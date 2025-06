সাইবার অপরাধ হিসাবে অনলাইন ত্রুটিসংক্রান্ত তথ্য এবং ত্রুটিসংক্রান্ত তথ্য কতক্ষণ পর্যন্ত বিবেচিত হবে?

সাইবার অপরাধ হিসাবে অনলাইন ত্রুটিসংক্রান্ত তথ্য এবং ত্রুটিসংক্রান্ত তথ্য কতক্ষণ পর্যন্ত বিবেচিত হবে?





বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) একটি ব্লগ পোস্ট প্রকাশ করে যা একটি বিশ্বব্যাপী সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ গঠনের আহ্বান জানিয়েছে যা সহযোগিতা না করে দেশগুলির উপর প্রেরণ এবং প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে।





গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন একটিব্লগ পোস্টঅধিকার আছে’4 steps towards creating an international agency against cybercrimeতিনি বলেন, ‘একজন লেখক সৃষ্টিকর্তার কথা ভাবছেন।International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)“এবং একই মতবাদী জাতিগুলির মধ্যে একটি গোয়েন্দা ভাগাভাগি সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য, যার ক্ষমতাও আছে”সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে জরিমানা আইন‘এবং’জাতিসমূহকে সমন্বিত শাস্তি প্রদান’ তিনি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন।





অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের অ্যানা সার্নেক এবং নিরাপত্তা উদ্যোগের রস হ্যালিলিউক দ্বারা লেখা এই নিবন্ধটি ওয়াইফে সাইবার সিকিউরিটি সেন্টারের অংশ, যেখানে লেখকরা দাবি করে যে একটি আইসিসিএ প্রতিষ্ঠা পাঁচ চোখ, জাতিসংঘ, ন্যাটো এবং জাতিসংঘের মত গোয়েন্দা ভাগ করার ক্ষমতাগুলি অতিক্রম করবে এবং জাতিগুলির উপর সংগঠিত শাস্তি এবং প্রত্যাখ্যান ক্ষমতাগুলির ক্ষেত্রে।





“যদিও পাঁচ চোখের মতো গোয়েন্দা শেয়ারিং নেটওয়ার্ক এবং জাতিসংঘের মতো গ্লোবাল প্রতিষ্ঠান ইতিহাসে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে একটি ভূমিকা পালন করেছে, তবে তারা আধুনিক ডিজিটাল হুমকিগুলির মাত্রা, জটিলতা এবং গতি মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়।‘তারা লিখছে।





নির্বাচিত গ্লোবালিস্টদের কাছে, প্রতিটি সমস্যা একটি গ্লোবাল সমস্যা এবং প্রতিটি সমস্যা একটি গ্লোবাল সমাধানের প্রয়োজন।





সাইবার অপরাধীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রদান করার জন্য রাশিয়াকে একটি উদাহরণস্বরূপ বোয়িংম্যান হিসাবে ব্যবহার করে, WEF লেখকরা চাইছেন আইসিএ, একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, অপরাধীদের সহযোগিতা না করে এবং সক্রিয়ভাবে আশ্রয় দেওয়ার জন্য দেশে "সংগঠিত শাস্তি" প্রয়োগ করতে হবে।





“রাশিয়ার মতো নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলি বন্ধ করার জন্য, আমাদের সাইবার অপরাধীদের জন্য বিতরণ আইনগুলি স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে এবং ইন্টারপোল নেতৃত্বাধীন সাইবার অপরাধ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে হবে।‘তারা লিখছে।





যাইহোক, একটি হাইব্রিড আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধ আদালত, একটি গ্লোবাল পুলিশ ফোর্স এবং একটি পাঁচ চোখ এক হিসাবে কাজ করবে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার আগে, সাইবার অপরাধ আসলে কি একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন হবে।





“সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে পার্টনারশিপ (পিএসি) এর কাজের উপর ভিত্তি করে, সাইবার অপরাধের একটি বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত আইনি সংজ্ঞা হাসপাতাল, জরুরি পরিষেবা, বিমানবন্দর এবং পাবলিক ইউটিলিটি, র ্যানসামওয়্যার, ডিজিটাল প্রতারণা, আর্থিক প্রতারণা, ফিশিং এবং সনাক্তকরণ চুরি ব্যাপকভাবে আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, পাশাপাশি বটনেট এবং ডার্ক ওয়েব মার্কেটগুলির মতো অপরাধী অবকাঠামো পরিচালনা করতে পারে।’ লেখকরা লিখেছেন।





লেখকরা যা বাদ দেয় তা হল যে সাইবার অপরাধ বিরোধী অংশীদারিত্ব ওয়ার্ক গ্রুপ, এবং এই বিষয়ে WEF সাধারণত, অনলাইন "ডিজনামেন্ট"কে গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য হুমকি হিসাবে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করে।ইনজুরি রিপোর্টনভেম্বর 2020 থেকে।





এই বিষয়ে মন্তব্য করেন তদন্ত সাংবাদিক, লেখক এবং সাহায্যকারী সম্পাদকসীমাহীন Hangout‘যারা লিখেছেন’Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy» জন্যসর্বশেষ আমেরিকান গুপ্তচরজুলাই ২০২১:





