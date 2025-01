Netflix ak Amazon: Yon istwa de de nivo piblisite

Youn nan pi gwo devlopman nan mitan sèvis difizyon New Hollywood konsiste de kwasans nan nivo piblisite, oswa plan anons sipòte ki koute mwens pase opsyon san piblisite.





Kwasans nivo anons ki sipòte nan sèvis difizyon yo te enpòtan, ak anpil platfòm ki wè yon gwo pati nan nouvo abonnés yo chwazi pou pi bon mache, plan ki baze sou piblisite. Tandans sa a se kondwi pa ogmantasyon pri abònman, fè plan anons sipòte yon altènatif atire pou konsomatè kap ekonomize lajan.



Nan 2024, majorite nouvo abonnés pou plizyè tribin difizyon te chwazi plan anons sipòte. Pou egzanp, 74% nan nouvo abonnés Peacock te chwazi nivo anons ki sipòte, soti nan 70% nan 2023, ak 58% nan nouvo abonnés Disney+ te opte pou nivo anons ki sipòte, yon ogmantasyon siyifikatif nan ane anvan yo.





Nan mwa novanm 2022, Netflix te anonse lansman pwòp nivo piblisite li yo, epi Amazon te fè menm bagay la pou Prime Video nan mwa janvye 2024. Tou de konpayi yo te pran apwòch trè diferan ki pale anpil nan estrateji monetizasyon kontni yo.

Apwòch Netflix la: chwa ou

Lè Netflix te prezante nivo piblisite li yo dezan de sa, konpayi an te bay abonnés yo yon chwa: kenbe nivo aktyèl la san anons, oswa chanje nan nivo anons ki sipòte epi peye mwens. Rete ak plan ki deja egziste a oswa echanj li pou yon opsyon ki pi abòdab. Depi lè sa a, Netflix rapòte ke nivo piblisite li yo rive nan plis pase 70 milyon itilizatè aktif chak mwa globalman , ak plis pase 50% nan nouvo manm yo ap chwazi pou plan anons kote ki disponib.





Netflix espere revni anons li yo double an 2025, byenke nan yon baz relativman ti, e li te deja vann envantè anons li yo pou de jwèt NFL jou Nwèl yo te mete nan emisyon an 2024 .

Amazon: Nivo moute oswa peye moute

Lè Amazon te lanse anons sou Prime Video nan mwa janvye 2024, li te bay abonnés yon sipriz dezagreyab: kenbe ak plan ki deja egziste a ak eksperyans anons oswa peye $ 2.99 plis yon mwa pou yo ale san piblisite. Sa a te espesyalman kontwovèsyal paske abonnés Prime Video tipikman peye $ 139 pa ane pou Amazon Prime, ki gen ladan aksè a Prime Video.



Chanjman an te pouse repèkisyon itilizatè a. Men, jiskaprezan, Amazon rapòte ke kliyan désabonnement te pi ba pase espere e ke sèlman apeprè 15% itilizatè yo te chwazi pou peye plis $ 2.99 pa mwa pou yon eksperyans san piblisite. __ Hub Entertainment Research te jwenn __pa gen okenn enpak mezirab sou to abònman an jeneral apre lansman anons la, ak pati Prime Video nan kliyan difizyon Ozetazini yo te ogmante de 55% nan Q4 2023 a 57% nan Q1 2024.





Amazon dènyèman deside fèmen kanal Freevee ki sipòte anons la epi entegre kontni anons ki sipòte dirèkteman nan Prime Video olye ke atravè plizyè tribin. Sa a reflete yon estrateji konpetitif pou santralize efò ak konsantre envestisman, sa ki pèmèt Amazon pi byen fè konpetisyon ak lòt gran difizyon.

Ki apwòch ki travay: Netflix oswa Amazon?

Yon moun ta ka konkli ke li pa gen pwoblèm si wi ou non ou delivre yon eksperyans itilizatè meyè-moun ka tolere ke yo fòse nan yon plan yo pa t 'mande, menm jan ak achtè yo te dirije nan liy oto-sèvis nan magazen an detay. Sa ta ka vre, men pi gwo rekòmandasyon an nan pèspektiv Amazon se pouvwa a nan gwoupman sèvis nan manm Premye a. Abonnés Prime Video yo vle tolere kèk nivo deranjman paske yo deja envesti nan pi laj ekosistèm Prime.





Netflix bezwen ogmante abonnés pou tanpri piblisite yo. Pou Amazon, jwèt la fen diferan: kondwi manm Prime. Manm Premye depanse plis pase manm ki pa Premye . Chif Amazon, Kisa yon lòt $2.99 pa mwa pou manm ki deja abitye peye plis pou jwenn tout avantaj ki vini ak yon manm Prime?

Chan batay la pou Netflix ak Amazon: Live Sports

Chan batay la reyèl pou tout nivo anons ki sipòte, ki gen ladan Netflix ak Amazon, konsantre sou espò ap viv la.





Endistri espò ap viv la se dènye bastion nan gade televizyon lineyè. Men, mond lan ap chanje vit. Apeprè mwatye nan odyans Ozetazini yo pa peye ankò pou televizyon kab oswa lòt sèvis tradisyonèl televizyon peye , dapre Insider Intelligence. Apeprè kat sou 10 telespektatè sitou konsome kontni espò atravè platfòm CTV ki sipòte anons oswa medya sosyal. , dapre Trade Desk's Future of TV Report.





Pandan kèk ane ki sot pase yo, sèvis difizyon yo te englouti kontni espò an dirèk, soti nan kontra Amazon ak Peacock pou difize jwèt NFL pou rive nan Netflix ki te jwenn dwa pou WWE. Ak konpetisyon ap chofe.





