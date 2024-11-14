Netflix ແລະ Amazon: A Tale of two Ad Tiers

ຫນຶ່ງໃນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາການບໍລິການສະຕີມມິງຂອງ New Hollywood ປະກອບດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັ້ນໂຄສະນາ, ຫຼືແຜນການສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີໂຄສະນາ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໃນການບໍລິການສະຕີມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ມີຫຼາຍແພລະຕະຟອມເຫັນວ່າຈໍານວນຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາເລືອກສໍາລັບແຜນການໂຄສະນາທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເຫຼົ່ານີ້. ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໝັກໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ແຜນການໂຄສະນາເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຊອກຫາປະຫຍັດເງິນ.
ໃນປີ 2024, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຈອງໃຫມ່ສໍາລັບແພລະຕະຟອມສະຕີມນ້ໍາຫຼາຍໆເລືອກແຜນການໂຄສະນາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ,
ໃນເດືອນພະຈິກ 2022, Netflix ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວຊັ້ນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາຂອງຕົນເອງ, ແລະ Amazon ກໍ່ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນສໍາລັບ Prime Video ໃນເດືອນມັງກອນ 2024. ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ເວົ້າເຖິງຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.
ເມື່ອ Netflix ແນະນໍາລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນເມື່ອສອງປີກ່ອນ, ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກເລືອກ: ຮັກສາລະດັບປະຈຸບັນໂດຍບໍ່ມີໂຄສະນາ, ຫຼືປ່ຽນໄປຫາລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແລະຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ. ຢູ່ກັບແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືຊື້ມັນສໍາລັບທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, Netflix ລາຍງານວ່າລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ
Netflix ຄາດວ່າລາຍໄດ້ໂຄສະນາຂອງຕົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນປີ 2025, ເຖິງແມ່ນວ່າມາຈາກພື້ນຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ, ແລະໄດ້ຂາຍສິນຄ້າຄົງຄັງໂຄສະນາຂອງຕົນອອກໄປແລ້ວ.
ເມື່ອ Amazon ເປີດຕົວໂຄສະນາໃນ Prime Video ໃນເດືອນມັງກອນ 2024, ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ມີຄວາມແປກໃຈທີ່ບໍ່ພໍໃຈ: ຕິດກັບແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະປະສົບການການໂຄສະນາ ຫຼືຈ່າຍ $2.99 ຕໍ່ເດືອນເພື່ອໃຊ້ແບບບໍ່ມີໂຄສະນາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ຈອງ Prime Video ປົກກະຕິຈະຈ່າຍ $ 139 ຕໍ່ປີສໍາລັບ Amazon Prime, ເຊິ່ງລວມທັງການເຂົ້າເຖິງ Prime Video.
ການປ່ຽນແປງໄດ້ກະຕຸ້ນຜູ້ໃຊ້ backlash. ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, Amazon ລາຍງານວ່າການປັ່ນປ່ວນຂອງລູກຄ້າແມ່ນຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ແລະມີພຽງແຕ່ປະມານ 15% ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ $ 2.99 ຕໍ່ເດືອນສໍາລັບປະສົບການທີ່ບໍ່ມີການໂຄສະນາ. __ ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມບັນເທີງຂອງ Hub ພົບວ່າ __ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່ກັບອັດຕາການສະໝັກໃຊ້ໂດຍລວມຫຼັງຈາກການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ, ແລະສ່ວນແບ່ງ Prime Video ຂອງລູກຄ້າສະຕຣີມມິງຂອງສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 55% ໃນ Q4 2023 ເປັນ 57% ໃນ Q1 2024.
