Por que a primeira NFT do teu fillo pode ser máis valiosa que as súas pinturas de dedos

Autores: (1) Yun-Cheng Tsai, Universidade Normal Nacional de Taiwán, Taipei, Taiwán ([email protected]); (2) Jiun-Yu Huang, Small Town Intelligence Co., Ltd, Taiwán ([email protected]); (3) Da-Ru Chiou, escola secundaria Taitung Tung Hai, Taiwán ([email protected]).

RESUMO

A medida que a tecnoloxía blockchain segue a chamar a atención, hai unha necesidade crecente de facelo máis accesible para os mozos estudantes na educación K-12. Non obstante, a complexidade técnica e a falta de ferramentas accesibles foron identificadas como importantes barreiras para a súa adopción. O noso artigo propón un novo método para potenciar as NFT actualizando continuamente os seus metadatos mediante unha capa de API. O enfoque ten como obxectivo reducir as barreiras de entrada e permitir que os estudantes de K-12 exploren a tecnoloxía blockchain do mesmo xeito que aprenden o pensamento computacional a través de ferramentas de programación visual como Scratch. O noso método utiliza Google Blockly, unha linguaxe de programación visual, para facer que a actualización de metadatos de NFT sexa máis accesible e atractiva para os mozos. Ao aproveitar unha linguaxe de programación visual familiar e atractiva, os estudantes poden desenvolver as súas habilidades de pensamento computacional e explorar a tecnoloxía blockchain dun xeito divertido e intuitivo. O documento analiza os beneficios do uso de NFT como ferramenta de aprendizaxe, incluíndo como poden axudar aos estudantes a comprender o concepto de propiedade e valor dixital. En xeral, o noso método proposto ten o potencial de promover o compromiso dos estudantes e a comprensión da tecnoloxía blockchain, o que podería ter implicacións significativas para o futuro da educación.

1 INTRODUCIÓN

A tecnoloxía Blockchain e as súas aplicacións gañaron unha atención significativa nos últimos anos e o seu potencial para transformar varias industrias, incluída a educación, foi amplamente discutido [6, 15]. Non obstante, a complexidade técnica e a falta de ferramentas accesibles foron identificadas como importantes barreiras para a súa adopción na educación K-12 [14]. A investigación demostrou que a aprendizaxe das linguaxes e ferramentas de programación é fundamental para promover o compromiso e comprensión dos estudantes [4, 8].





As linguaxes de programación visuais como Scratch e Google Blockly utilizáronse amplamente para ensinar o pensamento computacional e a programación aos mozos estudantes [4, 8]. A investigación demostrou que as ferramentas de programación visual poden mellorar a comprensión e o compromiso dos estudantes cos conceptos de pensamento computacional, especialmente para os mozos que non teñen experiencia previa en programación [4]. Ademais, demostrouse que estas ferramentas melloran os resultados de aprendizaxe dos estudantes en comparación coas linguaxes de programación tradicionais baseadas en texto [1, 12].





O uso da tecnoloxía blockchain na educación pode revolucionar o xeito no que rastreamos, medimos e verificamos o progreso e o rendemento académico e capacita aos estudantes para que asuman o control dos seus expedientes e futuros educativos. Ao aproveitar a tecnoloxía blockchain, os estudantes poden ter un rexistro demostrado e a proba de manipulacións dos seus logros educativos para compartir con potenciais empregadores ou institucións académicas. Isto pode reducir significativamente a carga dos educadores e das institucións para manter rexistros precisos e permitirlles pasar máis tempo ensinando e investigando. Ademais, as plataformas educativas baseadas na cadea de bloques poden axudar aos estudantes a realizar experiencias de aprendizaxe máis personalizadas e adaptativas facendo un seguimento do progreso da aprendizaxe na cadea de bloques e axustando os métodos de ensino en consecuencia.





