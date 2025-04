Ethereum L2 Taiko a DoraHacks spúšťajú najväčšie anonymné komunitné hlasovanie v histórii kryptomien

**SINGAPUR, Singapur, 7. februára 2025/Chainwire/--**Taiko, sieť Ethereum Layer 2 a DoraHacks , najväčšie hackerské hnutie v oblasti kryptomien, vedie najväčšie anonymné komunitné hlasovanie, aké sa kedy uskutočnilo na Web3. Iniciatíva má za cieľ pokročiť v decentralizácii v komunitnej správe prostredníctvom Hackathonu Taiko Grant Factory.

Hackathon Taiko Grant Factory je navrhnutý tak, aby rozpútal kreativitu vývojárov – poháňal inovácie, interaktívne aplikácie a projekty s dopadom na skutočný svet. Po mesiacoch intenzívnej konkurencie teraz finalisti smerujú do fázy hlasovania – jedného z najväčších krokov k rozsiahlemu rozhodovaniu riadenému komunitou.

Jadrom tohto hlasovania je Minimal Anti-Collusion Infrastructure (MACI), mechanizmus hlasovania, ktorý mení súkromie a je odolný voči tajným dohodám, pôvodne vytvorený spoluzakladateľom Etherea Vitalikom Buterinom. Vitalik už dlho poukazuje na základné chyby tradičných hlasovacích systémov – podvody, tajné dohody, úniky súkromia – a MACI je odpoveďou Etherea na ich nápravu. Dora Factory, protokol decentralizovaného riadenia, plnil poslanie Vitalika a dodal najlepší produkt MACI, aký trh videl.

Pre posledné kolo Taiko's Grant Factory Hackathon sa bude hlasovať výlučne on-reťazovo cez MACI, čím sa zaistia šifrované hlasovacie lístky, integrita dôkazov s nulovými znalosťami a ochrana proti kupovaniu hlasov a tajným dohodám. Používatelia budú odosielať svoje hlasy prostredníctvom inteligentných zmlúv s časovými pečiatkami zaznamenanými v reťazci, vďaka čomu je proces transparentný, no zároveň súkromný. Na konci kola hlasovania určí určený poštový podnik výsledky, čím sa zabezpečí spravodlivosť aj dôveryhodnosť. Ako stimul rozdeľuje Taiko účastníkom 50 000 Trailblazer bodov, ktoré sa neskôr premietnu do výsadku.

„Toto je decentralizácia v praxi,“ hovorí Ben Wan, komunitný riaditeľ spoločnosti Taiko. "Sme nadšení, že môžeme priniesť MACI do tohto rozsahu a sme vďační komunite za účasť na raste spoločnosti Taiko. Budúcnosť Etherea je decentralizovaná a my sme tu, aby sme to dosiahli - spoločne."