WEF призовава дезинформацията да бъде третирана като киберпрестъпност

Докога онлайн дезинформацията и дезинформацията ще се считат за киберпрестъпления?





Световният икономически форум публикува блог, призоваващ за създаването на глобален орган по киберпрестъпността, който да има правомощия за екстрадиция и принудително изпълнение над несътрудничещи нации.





Миналата седмица МВР обяви, чеблоговес право“4 steps towards creating an international agency against cybercrime, в която авторите спорят за създаването на "International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)да действа като орган за споделяне на разузнаването между еднакво мислещи нации, който също има властта даСтандартизиране на законите за киберпрестъпността„И да“налагане на колективни наказания на нациите„Това е отказ от сътрудничество.





"Време е да се формализират тези усилия чрез създаването на Международен орган за координация на киберпрестъпността (ICCA), постоянен алианс от държави, ангажирани с координирано изпълнение, споделяне на разузнаването, правна хармонизация и съвместно разрушаване на инфраструктурата на киберпрестъпността". 4 стъпки към създаване на международна агенция за борба с киберпрестъпността, април 2025 г.

Написана от Анна Сарнек от Amazon Web Services и Рос Халелюк от Venture in Security, статията е част от Центъра за киберсигурност на WEF, в който авторите твърдят, че създаването на ICCA ще отиде далеч извън възможностите за споделяне на разузнаването на групи като Five Eyes, ООН и НАТО и в областта на колективното наказание и правомощията за екстрадиция над нациите.





“Докато мрежи за споделяне на разузнаване като Five Eyes и глобални институции като ООН исторически са играли роля в международната война, те не са достатъчни, за да се справят с мащаба, сложността и скоростта на съвременните цифрови заплахи.„Те си пишат.





За неизбраните глобалисти всеки проблем е глобален и всеки проблем изисква глобално решение, банирано в бюрокрация.





"МККК ще настоява за стандартизиране на законите за екстрадиция на киберпрестъпници, опростяване на процедурите за цифрово споделяне на доказателства и налагане на колективни санкции (финансови или дипломатически) на държавите, които отказват да си сътрудничат или активно приютят престъпници". 4 стъпки към създаване на международна агенция за борба с киберпрестъпността, април 2025 г.

Използвайки Русия като пример за бугеман, за да осигури безопасно убежище за киберпрестъпниците, авторите на WEF искат ICCA, веднъж създадена, да „наложи колективни санкции“ на страната за това, че не сътрудничи и активно приютява престъпници.





“За да спрем сигурните убежища като Русия, трябва да стандартизираме законите за екстрадиция за киберпрестъпниците и да укрепим под ръководството на Интерпол правоприлагането в областта на киберпрестъпността„Те си пишат.





Въпреки това, преди да се създаде международен орган, който да функционира като хибриден Международен киберпрестъпен съд, Глобална полицейска сила и Five Eyes се превърна в един, ще бъде необходима дефиниция за това какво всъщност е киберпрестъпност.





“Въз основа на работата на Партньорството срещу киберпрестъпността (PAC), глобално призната правна дефиниция на киберпрестъпността може да включва атаки срещу болници, спешни служби, летища и обществени услуги, изнудване, цифрово изнудване, финансови измами, фишинг и кражба на самоличност в мащаб, както и експлоатация на криминална инфраструктура като ботнети и тъмни уеб пазари.„Авторите са писали.





Това, което авторите пренебрегват, е, че Работната група „Партньорство срещу киберпрестъпността“, както и Световната икономическа организация като цяло по този въпрос, също разглежда онлайн „дезинформацията“ като заплаха за демократичните правителства, както е подробно описано в доклада.Доклад Insightот ноември 2020 г.





В допълнение към финансовите престъпления, престъпниците използват интернет-базирана инфраструктура, за да подкрепят тероризма и трафика на наркотици и да разпространяват дезинформация, за да дестабилизират правителствата и демокрациите. WEF, Партньорство срещу киберпрестъпността Insight доклад, ноември 2020 г.

