AI energijos problema yra tokia bloga, kad pramonė tiesiog palieka planetą

Termodinamikos lubos Pagreitėjanti AI revoliucija, perkelianti skaičiavimo paklausą už Moore'o įstatymo ribų į "AI Supercycle", įtempia antžeminę infrastruktūrą.Hiperskaliniai duomenų centrai, kadaise simbolizuojantys pažangą, dabar laikomi "termodinaminiais parazitais" dėl jų nepakartojamo gigavatų lygio energijos suvartojimo ir milijonų galonų geriamojo vandens, problemų, kurių dabartinis tinklas ir vandens telkiniai negali palaikyti. Mokymas ir trukdymas masinėms LLM reikalauja energijos, panašios į mažas šalis, perkraunant antžeminį "debesį". perdavimo linijos prisotinimas atideda naujus duomenų centrus Šiaurės Virdžinijoje daugelį metų, o Airija ir Singapūras nustatė moratoriumus, veiksmingai sustabdydami skaitmeninę plėtrą. Sprendimas, atsirandantis dėl sparčiai mažėjančių paleidimo išlaidų ir didėjančių energijos kainų konvergencijos, yra radikalus status quo pakeitimas: jei debesis negali augti Žemėje, jis turi pereiti į vienintelę aplinką, kurioje energija yra neribota, aušinimas yra pasyvus, o žemė yra laisva. Šioje ataskaitoje analizuojamas naujas „Orbital Compute“ sektorius, daugiausia dėmesio skiriant „SpaceX“ ir „xAI“ 2026 m. vasario mėn. Sujungimui už 1,25 trilijoną dolerių ir tokiems iššūkiams kaip „Starcloud“, „Lonestar“ ir „K2 Space“. Mes nagrinėjame inžinerinius sunkumus, susijusius su „karštu“ vakuumu, radiacinio aušinimo fizika, ekonominiu iššūkiu, susijusiu su silikono („iPhone problema“). Tai, kas seka, yra ne tik rinkos analizė; tai gali būti kitos pramonės revoliucijos pavyzdys, kai pagrindinis žemos Žemės orbitos (LEO) eksportas nustoja būti ryšiais ir tampa pačia žvalgyba. Pirmoji dalis: Titanio judėjimas – „SpaceX“ ir „xAI Singularity“ Komercinės kosmoso pramonės istorija greičiausiai bus suskirstyta į „prieš susijungimą“ ir „po susijungimo“ eras.2026 m. Vasario 2 d. Baigėsi spekuliacinės eros kosmoso duomenų centrai ir prasidėjo pramonės era. Vertikali integracija už 1,25 trilijono dolerių Paskelbimas, kad „SpaceX“ įsigijo „xAI 1“, ne tik sukūrė korporatyvinę bedemotą; jis patvirtino technologinę architektūrą, kuri buvo atmesta kaip mokslinė fantastika tik prieš kelis mėnesius. Norint suprasti šio pokyčio mastą, reikia išanalizuoti simbiozinį neefektyvumą, kuris egzistavo prieš sandorį. „SpaceX“ buvo logistikos įmonė (Starship) ir telekomunikacijų įmonė (Starlink), ieškanti pakankamai didelio kliento, kad galėtų panaudoti milžinišką savo naujos kartos raketų kėlimo pajėgumą. „xAI“ buvo programinės įrangos kompanija, susidūrusi su antžemine energijos siena, nesugebėjusi užtikrinti gigavatų energijos, reikalingos „Grok 4“ ir už jos ribų treniruoti, nelaukdama metų tinklo atnaujinimų. „SpaceX“ nebėra vien tik sunkvežimių kompanija, tiekianti kitų žmonių palydovus; dabar ji yra pagrindinis savo infrastruktūros klientas. \n \n \n \n "Launch Subsidy": internalizuojant xAI, "SpaceX" gali