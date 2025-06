WEF ragina dezinformaciją traktuoti kaip kibernetinį nusikaltimą

Kiek laiko iki dezinformacijos ir dezinformacijos internete laikomos kibernetiniais nusikaltimais?

Kiek laiko iki dezinformacijos ir dezinformacijos internete laikomos kibernetiniais nusikaltimais?





Pasaulio ekonomikos forumas (WEF) paskelbė tinklaraštį, kuriame raginama sukurti pasaulinę kibernetinio nusikalstamumo instituciją, turinčią įgaliojimus ekstradicijai ir vykdymo užtikrinimui nebendradarbiaujančiose šalyse.





Praėjusią savaitę „WEF“ paskelbėBlogpostasTeisė »4 steps towards creating an international agency against cybercrime, „kurioje autoriai argumentuoja dėl sukūrimo“International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)Veikti kaip žvalgybos dalijimosi organas tarp panašiai mąstančių tautų, kurios taip pat turi galią "Standartizuoti kibernetinių nusikaltimų ekstradicijos įstatymus„Ir į“Kolektyvinės bausmės tautoms„Jie atsisako bendradarbiauti.





„Atėjo laikas formalizuoti šias pastangas sukuriant Tarptautinę kibernetinio nusikalstamumo koordinavimo instituciją (ICCA), nuolatinį tautų aljansą, įsipareigojusį koordinuoti vykdymo užtikrinimą, dalytis žvalgyba, teisinį suderinimą ir bendrą kibernetinio nusikalstamumo infrastruktūros sutrikimą“. WEF, „Keturi žingsniai siekiant sukurti tarptautinę kovos su kibernetiniais nusikaltimais agentūrą“, 2025 m. balandžio mėn.

WEF, „Keturi žingsniai siekiant sukurti tarptautinę kovos su kibernetiniais nusikaltimais agentūrą“, 2025 m. balandžio mėn.





Straipsnis, kurį parašė Anna Sarnek iš „Amazon Web Services“ ir Ross Haleliuk iš „Venture in Security“, yra WEF kibernetinio saugumo centro dalis, kurioje autoriai teigia, kad ICCA įsteigimas toli viršytų tokių grupių, kaip „Penkios akys“, Jungtinės Tautos ir NATO, žvalgybos dalijimosi galimybes ir patektų į kolektyvinių bausmių ir ekstradicijos galių tarp tautų sritį.





“Nors žvalgybos bendrinimo tinklai, tokie kaip „Penkios akys“ ir pasaulinės institucijos, tokios kaip Jungtinės Tautos (JT), istoriškai vaidino vaidmenį tarptautiniuose karuose, jų nepakanka šiuolaikinių skaitmeninių grėsmių mastui, sudėtingumui ir greičiui spręsti.„Jie rašo





Ne išrinktiems globalistams kiekviena problema yra globali, ir kiekvienai problemai reikia globalaus sprendimo, nuplaunamo biurokratijoje.





ICCA siekia standartizuoti kibernetinių nusikaltimų ekstradicijos įstatymus, supaprastinti skaitmeninių įrodymų dalijimosi procedūras ir taikyti kolektyvines sankcijas (finansines ar diplomatines) šalims, kurios atsisako bendradarbiauti arba aktyviai prižiūri nusikaltėlius. WEF, „Keturi žingsniai siekiant sukurti tarptautinę kovos su kibernetiniais nusikaltimais agentūrą“, 2025 m. balandžio mėn.

WEF, „Keturi žingsniai siekiant sukurti tarptautinę kovos su kibernetiniais nusikaltimais agentūrą“, 2025 m. balandžio mėn.





Naudodamiesi Rusija kaip pavyzdiniu boogeimanu, kad suteiktų saugų prieglobstį kibernetiniams nusikaltėliams, WEF autoriai nori, kad ICCA, kai tik įsteigta, „įvestų kolektyvines bausmes“ šaliai už nesuderinamumą ir aktyvų nusikaltėlių prieglobstį.