Amazon ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ຄົນຫນຶ່ງອາດຈະສະຫຼຸບວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າທ່ານຈະສົ່ງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ subpar - ປະຊາຊົນອາດຈະທົນທານຕໍ່ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນແຜນການທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ, ຄ້າຍຄືກັບຜູ້ຊື້ຖືກນໍາໄປຫາຊ່ອງທາງການບໍລິການຕົນເອງໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ນັ້ນອາດຈະເປັນຄວາມຈິງ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈາກທັດສະນະຂອງ Amazon ແມ່ນພະລັງງານຂອງການບໍລິການລວມພາຍໃນສະມາຊິກ Prime. ຜູ້ຈອງ Prime Video ເຕັມໃຈທີ່ຈະທົນກັບຄວາມບໍ່ສະດວກບາງລະດັບເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ລົງທຶນໃນລະບົບນິເວດ Prime ທີ່ກວ້າງຂວາງແລ້ວ.
Netflix ຕ້ອງການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕາມເພື່ອກະລຸນາຜູ້ໂຄສະນາ. ສໍາລັບ Amazon, ເກມສຸດທ້າຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ: ຂັບລົດສະມາຊິກ Prime.
ສະຫນາມຮົບທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບທຸກຊັ້ນໂຄສະນາ, ລວມທັງ Netflix ແລະ Amazon, ສຸມໃສ່ກິລາສົດ.
ອຸດສາຫະກໍາກິລາສົດແມ່ນພື້ນຖານສຸດທ້າຍຂອງການເບິ່ງໂທລະພາບ linear. ແຕ່ໂລກມີການປ່ຽນແປງໄວ.
ການບໍລິການສະຕຣີມມິງໄດ້ຖືກລັກລອບເອົາເນື້ອຫາກິລາສົດໆໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ Amazon ແລະ Peacock ເພື່ອຖ່າຍທອດເກມ NFL ຈົນເຖິງ Netflix ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິໃນ WWE. ແລະການແຂ່ງຂັນແມ່ນຮ້ອນຂຶ້ນ.
Netflix ເປັນພີ່ນ້ອງໃຫມ່ຂອງກິລາສົດແຕ່ກໍາລັງຈັບໄດ້ໄວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນການອອກອາກາດວັນຄຣິສມາສຂອງ NFL. ແຕ່ບໍລິສັດກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນຫຼັງຈາກ Netflix ຈຸ່ມຕີນເຂົ້າໄປໃນກິລາສົດ, ບໍລິສັດ
Amazon, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍາລັງປັບປຸງການຂາຍຍ່ອຍແລະການໂຄສະນາຂອງຕົນໂດຍການລວມເອົາກິລາສົດກັບການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງ NFL's
ໃນວັນທີ 29 ເດືອນພະຈິກ, Amazon ຈະຖ່າຍທອດເກມ Black Friday ປະຈໍາປີທີສອງຂອງຕົນທີ່ສະແດງ Super Bowl Champion Kansas City Chiefs ກັບ Las Vegas Raiders. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2025, Amazon ຍັງຈະຖ່າຍທອດເກມ NBA ໃນ Black Friday, ສ້າງ NFL-NBA doubleheader.
ເກມ Black Friday ໃນ NFL ຫຼື NBA ແມ່ນການພະນັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະ. ເກມ NFL ໃນ Black Friday ເປີດຕົວຂອງ Amazon ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄະແນນ bonanza ໃນມື້ຊື້ເຄື່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປີ. ໃນຂະນະທີ່ການຈັດອັນດັບສໍາລັບເກມ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າເກມຈະມີສ່ວນຮ່ວມພຽງພໍທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມໂດຍສະເພາະໃນມື້ທີ່ບານເຕະມືອາຊີບແລະບ້ວງບໍ່ມີປະເພນີ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Amazon ກໍາລັງວາງເດີມພັນກັບຄວາມສໍາເລັດໂດຍການລວມເອົາໂທລະພາບທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດຊື້ໄດ້ທັນທີຈາກຫນ້າຈໍຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການລວມຄວາມບັນເທີງແລະອີຄອມເມີຊ, Amazon ຈະສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີສະເພາະກ່ຽວກັບລາຍການເຊັ່ນ NFL gear ໃນລະຫວ່າງເກມ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຊື້ເຄື່ອງ, ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ສະເໜີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, NFL ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຜູ້ຈອງ 200 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຂອງ Prime, ພ້ອມກັບຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງບໍລິສັດທີ່ເລືອກທີ່ຈະໂຄສະນາໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ.
ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການໄປຊື້ເຄື່ອງ. Amazon ກໍາລັງໃຊ້ AI ເພື່ອສ້າງປະສົບການການເບິ່ງແບບໂຕ້ຕອບທີ່ອຸດົມສົມບູນກວ່າ. ສະຕຣີມ Prime Vision ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖິຕິຂັ້ນສູງ ແລະການວິເຄາະທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Next Gen Stats, ໃຫ້ແຟນໆສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະກົນລະຍຸດເກມແບບສົດໆໄດ້. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກອາກາດມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີສ່ວນພົວພັນກັບແຟນກິລາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແນ່ນອນ, ຜູ້ໂຄສະນາຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈຈໍານວນຫລາຍໃນເວລາເລືອກເວທີການຖ່າຍທອດໃດໆ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຮູບແບບການໂຄສະນາແລະຜູ້ຊົມທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງທີ່ຈະຈື່ໄວ້ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການຂອງ Netflix ແລະ Amazon ໃນຊັ້ນໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ.
ດ້ວຍກິລາສົດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເປັນສະຫນາມຮົບທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນເຂົ້າໄປໃນໂອກາດສໍາລັບການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້, ສະພາບການ, ຫຼືການໂຕ້ຕອບໃນເວທີທີ່ມີກິລາ. ການປະສົມປະສານຂອງ Amazon ຂອງການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້ໃນເກມ NFL ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບຮູບແບບການໂຄສະນາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສູງໃນເນື້ອຫາກິລາ, ການອຸທອນກັບຜູ້ຊົມທີ່ຄາດຫວັງວ່າການດໍາເນີນການແລະການໂຕ້ຕອບ.
ຜົນກະທົບທີ່ Amazon ປະເຊີນຫນ້າແນະນໍາວ່າປະສົບການການໂຄສະນາທີ່ຖືກບັງຄັບ, ໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດທໍາລາຍຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຍີ່ຫໍ້. ໃນບົດສະຫຼຸບ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນຊັ່ງນໍ້າຫນັກຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Prime Video ຕໍ່ກັບທ່າແຮງຂອງສະມາຄົມຍີ່ຫໍ້ທາງລົບ. ສໍາລັບບາງຍີ່ຫໍ້, ການສອດຄ່ອງກັບຕົວແບບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງ Netflix ອາດຈະປົກປ້ອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແບໄດ້ດີກວ່າ. ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາ, ຜູ້ຊົມຈະເຕີບໂຕວິທີການ Amazon ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ແລະຜູ້ຊົມຈະບໍ່ຈື່ຈໍາການຕອບໂຕ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເນື່ອງຈາກ Amazon ອີງໃສ່ຊຸດ Prime ຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາຜູ້ຊົມ, ຜູ້ໂຄສະນາສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີສ່ວນພົວພັນທາງການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊົມນີ້ອາດຈະມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ການໂຄສະນາທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າຮູບແບບທີ່ລົບກວນ ຫຼືລົບກວນ. ການປັບແຕ່ງຮູບແບບການໂຄສະນາໃຫ້ກົງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະແພລະຕະຟອມຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບແລະຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມແປກປະຫຼາດ.
ກັບ Amazon ແລະບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ລວບລວມເນື້ອຫາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາພາຍໃນເວທີດຽວ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນຈະມີຄວາມວ່ອງໄວ, ດັດແປງແຄມເປນຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າຍຸດທະສາດຂອງເວທີປ່ຽນແປງ. ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແຄມເປນຂ້າມເວທີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງການບໍລິການສະຕີມ.
Amazon ແລະ Netflix ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງຜູ້ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າຂະຫນາດໃຫຍ່) ໃນທະເລທີ່ແອອັດເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດ streaming. ຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບບາງປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາທາງໃນເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບວິທີການຂອງຕົນເອງ.