarczył najlepszy produkt MACI, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku.





W ostatniej rundzie Grant Factory Hackathon Taiko głosowanie zostanie przeprowadzone całkowicie w łańcuchu za pośrednictwem MACI, co zapewni szyfrowane głosy, integralność dowodu zerowej wiedzy i ochronę przed kupowaniem głosów i zmową. Użytkownicy będą przesyłać swoje głosy za pośrednictwem inteligentnych kontraktów, z sygnaturami czasowymi rejestrowanymi w łańcuchu, dzięki czemu proces będzie przejrzysty, ale prywatny. Pod koniec rundy głosowania wyniki zostaną ujawnione przez wyznaczonego operatora, co zapewni zarówno uczciwość, jak i wiarygodność. Jako zachętę Taiko rozdaje uczestnikom 50 000 punktów Trailblazer, które później przełożą się na zrzut.





„To decentralizacja w działaniu” — mówi Ben Wan, dyrektor społeczności Taiko. „Jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić MACI na taką skalę i wdzięczni społeczności za udział w rozwoju Taiko. Przyszłość Ethereum jest zdecentralizowana i jesteśmy tutaj, aby to się stało — razem”.





To głosowanie nie jest tylko duże — jest historyczne. Bierze w nim udział ponad 920 000 uczestników, co czyni je największym anonimowym głosowaniem społecznościowym na białej liście w historii Ethereum. Wydarzenie głosowania przyciągnęło znaczną liczbę uczestników, spodziewanych jest ponad 920 000 osób, co czyni je jednym z największych anonimowych głosowań społecznościowych na białej liście w historii Ethereum.





Steve Ngok, partner w DoraHacks, dodaje: „Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Taiko nad uruchomieniem największego głosowania zasilanego przez MACI w historii Ethereum. DoraHacks i Dora Factory przeznaczyły zasoby na rozszerzenie misji Ethereum — promowanie MACI w celu zdecentralizowanego zarządzania i ochrony prywatności. Nie możemy się doczekać, aby odkryć pełny potencjał MACI wraz z Taiko i jego dynamiczną społecznością”.

DoraHacks jest największym na świecie ruchem hakerów i wiodącą globalną platformą finansowania open-source, hackathonów i grantów dla deweloperów. Od momentu powstania w 2014 r. DoraHacks umożliwiło 200 000 deweloperów i sfinansowało 20 000 innowacyjnych startupów w wielu pionierskich pionach technologicznych w zakresie Web3, AI, Quantum i innych. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu grantów Taiko, użytkownicy mogą odwiedzić stronę https://taiko.xyz/grant-program .

