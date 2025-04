Dlaczego pierwszy NFT Twojego dziecka może być cenniejszy niż jego malowidła palcami

Tabela linków

W miarę jak technologia blockchain zyskuje coraz większą uwagę, rośnie potrzeba uczynienia jej bardziej dostępną dla młodych uczniów w edukacji K-12. Jednak złożoność techniczna i brak dostępnych narzędzi zostały zidentyfikowane jako znaczące bariery dla adopcji. W naszym artykule proponujemy nową metodę wzmacniania NFT poprzez ciągłą aktualizację ich metadanych przy użyciu warstwy API. Podejście to ma na celu zmniejszenie barier wejścia i umożliwienie uczniom K-12 eksploracji technologii blockchain w taki sam sposób, w jaki uczą się myślenia obliczeniowego za pomocą wizualnych narzędzi programistycznych, takich jak Scratch. Nasza metoda wykorzystuje Google Blockly, wizualny język programowania, aby uczynić aktualizację metadanych NFT bardziej dostępną i angażującą dla młodych uczniów. Wykorzystując znany i angażujący wizualny język programowania, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności myślenia obliczeniowego i eksplorować technologię blockchain w zabawny i intuicyjny sposób. W artykule omówiono korzyści płynące z używania NFT jako narzędzia edukacyjnego, w tym w jaki sposób mogą one pomóc uczniom zrozumieć koncepcję cyfrowej własności i wartości. Ogólnie rzecz biorąc, nasza proponowana metoda ma potencjał promowania zaangażowania uczniów i zrozumienia technologii blockchain, co może mieć znaczące implikacje dla przyszłości edukacji.

Technologia blockchain i jej zastosowania zyskały znaczną uwagę w ostatnich latach, a jej potencjał do transformacji różnych branż, w tym edukacji, był szeroko dyskutowany [6, 15]. Jednak złożoność techniczna i brak dostępnych narzędzi zostały zidentyfikowane jako istotne bariery dla jej przyjęcia w edukacji K-12 [14]. Badania wykazały, że łatwość uczenia się języków programowania i narzędzi ma kluczowe znaczenie dla promowania zaangażowania i zrozumienia uczniów [4, 8].





Języki programowania wizualnego, takie jak Scratch i Google Blockly, są szeroko stosowane w nauczaniu myślenia obliczeniowego i programowania młodych uczniów [4, 8]. Badania wykazały, że narzędzia programowania wizualnego mogą poprawić zrozumienie i zaangażowanie uczniów w koncepcje myślenia obliczeniowego, zwłaszcza w przypadku młodych uczniów bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu [4]. Ponadto wykazano, że narzędzia te poprawiają wyniki uczenia się uczniów w porównaniu z tradycyjnymi językami programowania opartymi na tekście [1, 12].





Wykorzystanie technologii blockchain w edukacji może zrewolucjonizować sposób śledzenia, mierzenia i weryfikowania postępów i osiągnięć akademickich oraz umożliwić uczniom przejęcie kontroli nad swoimi dokumentami edukacyjnymi i przyszłością. Wykorzystując technologię blockchain, uczniowie mogą mieć udokumentowany i odporny na manipulacje zapis swoich osiągnięć edukacyjnych, aby udostępnić go potencjalnym pracodawcom lub instytucjom akademickim. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie nauczycieli i instytucji w zakresie prowadzenia dokładnych rejestrów i umożliwić im poświęcenie większej ilości czasu na nauczanie i badania. Ponadto platformy edukacyjne oparte na blockchain mogą pomóc uczniom w bardziej spersonalizowanych i adaptacyjnych doświadczeniach edukacyjnych poprzez śledzenie postępów w nauce na blockchain i odpowiednie dostosowywanie metod nauczania.





