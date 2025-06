WEF aicina pret dezinformāciju izturēties kā pret kibernoziegumiem

Cik ilgi tiešsaistes dezinformācija un dezinformācija tiek uzskatīta par kibernoziegumiem? perspektīva

Pasaules Ekonomikas forums (WEF) publicē emuāru, kas aicina izveidot globālu iestādi par kibernoziedzību, kurai būtu izdošanas un izpildes pilnvaras pār nesaistītām valstīm.





Pagājušajā nedēļā WEF publicējaBlogpostsTiesības »4 steps towards creating an international agency against cybercrime,” kurā autori apgalvo, ka ir izveidots”International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)"Darboties kā izlūkošanas koplietošanas struktūra starp līdzīgi domājošām valstīm, kurām ir arī spēks"Standartizēt kiberdraudiem paredzētos izdošanas likumus“Un to”Ieviest kolektīvus sodus valstīm“Viņi atsakās sadarboties.





"Ir pienācis laiks formalizēt šos centienus, izveidojot Starptautisko kibernoziedzības koordinācijas iestādi (ICCA), pastāvīgu valstu aliansi, kas apņemas koordinēt izpildi, izlūkošanas apmaiņu, juridisko saskaņošanu un kopīgu kibernoziedzības infrastruktūras traucējumu novēršanu." WEF, “4 soļi, lai izveidotu starptautisku aģentūru cīņai pret kibernoziedzību”, 2025. gada aprīlis

WEF, “4 soļi, lai izveidotu starptautisku aģentūru cīņai pret kibernoziedzību”, 2025. gada aprīlis





Raksts, ko rakstīja Anna Sarnek no Amazon Web Services un Ross Haleliuk no Venture in Security, ir daļa no WEF kiberdrošības centra, kurā autori apgalvo, ka ICCA izveide pārsniegtu tādu grupu kā Five Eyes, ANO un NATO izlūkošanas kopīgošanas spējas un iekļūtu kolektīvo sodīšanas un izdošanas pilnvaru jomā pār valstīm.





“Lai gan izlūkošanas koplietošanas tīkli, piemēram, Five Eyes un globālās institūcijas, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), vēsturiski ir spēlējuši lomu starptautiskajā karā, tie nav pietiekami, lai risinātu mūsdienu digitālo draudu apmēru, sarežģītību un ātrumu.“Viņi rakstīja.





Neizvēlētajiem globālistiem katra problēma ir globāla, un katrai problēmai ir vajadzīgs globāls risinājums, kas iegremdēts birokrātijā.





ICCA mudinātu standartizēt likumus par izdošanu par kibernoziegumiem, vienkāršot digitālo pierādījumu koplietošanas procedūras un piemērot kolektīvus sodus (finansiālus vai diplomātiskus) valstīm, kas atsakās sadarboties vai aktīvi uzņemties noziedzniekus. WEF, “4 soļi, lai izveidotu starptautisku aģentūru cīņai pret kibernoziedzību”, 2025. gada aprīlis

WEF, “4 soļi, lai izveidotu starptautisku aģentūru cīņai pret kibernoziedzību”, 2025. gada aprīlis





Izmantojot Krieviju kā piemērotu boogiemanu, lai nodrošinātu drošu patvērumu kibernoziedzniekiem, WEF autori vēlas, lai ICCA, tiklīdz tā ir izveidota, "uzliktu kolektīvus sodus" valstij par to, ka tā nesadarbojas un aktīvi uzņem noziedzniekus.





“Lai apturētu tādus drošus paradīzes kā Krievija, mums ir nepieciešams standartizēt kiberdraudiem paredzētos izdošanas likumus un stiprināt Interpola vadīto kiberdraudzību.“Viņi rakstīja.





Tomēr, pirms tiek izveidota starptautiska struktūra, kas darbotos kā hibrīds Starptautiskais kibernoziedzības tiesa, Globālā policijas spēks un Five Eyes, būs nepieciešama definīcija par to, kas patiesībā ir kibernoziedzība.





“Pamatojoties uz Partnerības pret kibernoziedzību (PAC) darbu, globāli atzīta kibernoziedzības juridiskā definīcija varētu ietvert uzbrukumus slimnīcām, neatliekamās palīdzības dienestiem, lidostām un sabiedriskiem pakalpojumiem, izspiedējvīrusu, digitālo izspiešanu, finanšu krāpšanu, viltošanu un identitātes zādzību mērogā, kā arī noziedzīgās infrastruktūras, piemēram, botnet un tumšās tīmekļa tirgus, darbību.“Šie autori raksta.