“উল্লেখযোগ্যভাবে, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে WEF পার্টনারশিপটি একটি খুব বিস্তৃত সংজ্ঞা ব্যবহার করে যা "সাইবার অপরাধী" অন্তর্ভুক্ত করে কারণ তারা যারা পোস্ট করে বা "ডিজনামেন্ট" হিসাবে বিবেচিত সামগ্রীগুলি হোস্ট করে যা "ডেমোক্রেটিক" সরকারগুলির জন্য হুমকি প্রতিনিধিত্ব করে তাদের জন্য এই লেবেলটি সহজেই প্রয়োগ করে।»





যদি এটা যথেষ্ট না হতো, তাহলে ওয়ার্ল্ড এফএফ ঘোষণা করেছিলেন যে অনলাইনে ভুল তথ্য এবং ভুল তথ্য ছিল।সাইবার নিরাপত্তার প্রধান উদ্বেগ» ইনএকটি রিপোর্টPosted on ডিসেম্বর 5, 2023 titled “Cybersecurity Futures 2030: New Foundations»





প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তি এবং সাইবার নিরাপত্তা কৌশল অনুসরণ করে স্থিতিশীল সরকার বিশ্বাসযোগ্য ‘ব্র্যান্ড’ হয়ে উঠতে পারে, দক্ষতা আকর্ষণে সুবিধা অর্জন করে, বহুপক্ষের মান নির্ধারণ প্রক্রিয়াগুলিতে নেতৃত্বের সুযোগ অর্জন করে এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারণা প্রতিরোধ করে।»





কয়েক বছর দ্রুত এগিয়ে যান, এবং জাতিসংঘ এবং ওয়ার্ল্ড ফোর্সের অপ্রত্যাশিত গ্লোবালিস্টদের সাথে সংযুক্ত না হওয়া সমস্ত বর্ণনাগুলি মুছে ফেলার ইচ্ছা শুধুমাত্র শক্তিশালী হয়েছে।





দ্বিতীয় বছর ধরে, ওয়ার্ল্ড এফএফ ঘোষণা করেছে যে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় ঝুঁকি মিথ্যা তথ্য এবং মিথ্যা তথ্য।

২০২৫ সালের গ্লোবাল ঝুঁকি অনুযায়ীরিপোর্ট:





পোলারিং »ভুল তথ্য এবং ভুল তথ্যের অগ্নিদগ্ধতা অব্যাহত রাখে, যা দ্বিতীয় বছর ধরে সমস্ত ঝুঁকি বিভাগে শীর্ষস্থানীয় সংক্ষিপ্ত এবং মধ্যমেয়াদী উদ্বেগ।.





“এই ঝুঁকি মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা জেনারেটিভ এআই-র তৈরি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর সামগ্রীতে একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবেলা করছে যা উত্পাদিত এবং বিস্তৃত হতে পারে।,” যা 2024 রিপোর্টে দেওয়া একই মূল্যায়ন ছিল।





গত বছর জি২০ সম্মেলন শুরু হয়।Global Initiative for Information Integrity on Climate Change‘একটি প্রচেষ্টা’জলবায়ু কার্যকলাপকে দেরি করে দেয় এবং দুর্বল করে দেয় এমন মিথ্যা তথ্য প্রচারাভিযান মোকাবেলা করা»





নামে ‘তথ্য Integrityজাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)কে বাধা দিতে পারে এমন যে কোনও বর্ণনাকে বাদ দেওয়া উচিত।





২০২০ সালের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের ফলাফল অনুযায়ীএই উদ্যোগটি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ভবিষ্যত সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির দ্বারা স্বীকৃত গ্লোবাল ডিজিটাল প্যাক্টের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিক্রিয়া দেয়, যা জাতিসংঘের সংস্থাগুলিকে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে সহযোগিতায় সার্বজনীন উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির অর্জনে ভুল ও ডিজনামেন্টের প্রভাব মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করে।





এ সময় জাতিসংঘের জেনারেল সিক্রেটর অ্যান্টনিও গুটেরেস বলেছিলেন, সদস্য দেশগুলোকে জলবায়ু বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।





২০২৩ সালে জাতিসংঘ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে তথ্য সম্পূর্ণতার জন্য জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক আচরণ কোড‘আপনারা নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন’বিতর্কিত কণ্ঠস্বরডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে "অনুসন্ধান এবং মিথ্যা তথ্য" হ্রাস করার বিন্দুতে, যা উপযুক্তভাবে ঘৃণার বক্তব্যের সাথে মিলিত হয়।





জাতিসংঘ যেকোনো কিছুকে ‘অনুপ্রচার ও মিথ্যা তথ্য’ হিসেবে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তার বিশাল আকার ও পরিমাপের ধারণা দেওয়ার জন্য, এখানে জাতিসংঘের কয়েকটি নীতিমালা রয়েছে।Towards a United Nations Code of Conduct» বিভাগেররাজনীতি সংক্ষিপ্তএটি শুধু সদস্য রাষ্ট্রগুলি নয়, বেসরকারি গোষ্ঠীগুলি (যেমন NGO, ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি), ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং সংবাদ মাধ্যমগুলিকে জাতিসংঘের আবেদন করার জন্য আহ্বান করে:





