Kā THENA plāno attīstīt DeFi, neizjaucot likviditātes baseinus

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

TēnaIevads amodular liquidity systemvar attīstīties laika gaitā, nepārkāpjot esošos pulkus.PluginsTHENA mērķis ir piedāvāt pielāgojamību, neprasot pārkārtošanu.Tas varētu nozīmēt zemākas izmaksas lietotājiem, mazāk likviditātes sadalījumu dažādās versijās un vienmērīgāku pāreju protokoliem, kas balstīti uz BNB Chain.





"Mēs redzam V3,3 kā jaunu nodaļas sākumu gan THENA, gan visas DeFi infrastruktūras jomā BNB Chain," teica Theseus, THENA izpilddirektors un līdzdibinātājs.

What Are Plugins and How Do They Work?

Plugins ir modulāri papildinājumi likviditātes baseiniem. tie darbojas līdzīgiHooksUniswap v4, bet ir izveidoti, izmantojotAlgebra Integral, kas ir kompostējamu rīku kopums automatizētiem tirgus veidotājiem (AMM). Praktiski, spraudņi ļauj pulkiem ieviest loģiku, piemēram:





Volatilitātes balstītas maksas, kas automātiski pielāgojas tirgus apstākļiem

Slīdēšanas maksu skalas, lai optimizētu tirdzniecības izmaksas pret risku

Brevis ZK spraudņi, kas piedāvā identitātes balstītas atlaides, izmantojot nulles zināšanu pierādījumus





Šos moduļus var pievienot vai uzlabot, neprasot lietotājiem pārvietot savu likviditāti uz jaunu līgumu.Tas samazina likviditātes fragmentāciju, kas vēsturiski ir bijusi problēma DeFi katru reizi, kad tiek uzsākta jauna protokola versija.





Izveidojot šīs funkcijas modulāri, THENA nodrošina izstrādātājiem un likviditātes nodrošinātājiemprogrammable poolskas var reaģēt uz reāllaika tirgus apstākļiem, lietotāju identitāti vai pārvaldības signāliem.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Viena no V3.3 izcilajām iezīmēm irunified gauge systemTas ļauj abiemmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)un pārvaldīja likviditātes pulus, lai piedalītos tajā pašā atlīdzības mehānismā.





Manuālie LP var definēt pielāgotu cenu diapazonu tirdzniecībai, saņemtNFTpārstāvēt savu pozīciju, un pēc tamstake that NFTno turienes. no turienes viņi ir tiesīgi nopelnīt$THE emissions, protokola atlīdzības žetons. Iepriekš atlīdzības bieži vien bija ierobežotas ar pārvaldītiem pulkiem vai prasīja atsevišķas saskarnes.single pool-specific gauge, ar emisijām, kas sadalītas, pamatojoties uz balsojumiem noveTHE holders.





Neatkarīgi no tā, vai lietotāji dod priekšroku pasīvām, automatizētām stratēģijām vai vēlas aktīvi pārvaldīt kapitālu šaurās joslās, viņi tagad var konkurēt vienlīdzīgi un saņemt balvas, pamatojoties uz sniegumu un līdzdalību.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

V3.3 pārvaldība atšķiras no iepriekšējiem DeFi modeļiem, koncentrējoties uzautomation and cross-chain accessUzlabojumi ievieš:





Cross-chain balsošana bez nepieciešamības tiltu

Balsot izturību, lai preferences pārnest vairākos laikmetos

Daudzu laikmetu krāpšanas plānošana protokoliem, kas meklē ilgstošu ietekmi

Chainlink Automation funkcijām, piemēram, automātiskai balsošanai, atlīdzības pieprasīšanai un tokenu bloķēšanas paplašināšanai





Šie rīki samazina laiku un pūles, kas nepieciešamas, lai piedalītos pārvaldībā, un pazemina šķērsli mazākiem turētājiem, kuri bieži atdalās sarežģītības dēļ.

"Šis atjauninājums koncentrējas uz soļiem, kas DeFi ir jāveic tuvākajā nākotnē: modulāri, kompostējami un vērsti uz kapitāla efektivitāti," teica Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Ieeja likviditātes baseinā tradicionāli prasa nodrošināt divus aktīvus vienādās proporcijās. tas var būt neefektīvs, jo īpaši jauniem lietotājiem.Kyber-powered Zapperkas ļauj lietotājiem:





Nodrošināt vienu aktīvu, lai iekļūtu jebkurā baseinā

Pat ievadiet koncentrētas likviditātes (CL) baseinus bez manuālas konfigurācijas

Opcionāli iestatīt pielāgotus cenu diapazonus aktīvajām LP stratēģijām





Samazinot berzi ieejas punktā, THENA padara sarežģītas tirdzniecības stratēģijas pieejamas lietotājiem, kas nav profesionāli tirgus veidotāji.

Migration Timeline and What Users Need to Know

V3.3 atjauninājums dodas uz dzīviMay 22, ar balsošanu par jauniem rādītājiem jau ir atvērts. emisijas, kas saistītas ar mantojumiem baseiniem, tiks pakāpeniski izslēgtiMay 29, kurā balvas tiks pilnībā pāradresētas uz V3,3 pultiem.





AMigrācijas ceļvedisir pieejama, kopā ar soli pa solim vizuālo saskarni, kas paredzēta, lai palīdzētu lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir aktīvi LP vai gadījuma token turētāji, pāreju vienmērīgi.

My Opinion and Final Thoughts

THENA V3.3 atjauninājums ir viena no tehniski vērienīgākajām izmaiņām DeFi infrastruktūrā šogad, apvienojot vairākus jauninājumus, modulārus viedos līgumus, dinamiskas likviditātes stratēģijas, vienotas atlīdzības sistēmas un automatizētu pārvaldību vienā saskarnē.





No lietotāja pieredzes viedokļa modulāro spraudņu un Zapper rīku ietekme varētu būt nozīmīga.Lai gan lietotāji netiek piespiesti pastāvīgi uzraudzīt un pārinstalēt, THENA cenšas palielināt likviditātiadaptive, saglabājot izvēli starp manuālajām un automatizētajām stratēģijām.





Tomēr reālais pārbaudījums irecosystem adoptionJa izstrādātāji pamatojas uz spraudņu sistēmu un lietotāji vienmērīgi migrē uz V3.3, THENA varētu noteikt standartu turpmākiem protokola atjauninājumiem.





DeFi bieži cieš no tā, ka ik pēc pāris mēnešiem atkārtoti izdomā sevi.TēnaTas nozīmē, ka tā var attīstīties, neprasot savai kopienai sākt no jauna.