Ko autori izslēdz, ir tas, ka Partnerības darba grupa pret kibernoziedzību, un WEF kopumā par šo jautājumu, arī uzskata tiešsaistes "dezinformāciju" kā draudu demokrātiskām valdībām, kā detalizēti aprakstīts ziņojumā.Insight ziņojumsNo 2020. gada novembra





Papildus finanšu noziegumiem noziedznieki izmanto internetā balstītu infrastruktūru, lai atbalstītu terorismu un narkotiku tirdzniecību, un izplatītu dezinformāciju, lai destabilizētu valdības un demokrātijas. WEF, Partnerība pret kibernoziedzību Insight ziņojums, novembris 2020

WEF, Partnerība pret kibernoziedzību Insight ziņojums, novembris 2020





Komentēt šo jautājumu ir izmeklēšanas žurnālists, autors, un veicinātā redaktorsNeierobežots HangoutsKas rakstīja »Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy“ParPēdējais amerikāņu vagabunds2021. gada jūlijā:





“Ievērojami, ka WEF Partnerība pret kibernoziedzību izmanto ļoti plašu definīciju par to, kas ir “kibernoziedznieks”, jo viņi šo etiķeti viegli piemēro tiem, kas publicē vai uzglabā saturu, kas tiek uzskatīts par “dezinformāciju”, kas rada draudus “demokrātiskām” valdībām.“”





"Nākamajā desmitgadē viltus un dezinformācijas izplatīšanās tiešsaistē tagad ir galvenās kiberdrošības problēmas" \ "Kiberdrošība kļūs mazāk par informācijas konfidencialitātes un pieejamības aizsardzību, bet vairāk par tās integritātes un izcelsmes aizsardzību" WEF, Kiberdrošības nākotnes 2030. gadā: jauni pamati, 2023. gada decembris

WEF, Kiberdrošības nākotnes 2030. gadā: jauni pamati, 2023. gada decembris





Ja tas nebūtu pietiekami, WEF paziņoja, ka tiešsaistes dezinformācija un dezinformācija ir "Galvenās kiberdrošības problēmas“InZiņojumspublicēts 2019. gada 5. decembrī ar nosaukumu “Cybersecurity Futures 2030: New Foundations“”





Saskaņā ar ziņojumu “Stabilas valdības, kas seko līdzi ilgtermiņa tehnoloģijām un kiberdrošības stratēģijām, var kļūt par uzticamiem zīmoliem, gūstot priekšrocības, piesaistot talantus, izmantojot vadības iespējas daudzpusējos standartu noteikšanas procesos un apkarojot dezinformācijas kampaņas.“”





Ātri uz priekšu dažus gadus, un vēlme iznīcināt visus stāstus, kas neatbilst neizvēlētajiem globālistiem ANO un WEF ir tikai pastiprinājusies.





Jau otro gadu pēc kārtas WEF ir paziņojis, ka lielākais globālais risks ir dezinformācija un dezinformācija.

Saskaņā ar WEF globālo risku 2025Ziņojums:





Polarizācija »turpina izraisīt dezinformācijas un dezinformācijas liesmas, kas jau otro gadu pēc kārtas ir galvenā īstermiņa un vidēja termiņa problēma visās riska kategorijās;.





“Pūles, lai apkarotu šo risku, nāk pretī briesmīgam pretiniekam ģeneratīvā AI radītajā nepatiesajā vai maldinošajā saturā, ko var ražot un izplatīt mērogā.,” kas bija tāds pats novērtējums, kas sniegts 2024. gada ziņojumā.





Globālā iniciatīva par informācijas integritāti klimata pārmaiņu jomā ir atbilde uz apņemšanos Globālajā digitālajā paktā, ko ANO dalībvalstis pieņēma nākotnes samitā 2024. gada septembrī, kurā ANO struktūras sadarbībā ar valdībām un attiecīgajām ieinteresētajām personām tiek aicinātas novērtēt dezinformācijas un dezinformācijas ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. G20 līderu samits 2024. gada novembrī

G20 līderu samits 2024. gada novembrī





Pagājušajā gadā G20 sanāksmē tika uzsākta “Global Initiative for Information Integrity on Climate Change“Kā mēģinājums”novērst dezinformācijas kampaņas, kas kavē un novērš klimata pasākumus;“”





Tā vārdā”Informācijas integritāteJebkurš stāsts, kas varētu kavēt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), ir jāizdzēš.





Pēc G20 līderu samita 2024. gadāŠī iniciatīva ir atbilde uz apņemšanos Global Digital Compact, ko ANO dalībvalstis pieņēma nākotnes samitā 2024. gada septembrī, kas mudina ANO struktūras sadarbībā ar valdībām un attiecīgajām ieinteresētajām personām novērtēt dezinformācijas un dezinformācijas ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.





ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres norādīja, ka dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai apspiestu klimata dezinformāciju.





“Mums ir jācīnās pret koordinētām dezinformācijas kampaņām, kas kavē globālo progresu klimata pārmaiņu jomā, sākot no nepārprotama nolieguma līdz zaļo krāsu mazgāšanai un beidzot ar aizskaršanu pret klimata zinātniekiem. Antonio Guterres, G20 līderu samits, 2024. gada novembris

Antonio Guterres, G20 līderu samits, 2024. gada novembris





2023. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija izveidojaANO rīcības kodekss par informācijas integritāti digitālajās platformās“Politika, kas vērsta uzAtteikties no pretrunīgām balsīmuz digitālajām platformām, aizbildinoties ar “neinformācijas un dezinformācijas” mazināšanu, kas ir ērti apvienota ar naida runu.





