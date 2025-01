Nahoana ny famatsiam-bola amin'ny fikarohana BRAIN Initiative an'ny NIH no manjavona

Tsy misy fototarazo ho an'ny baolina, ary tsy misy neuron ho an'ny kiraro. Mety misy connectomics mandritra ny fotoana maharitra, saingy azo inoana fa tsy ho hita izy ireo. Ny fototarazo dia miseho rehefa milalao baolina na miresaka momba izany. Ny neurons dia mavitrika rehefa manao kiraro na miresaka momba izany, fa ny fanontaniana dia hoe, inona no mampiseho baolina na kiraro ao anaty cranium?







Ny baolina na kiraro izay any amin'ny tontolo ivelany dia ao anaty endrika ao anatin'ny cranium. Inona avy ireo singa ao amin'ny cranium manana an'io fanehoana io? Inona avy ireo endri-javatra ireo ary ahoana ny fifandraisany?







Raha misy singa manokana ho an'ny fanehoana [ny exteroception sy ny interoception], dia ahoana no mety hamolavolan'izy ireo ny fomba takatry ny saina sy ny fitsaboana, ary koa ny aretin'ny neurodegenerative, avy eo ny faharanitan-tsaina voajanahary, ny fianarana, ny fahatsiarovan-tena, ny fiankinan-doha sy ny sisa?







Misy ny interactive vao haingana nataon'ny Nature , Inona no mampiavaka ny atidohan'olombelona? , milaza fa: "Rehefa mampitaha ny fitenenan'ny fototarazo amin'ny karazam-biby, dia misy fahasamihafana maro mifandray amin'ny fomba mifandray amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny neurons - antsoina hoe synapses - mifandray sy mifandray amin'ny tsirairay."







Ny sisin-tany manaraka ho an'ny fandrosoana amin'ny fikarohana momba ny neuroscience eran-tany dia ny famantarana elektrika sy simika, ao anaty andiana neurons, ho fototry ny fanehoana [na fandikana] ny asa rehetra. Tsy famantarana ho toy ny fitaovam-pifandraisana, fa famantarana ho fototry ny fandaminana ny vaovao, satria raha ny neurons no mampita fofona, ahoana no nahatonga azy ireo tamin'ny fanamafisana an'io fofona io? Ary inona no maha samy hafa ny fomba nahatongavan'ny config sy ny relay?









Raha ny famantarana dia afaka mampita ny fikirakirana sensory, dia heverina fa azo atao izany satria ny famantarana no nanamboatra azy ireo, mampifangaro ny mekanika sy ny fitaterana. Raha tsy izany no izy, inona no nanangona ny fanamafisana ny baolina na kiraro, ho an'ny famantarana hitaterana? Dia ahoana ny maha samy hafa ny loharano amin'ny famantarana? Ary inona no nahatonga azy ireo ho vonona ho amin'ny fitaterana?







Inona ny sain'olombelona? Inona no maha samy hafa azy amin'ny atidoha, ny vatana, ny neurônina ary ny fototarazo? Inona ny fifandraisan'izy ireo? Ahoana no fiasan'ny saina? Inona no andraikitry ny saina amin'ny fahasalamana ara-tsaina, ny aretina, ny aretina miharatsy, ny fiankinan-doha, ny fahatsiarovan-tena ary ny fiantraikany amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy?







Na dia ny hevitra henjana momba ny fomba hanazavan'ireo famantarana ny fahaketrahana aza, vokatry ny NIH BRAIN Initiative dia mety ho lasa vaovao lehibe izay mety hanentana ny famatsiam-bola ary hanosika ny fikarohana sisa ho amin'ny laharam-pahamehana iraisana, ho fanohanana, manerana ny loharano.







Ny fototarazo dia tsy mahafantatra ny singa ao amin'ny fizika, ary ny neurons dia tsy miova [amin'ny anatomie] rehefa [olona iray] milaza modely ara-toekarena. Ny fototarazo dia manomana ny maodely izay ahafahan'ny mari-pamantarana manangana fanamafisana raha ny neurônina [sy ny synapse-ny] no lasa tetezana izay hananganana sy hitondrana [amin'ny alalan'ny famantarana], amin'ny foto-kevitra. Ny famantarana dia ny sain'olombelona ary manana fizakan-tena lehibe izy ireo.





Ny fandrosoana dia ny fikatsahana ny loharanon'ny fanehoana, avy eo fikatsahana ny mety hisian'ny fandrosoana midadasika kokoa , raha toa ka manana fotoana ampy ny fandalinana mitohy.







Ny sain'olombelona dia heverina ho fanangonana ny famantarana elektrika sy simika rehetra amin'ny neurons miaraka amin'ny fifandraisany sy ny endri-javatra rehetra, amin'ny seta, amin'ny vondron'ny neurons, manerana ny rafi-pitatitra foibe sy periferika.







Ny NIH BRAIN Initiative ihany koa dia tsy nanana fiantombohan'ny foto-kevitra lehibe, raha misy fisokafana amin'ny andiana famantarana elektrika sy simika, miaraka amin'ny fotoana tsara kokoa hanentanana famatsiam-bola fikarohana bebe kokoa ary hamaly ny tsy fantatra.







Misy tantara vao haingana ao amin'ny The Transmitter , Neuroscientists reeling from past cuts advocate for more BRAIN Initiative famatsiam-bola , milaza fa, "Ny BRAIN Initiative dia very $278 tapitrisa tamin'ny famatsiam-bola nanomboka tamin'ny 2023 ka hatramin'ny teti-bolan'ny taona 2024. Izany fiovana izany, nambara tamin'ny volana aprily, dia taratry ny fihenan'ny fandraisana anjara amin'ny programa avy amin'ny Lalàna Cures 21st Century Act ary tsy misy fitomboana amin'ny fototra. Ny fandaharan'asa dia nitazona ny famatsiam-bola mitohy, saingy maro ireo fahafahana vaovao nofoanana na natsahatra tamin'ny volana Mey. Na dia eo aza ny fihenan'ny famatsiam-bola 40 isan-jato tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny BRAIN Initiative, ny programa National Institutes of Health (NIH) izay mamatsy vola amin'ny sehatry ny neuroscience fototra. Ny fikarohana dia mijanona ho " laharam-pahamehana lehibe", hoy ny talen'ny masoivoho, Monica Bertagnolli, tao amin'ny komity amerikanina momba ny famatsiam-bola ny talata.







Misy fanehoan-kevitra vao haingana ao amin'ny Nature , The BRAIN initiative: a pioneering program on the precipice , milaza fa, "Natomboka tamin'ny 2013, ny BRAIN Initiative (BRAIN) any Etazonia dia mikendry ny hamaha ny misterin'ny ati-doha sy hamolavola fitsaboana vaovao momba ny neurologique. ary ny aretin'ny neuropsychiatric Ny fahombiazan'ity programa ity dia voaporofo amin'ny fahitana haingana sy ny fivoaran'ny fitsabahana izay mitranga amin'ny fotoana tena izy. Na izany aza, ny fampihenana 40% vao haingana amin'ny famatsiam-bola ho an'ny BRAIN dia manohintohina ity fahafahana indray mandeha isan-taona ity hamahana ireo mistery fototra ao amin'ny ati-doha sy hahatratrarana ny fandrosoana amin'ny fitsaboana izay noheverinay fa tsy ho vita. "