সকল অংশগ্রহণকারীদের যেকোনো উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য এবং ঘৃণা বক্তৃতা ব্যবহার, সমর্থন বা শক্তিশালী করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের মানবাধিকারের নীতিমালা এবং মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার মানবাধিকার

সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতা গঠনকে উত্সাহিত করা উচিত যেহেতু তারা ভুল তথ্য, ডিজনামা এবং ঘৃণা বক্তৃতা কীভাবে প্রদর্শিত হয় তা বুঝতে পারে এবং প্রতিরোধ ও হ্রাসের কৌশলগুলি শক্তিশালী করতে পারে।

সকল অংশগ্রহণকারীদের অবিলম্বে নিরাপদ, নিরাপদ, দায়িত্বশীল, নৈতিক এবং মানবাধিকারের সাথে মানবিক বুদ্ধিমত্তার নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং এই ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রভাবগুলি ভুল তথ্য, ডিজাইন এবং ঘৃণা বক্তৃতা ছড়ানোর জন্য মোকাবেলা করা উচিত।

সদস্য রাষ্ট্রগুলি সঠিক, স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উত্সবিত সরকারী তথ্য, বিশেষ করে যে তথ্যটি জনসাধারণের স্বার্থের জন্য উপযুক্ত, সার্বজনীন উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির সমস্ত দিক সহ জনসাধারণের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে হবে।

দেশ ও ভাষাগুলিতে ভুল তথ্য, ডিজাইন এবং ঘৃণার বক্তব্যের প্রচলন এবং প্রভাব সম্পর্কে স্বাধীন গবেষণা বিনিয়োগ এবং সমর্থন করা উচিত, বিশেষ করে খারাপ পরিস্থিতিতে এবং ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায়, যাতে নাগরিক সমাজ এবং একাডেমিক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে এবং নিরাপদভাবে কাজ করতে পারে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে বিজ্ঞাপনগুলি অনলাইন ভুল তথ্য বা ডিজাইন বা ঘৃণা বক্তব্যের পাশে স্থাপন করা হয় না এবং ডিজাইন তথ্য অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞাপনগুলি প্রচার করা হয় না।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি অ্যালগরিদম, ডেটা, সামগ্রী মেরামত এবং বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি ভুল তথ্য এবং ডিজাইন এবং ঘৃণা বক্তৃতা সম্পর্কে অ্যাক্সেসযোগ্য নীতিমালা প্রকাশ এবং প্রকাশ করতে হবে, এবং তাদের পরিষেবাগুলিতে সমন্বিত ডিজাইন তথ্যের প্রচলন এবং এই ধরনের অপারেশনগুলির বিরুদ্ধে নীতিমালাগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নাগরিক সমাজের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ভুল তথ্য, ডিজাইন এবং ঘৃণা বক্তৃতা মোকাবেলা করার প্রচেষ্টায়।

সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করা উচিত যে সমস্ত প্রদানযোগ্য বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপন বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে এভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ এবং মিথ্যা তথ্য এবং ঘৃণা বক্তৃতা ছাড়াই।





তার নিজের কথায়, জাতিসংঘটি মূলত ‘ভুল তথ্য’ বলে বিবেচনা করে, কারণ নির্বাচিত গ্লোবালিস্ট সংস্থা এমন তথ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় যা প্রভাব ফেলতে পারে।জাতিসংঘের মন্ত্রিপরিষদ ও সামাজিক অগ্রাধিকার,” বিশেষ করে যখন এটি তার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির সমালোচনা আসে।





সবকিছু বাড়ি ফিরিয়ে আনতে, WEF একটি সৃষ্টি প্রচার করছেInternational Cybercrime Coordination Authorityকিন্তু অনলাইন ভুল তথ্য এবং ভুল তথ্য সাইবার অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আগে কতক্ষণ লাগবে?





আপনি কি জলবায়ু পরিবর্তনের গল্পের সাথে একমত নন? আপনি পৃথিবীকে হত্যা করার জন্য একজন হত্যাকারী।





আপনি কি অবৈধ অভিবাসনের সাথে একমত নন? আপনি একটি উন্মাদনা এবং আপনি যা বলছেন তা ঘৃণার বক্তব্য।





আপনার প্রতিনিধিরা যা করছে তা পছন্দ করেন না এবং কথা বলতে চান?





জাতিসংঘের ২০৩০ সালের কর্মসূচির অংশ হতে চান না কিংবা ওয়ার্ল্ড এফএফ এর বিশাল পুনর্নির্দেশনা করতে চান না?





আপনি কি যুদ্ধ চান না? আপনি সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছেন, সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছেন।





"ডিজিটাল নিরাপত্তা" সম্পর্কিত ভুল ও ভুল তথ্যের সাথে ধারাবাহিকভাবে ঘৃণা বাক্যগুলি ক্রমাগত একত্রিত হয়, এই দুটি অবিচ্ছেদ্য হওয়ার আগে কতক্ষণ?





টিম হিনচলিফ, সম্পাদক, সামাজিক