Netflix se yon moun ki fèk vini nan espò ap viv, men li ap ratrape byen vit, jan yo montre nan emisyon Jou Nwèl NFL li yo. Men, konpayi an ap fè pwogrè. Se sèlman kèk mwa apre Netflix tranpe zòtèy li nan espò ap viv, konpayi an te siyen yon kontra $5 milya dola pou vin lakay eksklizif WWE's Raw apati janvye 2025 nan Etazini, Kanada, UK ak Amerik Latin nan. Sa vle di montre bato WWE a pral kite televizyon tradisyonèl la pou premye fwa nan 31 ane.





Amazon, pandan se tan, ap flechi sou Vant an Detay ak fòs piblisite pa konbine espò ap viv ak anons ki kapab achte pandan NFL la. Jedi swa foutbòl ak jwèt Black Friday ke Amazon te lanse an 2023.





Nan dat 29 novanm, Amazon pral difize dezyèm jwèt anyèl Black Friday li a ki gen Super Bowl Champion Kansas City Chiefs kont Las Vegas Raiders. Kòmanse nan 2025, Amazon pral difize jwèt NBA tou nan Black Friday, pou kreye yon doubheader NFL-NBA.





Yon jwèt Black Friday nan swa NFL oswa NBA se yon jwèt aza patikilyèman enteresan. Inogirasyon jwèt NFL Vandredi Nwa Amazon an pa t 'egzakteman yon bonanza evalyasyon nan pi gwo jou fè makèt nan ane a. Jan evalyasyon yo montre pou jwèt 2023 la, pa gen okenn garanti yon jwèt pral angaje ase pou kenbe atansyon telespektatè yo espesyalman nan yon jou kote foutbòl pwofesyonèl ak baskètbòl te tradisyonèlman absan.





Toujou, Amazon ap parye sou siksè nan entegre televizyon ki kapab achte, sa ki pèmèt telespektatè yo fè acha dirèkteman nan ekran yo. Lè yo rantre amizman ak ecommerce, Amazon pral ofri kontra eksklizif sou atik tankou ekipman NFL pandan jwèt yo. Karakteristik sa a fèt pou amelyore eksperyans fè makèt la, pou bay telespektatè ki deja ap chèche kontra.





Anplis de sa, NFL pral jwenn ekspoze a 200 milyon abònen mondyal Prime yo, ansanm ak moun ki ap sipòte antrepriz ki chwazi fè piblisite pandan emisyon yo.





Men, li pa sèlman sou fè makèt. Amazon ap itilize AI pou kreye yon eksperyans gade pi rich, pi entèaktif. Flux Prime Vision li a montre estatistik avanse ak analiz ki mache ak Next Gen Stats, sa ki pèmèt fanatik yo jwenn aksè nan done jwè yo ak estrateji jwèt an tan reyèl. Sa fè emisyon an pi dinamik ak enteresan pou fanatik espò yo.

Netflix oswa Amazon? Konsiderasyon pou Piblisite yo

Natirèlman, piblisite yo bezwen konsidere plizyè faktè lè w ap chwazi nenpòt platfòm difizyon, tankou depans, fòma anons, ak odyans vle. Men kèk konsiderasyon adisyonèl pou kenbe nan tèt ou ki baze sou apwòch Netflix ak Amazon nan nivo piblisite yo.

Eksperyans ak anons kontèks ak entèaktif nan kontni espò

Ak espò ap parèt kòm yon chan batay kle, piblisite yo ta dwe pwofite opòtinite pou achte, kontèks, oswa entèaktif anons sou platfòm ki prezante espò. Entegrasyon Amazon nan anons ki kapab achte nan jwèt NFL montre potansyèl pou fòma anons trè enteresan nan kontni espò, ki atire telespektatè ki espere aksyon ak entèraksyon.

Evalye enpak sou mak alontèm anons fòse yo

Repèkisyon Amazon te fè fas a sijere ke yon eksperyans anons fòse, san chwa itilizatè klè, ka erode pèsepsyon mak. Nan kout tun, piblisite yo ta dwe ak anpil atansyon peze benefis potansyèl yo nan rive nan gwo odyans Prime Video a kont potansyèl la pou asosyasyon mak negatif. Pou sèten mak, aliman ak modèl itilizatè Netflix la ka pi byen pwoteje santiman mak. Men, nan tan, odyans yo ap grandi abitye apwòch Amazon a, ak odyans lan pa pral sonje repèkisyon itilizatè inisyal la.

Aliman ak atant odyans lan sou chak platfòm

Depi Amazon depann sou pake Prime li yo pou kenbe telespektatè yo, piblisite yo ka itilize li pou yo rive jwenn yon odyans ki pi laj, ki pi angaje nan komès. Sepandan, odyans sa a ta ka pi toleran nan anons ki santre sou pwodwi olye ke fòma deranje oswa pèsistan. Adapte fòma anons yo pou matche ak atant itilizatè diferan chak platfòm yo pral amelyore efikasite mak epi evite izolman telespektatè yo.

Adapte ak konsolidasyon nan difizyon ak bati kanpay ajil

Avèk Amazon ak lòt konpayi yo konsolide kontni anons ki sipòte nan yon sèl platfòm, piblisite yo ta dwe rete ajil, adapte kanpay byen vit pandan estrateji platfòm yo chanje. Lè w gen kanpay fleksib, kwa-platfòm pèmèt piblisite yo rive jwenn itilizatè yo efektivman, kèlkeswa chanjman nan estrikti sèvis difizyon.





Amazon ak Netflix se sèlman de jwè (kwake gwo) nan yon lanmè konpayi difizyon de pli zan pli ki gen anpil moun. Men, rekòmandasyon ki anwo yo ba ou yon sans de kèk nan faktè ki enplike nan navige diferan platfòm ak pwòp apwòch yo.