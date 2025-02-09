Ethereum L2 Taiko і DoraHacks запускають найбільше анонімне голосування спільноти в історії криптовалют

**СІНГАПУР, Сінгапур, 7 лютого 2025 р./Chainwire/--**Taiko, мережа Ethereum рівня 2, і ДораХакс , найбільший хакерський рух у криптовалюті, очолюють найбільше анонімне голосування спільноти, яке коли-небудь проводилося в Web3. Ініціатива спрямована на просування децентралізації управління громадою через хакатон Taiko Grant Factory.





Хакатон Taiko Grant Factory призначений для того, щоб розкрити креативність розробників, сприяючи інноваціям, інтерактивним програмам і проектам, які мають реальний вплив. Після кількох місяців напруженої конкуренції фіналісти переходять до фази голосування — одного з найбільших кроків на шляху до широкомасштабного прийняття рішень спільнотою.





В основі цього голосування лежить мінімальна інфраструктура запобігання змові (MACI), кардинальний механізм голосування, який захищає конфіденційність і захищає від змов, спочатку розроблений співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним. Віталік давно вказував на фундаментальні недоліки традиційних систем голосування — шахрайство, змови, витоки конфіденційності — і MACI — це відповідь Ethereum на їх усунення. Dora Factory, децентралізований протокол управління, виконав місію Віталіка та поставив найкращий продукт MACI, який бачив ринок.





Під час останнього раунду хакатону Taiko's Grant Factory голосування буде здійснюватися повністю в ланцюжку через MACI, забезпечуючи зашифровані бюлетені, цілісність підтвердження нульового знання та захист від підкупу голосів і змови. Користувачі подадуть свої голоси за допомогою смарт-контрактів із записом часових позначок у ланцюжку, що зробить процес прозорим, але приватним. Наприкінці раунду голосування призначений оператор оприлюднить результати, що гарантує справедливість і достовірність. Як заохочення Taiko роздає учасникам 50 000 балів Trailblazer, які згодом будуть переведені в airdrop.





«Це децентралізація в дії», — каже Бен Ван, директор спільноти Taiko. «Ми раді довести MACI до такого масштабу та вдячні спільноті за участь у розвитку Taiko. Майбутнє Ethereum децентралізоване, і ми тут, щоб зробити це разом».





Це голосування не просто масштабне — воно історичне. Понад 920 000 учасників беруть участь, що робить це найбільше анонімне голосування в білому списку в історії Ethereum. Голосування привернуло значну кількість учасників, очікується, що в ньому візьмуть участь понад 920 000 осіб, що зробило його одним із найбільших анонімних голосувань у білому списку в історії Ethereum.





Стів Нгок, партнер DoraHacks, додає: «Ми неймовірно раді співпрацювати з Taiko над запуском найбільшого голосування на базі MACI в історії Ethereum. DoraHacks і Dora Factory виділили ресурси для розширення місії Ethereum — просування MACI для децентралізованого управління та захисту конфіденційності. Ми з нетерпінням чекаємо можливості дослідити весь потенціал MACI разом із Taiko та його динамічною спільнотою».

Про DoraHacks

ДораХакс є найбільшим у світі хакерським рухом і провідною глобальною платформою для фінансування з відкритим кодом, хакатонів і грантів для розробників. З моменту заснування в 2014 році DoraHacks надала можливості 200 000 розробникам і профінансувала 20 000 інноваційних стартапів у багатьох передових технологічних вертикалях у Web3, AI, Quantum тощо. Для отримання додаткової інформації про програму грантів Taiko користувачі можуть відвідати https://taiko.xyz/grant-program .

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