“Norint sustabdyti tokias saugias rojus kaip Rusija, reikia standartizuoti kibernetinių nusikaltėlių ekstradicijos įstatymus ir stiprinti Interpolo vadovaujamą kibernetinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimą.„Jie rašo





Tačiau prieš įsteigiant tarptautinę įstaigą, kuri veiktų kaip hibridinis Tarptautinis kibernetinio nusikalstamumo teismas, Pasaulinė policijos pajėga ir Penkių akių grupė, reikės apibrėžti, kas iš tikrųjų yra kibernetiniai nusikaltimai.





“Remiantis „Partnership Against Cybercrime“ (PAC) darbu, pasauliniu mastu pripažinta teisinė kibernetinio nusikalstamumo apibrėžtis galėtų apimti išpuolius prieš ligonines, skubios pagalbos tarnybas, oro uostus ir viešąsias paslaugas, išpirkos programą, skaitmeninį šantažą, finansinį sukčiavimą, sukčiavimą ir tapatybės vagystę, taip pat nusikalstamos infrastruktūros, tokios kaip botnetai ir tamsiosios žiniatinklio rinkos, veikimą.„Kaip rašė autoriai.





Ką autoriai pamiršta yra tai, kad Partnerystė prieš kibernetinį nusikalstamumą darbo grupė, ir WEF apskritai šiuo klausimu, taip pat mano, kad internete "dezinformacija" yra grėsmė demokratinėms vyriausybėms, kaip išsamiai aprašytaInsight ataskaitaNuo 2020 m. lapkričio mėn.





Be finansinių nusikaltimų, nusikaltėliai naudoja internetinę infrastruktūrą, kad palaikytų terorizmą ir prekybą narkotikais, ir platina dezinformaciją, kad destabilizuotų vyriausybes ir demokratijas. Pranešimas „Partnerystė prieš kibernetinį nusikalstamumą“, WEF, 2020 m. lapkričio mėn.

Pranešimas „Partnerystė prieš kibernetinį nusikalstamumą“, WEF, 2020 m. lapkričio mėn.





Komentuoja šiuo klausimu yra tyrimo žurnalistas, autorius, ir prisideda redaktoriusNeribotas HangoutKas parašė »Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy„UžPaskutinis amerikiečių vagabundas2021 m. liepos mėn.:





“Įdomu tai, kad WEF Partnerystė prieš kibernetinį nusikalstamumą naudoja labai plačią apibrėžtį, kas sudaro „kibernetinį nusikaltėlį“, nes jie lengvai taiko šį ženklą tiems, kurie skelbia ar priima turinį, kuris laikomas „dezinformacija“, kuris kelia grėsmę „demokratinėms“ vyriausybėms.„





„Didinti pasitikėjimą bus pagrindinis kibernetinio saugumo pastangų tikslas per ateinantį dešimtmetį. „Dezinformacijos ir dezinformacijos plitimas internete dabar yra pagrindinis kibernetinio saugumo klausimas.“ „Kibernetinis saugumas bus mažiau susijęs su informacijos konfidencialumo ir prieinamumo apsauga, o daugiau su jos vientisumo ir kilmės apsauga.“ Pasaulio kibernetinio saugumo ateitis 2030 m.: nauji pagrindai, 2023 m. gruodžio mėn.

Pasaulio kibernetinio saugumo ateitis 2030 m.: nauji pagrindai, 2023 m. gruodžio mėn.





Jei to nepakanka, WEF pareiškė, kad dezinformacija ir dezinformacija internete yra "Pagrindiniai kibernetinio saugumo klausimai„ĮPranešimaspaskelbta 2023 m. gruodžio 5 d. pavadinimu "Cybersecurity Futures 2030: New Foundations„





Remiantis ataskaita, „Stabilios vyriausybės, kurios laikosi ilgalaikių technologijų ir kibernetinio saugumo strategijų, gali tapti patikimais „prekių ženklais“, įgyjant pranašumų pritraukiant talentus, pasinaudojant lyderystės galimybėmis daugiašaliuose standartų nustatymo procesuose ir kovojant su dezinformacijos kampanijomis.„





Greitai į priekį po kelerių metų, ir noras išstumti visus pasakojimus, kurie nėra suderinti su neišrinktais globalistais Jungtinėse Tautose ir Pasaulio ekonomikos forume, tik sustiprėjo.





