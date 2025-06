WEF pide que la desinformación sea considerada ciberdelincuencia

¿Cuánto tiempo antes de que la desinformación y la desinformación en línea sean consideradas ciberdelitos? perspectiva

El Foro Económico Mundial (WEF) publica un blog llamando a la creación de una autoridad mundial sobre el cibercrimen que tenga poderes de extradición y ejecución sobre naciones que no cooperan.





La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional publicó unBlogpostTítulo »4 steps towards creating an international agency against cybercrime“en el que los autores argumentan por la creación de unInternational Cybercrime Coordination Authority (ICCA)“Actuar como un cuerpo de intercambio de inteligencia entre naciones de pensamiento parecido que también tiene el poder de”Normalizar las leyes de extradición contra el cibercrimen“Y para”Imponer sanciones colectivas a las nacionesque se niegan a cooperar.





“Es hora de formalizar estos esfuerzos a través de la creación de una Autoridad Internacional de Coordinación del Cibercrimen (ICCA), una alianza permanente de naciones comprometidas con la aplicación coordinada, el intercambio de inteligencia, la armonización legal y la disrupción conjunta de la infraestructura del cibercrimen”. WEF, “4 pasos hacia la creación de una agencia internacional contra el cibercrimen”, abril de 2025

Escrito por Anna Sarnek de Amazon Web Services y Ross Haleliuk de Venture in Security, el artículo es parte del Centro para la Ciberseguridad del WEF, en el que los autores argumentan que el establecimiento de una ICCA iría mucho más allá de las capacidades de intercambio de inteligencia de grupos como los Cinco Ojos, la ONU y la OTAN y en el ámbito de los poderes de castigo colectivo y de extradición sobre las naciones.





“Si bien las redes de intercambio de inteligencia como Five Eyes y las instituciones globales como las Naciones Unidas (ONU) han jugado históricamente un papel en la guerra internacional, no son suficientes para abordar la escala, la complejidad y la velocidad de las amenazas digitales modernas.“Están escribiendo.





Para los globalistas no elegidos, cada problema es global, y cada problema requiere una solución global bañada en la burocracia.





“La ICCA impulsaría la estandarización de las leyes de extradición de delitos cibernéticos, simplificaría los procedimientos de intercambio de evidencias digitales e impondría sanciones colectivas (financieras o diplomáticas) a las naciones que se nieguen a cooperar o activamente alberguen a delincuentes”. WEF, “4 pasos hacia la creación de una agencia internacional contra el cibercrimen”, abril de 2025

Usando a Rusia como un boxeador ejemplar para proporcionar un refugio seguro para los ciberdelincuentes, los autores del WEF quieren que la ICCA, una vez establecida, "imponga sanciones colectivas" al país por ser no cooperativo y acoger activamente a delincuentes.





“Para detener los paraísos seguros como Rusia, necesitamos estandarizar las leyes de extradición para los ciberdelincuentes y fortalecer la aplicación de la ciberdelincuencia liderada por Interpol“Están escribiendo.





Sin embargo, antes de que se establezca un organismo internacional que funcionaría como un Tribunal Internacional del Cibercrimen híbrido, una Fuerza de Policía Global y un Five Eyes rollado en uno, se necesitará una definición de lo que realmente es el cibercrimen.





“Sobre la base del trabajo de la Asociación contra el Cibercrimen (PAC), una definición legal reconocida mundialmente del cibercrimen podría incluir ataques contra hospitales, servicios de emergencia, aeropuertos y servicios públicos, ransomware, extorsión digital, fraude financiero, phishing y robo de identidad a escala, así como la operación de infraestructuras criminales como botnets y mercados de la web oscura.“Los autores escriben.





Lo que los autores omiten es que el Grupo de Trabajo de la Asociación contra la Ciberdelincuencia, y el WEF en general para ese asunto, también consideran la “desinformación” en línea como una amenaza para los gobiernos democráticos, como se detalla en un comunicado.Informe de InsightDesde noviembre de 2020.