dislokuoti orbitos duomenų centrus už ribines "Starship" paleidimo išlaidas (kuro ir remonto), o ne rinkos kainą. "Anchor" nuomininkas: Duomenų centras yra kapitalo intensyvus turtas, kuriam reikia didelio panaudojimo, kad jis būtų pelningas. xAI suteikia garantuotą, neišsemiamą darbo krūvį (mokymą ir išvadą "Grok"), kuris užtikrina, kad orbitaliniai klasteriai niekada nesėdėtų be darbo.3 Tinklo efektas: „Starlink“ žvaigždynas, kurį sudaro jau daugiau nei 10 000 palydovų, suteikia optinę pagalbą, reikalingą petabytams mokymo duomenų ir išvadų rezultatų perkelti tarp orbitos ir Žemės.4 1.2 „Milijono palydovų“ vizija ir Kardashevo žingsnis Regulatory filings and public statements surrounding the merger have unveiled an ambition that borders on the terraforming of orbital space. Elon Musk has outlined a roadmap to deploy a constellation of up to one million satellites dedicated to AI compute.5 Šis pasiūlymas iš tikrųjų yra „Kardashovo I tipo“ inžinerinis projektas – bandymas panaudoti didelę Saulės energijos dalį, patenkančią į Žemės orbitos apvalkalą, skaičiavimo darbams. \n \n \n \n Apskritai, 2024 m. orbitoje buvo mažiau nei 10 000 aktyvių palydovų. „Starship“ kaip „Enabler“: Ši vizija fiziškai neįmanoma be „Starship“ paleidimo transporto priemonės. „Falcon 9“, galintis pakelti ~18 tonų iki LEO, nepakanka skydinių, skysto aušinimo duomenų centrų masei. „Starship“, turintis 150+ tonų orbitos ir greito pakartotinio naudojimo dizaino tikslą, yra vienintelė transporto priemonė, galinti pakelti milijonus tonų reikalingos įrangos.7 Nors „milijono palydovų“ skaičius yra ilgalaikis tikslas (tikriausiai 2040 m.), nedelsiant planuojamas specializuotų grupuočių – „Compute“ žvaigždynų – diegimas, pradedant nuo 2027–2028 m. Ascento ekonomika: 200 JAV dolerių / kg riba Visas orbitalinių skaičiavimų verslo modelis remiasi vienu kintamuoju: paleidimo kaina už kilogramą. Išsamūs šio sektoriaus ekonominio modeliavimo tyrimai atskleidžia konkretų „tarpsnių tašką“, kai erdvė tampa pigesnė nei Žemė. 1 lentelė: ekonominė kryžminė analizė \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Kapitalo sąnaudos (Capex) Vidutinio sunkumo (Buildings, Cooling, Grid Connection) Ekstremalus (laivų paleidimas, palydovinis autobusas, Rad-Hardening) Veiklos sąnaudos (OPEX) Aukštas (elektros energija @ $0.05- $0.15/kWh, vanduo, personalas) Netoli nulio (laisva saulės energija, pasyvus aušinimas, nedaug darbuotojų) Energijos šaltinis Grid (Anglies / dujų / atsinaujinančiųjų išteklių mišinys) Tiesioginis saulės spektras (AM0 Spectrum) Šaldymo mechanizmas Šaldikliai / Evaporative (energijos / vandens intensyvus) Radiatyvinis (pasyvus, begalinis šilumos nutekėjimas) Gyvenimas 10-15 metų (įranga atnaujinta) 5-7 metai (įranga sudegė) „Break-Even“ formulė: „Google“ mokslininkai ir finansų analitikai modeliavo, kad jei paleidimo išlaidos sumažėtų iki maždaug 200 JAV dolerių už kilogramą, bendra orbitos duomenų centro nuosavybės kaina (TCO) per 5 metus taptų konkurencinga antžeminiam įrenginiui.1 \n \n \n \n Dabartinė realybė: „Falcon 9“ mažmeninė kaina yra ~2700 JAV dolerių už kilogramą. „Starship Promise“: „Musk“ ir pramonės analitikai prognozuoja, kad „Starship“ iki 2027 m. gali sumažinti išlaidas iki 200 JAV dolerių už kilogramą, o iki 2028 m. – 100 JAV dolerių už kilogramą Pasekmė: 100 USD / kg, erdvė yra ne tik "žalesnė" ar "suvereni"; tai iš esmės pigiau. II dalis: Tuštumos inžinerija – fizikos sprendimas Laikinam žmogui erdvės iššūkis yra ten patekti. Duomenų centro inžinieriui iššūkis yra Žemėje mes valdome šią šilumą skysčių (oro ir vandens) judėjimu. Erdvėje nėra oro, o vanduo užšąla arba virsta akimirksniu, jei jo nėra. „Space Cloud“ inžineriniai iššūkiai yra vieni sunkiausių šiuolaikinėje fizikoje. egzistuojančios Terminis buteliukas: spinduliuojantis į bedugnę Nors kosminė fono temperatūra iš tikrųjų yra 3 Kelvinai (-270 ° C), pati erdvė yra vakuumas – tobulas šilumos izoliatorius. Stefan-Boltzmann fizikos teorijos pagrindai: Paviršiaus spinduliuojančią energiją reguliuoja Stefan-Boltzmann įstatymas: Konfliktas: norint spinduliuoti daug šilumos, reikia aukštos temperatūros.Tačiau silicio lustai (GPU) greitai degraduoja virš 85 ° C (358K).Tai sukuria žiaurų inžinerinį apribojimą: mes turime atmesti kilovatus šilumos, išlaikant radiatorių santykinai vėsioje vietoje. \n \n \n Paviršiaus ploto problema: vienas „NVIDIA H100“ generuoja ~700 W šilumos. Norint ją spinduliuoti esant 50 °C (323K) veikimo temperatūrai, reikia apie 1 kvadratinį metrą radiatoriaus paviršiaus, kuris nukreiptas į gilų erdvę.9 „Juodosios plokštės“ sprendimas: tokios įmonės kaip „Starcloud“ kuria „Juodosios plokštės“ technologiją – aukštos emisijos dangos (iki 0,98) naudojamos dideliems diegiamiems plokštėms. 1 m x 1 m juodoji plokštė 20 °C temperatūroje skleidžia maždaug 838 vatų (iš abiejų pusių).10 Tai reiškia, kad kiekvienai serverių lentynai turi būti dešimčių metrų spindulys. 2.2 Radiacijos gauntletas: laikas ir jos Kai šiluminė pusiausvyra pasiekiama, aplinka atakuoja pačią silicio dalį. \n \n \n \n \n Bendroji jonizuojanti dozė (TID): kaupiamasis spinduliuotės kaupimasis sumažina tranzistorių oksidų sluoksnius, sukelia slenksčio įtampos pokyčius. Vieno įvykio sutrikimai (SEU): didelės energijos dalelės (protonai, sunkiosios jonai) pasiekia atminties ląstelę, šiek tiek pasukdamos nuo 0 iki 1. Dabartinis pramonės standartas, kurį pradėjo „Starcloud“ ir priėmė „SpaceX“ projektai, yra 1 kg masės skydo biudžetas už 1 kW kompiuterio.12 Šis skydas yra ne tik aliuminis; jis dažnai apima Z klasės medžiagas (skirtingo atominio svorio sluoksnius) arba vandenilio turtingus polimerus (pavyzdžiui, polietileno), kad išsklaidytų protonus. Programinės įrangos atsparumas: aparatinė įranga negali būti tobula. Sprendimas yra programinė įranga. Inžinieriai kuria „klaidų tolerancijos“ mokymo algoritmus, kuriuose nervų tinklo mokymo procesas gali