Ethereum L2 Taiko وDoraHacks يطلقان أكبر تصويت مجتمعي مجهول في تاريخ العملات المشفرة

**سنغافورة، سنغافورة، 7 فبراير 2025/Chainwire/--**Taiko، وهي شبكة Ethereum Layer 2، و دوراهاكس ، أكبر حركة قرصنة في عالم العملات المشفرة، تقود أكبر تصويت مجتمعي مجهول الهوية على الإطلاق في Web3. تهدف المبادرة إلى تعزيز اللامركزية في حوكمة المجتمع من خلال Taiko Grant Factory Hackathon.





تم تصميم مسابقة Taiko Grant Factory Hackathon لإطلاق العنان لإبداع المطورين - مما يؤدي إلى الابتكار والتطبيقات التفاعلية والمشاريع ذات التأثير الواقعي. بعد أشهر من المنافسة الشديدة، يتجه المتأهلون للنهائيات الآن إلى مرحلة التصويت - وهي واحدة من أكبر الخطوات حتى الآن نحو اتخاذ القرارات على نطاق واسع بقيادة المجتمع.





في صميم هذا التصويت، توجد البنية التحتية الدنيا لمكافحة التواطؤ (MACI)، وهي آلية تصويت تغير قواعد اللعبة وتحافظ على الخصوصية وتقاوم التواطؤ، والتي ابتكرها في الأصل المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوتيرين. لطالما أشار فيتاليك إلى العيوب الأساسية في أنظمة التصويت التقليدية - الاحتيال والتواطؤ وتسريب الخصوصية - وMACI هي إجابة إيثريوم لإصلاحها. حمل Dora Factory، بروتوكول الحوكمة اللامركزي، مهمة فيتاليك وشحن أفضل منتج MACI شهده السوق.





بالنسبة للجولة النهائية من هاكاثون Taiko's Grant Factory، سيتم تنفيذ التصويت بالكامل على السلسلة عبر MACI، مما يضمن تشفير الأصوات، وسلامة إثبات عدم المعرفة، والحماية من شراء الأصوات والتواطؤ. سيقدم المستخدمون أصواتهم من خلال العقود الذكية، مع تسجيل الطوابع الزمنية على السلسلة، مما يجعل العملية شفافة ولكنها خاصة. في نهاية جولة التصويت، سيتم الكشف عن النتائج من قبل المشغل المعين، مما يضمن العدالة والمصداقية. كحافز، تقوم Taiko بتوزيع 50000 نقطة Trailblazer على المشاركين، والتي ستترجم لاحقًا إلى إنزال جوي.





يقول بن وان، مدير مجتمع تايكو: "هذا هو اللامركزية في العمل. نحن سعداء بإيصال MACI إلى هذا الحجم ونشكر المجتمع على المشاركة في نمو تايكو. مستقبل الإيثريوم هو اللامركزية، ونحن هنا لتحقيق ذلك - معًا".





لم يكن هذا التصويت كبيرًا فحسب، بل كان تاريخيًا أيضًا. فقد شارك أكثر من 920 ألف مشارك، مما يجعله أكبر تصويت مجتمعي مجهول في القائمة البيضاء في تاريخ إيثريوم. وقد اجتذب حدث التصويت مشاركة كبيرة، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 920 ألف فرد، مما يجعله أحد أكبر تصويتات المجتمع المجهول في القائمة البيضاء في تاريخ إيثريوم.





ويضيف ستيف نجوك، الشريك في DoraHacks: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع Taiko لإطلاق أكبر تصويت مدعوم بـ MACI في تاريخ Ethereum. لقد خصصت DoraHacks وDora Factory الموارد لتوسيع مهمة Ethereum - تعزيز MACI للحوكمة اللامركزية وحماية الخصوصية. نتطلع إلى استكشاف الإمكانات الكاملة لـ MACI جنبًا إلى جنب مع Taiko ومجتمعها الديناميكي."

نبذة عن DoraHacks

دوراهاكس تعد DoraHacks أكبر حركة قرصنة في العالم ومنصة عالمية رائدة لتمويل المصادر المفتوحة، وفعاليات الهاكاثون، ومنح المطورين. منذ إنشائها في عام 2014، مكنت DoraHacks 200000 مطور وموّلت 20000 شركة ناشئة مبتكرة في العديد من القطاعات التكنولوجية الرائدة في Web3 والذكاء الاصطناعي والكم والمزيد. لمزيد من المعلومات حول برنامج منح Taiko، يمكن للمستخدمين زيارة https://taiko.xyz/grant-program .

جهات الاتصال

ستيف نجوك

ستيف@dorahacks.com

جورج باجونيس

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