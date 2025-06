Ny WEF dia mitaky ny fitsaboana ny disinformation ho toy ny heloka bevava amin'ny aterineto

Hatramin'ny hoe mandra-pahoviana ny fampahalalana diso sy ny fampahalalana diso amin'ny aterineto dia heverina ho heloka bevava amin'ny aterineto?

Ny World Economic Forum (WEF) dia mamoaka lahatsoratra bilaogy mitaky ny famoronana maneran-tany momba ny heloka bevava amin'ny aterineto izay manana fahefana amin'ny fanolorana sy ny fampiharana ny firenena tsy miara-miasa.





Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny ANy bilaogyNy zo ho an'ny4 steps towards creating an international agency against cybercrime,” izay manohitra ny famoronana ny mpanoratra”International Cybercrime Coordination Authority (ICCA)“Hiasa ho toy ny vatana mizara ny fahalalana eo amin'ny firenena mitovy hevitra izay manana ny fahefana koa”Manamaivana ny lalàna momba ny fanoloran-dalàna momba ny heloka bevava amin'ny aterinetoAry nyNy fanamelohana ny sazy ankapobeny ho an'ny firenena“Mifanohitra amin'ny fiaraha-miasa izany.





“Tonga ny fotoana hanamafisana ireo ezaka ireo amin'ny alalan'ny famoronana ny Fitsarana iraisam-pirenena momba ny fanaraha-maso ny heloka bevava amin'ny aterineto (ICCA), fifanarahana maharitra eo amin'ny firenena mifantoka amin'ny fampiharana mifanaraka, fandefasana fampahalalam-baovao, fampifanarahana ara-dalàna ary fiaraha-miasa amin'ny fampihorohoroana amin'ny aterineto.” WEF, “4 dingana ho amin'ny famoronana fikambanana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny heloka bevava amin'ny aterineto,” Aprily 2025.

WEF, “4 dingana ho amin'ny famoronana fikambanana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny heloka bevava amin'ny aterineto,” Aprily 2025.





Nosoratan'i Anna Sarnek avy amin'ny Amazon Web Services sy Ross Haleliuk avy amin'ny Venture in Security, ny lahatsoratra dia ampahany amin'ny WEF Center for Cybersecurity, izay milaza ny mpanoratra fa ny famoronana ICCA dia hivoaka lavitra noho ny fahaiza-manaon'ny fampahalalam-baovao amin'ny vondrom-piarahamonina toy ny Five Eyes, ny Firenena Mikambana, ary ny NATO ary ho any amin'ny sehatry ny fanamelohana sy ny fahefana fampidirana eo amin'ny firenena.





“Na dia manana anjara toerana amin'ny ady iraisam-pirenena aza ny tambajotra fampahalalam-baovao toy ny Five Eyes sy ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny Firenena Mikambana, dia tsy ampy izy ireo mba hanatanterahana ny habetsaky ny fahasamihafana sy ny haingam-pandeha amin'ny fandrahonana nomerika ankehitriny.Ary izy ireo dia manoratra.





Ho an'ireo globalista tsy voafidy, ny olana tsirairay dia izao tontolo izao, ary ny olana tsirairay dia mitaky vahaolana iraisam-pirenena voavonjy ao amin'ny birokracia.





Ny ICCA dia hitarika ny fanamafisana ny lalàna momba ny fanoloran-tena momba ny heloka bevava an-tserasera, ny fanatsarana ny fandaharam-pahalalana nomerika, ary ny fametrahana sazy ankapobeny (finaniana na diplomàtika) ho an'ireo firenena izay manakana ny hiara-miasa na mandray anjara amin'ny heloka bevava. WEF, “4 dingana ho amin'ny famoronana fikambanana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny heloka bevava amin'ny aterineto,” Aprily 2025.

WEF, “4 dingana ho amin'ny famoronana fikambanana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny heloka bevava amin'ny aterineto,” Aprily 2025.