A investigación demostrou que as plataformas educativas baseadas en blockchain poden mellorar a eficiencia e a eficacia do sistema educativo [3]. Ademais, o uso da tecnoloxía blockchain na educación pode mellorar a transparencia e a precisión dos expedientes académicos, reducir os custos administrativos e previr a fraude [5]. A tecnoloxía Blockchain tamén pode permitir novos modelos de acreditación e certificación, que poden beneficiar tanto aos estudantes como ás institucións educativas [10]. Por exemplo, o proxecto Open Badges usa tecnoloxía blockchain para proporcionar distintivos dixitais verificables para que os estudantes mostren as súas habilidades e logros [13]. En xeral, a integración da tecnoloxía blockchain na educación ten o potencial de mellorar significativamente a experiencia educativa para estudantes e educadores e capacitar aos estudantes para que asuman o control dos seus expedientes académicos e futuros.





O uso de fichas non funxibles (NFT) é unha aplicación emerxente da tecnoloxía blockchain que gañou unha atención significativa no mundo da arte e que agora está a ser explorada noutros dominios [2, 7]. As NFT poden ofrecer novas oportunidades para que os estudantes aprendan sobre a propiedade e o valor dixital. Non obstante, a complexidade técnica e a falta de ferramentas accesibles identificáronse como barreiras importantes para a adopción xeneralizada da tecnoloxía blockchain, especialmente na educación K-12 [14]. Polo tanto, é necesario desenvolver ferramentas e enfoques amigables para que os estudantes exploren novas tecnoloxías e conceptos.





O noso artigo propón un novo método para potenciar as NFT actualizando continuamente os seus metadatos mediante unha capa de API. O enfoque ten como obxectivo reducir as barreiras de entrada e permitir que os estudantes de K-12 exploren a tecnoloxía blockchain do mesmo xeito que aprenden o pensamento computacional a través de ferramentas de programación visual como Scratch [8]. O noso método utiliza Google Blockly, unha linguaxe de programación visual, para facer que a actualización de metadatos de NFT sexa máis accesible e atractiva para os mozos.





O método proposto para usar Google Blockly como linguaxe de programación visual para actualizar os metadatos de NFT ten como obxectivo reducir a complexidade técnica da tecnoloxía blockchain e facelo máis accesible para os mozos estudantes. Ao aproveitar unha linguaxe de programación visual familiar e atractiva, os estudantes poden desenvolver as súas habilidades de pensamento computacional e explorar a tecnoloxía blockchain dun xeito divertido e intuitivo. Ademais, o uso de linguaxes de programación visuais mellorou os resultados de aprendizaxe dos estudantes en comparación coas linguaxes de programación tradicionais baseadas en texto [1, 12].





O noso artigo analiza os beneficios do uso de NFT como ferramenta de aprendizaxe, incluíndo como poden axudar aos estudantes a comprender o concepto de propiedade e valor dixital. Tamén explica os aspectos técnicos do noso método proposto e como se pode implementar na aula. O noso enfoque podería promover o compromiso dos estudantes e a comprensión da tecnoloxía blockchain, o que podería ter implicacións significativas para o futuro da educación. En conclusión, o noso traballo contribúe á crecente literatura sobre o potencial da tecnoloxía blockchain e as NFT na educación. Ao aproveitar o poder das linguaxes de programación visuais e os métodos de ensino innovadores, esperamos inspirar a unha nova xeración de entusiastas da cadea de bloques e fomentar unha comprensión máis profunda da propiedade e do valor dixital.





Nas seguintes seccións do noso traballo, discutiremos o traballo relacionado sobre a tecnoloxía blockchain e as súas aplicacións na educación, os detalles do noso método proposto para usar Google Blockly para actualizar os metadatos de NFT, os resultados da nosa implementación nunha aula e unha discusión sobre as implicacións e as posibles direccións futuras do noso traballo. Cremos que o noso enfoque pode proporcionar unha forma nova e atractiva para que os estudantes aprendan sobre a tecnoloxía blockchain e a propiedade dixital ao tempo que promoven as súas habilidades de pensamento computacional. A través da nosa investigación, esperamos contribuír ao debate en curso sobre o potencial da tecnoloxía blockchain na educación e inspirar novos enfoques para o ensino e a aprendizaxe.





Este papel é dispoñible en arxiv baixo licenza CC BY 4.0 DEED.