identifikuoti ir ignoruoti sugadintus svorius, veiksmingai „gydant“ modelį aplink smegenų pažeidimą, kurį sukelia kosminiai spinduliai.13 Energijos paradoksas: saulės sinchroninės orbitos Nors aušinimas yra apribojimas, galia yra gausa. \n \n \n \n Dawn-Dusk orbita: Norint išvengti didelių baterijų (kurie yra sunkūs ir degraduojantys) poreikio, kosmoso duomenų centrai nukreipti į saulės sinchronines orbitas (SSO) palei terminatoriaus liniją (skirtumą tarp dienos ir nakties). AM0 intensyvumas: Saulės plokštės orbitoje gauna „Air Mass Zero“ (AM0) spinduliuotę (~1,360 W/m2), maždaug 40% daugiau energijos nei Žemės paviršiaus plokštės, kurios praranda energiją dėl atmosferos išsklaidymo. Tai reikalauja palydovinio dizaino, kuris iš esmės yra milžiniškas 2D plokštumas: saulės plokštės, nukreiptos į saulę vienoje pusėje, ir radiatoriai, nukreipti į šaltą giliosios erdvės tamsą ant stačiakampės ašies. Trečioji dalis: ekosistema – startuoliai, Mėnulio bazės ir kosminės stotys Nors „SpaceX“ teikia sunkų kėbulą, gyvybinga pradedančiųjų ekosistema užpildo orbitos skaičiavimo krūvos nišą.Šios bendrovės svyruoja nuo „grynų žaidimų“ duomenų centro operatorių iki mėnulio archyvų. Starcloud (anksčiau Lumen Orbit): 5GW megastruktūra Įkurta 2024 m. ir palaikoma Y Combinator, bendrovė agresyviai perėjo nuo baltųjų dokumentų prie aparatūros.14 \n \n \n \n \n \n Technologijos: „Starcloud“ pagrindinė naujovė yra „Flying Radiator“ architektūra.Jų baltojoje knygoje siūlomas modulinis klasteris, kurio talpa siekia 5 Gigawattus.Tokio klasterio fizinė struktūra būtų milžiniška – 4 km nuo 4 km tarpusavyje susietų modulių diapazonas, todėl tai yra didžiausias žmogaus sukurtas objektas istorijoje. „Starcloud-1“ misija: 2025 m. lapkričio mėn. „Starcloud“ paleido 60 kg demonstracinį palydovą, turintį antžeminį NVIDIA H100 GPU.15 Rezultatas: misija sėkmingai apmokė nedidelį AI modelį (iš viso Šekspyro kūrinių) ir atliko išvadą apie „Google“ Gemma modelį orbitoje. Tai įrodė, kad standartiniai, be eilučių kietinami duomenų centro GPU gali išgyventi paleidimo vibracijas ir veikti šilumos vakuumo aplinkoje, patvirtindami "COTS kosmose" tezę. Verslo modelis: „Starcloud“ siekia tapti „AWS of Space“, parduodant žaliavų skaičiavimo pajėgumus AI laboratorijoms. Lonestar Data Holdings: Mėnulio fortas Knox Nors „Starcloud“ persekioja Išskirtinė persekiojimas Jų disertacija yra atsparumas: Žemė yra linkusi į karą, stichines nelaimes ir kibernetines atakas. Kompiuteris Sandėliavimas \n \n \n \n \n \n Lonestar archyvuoja kritinius duomenis (suverenius įrašus, bankininkystės knygas, kultūrinius archyvus) Mėnulio paviršiuje ir cislunar orbitoje. Kelių žemėlapis : Partnerystė: „Lonestar“ naudoja „neįtikėtiną“ modelį, kuris naudingas nusileidimams, kuriuos sukūrė „Intuitive Machines“ ir „Sidus Space“ sukurti palydovai. Lava vamzdžiai: ilgalaikė vizija apima duomenų centrų išdėstymą Mėnulio lavos vamzdžiuose.