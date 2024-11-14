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Netflix ແລະ Amazon: A Tale of two Ad Tiersໂດຍ@davidjdeal
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Netflix ແລະ Amazon: A Tale of two Ad Tiers

ໂດຍ David Deal6m2024/11/14
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Amazon ແລະ Netflix ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເພື່ອລວມເອົາຊັ້ນໂຄສະນາ. ອັນໃດຖືກຕ້ອງ? ທັງສອງແມ່ນ.
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ຫນຶ່ງໃນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາການບໍລິການສະຕີມມິງຂອງ New Hollywood ປະກອບດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັ້ນໂຄສະນາ, ຫຼືແຜນການສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີໂຄສະນາ.


ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໃນການບໍລິການສະຕີມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ມີຫຼາຍແພລະຕະຟອມເຫັນວ່າຈໍານວນຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາເລືອກສໍາລັບແຜນການໂຄສະນາທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເຫຼົ່ານີ້. ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໝັກໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ແຜນການໂຄສະນາເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຊອກຫາປະຫຍັດເງິນ.

ໃນປີ 2024, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຈອງໃຫມ່ສໍາລັບແພລະຕະຟອມສະຕີມນ້ໍາຫຼາຍໆເລືອກແຜນການໂຄສະນາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, 74% ຂອງຜູ້ຈອງ Peacock ໃຫມ່ ເລືອກລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 70% ໃນປີ 2023, ແລະ 58% ຂອງຜູ້ສະໝັກໃຊ້ Disney+ ໃໝ່ ເລືອກສໍາລັບລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ.


ໃນເດືອນພະຈິກ 2022, Netflix ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວຊັ້ນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາຂອງຕົນເອງ, ແລະ Amazon ກໍ່ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນສໍາລັບ Prime Video ໃນເດືອນມັງກອນ 2024. ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ເວົ້າເຖິງຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີການ Netflix: ທາງເລືອກຂອງເຈົ້າ

ເມື່ອ Netflix ແນະນໍາລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນເມື່ອສອງປີກ່ອນ, ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກເລືອກ: ຮັກສາລະດັບປະຈຸບັນໂດຍບໍ່ມີໂຄສະນາ, ຫຼືປ່ຽນໄປຫາລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແລະຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ. ຢູ່ກັບແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືຊື້ມັນສໍາລັບທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, Netflix ລາຍງານວ່າລະດັບການໂຄສະນາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ 70 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາເດືອນທົ່ວໂລກ , ແລະຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງສະມາຊິກໃຫມ່ກໍາລັງເລືອກສໍາລັບແຜນການໂຄສະນາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.


Netflix ຄາດວ່າລາຍໄດ້ໂຄສະນາຂອງຕົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນປີ 2025, ເຖິງແມ່ນວ່າມາຈາກພື້ນຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ, ແລະໄດ້ຂາຍສິນຄ້າຄົງຄັງໂຄສະນາຂອງຕົນອອກໄປແລ້ວ. ສອງເກມ NFL ວັນຄຣິສມາສຈະອອກອາກາດໃນປີ 2024 .

Amazon: Level Up ຫຼື Pay Up

ເມື່ອ Amazon ເປີດຕົວໂຄສະນາໃນ Prime Video ໃນເດືອນມັງກອນ 2024, ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ມີຄວາມແປກໃຈທີ່ບໍ່ພໍໃຈ: ຕິດກັບແຜນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະປະສົບການການໂຄສະນາ ຫຼືຈ່າຍ $2.99 ຕໍ່ເດືອນເພື່ອໃຊ້ແບບບໍ່ມີໂຄສະນາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ຈອງ Prime Video ປົກກະຕິຈະຈ່າຍ $ 139 ຕໍ່ປີສໍາລັບ Amazon Prime, ເຊິ່ງລວມທັງການເຂົ້າເຖິງ Prime Video.

ການປ່ຽນແປງໄດ້ກະຕຸ້ນຜູ້ໃຊ້ backlash. ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, Amazon ລາຍງານວ່າການປັ່ນປ່ວນຂອງລູກຄ້າແມ່ນຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ແລະມີພຽງແຕ່ປະມານ 15% ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ $ 2.99 ຕໍ່ເດືອນສໍາລັບປະສົບການທີ່ບໍ່ມີການໂຄສະນາ. __ ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມບັນເທີງຂອງ Hub ພົບວ່າ __ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່ກັບອັດຕາການສະໝັກໃຊ້ໂດຍລວມຫຼັງຈາກການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ, ແລະສ່ວນແບ່ງ Prime Video ຂອງລູກຄ້າສະຕຣີມມິງຂອງສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 55% ໃນ Q4 2023 ເປັນ 57% ໃນ Q1 2024.


Amazon ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ປິດຊ່ອງ Freevee ທີ່ຮອງຮັບການໂຄສະນາ ແລະລວມເອົາເນື້ອຫາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນ Prime Video ແທນທີ່ຈະຜ່ານຫຼາຍແພລະຕະຟອມ. ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຍຸດທະສາດການແຂ່ງຂັນເພື່ອສູນກາງຄວາມພະຍາຍາມແລະການສຸມໃສ່ການລົງທຶນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ Amazon ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຍັກໃຫຍ່ streaming ອື່ນໆໄດ້ດີກວ່າ.

ວິທີການໃດທີ່ເຮັດວຽກ: Netflix ຫຼື Amazon?

ຄົນຫນຶ່ງອາດຈະສະຫຼຸບວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າທ່ານຈະສົ່ງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ subpar - ປະຊາຊົນອາດຈະທົນທານຕໍ່ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນແຜນການທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ, ຄ້າຍຄືກັບຜູ້ຊື້ຖືກນໍາໄປຫາຊ່ອງທາງການບໍລິການຕົນເອງໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ນັ້ນອາດຈະເປັນຄວາມຈິງ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈາກທັດສະນະຂອງ Amazon ແມ່ນພະລັງງານຂອງການບໍລິການລວມພາຍໃນສະມາຊິກ Prime. ຜູ້ຈອງ Prime Video ເຕັມໃຈທີ່ຈະທົນກັບຄວາມບໍ່ສະດວກບາງລະດັບເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ລົງທຶນໃນລະບົບນິເວດ Prime ທີ່ກວ້າງຂວາງແລ້ວ.


Netflix ຕ້ອງການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕາມເພື່ອກະລຸນາຜູ້ໂຄສະນາ. ສໍາລັບ Amazon, ເກມສຸດທ້າຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ: ຂັບລົດສະມາຊິກ Prime. ສະມາຊິກນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າສະມາຊິກທີ່ບໍ່ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ . ຕົວເລກ Amazon, ແມ່ນຫຍັງເພີ່ມເຕີມ $2.99 ຕໍ່ເດືອນໃຫ້ກັບສະມາຊິກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການຈ່າຍເງິນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບສິດທິປະໂຫຍດທັງໝົດທີ່ມາພ້ອມກັບການເປັນສະມາຊິກ Prime?

ສະໜາມຮົບສຳລັບ Netflix ແລະ Amazon: ກິລາສົດ

ສະຫນາມຮົບທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບທຸກຊັ້ນໂຄສະນາ, ລວມທັງ Netflix ແລະ Amazon, ສຸມໃສ່ກິລາສົດ.


ອຸດສາຫະກໍາກິລາສົດແມ່ນພື້ນຖານສຸດທ້າຍຂອງການເບິ່ງໂທລະພາບ linear. ແຕ່ໂລກມີການປ່ຽນແປງໄວ. ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜູ້ຊົມສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂທລະພາບເຄເບີ້ນຫຼືບໍລິການໂທລະພາບແບບດັ້ງເດີມອື່ນໆ , ອີງຕາມ Insider Intelligence. ຜູ້ຊົມປະມານ 4 ໃນ 10 ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິໂພກເນື້ອຫາກິລາຜ່ານເວທີ CTV ທີ່ມີການໂຄສະນາ ຫຼືສື່ສັງຄົມ , ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ TV Desk ໃນອະນາຄົດ.