Además de los crímenes financieros, los criminales utilizan infraestructuras basadas en Internet para apoyar el terrorismo y el tráfico de drogas, y difundir la desinformación para desestabilizar gobiernos y democracias. WEF, Informe sobre la cooperación contra el cibercrimen, noviembre de 2020

Comentando sobre este punto es periodista investigador, autor y editor contribuyente enHangouts ilimitados“Quién escribió”Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy“PorEl último vagabundo americanoEn julio de 2021:





“Notablemente, la Asociación del WEF contra el Cibercrimen emplea una definición muy amplia de lo que constituye un “delincuente cibernético” ya que aplican esta etiqueta fácilmente a aquellos que publican o alojan contenido considerado como “desinformación” que representa una amenaza para los gobiernos “democráticos”.» »





“La difusión en línea de la desinformación y la desinformación son ahora preocupaciones claves de la ciberseguridad” \ “La ciberseguridad se convertirá menos en proteger la confidencialidad y la disponibilidad de la información y más en proteger su integridad y origen” Futuros de la ciberseguridad 2030: Nuevas bases, diciembre de 2023

Si eso no fuera suficiente, el WEF declaró que la desinformación y la desinformación en línea eran "Principales preocupaciones de ciberseguridad“EnUn informepublicado el 5 de diciembre de 2023 titulado «Cybersecurity Futures 2030: New Foundations» »





Según el informe, “Los gobiernos estables que siguen las estrategias de tecnología y ciberseguridad a largo plazo pueden convertirse en marcas de confianza, ganando ventajas en la atracción de talentos, aprovechando oportunidades de liderazgo en procesos multilaterales de establecimiento de estándares y luchando contra las campañas de desinformación.» »





Pronto hacia adelante unos años, y el deseo de borrar todas las narraciones que no se alinean con los globalistas no elegidos en la ONU y el WEF sólo ha intensificado.





Por segundo año consecutivo, el WEF ha declarado que el mayor riesgo global es la desinformación y la desinformación.

Según el informe del WEF sobre los riesgos globales en 2025informe:





La polarización »continúa inflamando las llamas de la desinformación y la desinformación, que, por segundo año consecutivo, es la principal preocupación a corto y medio plazo en todas las categorías de riesgo..





“Los esfuerzos para combatir este riesgo están surgiendo contra un formidable oponente en el contenido falso o engañoso creado por Generative AI que puede ser producido y distribuido a gran escala.,” que fue la misma evaluación dada en el informe 2024.





“La Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático responde al compromiso del Pacto Digital Global, adoptado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Futuro en septiembre de 2024, que anima a las entidades de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos y las partes interesadas pertinentes, a evaluar el impacto de la desinformación y la desinformación en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Cumbre del G20 en noviembre de 2024

El año pasado, el G20 lanzó el “Global Initiative for Information Integrity on Climate Change“Como un intento”para abordar las campañas de desinformación que están retrasando y desviando la acción climática» »





En nombre de “information integrity“Cualquier narración que pueda obstaculizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas debe ser borrada.





En el marco de la Cumbre del G20 de 2024,“La Iniciativa responde al compromiso del Pacto Digital Global, adoptado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Futuro en septiembre de 2024, que anima a las entidades de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos y las partes interesadas pertinentes, a evaluar el impacto de la desinformación y la desinformación en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.





En ese momento, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, señaló que los estados miembros deben trabajar juntos para aplastar la desinformación climática.





“Debemos luchar contra las campañas coordinadas de desinformación que obstaculizan el progreso global en el cambio climático, desde la negación abierta a la limpieza de los recursos naturales hasta el acoso a los científicos del clima. Antonio Guterres, líderes del G20 en noviembre de 2024

En 2023, la ONU estableció unaCódigo de Conducta de las Naciones Unidas para la Integridad de la Información en las Plataformas Digitales“Las políticas dirigidas aEl silencio de las voces disidentesen plataformas digitales bajo el pretexto de mitigar “desinformación y desinformación”, que es convenientemente agrupada con discurso de odio.