Antrus metus iš eilės Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė, kad didžiausia pasaulinė rizika yra dezinformacija ir dezinformacija.

Pasaulio ekonomikos fondo (WEF) ataskaita „Pasaulinė rizika 2025“Pranešimas:





Polarizavimas »toliau ugdo dezinformacijos ir dezinformacijos liepsnas, kurios antrus metus iš eilės yra didžiausia trumpalaikė ir vidutinės trukmės problema visose rizikos kategorijose;.





“Pastangos kovoti su šia rizika susiduria su didžiuliu „Generative AI“ sukurto neteisingo ar klaidinančio turinio priešininku, kuris gali būti gaminamas ir platinamas dideliu mastu.,“, kuris buvo tas pats vertinimas, pateiktas 2024 m. ataskaitoje.





„Pasaulinė iniciatyva dėl informacijos vientisumo klimato kaitos srityje yra atsakas į įsipareigojimą Pasaulinio skaitmeninio susitarimo, priimtą Jungtinių Tautų valstybių narių ateities aukščiausiojo lygio susitikime 2024 m. rugsėjo mėn., kuris skatina JT subjektus, bendradarbiaujant su vyriausybėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įvertinti dezinformacijos ir dezinformacijos poveikį darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.“ G20 lyderių susitikimas 2024 m. lapkričio mėn.

G20 lyderių susitikimas 2024 m. lapkričio mėn.





Praėjusiais metais „G20“ susitarė dėlGlobal Initiative for Information Integrity on Climate Change„Kaip bandymas“kovoti su dezinformacijos kampanijomis, kurios vėluoja imtis klimato politikos veiksmų„





„Viešpaties vardu“information integrityBet koks pasakojimas, kuris galėtų trukdyti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams (DVT), turi būti pašalintas.





G20 lyderių susitikimas 2024 m.Iniciatyva reaguoja į įsipareigojimą Pasauliniame skaitmeniniame pakte, kurį 2024 m. rugsėjo mėn. priėmė Jungtinių Tautų valstybių narių aukščiausiojo lygio susitikime dėl ateities, kuriame JT subjektai, bendradarbiaudami su vyriausybėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, raginami įvertinti dezinformacijos ir dezinformacijos poveikį darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.





Tuo metu JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pažymėjo, kad valstybės narės turi dirbti kartu, kad sustabdytų klimato dezinformaciją.





„Mes turime kovoti su koordinuotomis dezinformacijos kampanijomis, trukdančiomis pasaulinei pažangai klimato kaitos srityje, pradedant nuo tiesioginio neigimo, baigiant ekologiškumu ir bauginant klimato mokslininkus. G20 lyderių susitikimas, 2024 m. lapkritis

G20 lyderių susitikimas, 2024 m. lapkritis





2023 m. Jungtinių Tautų Organizacija (JT) įsteigėJT savanoriškas elgesio kodeksas dėl informacijos vientisumo skaitmeninėse platformose„Privalome įgyvendinti politiką, kuria siekiamaSumažina disidentų balsusskaitmeninėse platformose sušvelninant „klaidingą ir dezinformaciją“, kuri yra patogiai supakuota į neapykantos kalbą.





Kad galėtumėte įsivaizduoti, kokio dydžio ir apimties Jungtinės Tautos nori išnaikinti viską, ką jos laiko „klaidinga ir dezinformacija“, čia pateikiamos kelios politikos rekomendacijos, paimtos iš Jungtinių Tautų.Towards a United Nations Code of Conduct„Sekcija apieTrumpa politikakuri ragina ne tik valstybes nares, bet ir privačias grupes, tokias kaip suinteresuotosios šalys (t. y. NVO, įmonės, akademinės bendruomenės ir kt.), skaitmenines platformas, reklamuotojus ir naujienų žiniasklaidą vykdyti JT pasiūlymą:





Visi suinteresuotieji subjektai turėtų susilaikyti nuo dezinformacijos ir neapykantos kalbos naudojimo, palaikymo ar stiprinimo bet kokiu tikslu.

