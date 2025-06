WEF бара дезинформација да се третира како сајбер-криминал

До кога онлајн дезинформации и дезинформации се сметаат за сајбер криминал?

До кога онлајн дезинформации и дезинформации се сметаат за сајбер криминал?





Светскиот економски форум (WEF) објави блог пост повикувајќи на создавање на глобален орган за сајбер криминал кој би имал надлежности за екстрадиција и спроведување над не-соработувачките нации.





Минатата недела, WEF објави аБлоготсо право“4 steps towards creating an international agency against cybercrimeво која авторите се залагаат за создавање наInternational Cybercrime Coordination Authority (ICCA)„Да дејствуваме како тело за споделување на разузнавањето меѓу истомислените нации, кое исто така има моќ да го направи тоа“.Стандардизирање на законите за екстрадиција за сајбер криминал„И да“Колективни казни за нациите„Тоа одбива да соработува.





Време е да се формализираат овие напори преку создавање на Меѓународниот орган за координација на сајбер криминалот (ICCA), постојан сојуз на нации посветени на координирано спроведување, споделување на разузнавачки информации, правна хармонизација и заедничко нарушување на инфраструктурата на сајбер криминалот. Светскиот економски форум, „Четири чекори кон создавање на меѓународна агенција против сајбер криминалот“, април 2025

Време е да се формализираат овие напори преку создавање на Меѓународниот орган за координација на сајбер криминалот (ICCA), постојан сојуз на нации посветени на координирано спроведување, споделување на разузнавачки информации, правна хармонизација и заедничко нарушување на инфраструктурата на сајбер криминалот.

Светскиот економски форум, „Четири чекори кон создавање на меѓународна агенција против сајбер криминалот“, април 2025





Напишани од Ана Сарнек од Амазон Веб Сервиси и Рос Халејук од Venture in Security, статијата е дел од Центарот за сајбер-безбедност на WEF во кој авторите тврдат дека воспоставувањето на ICCA би отишло далеку подалеку од способностите за споделување на разузнавачки информации на групи како што се „Пет очи“, ОН и НАТО и во областа на колективните моќи за казнување и екстрадиција над нациите.





“Додека мрежи за споделување на разузнавачки информации како „Пет очи“ и глобални институции како Обединетите нации историски играле улога во меѓународната војна, тие не се доволни за да се справат со скалата, комплексноста и брзината на современите дигитални закани.„Тие го пишуваат.





За неизбраните глобалисти, секој проблем е глобален, а секој проблем бара глобално решение бадено во бирократија.





Меѓународната комисија за кривични дела (ИКАО) ќе се обиде да ги стандардизира законите за екстрадиција, да ги поедностави процедурите за дигитално споделување на докази и да наметне колективни казни (финансиски или дипломатски) за земјите кои одбиваат да соработуваат или активно да прифатат криминалци. Светскиот економски форум, „Четири чекори кон создавање на меѓународна агенција против сајбер криминалот“, април 2025

Меѓународната комисија за кривични дела (ИКАО) ќе се обиде да ги стандардизира законите за екстрадиција, да ги поедностави процедурите за дигитално споделување на докази и да наметне колективни казни (финансиски или дипломатски) за земјите кои одбиваат да соработуваат или активно да прифатат криминалци.

Светскиот економски форум, „Четири чекори кон создавање на меѓународна агенција против сајбер криминалот“, април 2025





Користејќи ја Русија како примерен бугеман за да обезбеди безбедно засолниште за сајбер-криминалците, авторите на WEF сакаат еднаш воспоставената ICCA да „наметне колективни казни“ на земјата за тоа што не соработува и активно прифаќа криминалци.





“За да ги спречиме безбедните убежишта како Русија, треба да ги стандардизираме законите за екстрадиција за сајбер криминалци и да го зајакнеме спроведувањето на сајбер криминалот предводено од Интерпол.„Тие го пишуваат.





Меѓутоа, пред да се воспостави меѓународно тело кое би функционирало како хибриден Меѓународен сајбер-криминален суд, Глобална полициска сила и пет очи, ќе биде потребна дефиниција за тоа што всушност е сајбер-криминал.





“Врз основа на работата на Партнерството против сајбер криминалот (PAC), глобално призната правна дефиниција на сајбер криминалот би можела да вклучува напади врз болници, хитни услуги, аеродроми и комунални услуги, рансомвер, дигитално изнудување, финансиски измами, фишинг и кражба на идентитет во големи размери, како и работа на криминална инфраструктура како што се ботнети и темни интернет пазари.„Авторите пишуваат за тоа.





Она што авторите го исклучуваат е дека Работната група на Партнерството против сајбер криминалот, како и Светскиот економски форум воопшто за тоа прашање, исто така ја сметаат онлајн „дезинформацијата“ како закана за демократските влади, како што е детално опишано во документот.Извештај InsightОд ноември 2020 година.





Покрај финансиските злосторства, криминалците ја користат интернет-базираната инфраструктура за да го поддржат тероризмот и трговијата со дрога, и да шират дезинформации за да дестабилизираат влади и демократии. WEF, Партнерство против сајбер криминалот Инсигхт извештај, ноември 2020

Покрај финансиските злосторства, криминалците ја користат интернет-базираната инфраструктура за да го поддржат тероризмот и трговијата со дрога, и да шират дезинформации за да дестабилизираат влади и демократии.

WEF, Партнерство против сајбер криминалот Инсигхт извештај, ноември 2020





Коментар на оваа точка е истражувачки новинар, автор, и придонесува уредник наНеограничен Hangoutкој го напишал“Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy„ЗаПоследниот американски возачВо јули 2021 година:





“Особено, Партнерството на WEF против сајбер криминалот користи многу широка дефиниција на она што претставува „цибер криминалец“, бидејќи тие лесно го применуваат овој етикет на оние кои објавуваат или хостираат содржини кои се сметаат за „дезинформации“ кои претставуваат закана за „демократските“ влади.„





Ширењето на дезинформации и дезинформации на интернет сега е главна загриженост за сајбер-безбедноста. „Кибер-безбедноста ќе стане помалку за заштита на доверливоста и достапноста на информациите, а повеќе за заштита на нејзиниот интегритет и потекло. WEF, Кибер-безбедносни иднини 2030: нови основи, декември 2023

Ширењето на дезинформации и дезинформации на интернет сега е главна загриженост за сајбер-безбедноста. „Кибер-безбедноста ќе стане помалку за заштита на доверливоста и достапноста на информациите, а повеќе за заштита на нејзиниот интегритет и потекло.

WEF, Кибер-безбедносни иднини 2030: нови основи, декември 2023





Ако тоа не беше доволно, Светскиот економски форум прогласи дека онлајн дезинформацијата и дезинформацијата се “core cybersecurity concerns„ВоИзвештајотобјавено на 5 декември 2023 под наслов “Cybersecurity Futures 2030: New Foundations„





Според извештајот, „Стабилните влади кои ги следат долгорочните стратегии за технологија и сајбер-безбедност можат да станат доверливи брендови, добивајќи предности во привлекувањето на таленти, искористување на можностите за лидерство во процесите за поставување на мултилатерални стандарди и борба против кампањите за дезинформација.„





Брзо напред за неколку години, а желбата да се исфрлат сите наративи кои не се во согласност со неизбраните глобалисти во ОН и Светскиот економски форум само се интензивира.





За втора година по ред, Светскиот економски форум прогласи дека најголем глобален ризик се дезинформацијата и дезинформацијата.

Глобалните ризици 2025 според Светскиот економски форумИзвештај:





Поларизација »продолжува да ги запалува пламените на дезинформации и дезинформации, кои, втора година по ред, се водечки кратко- до среднорочни загриженост во сите категории на ризик.





“Напорите за борба против овој ризик доаѓаат против страшен противник во генеративната вештачка вештина создадена лажна или погрешна содржина која може да се произведе и дистрибуира на скала.,“ што беше истата проценка дадена во извештајот 2024.





Глобалната иницијатива за интегритет на информациите за климатските промени е одговор на обврската во Глобалниот дигитален договор, усвоен од државите членки на Обединетите нации на Самитот за иднината во септември 2024 година, кој ги охрабрува субјектите на Обединетите нации, во соработка со владите и релевантните заинтересирани страни, да го проценат влијанието на дезинформацијата врз постигнувањето на Целите за одржлив развој. Самитот на лидерите на Г20 во ноември 2024 година

Глобалната иницијатива за интегритет на информациите за климатските промени е одговор на обврската во Глобалниот дигитален договор, усвоен од државите членки на Обединетите нации на Самитот за иднината во септември 2024 година, кој ги охрабрува субјектите на Обединетите нации, во соработка со владите и релевантните заинтересирани страни, да го проценат влијанието на дезинформацијата врз постигнувањето на Целите за одржлив развој.

Самитот на лидерите на Г20 во ноември 2024 година





Минатата година Г-20 го започна „Global Initiative for Information Integrity on Climate Change„Како обид“да се справат со кампањите за дезинформација кои ја одложуваат и одвраќаат климатската акција„





Во име на „information integrityСекоја приказна која би можела да ги попречи Целите за одржлив развој (ЦУР) на ОН треба да биде отфрлена.





Според самитот на лидерите на Г-20 во 2024 година,Иницијативата одговара на обврската во Глобалниот дигитален пакт, усвоен од земјите-членки на Обединетите нации на самитот на иднината во септември 2024 година, кој ги охрабрува субјектите на ОН, во соработка со владите и релевантните заинтересирани страни, да го проценат влијанието на дезинформацијата врз постигнувањето на Целите за одржлив развој.





Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, рече дека земјите-членки мора да работат заедно за да ја сокрушат дезинформацијата за климата.