Badania wykazały, że platformy edukacyjne oparte na blockchain mogą poprawić wydajność i skuteczność systemu edukacyjnego [3]. Ponadto wykorzystanie technologii blockchain w edukacji może zwiększyć przejrzystość i dokładność zapisów akademickich, zmniejszyć koszty administracyjne i zapobiegać oszustwom [5]. Technologia blockchain może również umożliwić nowe modele akredytacji i certyfikacji, co może przynieść korzyści zarówno studentom, jak i instytucjom edukacyjnym [10]. Na przykład projekt Open Badges wykorzystuje technologię blockchain, aby zapewnić weryfikowalne cyfrowe odznaki dla uczniów, aby mogli zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia [13]. Ogólnie rzecz biorąc, integracja technologii blockchain w edukacji ma potencjał, aby znacząco poprawić doświadczenie edukacyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz umożliwić uczniom przejęcie kontroli nad swoimi zapisami akademickimi i przyszłością.





Wykorzystanie niewymienialnych tokenów (NFT) to nowe zastosowanie technologii blockchain, które zyskało znaczną uwagę w świecie sztuki i jest obecnie badane w innych dziedzinach [2, 7]. NFT mogą zapewnić uczniom nowe możliwości nauki o cyfrowej własności i wartości. Jednak złożoność techniczna i brak dostępnych narzędzi zostały zidentyfikowane jako znaczące bariery dla powszechnego przyjęcia technologii blockchain, szczególnie w edukacji K-12 [14]. Dlatego istnieje potrzeba opracowania przyjaznych dla użytkownika narzędzi i podejść, aby umożliwić uczniom eksplorację nowych technologii i koncepcji.





W naszym artykule proponujemy nową metodę wzmacniania NFT poprzez ciągłą aktualizację ich metadanych przy użyciu warstwy API. Podejście to ma na celu zmniejszenie barier wejścia i umożliwienie uczniom klas K-12 eksploracji technologii blockchain w taki sam sposób, w jaki uczą się myślenia obliczeniowego za pomocą wizualnych narzędzi programistycznych, takich jak Scratch [8]. Nasza metoda wykorzystuje Google Blockly, wizualny język programowania, aby uczynić aktualizację metadanych NFT bardziej dostępną i angażującą dla młodych uczniów.





Proponowana metoda wykorzystania Google Blockly jako wizualnego języka programowania do aktualizacji metadanych NFT ma na celu zmniejszenie złożoności technicznej technologii blockchain i uczynienie jej bardziej dostępną dla młodych uczniów. Wykorzystując znany i angażujący wizualny język programowania, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności myślenia obliczeniowego i odkrywać technologię blockchain w zabawny i intuicyjny sposób. Ponadto korzystanie z wizualnych języków programowania poprawiło wyniki uczenia się uczniów w porównaniu z tradycyjnymi językami programowania opartymi na tekście [1, 12].





W naszym artykule omówiono korzyści płynące z używania NFT jako narzędzia edukacyjnego, w tym to, jak mogą one pomóc uczniom zrozumieć koncepcję cyfrowej własności i wartości. Wyjaśniono w nim również aspekty techniczne naszej proponowanej metody i sposób jej wdrożenia w klasie. Nasze podejście mogłoby promować zaangażowanie uczniów i zrozumienie technologii blockchain, co mogłoby mieć znaczące implikacje dla przyszłości edukacji. Podsumowując, nasz artykuł przyczynia się do rosnącej literatury na temat potencjału technologii blockchain i NFT w edukacji. Wykorzystując moc wizualnych języków programowania i innowacyjnych metod nauczania, mamy nadzieję zainspirować nowe pokolenie entuzjastów blockchain i wspierać głębsze zrozumienie cyfrowej własności i wartości.





W kolejnych częściach naszego artykułu omówimy pokrewne prace nad technologią blockchain i jej zastosowaniami w edukacji, szczegóły naszej proponowanej metody wykorzystania Google Blockly do aktualizacji metadanych NFT, wyniki naszej implementacji w klasie oraz omówienie implikacji i potencjalnych przyszłych kierunków naszej pracy. Wierzymy, że nasze podejście może zapewnić uczniom nowy i angażujący sposób nauki o technologii blockchain i własności cyfrowej, jednocześnie promując ich umiejętności myślenia obliczeniowego. Poprzez nasze badania mamy nadzieję przyczynić się do trwającej dyskusji na temat potencjału technologii blockchain w edukacji i zainspirować nowe podejścia do nauczania i uczenia się.