Lai sniegtu jums priekšstatu par lielumu un apjomu, kādā ANO vēlas izskaust jebko, ko tā uzskata par “dezinformāciju un dezinformāciju”, šeit ir daži politikas ieteikumi, kas ņemti no ANO.Towards a United Nations Code of Conduct“Sekcija noPolitikas īsumākas aicina ne tikai dalībvalstis, bet arī privātas grupas, piemēram, ieinteresētās personas (t.i., NVO, uzņēmumi, akadēmija utt.), digitālās platformas, reklāmdevēji un ziņu plašsaziņas līdzekļi veikt ANO piedāvājumu:





Visām ieinteresētajām personām būtu jāatturas no dezinformācijas un naida runas izmantošanas, atbalstīšanas vai pastiprināšanas jebkādiem mērķiem.

Visām ieinteresētajām personām būtu jāpiešķir resursi, lai risinātu un ziņotu par dezinformācijas, dezinformācijas un naida runas izcelsmi, izplatīšanos un ietekmi, vienlaikus ievērojot cilvēktiesību normas un standartus, un turpmāk ieguldītu faktu pārbaudes spējas visās valstīs un kontekstos.

Visām ieinteresētajām personām būtu jāveicina apmācība un spēju veidošana, lai attīstītu izpratni par to, kā izpaužas dezinformācija, dezinformācija un naida runa, un stiprinātu profilakses un mazināšanas stratēģijas.

Visām ieinteresētajām personām būtu steidzami un nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu mākslīgā intelekta drošu, drošu, atbildīgu, ētisku un cilvēktiesību ievērojošu izmantošanu un risinātu nesenā sasnieguma ietekmi šajā jomā uz dezinformācijas un naida runas izplatīšanu.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina sabiedrības piekļuve precīzai, pārredzamai un uzticami iegūtai valdības informācijai, jo īpaši informācijai, kas kalpo sabiedrības interesēm, tostarp visiem IAM aspektiem.

Dalībvalstīm būtu jāiegulda un jāatbalsta neatkarīgi pētījumi par dezinformācijas un naida runas izplatību un ietekmi visās valstīs un valodās, jo īpaši nepietiekamā kontekstā un valodās, kas nav angļu valoda, lai ļautu pilsoniskajai sabiedrībai un akadēmiskajai aprindai darboties brīvi un droši.

Digitālajām platformām un reklāmdevējiem būtu jānodrošina, lai reklāmas netiktu novietotas blakus nepareizai informācijai vai dezinformācijai vai naida runas izteikumiem tiešsaistē un lai reklāmas, kas satur dezinformāciju, netiktu veicinātas.

Digitālajām platformām būtu jānodrošina nozīmīga pārredzamība attiecībā uz algoritmiem, datiem, satura moderāciju un reklāmu.

Digitālajām platformām būtu jāpublicē un jāpublicē pieejama politika attiecībā uz dezinformāciju un naida runu, un jāziņo par koordinētas dezinformācijas izplatību to pakalpojumos un par to, cik efektīva ir politika šādu darbību apkarošanai.

Digitālajām platformām būtu jānodrošina pilsoņu sabiedrības pilnīga līdzdalība centienos novērst dezinformāciju un naida runu.

Ziņu plašsaziņas līdzekļiem būtu jānodrošina, ka visu maksāto reklāmu un reklāmas saturu skaidri marķē kā tādu un ka tas ir brīvs no maldināšanas, dezinformācijas un naida runas.





Saviem vārdiem sakot, ANO galvenokārt ir noraizējusies par to, ko tā uzskata par “dezinformāciju”, jo neizvēlētais globālistiskais ķermenis ir noraizējies par informāciju, kas var ietekmēt.”ANO mandāta izpilde un būtiskās prioritātes,” jo īpaši, ja runa ir par tās Ilgtspējīgas attīstības mērķu kritiku.





Lai to visu atgrieztos mājās, WEF veicina izveidiInternational Cybercrime Coordination Authority, bet cik ilgi tas būs, līdz tiešsaistes dezinformācija un dezinformācija tiek uzskatīta par kibernoziegumiem?





Vai jūs nepiekrītat klimata pārmaiņu stāstījumiem? jūs esat slepkava par planētas nogalināšanu.





Vai jūs nepiekrītat nelegālajai imigrācijai?Jūs esat bigots, un tas, ko jūs sakāt, ir naida runas.





Vai jums nepatīk tas, ko jūsu pārstāvji dara un vēlas runāt?





Vai jūs nevēlaties būt daļa no ANO 2030. gada programmas vai WEF lielais reset?





Jūs atbalstāt diktatorus, laupītājus un teroristus.





Ar tā saukto naida runu, kas pastāvīgi tiek apvienota ar nepareizu un nepareizu informāciju par "digitālo drošību", cik ilgi, pirms abi ir neatšķirami?





Tim Hinchliffe, Editor, The Sociable