Amin'ny fampiasana an'i Rosia ho toy ny boogeyman ohatra mba hanomezana fiarovana ho an'ny cybercriminals, ny mpanoratra ny WEF dia te-hampiasa ny ICCA, raha vao naorina, mba "hampiakatra sazy ankapobeny" amin'ny firenena noho ny tsy miara-miasa sy miara-miasa amin'ny mpanao heloka bevava.





“Mba hanakana ny paradisa azo antoka tahaka an'i Rosia, ilaintsika ny manamaivana ny lalàna momba ny fanolorana ho an'ny mpanao heloka bevava an-tserasera ary hanamafisana ny fampiharana ny heloka bevava an-tserasera nataon'i Interpol.Ary izy ireo dia manoratra.





Na izany aza, alohan'ny hanorina vatana iraisam-pirenena izay ho miasa toy ny Fitsarana Iraisam-pirenena Cybercriminal, ny Global Police Force, ary ny Five Eyes, dia ilaina ny famaritana ny zava-misy amin'ny aterineto.





“Miorina amin'ny asa nataon'ny Partnership Against Cybercrime (PAC), ny famaritana ara-dalàna ankapobeny momba ny heloka bevava an-tserasera dia mety ahitana ny fanafihana amin'ny hopitaly, ny tolotra fiantohana, ny seranam-piaramanidina sy ny fampiasam-bola, ny ransomware, ny fandikan-dalàna nomerika, ny fandikan-dalàna ara-bola, ny phishing, ary ny fandravana ny tsiambaratelo amin'ny ankapobeny, ary koa ny fampiasana fitaovana ara-dalàna toy ny botnets sy ny tsenan'ny tranonkala mainty.“Ny mpanoratra dia manoratra.





Ny zavatra tsy fantatry ny mpanoratra dia ny hoe ny vondrona mpiara-miasa manohitra ny heloka bevava amin'ny aterineto, ary ny WEF amin'ny ankapobeny amin'izany raharaha izany, ihany koa dia mahita ny "disinformation" an-tserasera ho fandrahonana ho an'ny governemanta demokratika araka ny antsipirihany ao amin'ny lahatsoratra iray.Ny tatitra InsightHatramin'ny volana Novambra 2020.





Ankoatra ny heloka bevava ara-bola, dia mampiasa ny tambajotra mifototra amin'ny aterineto ireo mpanao heloka bevava mba hanohana ny fampihorohoroana sy ny fivarotana zava-mahadomelina, ary mampitombo ny fampahalalana diso mba hampihorohoroana ny governemanta sy ny demokrasia. WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, Novambra 2020

WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, Novambra 2020





Maneho hevitra amin'ity lohahevitra ity ny mpanao gazety fanadihadiana, mpanoratra ary manampy ny mpamoaka gazety ao amin'nyTsy voafetra ny HangoutsIzay nanoratra nyEnding Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of PrivacyAry nohoNy farany Amerikana VagabondAmin'ny volana Jolay 2021 :





“Amin'ny ankapobeny, ny Fiaraha-miasa WEF manohitra ny heloka bevava amin'ny aterineto dia mampiasa famaritana mahazatra momba ny zavatra midika hoe "heloka bevava amin'ny aterineto" satria mampihatra ity taratasy ity amin'ireo izay mamoaka na mitahiry votoaty izay heverina ho "fampahalalana diso" izay mampidi-doza ho an'ny governemanta "demokrasia". Ny tombontsoan'ny WEF amin'ny fanamelohana sy fanadihadiana votoaty an-tserasera dia nampiseho tamin'ny famoronana vao haingana ny Global Coalition ho an'ny fiarovana an-tserasera mba hanatsarana ny fametrahana ny fitenenana an-tserasera amin'ny sehatra ara-panjakana sy ara-tserasera.Ny