Para darle una idea del tamaño y alcance en que la ONU desea erradicar cualquier cosa que considere “desinformación y desinformación”, aquí están algunas recomendaciones de políticas tomadas de la ONU.Towards a United Nations Code of Conduct“La sección de laPolítica Breveque llama no sólo a los Estados miembros, sino a grupos privados como partes interesadas (es decir, ONG, empresas, académicos, etc.), plataformas digitales, anunciantes y medios de comunicación para hacer la licitación de la ONU:





Todas las partes interesadas deben abstenerse de utilizar, apoyar o amplificar la desinformación y el discurso de odio para cualquier propósito.

Todas las partes interesadas deben asignar recursos para abordar y informar sobre los orígenes, la difusión y el impacto de la desinformación y el discurso de odio, respetando las normas y estándares de derechos humanos y invirtiendo aún más en capacidades de verificación de hechos en países y contextos.

Todas las partes interesadas deben promover la formación y el desarrollo de capacidades para desarrollar la comprensión de cómo se manifiestan la desinformación y la desinformación y el discurso de odio y para fortalecer las estrategias de prevención y mitigación.

Todas las partes interesadas deben adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar el uso seguro, seguro, responsable, ético y respetuoso con los derechos humanos de la inteligencia artificial y abordar las implicaciones de los recientes avances en este campo para la difusión de la desinformación y el discurso de odio.

Los Estados miembros deben garantizar el acceso público a información gubernamental exacta, transparente y de fuentes fiables, en particular a la información que sirva al interés público, incluidos todos los aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Estados miembros deben invertir y apoyar la investigación independiente sobre la prevalencia y el impacto de la desinformación y el discurso de odio en los países y lenguas, en particular en contextos menos favorecidos y en idiomas distintos del inglés, permitiendo a la sociedad civil y a la academia operar de forma libre y segura.

Las plataformas digitales y los anunciantes deben asegurarse de que los anuncios no se colocan junto a la desinformación o la desinformación o el discurso de odio en línea, y que no se promueva la publicidad que contenga desinformación.

Las plataformas digitales deben garantizar una transparencia significativa en cuanto a algoritmos, datos, moderación de contenidos y publicidad.

Las plataformas digitales deben publicar y publicar políticas accesibles sobre la desinformación, la desinformación y el discurso de odio, y informar sobre la prevalencia de la desinformación coordinada en sus servicios y la eficacia de las políticas para contrarrestar tales operaciones.

Las plataformas digitales deben garantizar la plena participación de la sociedad civil en los esfuerzos para abordar la desinformación y el discurso de odio.

Los medios de comunicación deben garantizar que todo el contenido publicitario y publicitario remunerado esté claramente marcado como tal y esté libre de desinformación, desinformación y discurso de odio.





En sus propias palabras, la ONU está preocupada principalmente por lo que considera “desinformación” porque el cuerpo globalista no elegido está preocupado por la información que puede afectar “.El mandato de las Naciones Unidas y las prioridades sustanciales, “especialmente cuando se trata de crítica de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.





Para llevarlo todo de vuelta a casa, el WEF está promoviendo la creación deInternational Cybercrime Coordination Authority, pero ¿cuánto tiempo tardará en que la desinformación y la desinformación en línea sean consideradas ciberdelitos?





¿No estás de acuerdo con las narraciones sobre el cambio climático?Usted es un asesino por matar al planeta.Usted está cometiendo un ecocidio.





¿No está de acuerdo con la inmigración ilegal?Usted es un bigot y lo que dice es discurso de odio.





¿No te gusta lo que tus representantes están haciendo y quieren hablar?Estás socavando la autoridad de los gobiernos democráticos.





¿No quieres ser parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas o del gran reset del WEF?





¿No quieres la guerra?Estás apoyando a los dictadores, a los ladrones y a los terroristas.





Con el llamado discurso de odio constantemente agrupado junto con la desinformación sobre la “seguridad digital”, ¿cuánto tiempo antes de que los dos sean indistinguibles?





Tim Hinchliffe, editor de The Sociable

Tim Hinchliffe, Editor, The Sociable