Šie natūralūs urvai suteikia kilometrų uolų apsaugą, apsaugo serverius nuo žiaurių mėnulio temperatūros svyravimų (-173 °C iki +127 °C) ir kosminės spinduliuotės.19 Įmonė užsitikrino reikšmingą sėklų ir A serijos finansavimą, o sutartys, vertinamos daugiau nei 120 mln. JAV dolerių už Mėnulio duomenų saugojimo paslaugas.18 Axiom Space: The Edge of Discovery žaidimas "Axiom Space" yra geriausiai žinomas dėl komercinių ISS įpėdinių kūrimo, tačiau jų "Orbital Data Center" (ODC) padalinys yra kritinis galvosūkio elementas.20 \n \n \n \n Moksliniai eksperimentai kosmoso stotyse, pvz., baltymų kristalizacija ar optinių pluoštų gamyba, generuoja didžiulius duomenų rinkinius. Sprendimas: „Axiom“, bendradarbiaudama su „Red Hat“ ir „Microchip“, įdiegia serverio mazgus tiesiogiai stotyje. Žmogiškasis pranašumas: Skirtingai nuo „Starcloud“ bepiločių palydovų, „Axiom“ serveriai yra slėginių modulių viduje.Jei diskas nepavyksta, astronautas gali jį pakeisti. K2 erdvė: sunkiojo kėlimo eros autobusas Kosmoso „iPhone problema“ yra ta, kad palydovai istoriškai buvo pritaikyti, rankų darbo amatininkai. „K2 Space“ industrializuoja šasią.21 \n \n \n „Monster“ klasė: „K2 Space“ surinko 250 mln. JAV dolerių (C serijos) „Mega-Class“ palydovinių autobusų, sukurtų specialiai „Starship“ erai, statybai. Filosofija: „Masa yra pigi.“ Vietoj to, kad išleistų milijonus gramų skustuvui, „K2“ kuria sunkius, tvirtus palydovus, kurie maksimaliai padidina energijos gamybą ir šilumos atmetimą. 3.5 EnduroSat: Pick-and-Shovel teikėjas Bulgarijos gamintojas „EnduroSat“ surinko 104 mln. dolerių, kad padidintų savo „ESPA klasės“ palydovų gamybą.22 Jie teikia „prekių“ palydovines platformas – bendrus sunkvežimius, kurie atlieka skaičiavimo naudingąsias apkrovas įvairioms startuoliams. 3.7 Konkurencinis palyginimas 2 lentelė: Pagrindinio subjekto santrauka \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling „SpaceX“ / XAI Integruotas paleidimas ir skaičiavimas „Milijono palydovų“ žvaigždynai Sujungtas Feb 2026; Dominuojantis žaidėjas Žvaigždžių 5GW orbitos klasteriai „Starcloud-1“ (H100 kosmose) Operacinis prototipas; YC palaikoma vienišas Mėnulio duomenų saugojimas / DRaaS Duomenų centrai Lava Tubes Pasirašytos mokėjimo sutartys; Serija A Axioma erdvė ISS Edge skaičiavimo mazgai Komercinės stoties modulis Operatyvūs ISS; Partneriai w / Red Hat K2 erdvė Sunkusis palydovinis autobusas „Monster“ klasės autobusas „Starship“ Serijos C (250 mln. JAV dolerių); Gamybos skalavimas Part IV: The Economics of Obsolescence – The "iPhone" Problem Žemės duomenų centras atnaujina savo aparatūrą kas 3-4 metus. palydovas paprastai paleidžiamas vieną kartą ir veikia 10-15 metų. 4.1 Ciklo nesuderinamumas Mooro dėsnis (ir jo AI akceleratoriaus ekvivalentas, "Jenseno dėsnis") diktuoja, kad GPU našumas padvigubėja maždaug kas 18 mėnesių. \n \n Rizika: jei 2026 m. bendrovė paleis 100 mln. JAV dolerių vertės H100 klasterį, 2029 m. šie lustai bus pasenę.