Коментиращ по този въпрос е разследващ журналист, автор и редактор наНеограничен Hangout„Кой пише“Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy„ЗаПоследният американски скитникПрез юли 2021 г.:





“По-специално, Партньорството на WEF срещу киберпрестъпността използва много широко определение за това, което представлява „киберпрестъпник“, тъй като те лесно прилагат този етикет към тези, които публикуват или хостват съдържание, считано за „дезинформация“, което представлява заплаха за „демократичните“ правителства.„





"Разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн вече е основна грижа за киберсигурността" \ "Киберсигурността ще стане по-малко за защита на поверителността и наличността на информацията и повече за защита на нейната цялост и произход" Бъдещето на киберсигурността 2030: нови основи, 2023 г.

Ако това не беше достатъчно, WEF заяви, че онлайн дезинформацията и дезинформацията са "Основни проблеми на киберсигурността„ВДокладътпубликувано на 5 декември 2023 г. с заглавие "Cybersecurity Futures 2030: New Foundations„





Според доклада „Стабилните правителства, които следват дългосрочни технологии и стратегии за киберсигурност, могат да станат надеждни „брендове“, като печелят предимства в привличането на таланти, използването на лидерски възможности в многостранните процеси за определяне на стандарти и противодействието на кампаниите за дезинформация.„





Бързо напред след няколко години и желанието да се изтласкат всички разкази, които не са в съответствие с неизбраните глобалисти в ООН и Световния икономически форум, само се засили.





За втора поредна година Световният икономически форум обяви, че най-големият глобален риск са дезинформацията и дезинформацията.

Глобалните рискове на Световния икономически форум 2025Докладът:





Поляризация »продължава да разпалва пламъците на дезинформация и дезинформация, които за втора поредна година са водещата краткосрочна и средносрочна загриженост във всички категории рискове;.





“Усилията за борба с този риск се изправят срещу огромен противник в генерираното от AI фалшиво или подвеждащо съдържание, което може да бъде произведено и разпространено в мащаб.,” което е същата оценка, дадена в доклада за 2024.





Глобалната инициатива за интегритет на информацията за изменението на климата отговаря на ангажимента в Глобалния цифров договор, приет от държавите-членки на ООН на срещата на върха на бъдещето през септември 2024 г., който насърчава организациите на ООН, в сътрудничество с правителствата и съответните заинтересовани страни, да оценяват въздействието на дезинформацията върху постигането на целите за устойчиво развитие. Срещата на върха на страните от Г-20, ноември 2024 г.

На срещата на върха на Г-20 през миналата година бе обсъдено „Global Initiative for Information Integrity on Climate Change„Като опит“да се справят с кампании за дезинформация, които забавят и отклоняват действията в областта на климата„





В името на „Информационна цялостВсяко разказване, което би могло да попречи на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), трябва да бъде отпечатано.





Според срещата на върха на лидерите на Г-20 през 2024 г.,Инициативата отговаря на ангажимента в Глобалния дигитален пакт, приет от държавите-членки на ООН на срещата на върха на бъдещето през септември 2024 г., който насърчава органите на ООН, в сътрудничество с правителствата и съответните заинтересовани страни, да оценяват въздействието на дезинформацията върху постигането на целите за устойчиво развитие.





По това време генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отбеляза, че държавите-членки трябва да работят заедно, за да смажат дезинформацията за климата.





„Трябва да се борим с координираните кампании за дезинформация, които възпрепятстват глобалния напредък по въпроса за изменението на климата, от прякото отричане до зеленото пране до тормоза срещу учените в областта на климата. Антонио Гутериш, срещата на върха на лидерите на Г-20, ноември 2024 г.

През 2023 г. Съветът на обединените нации създаде „Доброволен кодекс за поведение на ООН за интегритет на информацията в цифровите платформи„Политиката, насочена къмЗамълчаване на дисидентски гласовена цифровите платформи под прикритието на смекчаване на „дезинформацията и дезинформацията“, която удобно се натрупва с речта на омразата.