„Мораме да се бориме против координираните дезинформациски кампањи кои го попречуваат глобалниот напредок во врска со климатските промени, од целосно негирање до зелено перење до вознемирување на климатските научници. Антонио Гутереш на самитот на Г-20 во ноември 2024 година

„Мораме да се бориме против координираните дезинформациски кампањи кои го попречуваат глобалниот напредок во врска со климатските промени, од целосно негирање до зелено перење до вознемирување на климатските научници.

Антонио Гутереш на самитот на Г-20 во ноември 2024 година





Во 2023 година, Обединетите нации воспоставија „Доброволен кодекс за однесување на ОН за интегритет на информациите на дигиталните платформи„Политиката е насочена конЗатиснување на дисидентските гласовина дигитални платформи под изговор на ублажување на „дезинформацијата и дезинформацијата“, што е погодно споено со говорот на омразата.





За да ви се даде идеја за големината и опсегот до кој ОН сака да го искорени сето она што го смета за „дезинформација и дезинформација“, тука се неколку препораки за политиката земени од страна на ОН.Towards a United Nations Code of Conduct„Оддел наКратка политикаОва повикува не само на земјите-членки, туку и на приватни групи како што се заинтересирани страни (на пример, невладини организации, бизниси, академски институции, итн.), дигитални платформи, рекламни и новински медиуми да го направат понудата на ОН:





Сите заинтересирани страни треба да се воздржат од користење, поддршка или зголемување на дезинформации и говор на омраза за било која намена.

Сите засегнати страни треба да издвојат ресурси за решавање и известување за потеклото, ширењето и влијанието на дезинформацијата и говорот на омраза, притоа почитувајќи ги нормите и стандардите за човекови права и понатаму инвестирајќи во можностите за проверка на фактите во земјите и контекстите.

Сите засегнати страни треба да промовираат обука и градење на капацитети за да се развие разбирање за тоа како се манифестираат дезинформациите и говорот на омраза и да се зајакнат стратегии за превенција и ублажување.

Сите засегнати страни треба да преземат итни и итни мерки за да обезбедат безбедно, безбедно, одговорно, етично и во согласност со човековите права користење на вештачката интелигенција и да ги решат последиците од неодамнешниот напредок во оваа област за ширењето на дезинформации и говор на омраза.

Државите-членки треба да обезбедат јавен пристап до точни, транспарентни и веродостојни владини информации, особено информации од јавен интерес, вклучувајќи ги сите аспекти на Целите за одржлив развој.

Државите-членки треба да инвестираат и да поддржат независни истражувања за распространетоста и влијанието на дезинформацијата и говорот на омраза низ земјите и јазиците, особено во контексти со недостаток на услуги и во јазици кои не се англиски, овозможувајќи им на граѓанското општество и на академијата да работат слободно и безбедно.

Дигиталните платформи и огласувачите треба да обезбедат дека рекламите не се поставуваат покрај онлајн дезинформации или говор на омраза и дека рекламите кои содржат дезинформации не се промовираат.

Дигиталните платформи треба да обезбедат значајна транспарентност во однос на алгоритмите, податоците, модерацијата на содржината и рекламирањето.

Дигиталните платформи треба да објавуваат и да објавуваат достапни политики за дезинформација и говор на омраза, како и да известуваат за преваленцијата на координирани дезинформации на нивните услуги и за ефикасноста на политиките за борба против таквите операции.

Дигиталните платформи треба да обезбедат целосно учество на граѓанското општество во напорите за справување со дезинформацијата и говорот на омраза.

Медиумите треба да обезбедат дека сите платени реклами и рекламни содржини се јасно означени како такви и се слободни од дезинформации и говор на омраза.





Со свои зборови, ОН е првенствено загрижена за она што го смета за „дезинформација“ затоа што неизбраниот глобалистички орган е загрижен за информациите кои можат да влијаат.Испорака на мандатот на ОН и суштински приоритети,“ особено кога станува збор за критика на нејзините Цели за одржлив развој.





За да го врати сето тоа дома, WEF го промовира создавањето наInternational Cybercrime Coordination AuthorityНо, колку време ќе трае додека онлајн дезинформацијата и дезинформацијата не се сметаат за сајбер криминал?





Не се согласувате со расказите за климатските промени? Вие сте убиец за убивање на планетата.





Не се согласувате со илегалната миграција?Вие сте фанатик и она што го кажувате е говор на омраза.





Не ви се допаѓа она што го прават вашите претставници и сакате да зборувате?





Не сакате да бидете дел од Агендата 2030 на ОН или големиот ресет на Светскиот економски форум?





Вие ги поддржувате диктаторите, разбојниците и терористите.





Со т.н. говор на омраза постојано се спојува заедно со дезинформации во врска со "дигиталната безбедност", колку долго пред двете да бидат неразделни?





Тим Хинклиф, уредник на The Sociable

Tim Hinchliffe, Editor, The Sociable