Žemės konkurentai naudos B200 arba „Rubin“ klasės lustai, veikiantys 10 kartų greičiau. 4.2 Sprendimas: nuimami palydovai Pramonė juda link greito nusidėvėjimo modelio. \n \n \n \n Vietoj 15 metų trukmės palydovų projektavimo, duomenų centro palydovai yra suprojektuoti 3-5 metams. Iš orbitos: GPU ekonominio naudojimo laikotarpio pabaigoje palydovas naudoja laivo variklį, kad sumažintų savo orbitą ir sudegintų atmosferoje. Kainų reikalavimas: Šis modelis veikia tik tuo atveju, jei palydovinis autobusas ir paleidimas yra pakankamai nebrangūs, kad juos būtų galima traktuoti kaip vartojamus daiktus.Tai sustiprina priklausomybę nuo 200 USD/kg paleidimo kainos.Jei palydovas kainuoja 500 mln. JAV dolerių statyti ir paleisti, jūs turite jį laikyti 10 metų.Jei jis kainuoja 20 mln. JAV dolerių, galite jį sudeginti 3. 4.3 VC investavimo tendencijos „Venture Capital“ perėjo nuo „Deep Tech“ spekuliacijos prie „Infrastruktūros“ skalavimo. \n \n \n \n 2021-2024: sėklų raundai koncepcijoms (Lumen Orbit, Lonestar). 2025–2026 m.: didžiulės infrastruktūros B/C serijos (K2 Space 250 mln. JAV dolerių, EnduroSat 104 mln. JAV dolerių). Tezė: Investuotojai lažybų, kad "Space Data Center" yra kitas "Ląstelės bokštas." Tai nekilnojamojo turto plėtra. Laimėtojai bus tie, kurie užtikrins orbitos lizdus, spektrą ir pigius paleidimo sutartis. V dalis: Teisinė tuštuma – duomenų uostai ir patogumo vėliavos Galutinė erdvinių duomenų riba nėra inžinerija; tai yra jurisdikcija. 5.1 „Duomenų uosto“ teorija 1967 m. kosmoso sutartyje (OST) teigiama, kad kosmosas yra „visos žmonijos provincija“, tačiau taip pat nustatyta, kad „laivą paleidusi valstybė“ išlaiko jurisdikciją objektui. \n \n \n \n \n Jei JAV kompanija paleidžia duomenų centrą per dukterinę įmonę, registruotą „Duomenų uosto“ šalyje (šalyje, kurioje yra laisvi duomenų įstatymai, nėra ekstradicijos ar autorių teisių vykdymo), ir paleidžia jį iš neutralaus kosmoso uosto, kurio įstatymai taikomi duomenims tame serveryje?.29 Naudojami atvejai: Autorių teisių vengimas: mokyti AI modelius dėl autorių teisių saugomų duomenų (knygų, filmų) už JAV ar ES teismų jurisdikcijos ribų. Privatumas: saugoti kriptografinius raktus ar banko duomenis jurisdikcijoje, kurioje jokia sausumos vyriausybė negali išduoti paieškos įsakymo ar konfiskuoti fizinės įrangos. 5.2 Reguliavimo kolizijos Mes tikimės didelio susidūrimo tarp antžeminių reguliavimo institucijų (pavyzdžiui, ES GDPR vykdytojų) ir kosmoso paslaugų teikėjų.Jei Vokietijos piliečio duomenys yra tvarkomi per JAV bendrovės, priklausančios Kaimano saloms, dukterinei bendrovei priklausančiame palydove, kuris tranzituoja per lazerinį ryšį per Kiniją, teisinis sudėtingumas yra begalinis. VI dalis: Elono Musko karštas paėmimas 2/6/2026 Iš a su ir Elonas Muskas išsamiai apibūdino pagrindinius kosmoso AI duomenų centrų privalumus ir iššūkius. Feb’6 2026 interview Dvarkos patelė Johnas Collisonas 2026 m. vasario 6 d. interviu Dvarkos patelė Johnas Collisonas Pasak