Ny fampielezan-kevitra amin'ny aterineto momba ny tsy fahampian'ny vaovao sy ny tsy fahampian'ny vaovao dia ankehitriny olana fototra amin'ny fiarovana an-tserasera. \ "Ny fiarovana an-tserasera dia ho lasa tsy momba ny fiarovana ny tsiambaratelo sy ny fidirana amin'ny fampahalalana fa bebe kokoa momba ny fiarovana ny fahamarinany sy ny toeran'ny fampahalalana" WEF, Cybersecurity Futures 2030: Ny fototra vaovao, Desambra 2023

WEF, Cybersecurity Futures 2030: Ny fototra vaovao, Desambra 2023





Raha tsy ampy izany, ny WEF dia nilaza fa ny fampahalalana diso sy ny fampahalalana diso an-tserasera dia “.Ny olana fototra momba ny fiarovana an-tseraseraAo amin'Ny tatitraSary nalaina tamin'ny 5 Desambra 2023 amin'ny lohateny "Cybersecurity Futures 2030: New FoundationsNy





Araka ny voalazan'ny tatitra, “Ny fitondram-panjakana maharitra izay manaraka ny teknolojia sy ny fitsipika momba ny fiarovana an-tserasera dia afaka ho lasa “marika” azo itokisana, mahazo tombontsoa amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao, manararaotra ny fahaiza-manaon'ny mpitarika ao amin'ny dingana fametrahana fitsipika maro sy miady amin'ny fampielezan-kevitra disinformationNy





Mandeha haingana amin'ny taona vitsivitsy, ary ny faniriana hanesorana ny tantara rehetra izay tsy mifanaraka amin'ireo globalista tsy voafidy ao amin'ny Firenena Mikambana sy ny WEF dia miakatra hatrany.





Hatramin'ny taona faharoa taty aoriana, nanambara ny WEF fa ny loza lehibe indrindra eran-tany dia ny fampahalalana diso sy ny fampahalalana diso.

Araka ny tatitry ny WEF Global Risks 2025Ny tatitra:





Ny polisy »Mitohy ny fiantraikany amin'ny fampahalalana diso sy ny fampahalalana diso, izay, tamin'ny taona faharoa taty aoriana, no lohahevitra lehibe indrindra amin'ny fotoana fohy ka hatramin'ny fohy eo amin'ny sokajy rehetra..





“Ny ezaka hiady amin'io loza io dia miady amin'ny mpifaninana mahatalanjona amin'ny votoaty tsy marina na mampihomehy izay azo avy amin'ny Generative AI izay azo avy amin'ny famokarana sy famoahana amin'ny habeny.,” izay mitovy amin'ny fanombanana nomena tao amin'ny tatitra 2024.





Ny Global Initiative for Information Integrity on Climate Change dia mifanaraka amin'ny fampanantenana ao amin'ny Global Digital Compact, navoakan'ny firenena mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana tao amin'ny Fivoriamben'ny Hoavy tamin'ny volana septambra 2024, izay manoro hevitra ireo fikambanana ao amin'ny Firenena Mikambana, miara-miasa amin'ny governemanta sy ny anton-javatra manan-danja, mba handrefesana ny fiantraikany amin'ny fampahalalana diso sy ny tsy fahampian'ny vaovao eo amin'ny fandrosoana maharitra. Fivoriamben'ny G20 ny volana Novambra 2024

Fivoriamben'ny G20 ny volana Novambra 2024





Tamin'ny herinandro lasa, ny G20 dia nanomboka ny “Global Initiative for Information Integrity on Climate ChangeHo toy ny fanandramanahamaha ny fampielezan-kevitry ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao izay mampihetsi-po sy mampihorohoro ny hetsika ara-toekarenaNy





Amin'ny anaran'nyNy fiarovana ny fampahalalanaNy fanehoan-kevitra rehetra izay mety hisy fiantraikany amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra (SDGs) dia tokony ho voafetra.