ການບໍລິການສະຕຣີມມິງໄດ້ຖືກລັກລອບເອົາເນື້ອຫາກິລາສົດໆໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ Amazon ແລະ Peacock ເພື່ອຖ່າຍທອດເກມ NFL ຈົນເຖິງ Netflix ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິໃນ WWE. ແລະການແຂ່ງຂັນແມ່ນຮ້ອນຂຶ້ນ.


Netflix ເປັນພີ່ນ້ອງໃຫມ່ຂອງກິລາສົດແຕ່ກໍາລັງຈັບໄດ້ໄວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນການອອກອາກາດວັນຄຣິສມາສຂອງ NFL. ແຕ່ບໍລິສັດກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນຫຼັງຈາກ Netflix ຈຸ່ມຕີນເຂົ້າໄປໃນກິລາສົດ, ບໍລິສັດ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອກາຍເປັນບ້ານສະເພາະຂອງ WWE's Raw ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປໃນສະຫະລັດ, ການາດາ, ອັງກິດ ແລະອາເມລິກາລາຕິນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສະແດງເຮືອທຸງຂອງ WWE ຈະອອກຈາກໂທລະທັດແບບດັ້ງເດີມເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບ 31 ປີ.


Amazon, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍາລັງປັບປຸງການຂາຍຍ່ອຍແລະການໂຄສະນາຂອງຕົນໂດຍການລວມເອົາກິລາສົດກັບການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງ NFL's ບານເຕະຄືນວັນພະຫັດ ແລະເກມ Black Friday ທີ່ Amazon ເປີດຕົວໃນປີ 2023.


ໃນວັນທີ 29 ເດືອນພະຈິກ, Amazon ຈະຖ່າຍທອດເກມ Black Friday ປະຈໍາປີທີສອງຂອງຕົນທີ່ສະແດງ Super Bowl Champion Kansas City Chiefs ກັບ Las Vegas Raiders. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2025, Amazon ຍັງຈະຖ່າຍທອດເກມ NBA ໃນ Black Friday, ສ້າງ NFL-NBA doubleheader.


ເກມ Black Friday ໃນ NFL ຫຼື NBA ແມ່ນການພະນັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະ. ເກມ NFL ໃນ Black Friday ເປີດຕົວຂອງ Amazon ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄະແນນ bonanza ໃນມື້ຊື້ເຄື່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປີ. ໃນຂະນະທີ່ການຈັດອັນດັບສໍາລັບເກມ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າເກມຈະມີສ່ວນຮ່ວມພຽງພໍທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມໂດຍສະເພາະໃນມື້ທີ່ບານເຕະມືອາຊີບແລະບ້ວງບໍ່ມີປະເພນີ.


ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Amazon ກໍາລັງວາງເດີມພັນກັບຄວາມສໍາເລັດໂດຍການລວມເອົາໂທລະພາບທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດຊື້ໄດ້ທັນທີຈາກຫນ້າຈໍຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການລວມຄວາມບັນເທີງແລະອີຄອມເມີຊ, Amazon ຈະສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີສະເພາະກ່ຽວກັບລາຍການເຊັ່ນ NFL gear ໃນລະຫວ່າງເກມ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຊື້ເຄື່ອງ, ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ສະເໜີ.


ນອກຈາກນັ້ນ, NFL ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຜູ້ຈອງ 200 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຂອງ Prime, ພ້ອມກັບຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງບໍລິສັດທີ່ເລືອກທີ່ຈະໂຄສະນາໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ.


ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການໄປຊື້ເຄື່ອງ. Amazon ກໍາລັງໃຊ້ AI ເພື່ອສ້າງປະສົບການການເບິ່ງແບບໂຕ້ຕອບທີ່ອຸດົມສົມບູນກວ່າ. ສະຕຣີມ Prime Vision ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖິຕິຂັ້ນສູງ ແລະການວິເຄາະທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Next Gen Stats, ໃຫ້ແຟນໆສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະກົນລະຍຸດເກມແບບສົດໆໄດ້. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກອາກາດມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີສ່ວນພົວພັນກັບແຟນກິລາຫຼາຍຂຶ້ນ.