Elono Musko, eksponentinis AI lustų gamybos augimas susiduria su sunkiomis fizinėmis ribomis: Žemės stagnuojantis elektros energijos tiekimas. Nors lustų gamyba auga eksponentiškai, elektros gamyba (ne Kinijoje) išliko efektyviai plokščia. Privalumai: begalinė galia ir reguliavimo laisvė Pagrindinis kosminių duomenų centrų privalumas yra puiki prieiga prie energijos. Muskas teigia, kad kosminiai saulės baterijos yra maždaug penkis kartus efektyvesni nei Žemėje, nes jie susiduria su atmosferos trukdžiais, be debesių, be sezoniškumo ir, svarbiausia, be dienos ir nakties ciklo. Be žaliavos energijos, erdvė siūlo reguliavimo pabėgimo vožtuvą. Žemės duomenų centrai šiuo metu yra įstrigę dėl žemės įsigijimo problemų, lėto komunalinių paslaugų leidimo ir naujų elektrinių statybos sunkumų (ypač dėl pasaulinės liekanos liejimo turbinų lakštų). Priešingai, erdvė neturi "zonavimo įstatymų" ar kaimynų, kurie galėtų sutrikdyti. be to, pati aparatūra gali būti supaprastinta; be vėjo, lietaus ar gravitacijos atlaikyti, erdvės saulės kolekcijos gali būti pastatytos be sunkaus stiklo ar kieto rėmo, žymiai sumažinant jų gamybos sąnaudas. Iššūkiai: paleidimo logistika ir mikroschemų tiekimo grandinė Tačiau inžinerinės kliūtys siekiant šios vizijos yra milžiniškos.Greičiausias iššūkis yra paleidimo apimtis.Norint dislokuoti atitinkamą galios mastą – apie 100 gigawatų pajėgumo per metus – „SpaceX“ kasmet turės atlikti maždaug 10 000 „Starship“ paleidimų. Net jei galios ir paleidimo apribojimai bus išspręsti, pasaulis turi pagaminti pakankamai silicio, kad galėtų panaudoti šią galią. „Musk“ apskaičiavo, kad tai reikalauja 100 gigawatų lustų per metus, o tai reikalauja didelio puslaidininkių gamybos (logikos ir ypač atminties) masto, kuris šiuo metu neegzistuoja. Galiausiai priešiška kosmoso aplinka turi unikalių inžinerinių apribojimų. Duomenų centrai turi būti atsparūs spinduliuotei ir sugebėti išsklaidyti didžiulius šilumos kiekius per radiatorius, o ne oro aušinimą. Be to, kadangi "paslaugų skambučiai" yra neįmanomi, aparatūra prieš paleidimą Žemėje turi būti griežtai tikrinama dėl "vaikų mirtingumo", nes bet koks gedimas orbitoje yra nuolatinis. Išvada: dangus yra neribota riba „SpaceX“ ir „xAI“ susijungimas yra pradinis ginklas lenktynėms, kurios iš naujo suformuos pasaulinę skaičiavimo infrastruktūrą. Mes turime išmokti atvėsinti gigavatus šilumos vakuume, apsaugoti subtilius nanometrų masto tranzistorius nuo saulės rūstybės ir statyti didesnes struktūras nei ISS, naudojant robotus. Pagrindiniai veiksniai – nepatenkintas AI energijos poreikis, vandens trūkumas ir mažėjančios paleidimo išlaidos – yra neišvengiami. „SpaceX“ ir „xAI“ susijungimas gali įrodyti ekonominį gyvybingumą. Iki 2035 m., žvelgiant į naktinį dangų, galima ne tik matyti žvaigždes, bet ir pačio interneto fizinį įsikūnijimą – mąstymo mašinų žvaigždyną, maudantį amžinos saulės šviesoje, apdorojantį žmogiškųjų žinių sumą tuštumos tyloje. 