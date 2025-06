WEF、不正情報をサイバー犯罪と見なすよう求める

オンラインの不正情報と不正情報がサイバー犯罪とみなされるまでにはどのくらいの期間がかかりますか? 視点

世界経済フォーラム(WEF)は、非協力国に対する引渡および執行権限を持つサイバー犯罪に関するグローバルな権威の創設を求めるブログ投稿を発表した。





先週、WEFはAを発表しました。ブログ記事権利 »4 steps towards creating an international agency against cybercrime著者らが論じる「創作」International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)「同心の国々間の情報共有機関として行動し、同様に権力を持っている」サイバー犯罪の引渡し法の標準化「and to」各国に集団的な罰則を課すこと」と協力することを拒否した。





「これらの努力を、国際サイバー犯罪調整機関(ICCA)の設立を通じて公式化する時が来たが、これらは、連携した執行、情報共有、法的調和、サイバー犯罪インフラの共同破壊にコミットする国々の永続的な同盟である」 WEF「国際サイバー犯罪対策機関を構築するための4つのステップ」(2025年4月)

Amazon Web ServicesのAnna SarnekとSecurity VentureのRoss Haleliukによって書かれたこの記事は、WEFのサイバーセキュリティセンターの一部で、ICCAの設立は、Five Eyes、国連、NATOなどのグループの情報共有能力をはるかに超えて、国々の集団的処罰と引渡しの権限の領域に入るだろうと論じている。





“Five Eyesのような情報共有ネットワークや、国連のようなグローバルな機関は歴史的に国際戦争において役割を果たしているが、現代のデジタル脅威の規模、複雑さ、スピードに対処するには十分ではない。「彼らは書いている。





未選のグローバリズム主義者にとって、あらゆる問題はグローバルであり、あらゆる問題には官僚主義に浸透したグローバルな解決策が必要である。





ICCAは、サイバー犯罪の引渡しに関する法律を標準化し、デジタル証拠の共有手続きを簡素化し、協力しない国や犯罪者を積極的に収容する国に対し、集団的な罰則(財政的または外交的)を課すだろう」と述べた。 WEF「国際サイバー犯罪対策機関を構築するための4つのステップ」(2025年4月)

サイバー犯罪者の安全な避難所を提供するための模範的なブーギマンとしてロシアを使用するWEFの著者らは、ICCAが設立されるとき、非協力し、犯罪者を積極的に収容するために、この国に「集団的な罰則を課す」ことを望んでいる。





“ロシアのような安全な楽園を阻止するためには、サイバー犯罪者の引渡し法を標準化し、インターポール主導のサイバー犯罪の執行を強化する必要がある。「彼らは書いている。





しかし、ハイブリッド国際サイバー犯罪裁判所、グローバル・ポリシー・フォース、およびFive Eyesとして機能する国際機関を設立する前に、サイバー犯罪が実際に何であるかを定義する必要があります。





“サイバー犯罪の世界的に認められた法的定義は、病院、緊急サービス、空港および公衆機関への攻撃、ランサムウェア、デジタル脅迫、金融詐欺、フィッシング、アイデンティティ盗難、ボットネットやダークウェブ市場などの犯罪インフラの運営を含む可能性があります。」と著者は書いている。





著者らが省略したのは、サイバー犯罪に対するパートナーシップ・ワーキング・グループ(Partnership Against Cybercrime Working Group)とWEFがこの問題に関して一般的に、オンラインの「不正情報」を民主主義政府に対する脅威と見なしているということだ。Insightレポート2020年11月から。





「金融犯罪に加えて、犯罪者はインターネットベースのインフラを用いてテロリズムと麻薬取引を支持し、政府や民主主義を不安定化させるために不正情報を広めている」 WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, 2020年11月

この点についてコメントするのは、調査ジャーナリスト、著者、および協力編集者である。Unlimited ハンガー書いた人 »Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy「for『The Last American Vagabond』2021年7月:





“特に、サイバー犯罪に対するWEFパートナーシップは「サイバー犯罪」を構成するものについて非常に幅広い定義を採用しており、このラベルを「誤情報」とみなされるコンテンツを投稿またはホストする人々に容易に適用しています。」





「信頼を高めることは、今後10年間にわたりサイバーセキュリティの取り組みの重要な目標となるだろう。オンラインにおける不正情報と不正情報の拡散は、現在サイバーセキュリティの核心的な懸念事項となっている」 \ 「サイバーセキュリティは、情報の機密性と利用可能性を保護することではなく、その完全性と起源を保護することになるだろう」 WEF、サイバーセキュリティの未来2030:新しい基盤、2023年12月

それが足りなかったら、WEFはオンラインの不正情報と不正情報が「不正情報」であると宣言した。主なサイバーセキュリティの懸念」 inレポート2023年12月5日 タイトルは「Cybersecurity Futures 2030: New Foundations」





報告書によると、「長期的なテクノロジーとサイバーセキュリティ戦略に従う安定した政府は、人材を魅了し、多国間の基準設定プロセスにおけるリーダーシップの機会を把握し、不正情報キャンペーンに対抗するために、信頼できる「ブランド」になることができます。」





数年後には、国連やWEFの未選のグローバリズム主義者と一致しないすべての物語を打ち消すという欲求が強まっている。





WEFは2年連続で、世界最大のリスクは不正情報と不正情報であると宣言している。

WEF「グローバルリスク2025」レポート:





ポラリゼーション »2年連続で、すべてのリスクカテゴリーにおけるトップランクの短期から中期の懸念事項である誤情報と誤情報の炎を引き続き吹き飛ばす。.





“このリスクと戦うための取り組みは、大規模に生成され、配布することができる、Generative AIによって作成された偽りあるいは誤ったコンテンツの強力な対戦相手に立ち向かっている。」と、2024年の報告書で述べた。





「気候変動に関するグローバル・インテリジェンス・インテリジェンス・イニシアチブ(Global Initiative for Information Integrity on Climate Change)は、2024年9月の国連未来サミットで採択されたグローバル・デジタル・コンパクト(Global Digital Compact)のコミットメントに反応し、国連機関は、政府や関連の利害関係者と協力して、不正情報と不正情報が持続可能な開発目標の達成に及ぼす影響を評価するよう奨励する」 2024年11月のG20首脳会談

昨年、G20は「Global Initiative for Information Integrity on Climate Change「試みとして」気候変動行動を遅らせ、妨げている不正情報キャンペーンに対処する。」





「In the Name of」情報整合性「国連の持続可能な開発目標(SDGs)を妨げる可能性のあるあらゆる話は、印刷されなければならない。





2024年のG20首脳会議では、「このイニシアチブは、国連加盟国が2024年9月の未来サミットで採択したグローバル・デジタル・コンパクト(Global Digital Compact)の約束に反応し、国連機関は、政府や関連する関係者と協力して、持続可能な開発目標の達成に誤った情報や不正情報の影響を評価するよう奨励する」と述べた。





当時、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、加盟国は気候変動に関する不正情報を打ち砕くために協力しなければならないと指摘した。





「我々は、気候変動に関するグローバルな進歩を妨げる、徹底的な否定からグリーン洗浄に至るまで、気候科学者の嫌がらせに至るまで、連携した不正情報キャンペーンと戦わなければならない。 アントニオ・グテーレス、2024年11月のG20首脳会談

2023年、国連は「デジタルプラットフォームにおける情報の完全性に関する自発的な国連行動規範」をターゲットにした政策に満ちている。反対する声の沈黙デジタルプラットフォームでは、「誤った情報と不正情報」を緩和する姿勢で、憎しみのスピーチと組み込まれている。





国連が「不正情報と不正情報」と見なすものすべてを根絶したいという規模と範囲を理解するために、以下は、国連から採取されたいくつかの政策勧告です。Towards a United Nations Code of Conduct「Section of the政策 簡潔加盟国だけでなく、NGO、企業、学術機関など、デジタルプラットフォーム、広告主、ニュースメディアなどの利害関係者などの民間団体に、国連の申し込みを行うよう呼びかけている。





すべての利害関係者は、いかなる目的であれ、虚偽情報や憎しみの発言を用いること、支持すること、または強化することを控えるべきである。

すべての利害関係者は、人権の基準と基準を尊重しながら、誤った情報や不正情報や憎しみの発言の起源、広がり、影響を解決し、報告するための資源を割り当て、さらに各国と文脈の事実検証能力に投資すべきである。

すべての利害関係者は、不正情報や不正情報や憎しみの発言がどのように現れるかを理解し、予防と緩和戦略を強化するための訓練と能力構築を促進すべきである。

すべての関係者は、人工知能の安全で安全で責任ある、倫理的で人権を尊重する利用を確保するため、迅速かつ迅速な措置をとり、この分野における最近の進歩が、誤った情報や誤解や憎しみの発言の拡散に及ぼす影響に対処すべきである。

加盟国は、持続可能な開発目標のすべての側面を含む、正確で透明で信頼性の高い政府情報、とりわけ公共の利益に役立つ情報への公的アクセスを確保すべきである。

加盟国は、特に不十分な状況下で、英語以外の言語で、国や言語の間で、誤った情報や誤解や憎しみの発言の普及と影響に関する独立した研究に投資し、支援すべきであり、市民社会と学術界が自由かつ安全に活動できるようにする。

デジタルプラットフォームおよび広告主は、広告がオンラインにおける不正情報や不正情報、または憎悪言論の隣に置かれないこと、また、不正情報を含む広告が促進されないことを確保すべきである。

デジタルプラットフォームは、アルゴリズム、データ、コンテンツ管理、広告に関する有意義な透明性を確保すべきである。

デジタルプラットフォームは、誤った情報や虚偽情報、憎しみの発言に関するアクセス可能なポリシーを公表し、公表し、そのサービスにおける調整された虚偽情報の普及およびそのような操作に対抗するためのポリシーの有効性について報告するべきである。

デジタルプラットフォームは、不正情報や不正情報、および憎しみの発言に対処する努力に市民社会の完全な参加を確保すべきである。

ニュースメディアは、すべての有料広告および広告コンテンツが明確にそのようなものとして標識され、誤った情報や不正情報、および憎しみの言論から自由であることを確保すべきである。





独自の言葉で言えば、国連は、選ばれていないグローバリズム主義組織が影響を及ぼす情報について懸念しているため、まず「誤情報」と見なしているものに懸念している」と述べている。国連の任務交付と実質的優先事項「特に持続可能な開発目標の批判に関しては。





すべてを家に戻すために、WEFは創設を促進しています。International Cybercrime Coordination Authorityだが、オンラインの不正情報や不正情報がサイバー犯罪とみなされるまでにはどのくらいかかるだろうか。





あなたは気候変動の物語に同意しないのですか? あなたは惑星を殺したために殺人犯です。





あなたは違法移民に賛成しませんか? あなたが言うことは憎しみのスピーチです。





あなたの代表者が何をしているのか好きではないですか? あなたは民主主義政府の権威を損なっているのです。





国連の2030年アジェンダやWEFの偉大なリセットの一部になりたくないですか? あなたは機関への信頼を損なっています。





あなたは独裁者、暴徒、テロリストを支持しています。





いわゆる憎しみのスピーチが「デジタルセキュリティ」に関する誤解と共に絶え間なく集まっていると、この2つが区別がつかないまでにどれくらいの時間がかかるだろうか。





ティム・ヒンクリフ 編集者 The Sociable