Netflix ຫຼື Amazon? ການພິຈາລະນາສໍາລັບຜູ້ໂຄສະນາ

ແນ່ນອນ, ຜູ້ໂຄສະນາຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈຈໍານວນຫລາຍໃນເວລາເລືອກເວທີການຖ່າຍທອດໃດໆ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຮູບແບບການໂຄສະນາແລະຜູ້ຊົມທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງທີ່ຈະຈື່ໄວ້ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການຂອງ Netflix ແລະ Amazon ໃນຊັ້ນໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ.

ທົດລອງກັບການໂຄສະນາຕາມບໍລິບົດ ແລະການໂຕ້ຕອບໃນເນື້ອຫາກິລາ

ດ້ວຍກິລາສົດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເປັນສະຫນາມຮົບທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນເຂົ້າໄປໃນໂອກາດສໍາລັບການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້, ສະພາບການ, ຫຼືການໂຕ້ຕອບໃນເວທີທີ່ມີກິລາ. ການປະສົມປະສານຂອງ Amazon ຂອງການໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້ໃນເກມ NFL ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບຮູບແບບການໂຄສະນາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສູງໃນເນື້ອຫາກິລາ, ການອຸທອນກັບຜູ້ຊົມທີ່ຄາດຫວັງວ່າການດໍາເນີນການແລະການໂຕ້ຕອບ.

ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງການໂຄສະນາທີ່ຖືກບັງຄັບ

ຜົນກະທົບທີ່ Amazon ປະເຊີນຫນ້າແນະນໍາວ່າປະສົບການການໂຄສະນາທີ່ຖືກບັງຄັບ, ໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດທໍາລາຍຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຍີ່ຫໍ້. ໃນບົດສະຫຼຸບ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນຊັ່ງນໍ້າຫນັກຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Prime Video ຕໍ່ກັບທ່າແຮງຂອງສະມາຄົມຍີ່ຫໍ້ທາງລົບ. ສໍາລັບບາງຍີ່ຫໍ້, ການສອດຄ່ອງກັບຕົວແບບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງ Netflix ອາດຈະປົກປ້ອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແບໄດ້ດີກວ່າ. ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາ, ຜູ້ຊົມຈະເຕີບໂຕວິທີການ Amazon ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ແລະຜູ້ຊົມຈະບໍ່ຈື່ຈໍາການຕອບໂຕ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຊົມໃນແຕ່ລະເວທີ

ເນື່ອງຈາກ Amazon ອີງໃສ່ຊຸດ Prime ຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາຜູ້ຊົມ, ຜູ້ໂຄສະນາສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີສ່ວນພົວພັນທາງການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊົມນີ້ອາດຈະມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ການໂຄສະນາທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າຮູບແບບທີ່ລົບກວນ ຫຼືລົບກວນ. ການປັບແຕ່ງຮູບແບບການໂຄສະນາໃຫ້ກົງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະແພລະຕະຟອມຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບແລະຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມແປກປະຫຼາດ.

ປັບຕົວເຂົ້າກັບການລວມຕົວໃນກະແສ ແລະສ້າງແຄມເປນທີ່ວ່ອງໄວ

ກັບ Amazon ແລະບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ລວບລວມເນື້ອຫາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາພາຍໃນເວທີດຽວ, ຜູ້ໂຄສະນາຄວນຈະມີຄວາມວ່ອງໄວ, ດັດແປງແຄມເປນຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າຍຸດທະສາດຂອງເວທີປ່ຽນແປງ. ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແຄມເປນຂ້າມເວທີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງການບໍລິການສະຕີມ.


Amazon ແລະ Netflix ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງຜູ້ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າຂະຫນາດໃຫຍ່) ໃນທະເລທີ່ແອອັດເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດ streaming. ຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບບາງປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາທາງໃນເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບວິທີການຂອງຕົນເອງ.

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