Araka ny voalazan'ny G20 2024,Ny fanentanana dia mifanaraka amin'ny fampanantenana ao amin'ny Global Digital Compact, navoakan'ny firenena mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana tao amin'ny Fivoriamben'ny Hoavy tamin'ny Septambra 2024, izay manoro hevitra ireo fikambanana ao amin'ny Firenena Mikambana, miara-miasa amin'ny governemanta sy ny anton-javatra manan-danja, mba handrefesana ny fiantraikany amin'ny fampahalalana diso sy ny tsy fahampian'ny vaovao eo amin'ny fandrosoana maharitra.





Tamin'izany fotoana izany, nilaza i António Guterres Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana fa tsy maintsy miara-miasa miaraka amin'ny firenena mpikambana mba hamonoana ny fampahalalam-baovao momba ny toetr'andro.





Tsy maintsy miady amin'ny fampielezan-kevitra mifehy ny fampahalalam-baovao izay manakana ny fandrosoana eran-tany amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, manomboka amin'ny fanitsakitsahana mivantana amin'ny fanadiovana ara-toekarena ka hatramin'ny fanararaotana ireo mpahay siansa momba ny toetr'andro. Antonio Guterres, mpitarika ny G20, Novambra 2024

Antonio Guterres, mpitarika ny G20, Novambra 2024





Tamin'ny taona 2023 dia nanangana ny Firenena Mikambana.Ny lalàmpanorenan'ny Firenena Mikambana momba ny fiarovana ny fampahalalana amin'ny sehatra nomerika“Tsy misy politika mifantoka amin'nyNy fahatongavan'ny feon'ny mpanohitraAo amin'ny sehatra nomerika amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny "fahafatesana sy ny tsy fampahalalana", izay mora foana miaraka amin'ny fitenin'ny fahatezerana.





Mba hanome anao hevitra momba ny habetsahan'ny sy ny habetsahan'ny Firenena Mikambana hanesorana ny zavatra rehetra izay heveriny ho "fampahalalana tsy marina sy disinformation", eto ny fanapahan-kevitra politika vitsivitsy avy amin'ny "Firenena Mikambana".Towards a United Nations Code of ConductNy ampahany amin'nyPolitika fohyizay miantso tsy ny firenena mpikambana ihany, fa ny vondrom-piarahamonina tsy miankina toy ny mpandray anjara (toy ny NGO, ny orinasa, ny oniversite, sns), ny sehatra nomerika, ny dokam-barotra, ary ny haino aman-jery mba hanao ny fangatahan'ny Firenena Mikambana:





Ny antoko rehetra dia tsy tokony hampiasa, manohana na hampitombo ny fampahalalana diso sy ny fitenin'ny fahatezerana ho an'ny tanjona rehetra.

Ny antoko rehetra dia tokony hanomezana fitaovana hanatanterahana sy hamoaka tatitra momba ny loharanon'ny fampahalalana diso sy ny fiantraikany amin'ny fampihorohoroana sy ny fankahalàna sy ny fitenin'ny fankahalàna, amin'ny fankatoavana ny fitsipika sy ny fitsipika momba ny zon'olombelona ary ny fampiasam-bola bebe kokoa amin'ny fahaiza-manaon'ny fanamarinana ny zava-misy any amin'ny firenena sy ny toe-javatra.

Tokony hampitombo ny fampiofanana sy ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao ny mpandraharaha rehetra mba hanatsarana ny fahatakarana ny fomba mampiseho ny tsy fampahalalana sy ny disinformation sy ny feon'ny fahatezerana ary hanamafisana ny sehatry ny fisorohana sy ny fanamafisana.

Ny antoko rehetra dia tokony handray fepetra haingana sy haingana mba hahazoana antoka ny fampiasana azo antoka, azo antoka, tompon'andraikitra, ara-toekarena ary mifanaraka amin'ny zon'olombelona amin'ny fampiharana ny fikarohana ara-teknika ary hanatanterahana ny fiantraikany amin'ny fandrosoana vao haingana ao amin'ity sehatra ity amin'ny fampielezan-kevitra tsy marina sy ny fampahalalam-baovao sy ny fitenin'ny fahatezerana.

Ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia tsy maintsy manome fahafahana ho an'ny daholobe amin'ny fampahalalana marina, mazava sy azo itokisana avy amin'ny governemanta, indrindra fa ny fampahalalana izay mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny vahoaka, anisan'izany ny lafiny rehetra amin'ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra.

Ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia tokony hampiasa sy manohana fikarohana tsy miankina momba ny fivoarana sy ny fiantraikany amin'ny fampahalalana diso sy ny fitenenana amin'ny fahatezerana any amin'ny firenena sy fiteny, indrindra amin'ny toe-javatra tsy ampy sy amin'ny fiteny hafa noho ny teny anglisy, mba ahafahan'ny fiaraha-monina sivily sy ny akademika miasa amin'ny fahafahana sy ny fiarovana.

Ny sehatra nomerika sy ny dokam-barotra dia tokony hiantoka fa tsy misy dokam-barotra miaraka amin'ny fampahalalana diso na diso na fanehoan-keviny amin'ny aterineto, ary tsy misy dokam-barotra izay ahitana fampahalalana diso.

Ny sehatra nomerika dia tokony hahazoana antoka mahomby momba ny algorithms, ny angon-drakitra, ny fanamafisana ny votoaty ary ny dokam-barotra.

Ny sehatra nomerika dia tokony hamoaka sy hamoaka politika azo jerena momba ny disinformation sy ny disinformation sy ny fitenin'ny fahatezerana, ary ny tatitra momba ny fivoaran'ny disinformation mifehy amin'ny serivisy sy ny fahombiazan'ny politika mba hisorohana ireo hetsika ireo.

Ny sehatra nomerika dia tokony hahazoana antoka ny fandraisana anjara tanteraka amin'ny fiaraha-monina sivily amin'ny ezaka hanatanterahana ny fampahalalana diso sy ny fitenenana.

Ny haino aman-jery dia tokony hiantoka fa ny dokam-barotra sy ny votoatin'ny dokam-barotra rehetra dia mazava tsara ho toy izany ary tsy misy fampahalalana diso sy fitenenana.





Amin'ny teny manokana, ny Firenena Mikambana dia matahotra indrindra amin'izay heveriny ho "fampahalalana diso" satria ny vatana globalista tsy voafidy dia matahotra amin'ny vaovao izay mety hisy fiantraikany. "Ny fanomezan-dalana ny Firenena Mikambana sy ny laharam-pahamehana"Ary indrindra raha miresaka momba ny fanakiana ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra.





Mba hamerina izany rehetra izany any an-trano, ny WEF dia manohana ny famoronanaInternational Cybercrime Coordination Authority, fa mandra-pahoviana no haharitra raha tsy heverina ho heloka bevava amin'ny aterineto ny fampahalalana diso sy ny fampahalalana diso?





Tsy mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro ve ianao? ianao no mpamono olona noho ny nahafatesana ny planeta.





Tsy miombon-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra tsy ara-dalàna ianao? Ianao dia mpihatsaravelatsihy ary ny zavatra lazainao dia feon'ny fankahalana.





Tsy tianao ny zavatra ataon'ny mpikambanao ary te-hiteny am-ponja ianao? dia manimba ny herin'ny governemanta demokratika ianao.





Tsy tianao ny ho ampahany amin'ny Agenda 2030 ao amin'ny Firenena Mikambana na ny famerenana lehibe ao amin'ny WEF?





Tsy tianao ny ady? dia manohana ny mpikatroka, ny mpangalatra, ary ny mpampihorohoro.





Miaraka amin'ny fitenin'ny fankahalàna antsoina hoe tsy mitsahatra miaraka amin'ny fahadisoana sy ny fampahalalana tsy marina momba ny "fiarovana nomerika", hoe mandra-pahoviana no tsy azo aseho ireo roa ireo?





Tim Hinchliffe, mpanoratra ao amin'ny The Sociable