За да ви дам представа за размера и обхвата, до който ООН иска да изкорени всичко, което смята за „дезинформация и дезинформация“, ето няколко препоръки за политика, взети от ООН.Towards a United Nations Code of Conduct„Раздел наКратка политикакоято призовава не само държавите-членки, но и частни групи като заинтересовани страни (т.е. неправителствени организации, предприятия, академични среди и др.), цифрови платформи, рекламодатели и новинарски медии да направят офертата на ООН:





Всички заинтересовани страни следва да се въздържат от използване, подкрепа или усилване на дезинформация и реч на омразата за каквато и да е цел.

Всички заинтересовани страни следва да разпределят ресурси за справяне и докладване относно произхода, разпространението и въздействието на дезинформацията и речта на омразата, като същевременно зачитат нормите и стандартите за правата на човека и допълнително инвестират в възможности за проверка на фактите в различни страни и контексти.

Всички заинтересовани страни следва да насърчават обучението и изграждането на капацитет за развиване на разбиране за това как се проявяват дезинформацията, дезинформацията и речта на омразата и за укрепване на стратегиите за предотвратяване и смекчаване.

Всички заинтересовани страни следва да предприемат спешни и незабавни мерки за осигуряване на безопасно, безопасно, отговорно, етично и в съответствие с правата на човека използване на изкуствения интелект и за справяне с последиците от неотдавнашния напредък в тази област за разпространението на дезинформация и реч на омразата.

Държавите-членки следва да гарантират публичен достъп до точна, прозрачна и надеждно получена правителствена информация, по-специално информация, която служи на обществения интерес, включително всички аспекти на целите за устойчиво развитие.

Държавите членки следва да инвестират и да подкрепят независими изследвания относно разпространението и въздействието на дезинформацията и речта на омразата в различни страни и езици, по-специално в недостатъчно обслужвани контексти и на езици, различни от английския, за да се даде възможност на гражданското общество и академичните среди да работят свободно и безопасно.

Цифровите платформи и рекламодателите следва да гарантират, че рекламите не се поставят до онлайн дезинформация или дезинформация или реч на омразата и че рекламите, съдържащи дезинформация, не се насърчават.

Цифровите платформи следва да гарантират значима прозрачност по отношение на алгоритмите, данните, модерацията на съдържанието и рекламата.

Цифровите платформи следва да публикуват и публикуват достъпни политики относно дезинформацията и речта на омразата, както и да докладват за разпространението на координирана дезинформация в техните услуги и за ефективността на политиките за противодействие на такива операции.

Цифровите платформи следва да гарантират пълното участие на гражданското общество в усилията за справяне с дезинформацията и речта на омразата.

Медиите трябва да гарантират, че цялата платена реклама и рекламно съдържание е ясно обозначено като такова и е свободно от дезинформация, дезинформация и реч на омразата.





В собствените си думи, ООН се интересува предимно от това, което смята за „дезинформация“, защото неизбраният глобалистически орган е загрижен за информация, която може да повлияе.Предоставяне на мандат на ООН и съществени приоритети"По-специално, когато става въпрос за критика на целите за устойчиво развитие.





За да се върне всичко вкъщи, WEF насърчава създаването наInternational Cybercrime Coordination AuthorityНо колко време ще отнеме, докато онлайн дезинформацията и дезинформацията се считат за киберпрестъпления?





Не сте съгласни с разказите за изменението на климата? Вие сте убиец за убийството на планетата.





Не сте съгласни с нелегалната миграция?Вие сте фашист и това, което казвате, е реч на омразата.





Не ви харесва какво правят вашите представители и искате да се изкажете?





Не искате ли да бъдете част от Програмата на ООН за 2030 г. или от големия ресет на Световния икономически форум?





Вие подкрепяте диктатори, бандити и терористи.





С т.нар. реч на омразата, която непрекъснато се натрупва заедно с неточности и дезинформация по отношение на „цифровата сигурност“, колко време преди двете да са неразличими?





Тим Хинклиф, редактор, The Sociable

Tim Hinchliffe, Editor, The Sociable