Visi suinteresuotieji subjektai turėtų skirti išteklius, kad galėtų spręsti ir pranešti apie neteisingos informacijos, dezinformacijos ir neapykantos kalbos kilmę, plitimą ir poveikį, kartu laikydamiesi žmogaus teisių normų ir standartų, ir toliau investuoti į faktų tikrinimo pajėgumus visose šalyse ir kontekstuose.

Visi suinteresuotieji subjektai turėtų skatinti mokymus ir gebėjimų stiprinimą, kad būtų galima suprasti, kaip pasireiškia dezinformacija ir neapykantos kalba, ir stiprinti prevencijos ir švelninimo strategijas.

Visi suinteresuotieji subjektai turėtų imtis skubių ir neatidėliotinų priemonių, kad užtikrintų saugų, saugų, atsakingą, etinį ir žmogaus teises atitinkančią dirbtinio intelekto naudojimą, ir spręsti pastarojo meto pažangos šioje srityje pasekmes dezinformacijos ir neapykantos kalbų plitimui.

Valstybės narės turėtų užtikrinti visuomenės prieigą prie tikslios, skaidrios ir patikimai gautos vyriausybės informacijos, ypač viešojo intereso informacijos, įskaitant visus darnaus vystymosi tikslų aspektus.

Valstybės narės turėtų investuoti ir remti nepriklausomus tyrimus, susijusius su dezinformacijos ir neapykantos kalbos paplitimu ir poveikiu įvairiose šalyse ir kalbose, ypač nepakankamai aptarnaujamuose kontekstuose ir ne anglų kalba, kad pilietinė visuomenė ir akademinės bendruomenės galėtų veikti laisvai ir saugiai.

Skaitmeninės platformos ir reklamuotojai turėtų užtikrinti, kad skelbimai nebūtų pateikiami šalia neteisingos informacijos ar dezinformacijos ar neapykantą kurstančios kalbos internete ir kad reklama, kurioje yra dezinformacijos, nebūtų skatinama.

Skaitmeninės platformos turėtų užtikrinti prasmingą algoritmų, duomenų, turinio moderavimo ir reklamos skaidrumą.

Skaitmeninės platformos turėtų skelbti ir viešai skelbti prieinamą politiką dėl neteisingos informacijos, dezinformacijos ir neapykantos kalbos, taip pat pranešti apie koordinuotos dezinformacijos paplitimą jų paslaugose ir politikos, kuria siekiama kovoti su tokia veikla, veiksmingumą.

Skaitmeninės platformos turėtų užtikrinti visapusišką pilietinės visuomenės dalyvavimą kovojant su dezinformacija ir neapykantos kurstymu.

Žiniasklaida turėtų užtikrinti, kad visa mokama reklama ir reklaminis turinys būtų aiškiai pažymėtas kaip toks ir būtų laisvas nuo klaidingos informacijos, dezinformacijos ir neapykantos kalbos.





Savo žodžiais tariant, JT pirmiausia rūpinasi tuo, ką ji laiko „dezinformacija“, nes neišrinktas globalistinis organas yra susirūpinęs dėl informacijos, kuri gali turėti įtakos.Jungtinių Tautų įgaliojimų įgyvendinimas ir esminiai prioritetai„Tai ypač aktualu, kai kalbama apie tvaraus vystymosi tikslus.





Kad visa tai grįžtų namo, WEF skatina sukurtiInternational Cybercrime Coordination Authority, bet kiek laiko truks, kol dezinformacija ir dezinformacija internete bus laikomi kibernetiniais nusikaltimais?





Ar nesutinkate su klimato kaitos pasakojimais?Jūs esate žudikas už planetos žudymą.





Nesutinkate su neteisėta migracija?Jūs esate bigotas ir tai, ką sakote, yra neapykantos kalba.





Ar jums nepatinka tai, ką daro jūsų atstovai ir norite kalbėti?





Ar nenorite būti Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkės ar didžiojo Pasaulio ekonomikos fondo atstatymo dalimi?





Jūs palaikote diktatorius, plėšikus ir teroristus.





Atsižvelgiant į tai, kad vadinamoji neapykantos kalba nuolat kaupiasi kartu su klaidinga informacija apie „skaitmeninį saugumą“, kiek laiko prieš tai, kai abu yra neatskiriami?





Tim Hinchliffe, redaktorius, The Sociable

